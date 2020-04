"Virtuální Bradavice." Rowlingová spustila nový portál s Potterem

Na spoustu nové zábavy si mohou přijít fanoušci Harryho Pottera. Autorka populárních knih a stvořitelka celého kouzelnického světa J. K. Rowlingová oznámila zprovoznění "virtuálních Bradavic". Na webových stránkách kouzelnického světa spustila projekt Harry Potter doma.

Zatímco v Česku vyprodukovala Česká televize pořad UčíTelka, kde přes den probíhá výuka žáků jako určitá náhrada za nucenou absenci ve školních lavicích, tak slavná britská autorka přišla s virtuální verzí své proslulé školy čar a kouzel.

"Rodiče, učitelé a pečovatelé, kteří se snaží udržet děti pobavené a zaujaté, zatímco jsme všichni doma zavřeni, možná budou potřebovat trochu magie, takže s potěšením spouštím stránky harrypotterathome.com," informovala na apríla Rowlingová na svém twitteru. Webový obsah slibuje spoustu zábavy, ať už formou zajímavé četby, nebo různých her a hlavolamů.

Parents, teachers and carers working to keep children amused and interested while we're on lockdown might need a bit of magic, so I'm delighted to launch https://t.co/cPg0dZpexB pic.twitter.com/i0ZjTplVoU