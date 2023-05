Vzniká jedinečná publikace o Radiu 1, zakladateli soukromého rozhlasového vysílání v Česku

Fascinují vás věci, které se vymykají zažitým principům? Potom by vaší pozornosti rozhodně neměla ujít kniha Život v éteru, jež se věnuje dění kolem první soukromé hudební stanice Radio 1, která od začátku své existence vzdoruje všem pravidlům. Radio 1 vzniklo jako pirátská stanice, ale v éteru se drží již dlouhých 33 let, aniž by slevilo ze svých původních představ.

Jde o unikátní fenomén nejen u nás, ale i ve světě. Autorkou knihy je Jana Kománková, která v Radiu 1 působí už třicet let. V díle poodkrývá zákulisí a ukazuje historii kultovní rozhlasové stanice. Uvidíte rádio pohledem lidí, kteří jsou jeho součástí. Publikace je nyní exkluzivně k zakoupení na Hithitu.

Kniha Život v éteru přináší odpovědi na to, čím je první česká soukromá rozhlasová stanice tak jedinečná a proč vyvolává tolik emocí. Dozvíte se, jak se v rádiu vydělávají peníze, najdete zde slovníček rozhlasových pojmů, zajímavé rozhovory, komentáře i stovky jedinečných archivních fotografií.

I vy můžete být součástí příběhu

K tomu, aby kniha nebyla vynikající jen obsahem, ale i skvěle vypadala, může nyní pomoci veřejnost prostřednictvím crowdfundingové sbírky na Hithitu. Získané finance pomůžou k tomu, aby kniha byla na kvalitním papíře a měla krásnou grafiku. Pokud se v kampani povede vybrat vyšší částku než požadovaných 390 tisíc korun, dílo vznikne i v podobě audioknihy.

Autorkou publikace Život v éteru je novinářka, DJ a moderátorka Jana Kománková, která v Radiu 1 působí už třicet let. Na knize začala pracovat v říjnu 2021 a s přestávkami ji psala až do letošního dubna. Kniha mapuje historii jak z pohledu současných aktérů, tak těch, kteří Radiem 1 prošli v minulosti. Jsou mezi nimi i mainstreamově známí umělci jako Honza Dědek, Luděk Staněk nebo Jitka Ježková. Všichni v knize na Radio 1 vzpomínají jako na něco, co pro ně bylo v jejich kariéře i životě zásadní. Čtenáři tak mají možnost přihlížet cestě za snem těch, kteří jsou sice naprosto odlišní, ale společně dokázali v průběhu mnoha let stvořit něco speciálního. Něco, co zasáhlo do života spousty lidí a předalo jim potřebné životní nadšení i lásku k hudbě. Radio 1 je zde po zásluze vykresleno také jako fenomén, který měl a stále má velký vliv na kulturní scénu.

Kniha Život v éteru bude mít 304 stran ve formátu 160 x 220 mm. O grafické zpracování se stará studio Kapitola. Publikace vyjde na konci léta, nyní ji lze exkluzivně zakoupit za zvýhodněnou cenu v předprodeji v rámci kampaně na Hithit.cz. Na přispěvatele tu vedle samotné knížky za neopakovatelnou cenu čeká i řada dalších mimořádných odměn, které si autorka připravila za podporu vydání knížky. Zájemci mohou získat vstup na rádiový večírek, navštívit samotné Rádio 1 nebo se stát hostem zdejší legendární hitparády - a nebo si objednat ručně pletené ponožky přímo od autorky knížky.

Pokud chcete vědět, jak se dělá soukromé rádio, podpořte vznik knihy Život v éteru. I díky vám se lidem dostane do rukou publikace o jedinečném příběhu jednoho rádia.

Více informací najdete na www.zivotveteru.cz.