Výstavy Galerie výtvarného umění Ostrava vidělo přes sto tisíc lidí

Výstavy ostravské Galerie výtvarného umění (GVUO) vidělo v loňském roce více než 101 tisíc lidí. Je to přibližně o šest tisíc návštěvníků méně než v roce 2017. Pokles podle představitelů galerie souvisel především s rekonstrukcí ulice a parkoviště před hlavním sídlem galerie, Domem umění v centru Ostravy. Budova byla hůře dostupná a staveniště některé zájemce odradilo. Informovala o tom mluvčí galerie Jana Malášek Šrubařová.

"Rekonstrukce ulice Jurečkova trvala od dubna do konce září, naplánovaná přitom byla na dva měsíce. Návštěvnost v tomto období výrazně poklesla. Ploty jsme měli až těsně u našeho hlavního vchodu. Takže to na mnohé kolemjdoucí působilo, že máme zavřeno," vysvětlila pokles návštěvnosti mluvčí.

Galerie podle ní loni uspořádala v Domě umění 19 výstav a 255 doprovodných akcí, které navštívilo 88 468 lidí. Další čtyři výstavy uměleckých sbírek galerie připravila mimo Dům umění v Ostravě ve spolupráci s Domem umění v Opavě, Východočeskou galerií v Pardubicích a s Galerií Bielska BWA v Polsku. "Jejich návštěvnost přesáhla 12 tisíc osob," řekla mluvčí.

V roce 2018 byla nejnavštěvovanější výstava regionálního umění "Černá země? Mýtus a realita". Do konce roku ji zhlédlo přes 11 500 návštěvníků. Na druhé příčce se umístila výstava Abstraction-Création / art non figuratif / 1932-1936 s více než šesti tisíci návštěvníky. Průměrná návštěvnost výstavních projektů se v Domě umění pohybovala kolem 4400 lidí.

V letošním roce GVUO plánuje rekonstrukci střechy Domu umění. "Pokud vše dobře půjde, rekonstrukce se uskuteční v období od května do října. Vzhledem k tomu, že do střechy Domu umění již dlouho zasahováno nebylo, očekáváme řadu komplikací," řekl ředitel galerie Jiří Jůza. Aktuálně je až do 6. ledna k vidění výstava prvorepublikového umění z regionu Černá země? Mýtus a realita. První letošní vernisáž bude 22. ledna. Zahájena bude například výstava současného německého umění nazvaná Deset.

Galerie výtvarného umění v Ostravě byla založena v roce 1952 jako krajská galerie. Sídlí v Domě umění postaveném v roce 1926, objekt patří k významným stavbám ostravské moderní architektury. Galerie má ve svých sbírkách české umění 19. a 20. století, ale má i kolekci evropského umění včetně děl italských autorů či ukázky malby rudolfinského manýrismu.