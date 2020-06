U Gaugina mají sex a krev navrch nad ambicemi, psal van Gogh v dopise, jenž se prodal za 5,6 milionu

Dopis malířů Vincenta van Gogha a Paula Gaugina, ve kterém popisují návštěvy nevěstinců a diskutují o budoucnosti umění, se na aukci v Paříži prodal za 210 600 eur (5,6 milionu korun). Novým majitelem psaní se stala Nadace Vincenta van Gogha, která ho vystaví ve svém muzeu v Amsterodamu, napsala ve středu agentura Reuters.

Oba postimpresionisté dopis v roce 1888 adresovali francouzskému malíři Émilovi Bernardovi. Napsali ho týden poté, co Gaugin za van Goghem přijel do jeho domu v jihofrancouzském Arles, kde mimo jiné vznikla i slavná série obrazů se slunečnicemi.

"Teď něco, co tě bude zajímat: udělali jsme si pár prohlídek nevěstinců a s nejvyšší pravděpodobností tam nakonec budeme za prací chodit často," píše se v dopise. "Gaugin teď má rozpracované plátno té stejné kavárny v noci, co jsem maloval já, ale s figurami, které jsme viděli v nevěstinci. Vypadá to, že z toho bude něco krásného," popisuje van Gogh práci svého kolegy.

Gaugina v dopise nizozemský umělec popisuje jako "nezkaženou bytost s instinkty divokého zvířete. U Gaugina mají sex a krev navrch nad ambicemi," píše van Gogh.

News! Van Gogh Museum acquires letter from Van Gogh and Gauguin.

At an auction at Drouot in Paris yesterday afternoon, the Vincent van Gogh Foundation acquired a singular letter written by Vincent van Gogh. Read the press release: https://t.co/WaLdA07jV8 pic.twitter.com/hf2o2VQraZ