Zdeňka Svěráka do Síně slávy uvedl prezident Petr Pavel. Miro Žbirka získal čtyři Anděly.

Česká hudební akademie rozhodla o nejlepších hudebních nahrávkách uplynulého roku. V Cenách Anděl Coca-Cola 2022, které se udílely 15.4. v prostorách pražského Výstaviště a v přímém přenosu na ČT1 a YouTube, nejvíc pozornosti získalo album Posledné veci. Za zesnulého Mira Žbirku jej dokončil jeho syn David.

Ten byl také jedním z vystupujících. V rámci slavnostního večera, kterým provázel herec Kryštof Bartoš, zazpíval v doprovodu kapely Mira Žbirky píseň Nejsi sám, jenž se stala Skladbou roku. Za Posledné veci Česká hudební akademie Žbirkovi dále udělila ocenění v kategoriích Album, Sólový interpret a Slovenské album.

Nahrávku začal Miro Žbirka připravovat během svého života, dokončením alba potom pověřil svého syna Davida. Ten ho společně se svým spolupracovníkem Patrickem Jamesem Fitzroyem natáčel ve slavných londýnských studiích Konk. "V kontextu českého a slovenského popu jsou Posledné veci opravdu mimořádná nahrávka. David Žbirka svým odvážným přístupem k produkci ukázal pravdivost motta, kterým se jeho táta řídil. Že v populární hudbě se staří učí od mladších. Mekyho klasicky psané písně tu totiž zní povědomě, a přesto úplně jinak," uvádí k výsledkům hlasování předseda České hudební akademie Honza Vedral.

Mezi speciální okamžiky slavnostního večera patřilo také přivítání nového člena andělské Síně slávy. Tím se letos stal Zdeněk Svěrák, tedy vůbec poprvé specializovaný autor písňových textů. Do Síně slávy ho uvedl nečekaný host večera, prezident Petr Pavel. "Každý rok se snažíme o to, abychom legendy vstupující do Síně slávy potěšili nejen jejich uvedením, ale i osobou předávajícího. Bylo nám ctí na andělském podiu přivítat pana Zdeňka Svěráka i pana prezidenta, který se této role zhostil. Je příjemná změna, že je ve vrcholné politice po letech znovu někdo se zájmem o kulturu," uvádí producentka Lucka Hájková z pořádající agentury.