Velký knižní čtvrtek dnes nabídne 15 novinek i setkání s autory

Velký knižní čtvrtek dnes nabídne novinky předních českých nakladatelství, na pulty knihkupectví přinese 15 počinů domácích i zahraničních autorů. V nabídce 25. ročníku akce jsou mezi novinkami knihy Evžena Bočka, Miloše Urbana nebo Jaroslava Rudiše. V dosavadních ročnících vyšlo 336 domácích a zahraničních titulů. Téměř šest desítek z nich se stalo bestsellery a prodalo se více než 2,4 milionu výtisků.

Boček, jehož série knih o osudech aristokratky Marie III. Kostkové a její rodiny se prodalo přes půl milionu výtisků, se v novince Aristokratka v Československu vrací do roku 1983, tedy do doby, která celé sérii předchází. Téma nové Urbanovy knihy naznačuje její titul Dr. Alz. Bývalý nakladatelský redaktor se v ní od lékařů dozví o své počínající progresivní demenci a rozhodne se napsat všechno, na co si ještě dokáže vzpomenout. Oceňovaný autor Rudiš v nové knize Vánoce v Praze vyjadřuje poctu nejen české metropoli a její historii, ale i lidem, kteří se někdy v životě cítí úplně sami. Osobitými ilustracemi knihu doprovodil Jaromír 99.

Současnou světovou literaturu v podzimním Velkém knižním čtvrtku například reprezentuje v historické fikci Úsměv Cateriny - Příběh Leonardovy matky. Autorem je Carlo Vecce, jeden z nejvýznamnějších odborníků na osobnost Leonarda da Vinciho a renesanční kulturu. Milovníkům detektivního žánru Velký knižní čtvrtek nabídne debut švédské autorky Liny Areklewové s názvem Slunovrat. Napětí přinese také novinka Jozefa Kariky Černý rok - Válka mafie, která se odehrává v 90. letech minulého století na Slovensku.

V Knihovně Václava Havla se uskuteční setkání s autory. Pozvání přijali Evžen Boček, Krystyna Wanatowiczová, Jozef Karika, Tomáš Klvaňa, Milan Ohnisko, Jaroslav Rudiš a Jaromír 99, Miloš Urban, René Nekuda a Nikkarin, Ivana Chmel Denčevová, Martin Sodomka a Renata Kalenská. Zahraniční tituly představí autoři prostřednictvím zdravic a osobně pak překladatelky Magdalena Štulcová a Pavla Přívozníková.

Velký knižní čtvrtek se v Česku koná po vzoru akce Super Thursday, která v britských knihkupectvích symbolicky zahajuje období vánočních nákupů. Poprvé se uskutečnil 13. října 2011. Zatím poslední Velký knižní čtvrtek loni v říjnu nabídl 15 reprezentantů světové i domácí literatury.