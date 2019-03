Výstava Titanic se prodlužuje. Z Brna odpluje až v květnu

Světová výstava Titanic, kterou mohli návštěvníci vidět v pavilonu C brněnského výstaviště již od října minulého roku, se bude prodlužovat. Kvůli obrovskému zájmu veřejnosti je výstava prodloužena až do 19. 5. 2019. Poté Titanic definitivně odpluje do dílen restaurátorů a v této podobě se do Evropy již nikdy nevrátí.

Výstava nabízí unikátní pohled na legendární plavidlo Titanic, který v roce 1912 klesl na dno oceánu. Součástí expozice je několik stovek předmětů vytažených z vraku slavného parníku. Zajímavé jsou také věrné rekonstrukce částí lodě, díky kterým se návštěvníci cítí, jako by na Titanic opravdu nastoupili.

"Těší nás obrovský zájem z řad návštěvníků. Je vidět, že Titanic je fenomén. Máme na výstavu spoustu kladných ohlasů, je výborně zpracovaná, odkrývá nové informace spojené s Titanikem a zároveň mapuje období počátku dvacátého století. Výstava je však v Evropě naposledy. Po jejím skončení 19. května budou všechny originální exponáty předány do rukou restaurátorů ve Spojených státech a není jasné, kdy a zda vůbec se do Evropy vrátí. I proto jsme moc rádi, že se podařilo vyjednat prodloužení výstavy," řekla kurátorka výstavy, Květa Havelková. Výstava je podle ní úspěšná také díky tomu, že je zajímavá pro celou rodinu. "Výstavu navštěvují všechny věkové kategorie. Muži asi nejvíce obdivují části výstavy věnované technickému vybavení lodi, ženy zase oceňují luxusní prostory francouzské kavárny nebo kajut první třídy, kde cestovala tehdejší smetánka. Pro děti je na výstavě připravena speciální dobrodružná stezka, na které plní zajímavé úkoly," dodala Květa Havelková a doplnila, že návštěva výstavy zabere zhruba dvě hodiny času.

Organizátoři výstavy připravili v jejím průběhu několik doprovodných akcí. Jednalo se o umístění téměř tunové sochy ledového Titaniku v centru Brna nebo o rekonstrukci slavné scény z populárního filmu Titanic režiséra Jamese Camerona. V tomto trendu chtějí pokračovat i do budoucna.

Následující doprovodnou akcí, kterou pořadatelé připravují, bude připomenutí 107 výročí potopení Titaniku, který se potopil 15. dubna 1912.

Další program se bude postupně zveřejňovat na facebookovém profilu výstavy a na webu.