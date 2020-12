Vandalové zřejmě budou za ničení památek platit mnohem větší pokuty

Pokuty za poškození nebo zničení památkově chráněných objektů se možná razantně zpřísní. Maximální čtyřmilionová sankce by se mohla zvýšit pětinásobně na 20 milionů korun. Za porušení oznamovací povinnosti chtějí předkladatelé naopak maximální hranici snížit ze dvou milionů na 100 tisíc korun. Počítá s tím senátorská novela, kterou ve čtvrtek horní komora v prvním kole podpořila.

Před dalším schvalováním novelu posoudí senátní výbor pro kulturu. Horní komora by se k předloze měla vrátit koncem ledna.

Zvýšení peněžité sankce autoři novely zdůvodnili tím, že stávající výše pokut, které byly uzákoněny před 12 lety, jsou nedostatečné a málo odrazující.

"Opakovaně se objevují případy, kdy vlastníci památkově chráněných objektů úmyslně porušují povinnosti stanovené jim zákonem s tím, že eventuální nevysoká pokuta se jím stává pouhým vícenákladem. V minulých letech tak byly bez ohledu na památkovou ochranu zdemolovány například vila Šafránka na pražských Vinohradech nebo dvě vily v pražské Ořechovce," uvedli senátoři.

Při stanovení výše pokuty vycházeli z loňského návrhu zákona o ochraně památkového kulturního fondu, který připravilo ministerstvo kultury. Do konce nynějšího funkčního období Sněmovny se ale celý ministerský návrh projednat nepodaří, a senátoři by proto rádi prosadili alespoň zvýšení pokut. Ani v případě dílčí senátorské předlohy ale není jisté, že ji Sněmovna stihne do roka projednat.

Novelu předložila senátorka a starostka Prahy 10 Renata Chmelová (za KDU-ČSL) spolu s osmi kolegy za Starosty, hnutí Senátor 21 nebo Piráty. K posouzení vládou a Sněmovnou se návrh dostane v případě, že se s ním Senát ztotožní.

Schůze horní komory byla před polednem přerušena do 10. prosince, kdy mají senátoři schvalovat daňový balíček včetně zrušení superhrubé mzdy a zavedení kompenzace pro kraje a obce.