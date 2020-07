Vědci objevili místo, kde vznikl poslední obraz van Gogha Kořeny stromu

Vědcům se 130 let po smrti malíře Vincenta van Gogha podařilo najít místo, na němž namaloval svůj poslední obraz Kořeny stromu. V úterý o tom informovala agentura DPA s odvoláním na amsterodamské Van Goghovo muzeum. Šlo o pahorek porostlý stromy a kořeny v Auvers-sur-Oise u Paříže.

Náhodně ho našel ředitel muzea Wouter van der Veen díky více než sto let staré pohlednici, na níž byl zachycen kopeček s charakteristickými stromy a kořeny. Výzkumníci z této instituce snímek porovnali s van Goghovým obrazem.

"Na základě způsobu, jakým van Gogh pracoval, a po srovnání s jeho malbou, pohlednicí a dnešním stavem dané krajiny došli vědci k závěru, že pravděpodobně je to správné místo," řekl van der Veen. Z pahorku v Auvers-sur-Oise se stala nová pamětihodnost. Nachází se jen asi 150 metrů od hostince Ravoux, kde malíř strávil poslední dva měsíce života.

Zástupci muzea uvedli, že van Gogh poměrně často maloval motivy ze svého nejbližšího okolí. Předpokládají, že Kořeny stromu namaloval v pozdním odpoledni. Ten samý den se postřelil a krátce poté zemřel.

