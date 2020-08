Urbanův Návrat do Valbone je krutě aktuální

Spisovatel a filmař Josef Habas Urban obdržel dne 30. 6. 2020 Krameriovu cenu za román Návrat do Valbone. Napínavá kniha, napsaná na základě skutečných událostí, vyšla v loňském roce a je prakticky rozebraná. Jmenovanou cenu uděluje Asociace nezávislých médii za investigaci a literaturu. Příběh pojednává o záhadném zmizení tří českých studentů v Albánii v roce 2001.

" V roce 2016 mě požádala matka dvou ztracených synů o pomoc při pátrání po zmizelých dětech," řekl naší redakci po slavnostním převzetí cen Josef Urban, který se po té vzápětí vydal do albánských hor, příznačně nazvaných Prokletí. "Hned při první cestě jsme měli štěstí, narazili jsme na člověka, který si osudné události z roku 2001 pamatoval."

Připomeňme si, že všichni tři studenti vyrazili do Albánie, aniž řekli rodičům skutečné místo pohybu. Doma oznámili, že jedou do rumunských hor. Urbanova kniha rozkrývá celou tragédi, autor prostřednictvím románového příběhu říká, že se trojice stala obětí organizovaného zločinu ze strany albánských separatistů.

"Studenti se ocitli ve špatnou dobu na špatném místě, " tvrdí Urban a dodává: "Ve vesnici Theth, kam v srpnu dorazili, byli ubytovaní v domě místní učitelky Miry. Ta je společně s bratrancem Micunem prováděla po okolních kopcích. Jednoho dne je Micun odvedl na neznámé místo a trojice se do Theth už nevrátila. Tento fakt se stal důvodem sporu mezi oběma příbuznými. Učitelka byla později bratrancem zavražděná, zatímco po studentech se slehla země. "

Urban v románu objasňuje záhadu, která odhaluje celý systém zločinu tzv. organ trafficking (kšeftování s orgány), který se v průběhu a po skončení války v Kosovu odehrával především na území Albánie. Právě tam odváděla Kosovská osvobozenecká armáda především srbské zajatce. Podle srbského prokurátora Vladimíra Vukčeviče mezi nimi byli také tři Češi.

"Ano, vyšetřovatel celého incidentu mi potvrdil, že mezi oběťmi byli tři Češi, " potvrzuje Josef Habas Urban. "K incidentu existují svědkové, je také známo, kde leží dokumentace, bohužel nemám oprávnění, abych o ni požádal, neboť jsem soukromá osoba, nikoliv zástupce českého státu."

V toto souvislosti je zajímavé uvést, že se k autorovu dílu vyjadřovali nejen novináři. Režisér a hudebník Emir Kusturica o něm mj. řekl: " Mistrovsky napsaný román. Evropa nikdy nechtěla faktům o odebírání lidských orgánů věřit. Ano, orgány byly odebírány Srbům, později také turistům hledajícím dobrodružství."

Mezi dalšími osobnostmi, které se k Urbanovu dílu vyjadřovaly, byl například Milan Špalek, baskytarista a textař skupiny Kabát. Ten také napsal předmluvu ke druhému, návaznému dílu, které vyjde letos na podzim pod názvem Stíny Valbone. V předmluvě uvádí: "Ztratili se tři občané České republiky, vlastně ještě děti. Nikdo nebyl za to, co se stalo, potrestán. Vypadá to, že jediní, kdo se chtěli dopátrat pravdy, byli rodiče a autor této knihy."

Zločin a trest

Není náhodou, že před krátkým časem přinesla i česká média zprávy o tom, že kosovského prezidenta Hashima Thaciho obvinili v Haagu z válečných zločinů. Je viněn z toho, že se jako vrchní velitel KLA podílel na etnických čistkách, v rámci kterých se organizoval o obchod s lidskými orgány. Z uvedeného vyplývá, že by za zmizení tří českých studentů měli nést odpovědnost nejvyšší představitelé Kosova. Otázka zní, zda se z obvinění nevykroutí, jak se často v Haagu stává, kvůli "nedostatku" důkazů, "nedostavení" se zlikvidovaných či zastrašených svědků a podobně. Současná mezinárodní situace je již mnohem jiná než v časech rozbíjení Jugoslávie, a snad i proto spravedlnost zvítězí. Že by námět na třetí díl Urbanova Valbone?

Kniha Návrat do Valbone vzbudila pozornost i v zahraničí. Letos v září vyjde román v Rusku, o jeho publikaci projevili zájem v Německu a dalších státech. Rovněž se připravuje filmová verze příběhu.

Ivan Černý