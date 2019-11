Večerní aukce nabídne Špálu, Ladu i prsten s diamantem.

Kubistický obraz Koupání od jednoho z nejvyhledávanějších českých umělců Václava Špály, majestátní socha Siréna z ořechového dřeva od Ladislava Zívra nebo vánoční plakát malíře Josefa Lady. I ty nabídne na své večerní aukci 10. prosince 2019 od 18 hodin aukční dům Arthouse Hejtmánek v pražské Bubenči. Aukce se tradičně zaměří i na zajímavé starožitnosti, sochy, nábytek a design od 15. do 21. století.

Díla Václava Špály, Josefa Lady, Květy Válové, Karla Malicha, ale i kubistický design a vázy, překrásný prsten s pětikarátovým diamantem a jiná díla určená pro náročné investory a sběratele si lze prohlédnout na předaukční výstavě od 25. listopadu do 9. prosince 2019 v sídle Arthouse Hejtmánek v Goetheho ulici 2 v Praze 6. Otevřeno bude denně od 11 do 18 hodin. Kolekce čítá 200 položek, jejichž celková vyvolávací cena přesáhne 22 milionů korun.

Trh s uměním láká kupce i prodejce

"Po vlně aukčních rekordů cítíme, že roste chuť investorů i sběratelů umění kupovat, ale také majitelů je prodávat. V naší aukci se tak objevují díla, která dříve nebyla k mání. Raketový vzestup cen těch nejznámějších autorů s sebou zároveň táhne vzhůru ceny dalších kvalitních umělců, na něž se v aukcích systematicky zaměřujme. Také od těchto autorů teď nabídneme díla dosud neznámá, mimořádně cenná nebo objevná," uvádí galerista Tomáš Hejtmánek, jehož aukční síň stála už za řadou autorských rekordů. "Trh s uměním prožívá zlaté časy a ochlazení ekonomiky, o němž se teď někdy mluví, v naší branži rozhodně nepociťujeme," dodává.

Na 11. aukci Arthouse Hejtmánek se bude dražit například obraz Koupání (1915) Václava Špály, výjev plný vzrušujícího rytmu a dynamiky, suverénně poskládaný z ploch červené, modré a bílé barvy. Vrcholný kubistický obraz "lyrika přírody" a "hlasatele slunce a života", jak Špálu označil Karel Teige, pochází z autorova nejvíce ceněného období. "Vizte takové koupající se ženy," napsal o Špálově mistrovské malbě Teige, "kdo jiný by dovedl tak zjednodušenými prostředky vystihnouti to smyslné osvěžení v parném dni?" Vyvolávací cena obrazu je 5 500 000 korun.

Ojedinělá je i dřevěná, přes dva metry vysoká dřevěná socha Siréna (1964-1965) od Ladislava Zívra, vyvolávaná za 350 000 korun. A také půvabný vánoční plakát Josefa Lady s jeho typickými zimními motivy, nabízený od 900 000 korun. Výjimečným, na trhu zřídka viděným dílem je sugestivní obraz Shromáždění (1968) malířky Květy Válové, patřící podle galeristy Tomáše Hejtmánka k vůbec nejzajímavějším položkám podzimního aukčního trhu: licitovat se o něj bude od 380 000 korun.

Malich, Paštéka, Korovin, Věšín i Liebermann

Dražitelé se také budou moci utkat například o imaginativní obraz Vynořily se trsy rukou s neznámým světelným poselstvím (1988) renomovaného českého výtvarníka Karla Malicha: k mání bude od 120 000 korun. Plátno Pri stole (1977) významného slovenského malíře Milana Paštéky startuje na 450 000 korunách.

O nového majitele se bude u Hejtmánků ucházet i obraz Pařížský bulvár v noci (20. léta 20. stol.) ruského impresionisty Konstantina Korovina (od 550 000 korun) nebo plátno Projížďka v zimě (1896) Jaroslava Věšína, bravurního malíře českého původu, který působil u dvora bulharského cara (od 600 000 korun). Výraznou položkou je rovněž působivé plátno Kůň na pobřeží (1908) německého malíře Maxe Liebermanna (od 350 000 korun).

Ze starého umění nabídne večerní aukce například typické zátiší vlámského malíře Jacoba van der Kerckhovena, obraz Drůbež v kuchyni ze 17. století (od 150 000 korun). Současnou tvorbu zastupuje mimo jiné Vlající ornament (2017) Jiřího Černického (od 55 000 korun) nebo obraz Where I was born (2019) Krištofa Kintery (od 80 000 korun).

