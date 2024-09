V Benátkách mělo premiéru pokračování Jokera, fanoušci čekali na Lady Gaga

Na filmovém festivalu v Benátkách měl dnes světovou premiéru snímek Joker: Folie à Deux, který je pokračováním úspěšného snímku Joker z roku 2019. Do italského města se sjeli fanoušci zpěvačky Lady Gaga, která má ve filmu jednu z hlavních rolí, píší italská média. Film patří k jedné z nejočekávanějších novinek letošní filmové přehlídky.

Předchozí film Joker získal na benátském festivalu hlavní cenu Zlatého lva a později dvě ceny americké filmové akademie Oscar. Vedle toho slavil i úspěch mezi diváky s příjmy z prodeje lístků kolem jedné miliardy dolarů.

Letos se Joker: Folie à Deux také uchází o hlavní festivalovou cenu. "Tentokrát to více prožívám a jsem nervóznější. Je lehčí uspět s novinkou," řekl o letošních vyhlídkách na ocenění režisér Todd Phillips s tím, že od pokračování se toho čeká více.

Do hlavních rolí Phillips obsadil Joaquina Phoenixe, který dostal za výkon v prvním snímku Oscara za nejlepší mužský herecký výkon, a Lady Gaga. Oba si v novém filmu i zazpívají. "Hudba je (ve filmu) použita tak, aby opravdu poskytla postavám způsob, jak vyjádřit to, co chtějí říct, když dialogy a scéna nestačí," uvedla Lady Gaga. Podle ní se však nedá říct, že by film byl hudební komedií.

Právě známá americká zpěvačka, která přijela uvést film do Benátek osobně, přitáhla pozornost fanoušků. Někteří dokonce strávili noc u festivalového areálu, aby zahlédli svou oblíbenou celebritu.

Phoenix a Lady Gaga na tiskové konferenci uvedli, že do filmových rolí museli výrazně zhubnout. Striktní dietu museli dodržovat i během náročného natáčení. "Krmili jsme ho borůvkami, když měl skutečně hlad," uvedla Lady Gaga ohledně stravovacího režimu svého filmového partnera Phoenixe.

Druhý díl navazuje na první s hlavní postavou Arthurem Fleckem, kterého hraje Phoenix, ve vězení. Tam poznává Harley Quinnovou, kterou ztvárnila Lady Gaga. Fleck jí považuje za svou osudovou lásku.

Film soutěží s dalšími 20 snímky o Zlatého lva. Zda uspěl, porota vedená francouzskou herečkou Isabelle Huppertovou oznámí v sobotu. Do českých kin snímek podle distributora Vertical Entertainment dorazí 3. října.