Pochybnosti o pravosti. O Hitlerovy akvarely nebyl zájem

Pět akvarelů připisovaných někdejšímu nacistickému diktátorovi Adolfu Hitlerovi se nepodařilo na sobotní aukci v Norimberku prodat. Informoval o tom v neděli regionální deník Nürnberger Nachrichten. Důvodem neúspěch možná byly pochybnosti o pravosti obrazů.

Pětici obrazů údajně Hitler vytvořil v mládí, kdy snil o dráze výtvarného umělce. Aukční síň Weidler stanovila vyvolávací cenu na 19 až 45 tisíc eur (přibližně 490 tisíc až 1 160 000 korun). Nenašel se však nikdo, kdo by je za tuto cenu koupil.

Do neúspěšné aukce šly rovněž předměty, které Hitler údajně vlastnil, včetně vázy a proutěného křesla se svastikou v opěradle.

Dražbu od počátku provázela podezření, že nabízené předměty jsou padělky. Minulý týden totiž německá policie v aukčním domě zabavila 63 děl přisuzovaných diktátorovi kvůli podezření, že jde o falzifikáty.

V Berlíně minulý měsíc úřady zabavily tři akvarely přisuzované Hitlerovi na základě hlášení zpochybňujících jejich pravost.

Hitler jako mladý muž namaloval odhadem zhruba 2 tisíce obrazů. Ještě před 1. světovou válkou se neúspěšně pokoušel ve Vídni prorazit jako umělec. Na tamní Akademii výtvarných umění ho však hned dvakrát nepřijali.

Výtvarní kritici považují Hitlerovy výtvory za umělecky bezcenné. V minulosti se jich přesto desítky prodaly za poměrně vysoké částky. Například i v aukčním domě Weidler se v roce 2015 prodala více než desítka údajně Hitlerových obrazů za téměř 400 tisíc eur.

