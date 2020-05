Zámek Čechy pod Kosířem vystaví Mánesovu Švadlenku

Ozdobou návštěvnické sezony zámku v Čechách pod Kosířem, který se otevře po nucené pauze v úterý, bude jeden z nejslavnějších obrazů Josefa Mánesa Švadlenka. Dílo z poloviny 19. století zapůjčila zámku Národní galerie v Praze, na Moravě se obraz objevil naposledy zhruba před půl stoletím. Zámek, na kterém jeden z nejslavnějších českých malířů léta pobýval, si letos připomíná 200 let od jeho narození. Po ukončení sezony se obraz spolu s ostatními díly ze zámku vrátí do Prahy.

"Výstavní prostory jsme letos obohatili obrazem Švadlenky od Josefa Mánesa, od jehož narození v květnu uplynulo 200 let. Malíř 20 let trávil právě v Čechách pod Kosířem. Švadlenka je jedno z nejznámějších obrazů, které namaloval. Je to hodně expresivní obraz, který se vymyká z jeho tvorby," řekl Břetislav Holásek, ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci, které zámek spravuje.

Obraz Švadlenka Mánes namaloval v letech 1858 až 1859. Podle Národní galerie v Praze, která má obraz ve svých sbírkách, jde o nejlepší ukázku Mánesovy žánrové malby. Zachycuje postavu těhotné dívky, jež sklání hlavu v pláči nad rozešitými svatebními šaty. Podle některých výkladů může jít o portrét Františky Pokorné, nevěsty Mánesova přítele a malíře Adolfa Kosárka, který v době své svatby byl již těžce nemocen tuberkulózou.

Obraz, jehož hodnota je vyčíslena na deset milionů korun, se po ukončení sezony vrátí zpět do Národní galerie v Praze. S ním budou do Prahy odvezeny i všechny Mánesovy obrazy, které lze nyní vidět na zámku. "Návštěvníci tak mají vlastně poslední šanci během této sezony zhlédnout ucelenou sbírku děl českého malíře, neboť obrazy projdou rozsáhlým a několikaletým restaurováním," řekl mluvčí muzea Antonín Valenta.

Zámek se otevře v úterý po uvolnění vládních opatření v souvislosti s nákazou covid-19. Vstupenky si budou moci návštěvníci koupit on-line i na pokladně, otevřeny budou všechny prostory včetně filmového muzea Zdeňka a Jana Svěrákových, muzea historických kol i zámeckého parku. Letos se zámek ve svém programu zaměří na 200 let od narození Josefa Mánesa, chystá speciální prohlídky, koncerty či malířské workshopy. Hlavní část akcí se odehraje v polovině září.

Mánes na zámku v Čechách pod Kosířem pobýval mezi lety 1849 až 1870, pojilo ho přátelství se šlechtickým rodem, který zámek vlastnil. Jeho spjatost s památkou návštěvníkům připomínají dvě expozice, jedna se nachází v Mánesově altánu v zámeckém parku a věnuje se jeho pracím s lidovou tematikou. Druhá část otevřená loni je instalovaná v zámeckých interiérech a je zaměřena na Mánesovu tvorbu určenou pro jeho šlechtické mecenáše. Zámek má také unikátní sbírku čtrnácti Mánesových maleb, které vznikly přímo na zámku nebo v souvislosti s jeho zdejším pobytem.