K raritám aukce se řadí i čtyři obrazy Františka Marii Černého ze 40., 50. a 60. let minulého století, vyvolávané od 15 000 do 20 000 korun. Černý (1903-1978) je známý především jako architekt a do povědomí se zapsal především poválečnou dostavbou vybombardovaného Emauzského kláštera na pražských Slovanech.

Starožitnosti, sochy, nábytek i design

Zájemcům o nábytek nabídne aukce barokní křeslo z Benátek, jehož dvojče je ve sbírce Umělecko-průmyslového muzea v Praze (od 220 000 korun). Mimořádnou příležitost ke koupi představuje i soubor vzácného designového secesního nábytku Josefa Hoffmanna (od 120 000 korun). Zajímavý je také soubor užitého umění z období kubismu (Artěl), v němž nechybí dvě krásné glazované vázy od Vlastislava Hofmana (od 100 000 korun) nebo čajový servis s kuličkovými oušky od Pavla Janáka (od 110 000 korun).

Mezi šperky bude nejvýše draženou položkou diamantový pětikarátový prsten s cenou od 600 000 korun. Zlatá medaile, udílená za zásluhy ruským carem Alexandrem I., bude vyvolávána od 600 000 korun.

Ke skvostům aukce patří i socha Ukřižovaný Ježíš (1903) od Františka Bílka, začínající na 180 000 korunách: větší verze Bílkova podobně pojatého kříže zdobí Chrám sv. Víta v Praze. Zájem se očekává také o trojsoší částečně zlacených soch (1984) od Olbrama Zoubka, startující na 450 000 korunách.

Sklo zastupují dvě velmi kvalitní položky vynikajícího sklářského výtvarníka Františka Víznera: plastika Dvojčata (90. léta 20. stol.) bude dražena od 200 000 korun.

Sběratelským bonbónkem jsou také dvě dřevěné krabičky výtvarné dílny Talaškino, sdružující ruské umělce z počátku 20. století. O podobné kusy svedli dražitelé v Arthouse Hejtmánek před rokem tuhou bitvu a vyvolávací ceny zvedli na více než pětadvacetinásobek. O vzácné položky z oblasti užitého umění se začne licitovat od 40 000 korun.

Víte, že...?

Arthouse Hejtmánek se jako jedna z mála aukčních síní v Čechách neorientuje jen na klasickou aukční nabídku umění, spočívající především v prodeji obrazů. Vždy tu nabízejí i cenné předměty z oblasti uměleckého řemesla a designu. Síň patří mezi nejvýznamnější aukční domy u nás a její renomé roste i v evropském a světovém kontextu. Celkem se zde už vydražila díla za více než 573 milionů korun.

V Arthouse Hejtmánek už padla řada aukčních rekordů: zatím nejdráže prodaným dílem tu byl v letošním roce Medkův obraz Akce I (Vajíčko), který se tu vydražil za 57 milionů korun, a v roce 2017 pak velkoformátový obraz Praha (1936-1937) Oskara Kokoschky, vydražený za víc než 52 milionů korun (ceny jsou uvedeny včetně aukční provize).

Autorského maxima se u Hejtmánků dočkal i Karel Malich, Adolf Loos, Jiří Sopko, Magdalena Jetelová, Jiří Kolář, Bedřich Stefan, Ivan Konstantinovič Ajvazovskij, Boris Grigorijev, Johannes Spilberg, Otakar Švec, Max Oppenheimer, Bohumír Matal, František Urban, Jan Honsa, Ota Janeček, Jaroslav Hněvkovský, Vlaho Bukovac a mnoho dalších.

Arthouse Hejtmánek, vedený manželi Tomášem a Marií Hejtmánkovými, funguje také jako soukromá výstavní galerie, orientovaná na méně známé či dosud neprávem opomíjené umělce. Výstavu tu měl například vynikající český sochař Josef Horejc, jehož je Tomáš Hejtmánek celoživotním vášnivým sběratelem. Svou tvorbu zde na své první samostatné výstavě představil i Milan Beránek (1936), pozoruhodný výtvarník a sochař, signatář Charty 77, a letos se zde konala výstava Jaroslava Verise (Zamazala).