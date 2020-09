Zájem o tetování v Brně roste, chodí lidé různého věku i profese.

O tetování v brněnských salonech je stále větší zájem, tatéři se ale často setkávají s nepochopením výše ceny svých služeb. Cenu určuje nejen velikost, barevnost nebo složitost tetování, ale také časová náročnost přípravy, um tatéra a využití speciálních tetovacích nebo hygienických potřeb. Ceny v řadě studií se mohou ještě zvýšit kvůli koronavirové situaci, zdražují totiž nezbytné hygienické pomůcky a dezinfekce, řekli zástupci oslovených tetovacích salonů v Brně.

Tetovací studia musela stejně jako jiné podniky na jaře dočasně uzavřít svůj provoz, znovuotevřít mohla na konci května. "V červnu po rozvolnění jsme očekávali, že klientů moc nebude, ale měsíc jsme se nezastavili," řekla Eliška Podešvová z tetovacího a piercingového studia Poison Bite. Nárůst klientů oproti loňskému roku pozoruje také například provozní studia Tattoo Dragoon Klára Damborská.

Tetování si pořizují lidé každého věku. "Chodí k nám hodně mladých lidí, ale chodí také starší zákazníci, kterým je třeba 60 let a dojdou na své první tetování," sdělila Damborská. Spolumajitel studia Tattoo Lexus Roman Kubín navíc uvádí, že pro tetování chodí různé skupiny lidí, od automechaniků po ředitele velkých firem.

Cenu tetování určuje jeho velikost, barevnost i časová obtížnost, profesionalita tatéra a množství tetovacích potřeb. "Co se týká potřeb, jsou zde barvy, kvalitní jehly, hygienické potřeby a samozřejmě tetovací strojky. S každým použitím se opotřebovávají, stejně jako naše ruce, které strojek musí držet několik hodin denně. Celkově je to fyzicky náročná činnost," uvedla Podešvová. U autorského tetování na míru je navíc zpoplatněná také tvorba návrhu, a to pro případ, že by si klient na poslední chvíli tetování rozmyslel.

Ceny za tetování se budou zvedat

Ceny nejmenšího tetování v současnosti ve většině brněnských salonů přesahují tisíc korun. Hodinové sazby tatérů, kteří ceny zveřejňují na internetu, se pohybují kolem 1200 až 1600 korun.

Tatéři se často setkávají s negativními reakcemi na výši ceny tetování. Pro zákazníky bývají alternativním řešením levnější studia nebo amatérští domácí tatéři. "Pak se vrací k nám a chtějí po nás tetování opravit, protože vždy nevypadá tak, jak by si představovali," řekla Damborská. Ceny za kvalitní tetování se navíc mohou ještě zvyšovat. "Zatím zůstaly ceny stejné, ale bohužel to budeme muset změnit, ceny hygienických potřeb a dezinfekcí se vytáhly na neuvěřitelné částky a není možné zůstat při cenách původních," uvedla Podešvová.

Zvýšení někde přišlo ještě před jarní koronavirovou situací. "Těsně než začal covid-19 jsme zdražili o pět až deset procent kvůli rostoucím nákladům na provoz studia. Po zrušení karantény jsme ceny nechali zvednuté," sdělil Kubín. Hygienické postupy ve studiích se kvůli koronaviru příliš neměnily, hygienický standard je totiž i za běžného provozu nastavený vysoko. Oslovená studia zavedla další opatření přidáním dezinfekce ke vstupu a žádostí, aby se zákaznici chodili tetovat bez doprovodu.