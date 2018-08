Reynek opět v Dorotheu. Aukční dům naváže na úspěšný projekt

Na úspěšný projekt Bohuslav Reynek 99+1 z roku 2017 naváže pražský aukční dům Dorotheum další výstavou věnovanou této výjimečné osobnosti českého umění. Ve své galerii od 3. do 22. září představí kolekci grafik s názvem Bohuslav Reynek: Návrat/Retour. Kolekci tvoří díla ze soukromé sbírky Anne Marie Beslierové, dlouholeté přítelkyně autorovy rodiny. Všechny práce budou 22. září nabídnuty ve večerní aukci Dorothea. Informovala o tom ředitelka Dorotheum Mária Gálová.

"Když se nám v roce 2017 dostala do rukou tak fascinují kolekce Reynkových grafik, jako tomu bylo v případě projektu Bohuslav Reynek 99+1, mohli jsme mluvit o malém zázraku. O sbírce se do té doby nevědělo a některá díla byla novým objevem dokonce i pro znalce Reynkovy tvorby. Domnívali jsme se, že se taková příležitost už nemůže opakovat. O to více jsme potěšeni, že se nám záhy povedlo získat další zásadní kolekci prací tohoto významného autora s nezaměnitelným rukopisem," uvedla Gálová.

Sbírka Beslierové v Galerii Dorotheum nabídne přes čtyři desítky prací Reynka. "Na tomto souboru je cenný nejen rozsah a výběr děl, ale také její původ. Příběh přátelství a silného pouta, které přetrvávalo i po smrti autora. Anne Marie do konce svého života udržovala intenzivní vztah s autorovými syny Jiřím a Danielem," sdělila Gálová.

Obdivovatelka umění a literatury Beslierová, která vedla malé knihkupectví s galerií poblíž Paříže, se s Reynkem seznámila zprostředkovaně, díky náhodnému setkání s francouzsky mluvící dámou ve Staré synagóze v Praze. Od té doby udržovala s umělcovou rodinou blízký kontakt. Dle vyprávění jejího syna jim pokaždé přivezla vše, co Reynkovi ve své chudobě postrádali. Na oplátku dostala jako dar některý z tisků, které představí výstava Bohuslav Reynek: Návrat/Retour. Součástí expozice je také kompletní soubor Don Quijote o čtrnácti tiscích, které byly vytvořeny v roce 1981 v profesionální tiskárně, jež získala původní štočky od rodiny Reynků. Více na www.dorotheum.cz.

I když byl Reynek výtvarníkem samoukem, jeho práce fascinují už několik generací milovníků umění. Čeští sběratelé utratili při loňské aukci jeho ucelené kolekce grafik v aukční síni Dorotheum téměř 14 milionů korun. Prodaly se všechny nabízené grafické listy, přičemž nejdráže grafika Arbor, za kterou nový majitel zaplatil 492.000 korun včetně 20procentní aukční přirážky.

Básník, grafik a překladatel Reynek patřil ke generaci českých umělců, kteří smysl umění hledali v souladu osobního přesvědčení a víry s přirozeným řádem světa a jeho estetikou. Reynek prožil téměř celý svůj život na rodném statku v Petrkově na Havlíčkobrodsku. Právě zde nacházel inspiraci a mystická setkání pro svou tvorbu, v níž podrobně vylíčil pokornou lásku k bohu, životu a ke všemu, co žije a trpí.