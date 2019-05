V Galerii Vladimíra Preclíka jsou nově dřevěné plastiky i kresby

V nové expozici Galerie Vladimíra Preclíka, která je součástí Galerie moderního umění v Hradci Králové (GMUHK), jsou od čtvrtka k vidění dřevěné plastiky i kresby. Expozice nazvaná "Blíž k fantazii než k realitě" prezentuje výběr děl hradeckého rodáka Preclíka z let 1960 až 1968, z období, které patřilo k jeho tvůrčím vrcholům. Výstava k nedožitému 90. výročí sochařova narození potrvá do 10. května 2020. Bude přístupná denně mimo pondělí od 10.00 do 18.00.

"Aktuální expozice Galerie Vladimíra Preclíka obsahově navazuje na předchozí, kde byly vystaveny počátky jeho tvorby. Teď je vystavena hlavně tvorba z počátku 60. let, kdy přešel k dřevěné plastice," řekla kurátorka sbírek a výstav GMUHK Petra Příkazská.

Návštěvníci uvidí deset dřevěných plastik a 13 autorských kreseb. "Tentokrát jsou to jen díla zapůjčená, tedy bez vystavení sbírkových předmětů. Také proto by zájemci o dílo Vladimíra Preclíka měli dorazit," řekla Příkazská.

Hradecká sbírka je v depozitáři GMUHK. Předchozí expozice využívaly většinou jen její část, doplněnou zapůjčenými díly.

GMUHK informuje na webu, že hlavním společným jmenovatelem Preclíkovy tvorby z 60. let se stal materiál. "Umělci učarovalo dřevo - tradiční sochařský materiál, který mu umožnil spojit starou řezbářskou tradici s novými sochařskými tendencemi. Svým přístupem autor vytvořil novou vizuální řeč, v níž kladl důraz na estetickou kvalitu soch z hlediska formy i barevného zpracování," uvedla galerie.

Témata ztvárněná ve dřevě vyústila ve vznik sochařských cyklů Vertikální kompozice, Klenotnice, Konkréty, Antistroje a Stará provensálská města.

Vladimír Preclík se narodil v Hradci Králové 23. května 1929, od roku 1958 měl na osm desítek samostatných výstav. Jeho díla jsou zastoupena v tuzemských i světových galeriích. Do kontextu českého a evropského sochařství se podle odborníků zapsal například cyklem Česká avantgarda. Preclík spoluzakládal Mezinárodní sochařská sympozia v Hořicích, vytvořil přes 800 soch a napsal 12 knih. Zemřel v dubnu 2008 v Praze. Část svého díla věnoval Královéhradeckému kraji.

Galerie děl sochaře, malíře a řezbáře Vladimíra Preclíka byla od února 2008 do roku 2016 v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Soubor více než padesáti výtvarných prací našel nakonec místo ve zrekonstruované secesní budově GMUHK. Preclíkovo dílo je tam k vidění od roku 2016, kdy byla galerie moderního změní po opravě znovu otevřena. Galerie Vladimíra Preclíka je kromě Hradce Králové také v Bechyni.