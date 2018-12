Století Medy Mládkové. Museum Kampa nabídne celoroční blok akcí

Historička umění, sběratelka, mecenáška, manželka, milovnice zvířat, politická aktivistka... těmito rolemi je známá Meda Mládková, která příští rok oslaví sté narozeniny. Museum Kampa věnuje této dámě celoroční blok akcí, jehož součástí budou výstavy, divadelní představení a tematické programy.

Inspirativní život Medy Mládkové a její názory a postoje jsou zdrojem pro cyklus akcí, které proběhnou během celého roku 2019 v Museu Kampa a v dalších dvou objektech, které Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových spravuje; ve Werichově vile a v Museu skla Portheimka. Smyslem programů je ukázat jednotlivé životní etapy Medy Mládkové a skrze ně přiblížit dobovou atmosféru, politickou i společenskou situaci. Láska k výtvarnému umění a schopnost ho zprostředkovat veřejnosti pak všechny tyto programy rámuje.

"Paní Meda je neuvěřitelně inspirativní osobnost. Dokázala a dokáže najít cestu v situacích, v nichž se jiní už vzdávají, má otevřené, konvencemi nezatížené myšlení a názory. Její přátelství, podpora a rady byly jednou z nejlepších věcí, které mne v životě potkaly a jsem velmi hrdý na to, že si právě mne vybrala jako člověka, který má rozvíjet její vizi," říká Jiří Pospíšil, předseda Nadace Jana a Medy Mládkových, kterého Mládková pověřila v roce 2016, aby zastával pro ni již vzhledem k věku organizačně náročnou roli.

Vilhelmová v roli Medy

Nejdůležitějším výstavním projektem věnovaným Medě Mládkové je instalace přibližující život a mecenášství Mládkových ve Washingtonu od začátku 60. let do Sametové revoluce - ve stylizované podobě naznačí atmosféru domu ve Washingtonu, kde vzniklo centrum středoevropské kultury. Propojením uměleckých děl, architektury a designu vytvořili manželé Mládkovi inspirativní místo, výstavní salon, předchůdce Musea Kampa. Vystavena bude část archivu ze 70. a 80. let včetně představení osobností, které dům navštěvovaly a událostí, které se tam odehrávaly. Autorem a garantem projektu je Pavel Liška.

Dále se návštěvníci mohou těšit na divadelní představení Meda. Autorkou scénáře, je Danila Šteruská, která napsala hru na motivy knihy vzpomínek Ondřeje Kundry: Meda Mládková - Můj úžasný život. Režisérkou představení je Adéla Laštovková Stodolová. V hlavní roli Medy Mládkové vystoupí bez alternace Tatiana Vilhelmová, dále budou účinkovat Hana Vágnerová, Dana Batulková, Veronika Arichteva, Jaromír Dulava, Lukáš Příkazký a Daniel Šváb. Představení se budou odehrávat na otevřené scéně - na nádvoří Musea Kampa během celého léta.

Zábava pro nejmenší

Chybět nebudou ani různé besedy a přednášky, které přispějí k dalšímu rozšíření poznatků o umělecké výměně v období tzv. normalizace a vztahům se západním světem. Stranou nezůstane ani téma sběratelství a mecenášství. A v neposlední řadě komponované večery. Půjde o sérii speciálních na sebe navazujících večerů, které propojí hudbu, literaturu i výtvarné umění v duchu přátelských setkání, která se odehrávala v domě Mládkových ve Washingtonu.

Programu je připraven i pro nejmenší. Děti se mohou přihlásit do výtvarné soutěže či se zapojit do různých workshopů. Mimo jiné bude otevřena i nová stálá expozice věnovaná dílu Františka Kupky, představující všechny zásadní fáze jeho tvorby. Autorkami expozice jsou Markéta Theinhardt a Helena Musilová.

Podrobné informace k jednotlivým akcím budou uveřejňovány průběžně. Další informace můžete nalézt zde.