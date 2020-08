Začíná fotožurnalistická soutěž Czech Press Photo, vítěze oznámí v prosinci

Tuzemská fotožurnalistická soutěž Czech Press Photo se letos bude konat později a na jiném místě než obvykle. Předání cen se uskuteční v prosinci v Národním muzeu, kde také od března do října 2021 proběhne výstava nejlepších snímků. Za pořádající to organizaci Czech Photo sdělila Anna Vacková. Autoři mohou snímky do soutěže přihlašovat jako každoročně od 1. září do 30. září prostřednictvím elektronického formuláře.

Porotu povede Joe Klamar z Agence France-Presse a jejími dalšími členy budou Nicole Tungová, reportážní fotografka z USA, australský fotograf a loňský porotce soutěže World Press Photo Christopher McGrath z Getty Images, český fotograf Herbert Slavík a šéf fotobanky ČTK Petr Mlch. Mezinárodní porota bude vybírat přihlášené snímky ve dnech 14. až 16. října v galerii Czech Photo Centre.

Soutěž Czech Press Photo 2020 vyhlašuje sedm fotografických kategorií: Aktualita, Reportáž, Každodenní život, Umění a kultura, Sport, Portrét, Člověk a životní prostředí. Tradičně bude uděleno roční tvůrčí stipendium Grant Prahy, který uděluje a vybírá pražský primátor. Video sekce nebude ve 26. ročníku soutěže vyhlášena.

"Jako celý svět i soutěž Czech Press Photo zasáhla pandemie koronaviru, což se projevilo v několika rovinách. Kvůli této turbulentní situaci máme méně sponzorů, dále je velmi složité plánovat přesné termíny. Také musíme doufat, že bez problémů přiletí zahraniční porotci," uvedla Veronika Souralová, ředitelka soutěže Czech Press Photo.

Změnou bylo také zrušení výstavního prostoru na Staroměstské radnici, kde se výsledky soutěže tradičně vyhlašovaly a kde se také konala výstava vítězných fotografií.