Víkendový festival taneční hudby Mácháč v Doksech má poprvé tři pódia

Multižánrový open-air festival Mácháč zaměřený na elektronickou hudbu bude mít poprvé tři pódia. Jeho 22. ročník se koná o tomto víkendu tradičně na břehu Máchova jezera v Doksech na Českolipsku. K hlavním lákadlům patří americký housový producent AYYBO, který vystoupí poprvé v Evropě, dále Tita Lau nebo přední techno producenti Bart Skils, Layton Gioardani a Alex Stein, uvedl pro ČTK za organizátory Petr Tajčman.

"Návštěvníci se také mohou poprvé těšit na samostatnou hardstylovou stage a další novinky," dodal. Domácí scénu budou podle něj reprezentovat Manene, NobodyListen, Victor Tellagio, Richard Reynolds, Chris Sadler, Lucca, Subgate nebo Holly The Big.

Festival potrvá od pátečního odpoledne do nedělního rána. Opět bude na pláži Klůček, místo obvyklých dvou scén ale bude mít poprvé tři. "Celkově tak festival nabídne skoro dvojnásobek vystupujících, než tomu bylo dříve. Velkou proměnu čeká i design všech stage, které budou konstrukčně více přístupné návštěvníkům. Festival je poprvé navrhován komplexně tak, aby veškeré technické stavby a zázemí v areálu byly v jednotném duchu a více reflektovaly přírodní prostředí," uvedl Tajčman.

V předchozích letech na festival denně zavítalo až 10.000 lidí, letos to bude asi obdobné. Podle aktuálních předprodejů očekávají organizátoři návštěvnost jako loni. Vstupenky je možné zakoupit do pátku 10:00 v předprodeji a pak už pouze na místě u brány do festivalového areálu, dodal Tajčman.

Festival bude opět pod dohledem policie. Loňský ročník patřil k nejklidnějším a podle policie byl i bez mimořádných událostí. Drogy nalezli policisté u 32 lidí, nejčastěji šlo o marihuanu a extázi (MDMA). Ve 28 případech šlo o přestupek a ve čtyřech o přečin.