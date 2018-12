Zemřela herečka Jana Štěpánková

V úterý zemřela po těžké nemoci ve věku 84 let herečka Jana Štěpánková. Rodina a blízcí přátelé se s ní naposledy rozloučili v pátek, uvedla Česká televize. Blízcí herečky známé z účinkování v televizních seriálech jako například Taková normální rodinka nebo Nemocnice na kraji města si přáli rozloučení pouze v úzkém rodinném kruhu. Vzpomínka na ni v pražském Divadle na Vinohradech, kde strávila zhruba tři desítky sezon, proto bude pouze pietní.

Nad divadlem zavlaje v pátek černá vlajka a od pondělí začne v jeho prostorách vzpomínková výstava fotografií, řekl ředitel Divadla na Vinohradech Tomáš Töpfer.

"Bylo to pro nás velké překvapení, protože paní Štěpánková měla jít ze špitálu domů. Jsem moc rád, že jsem se s ní potkal na jevišti a že se mi podařilo ji v roce 2012 po letech přemluvit, aby se ještě vrátila na vinohradské jeviště. Spolu s dalšími dříve narozenými dámami tady sehrála krásnou roli v představení To byla moje písnička, které bylo o stárnoucích herečkách. Sešly se tam s Janou Hlaváčovou, Danielou Kolářovou a Martou Vančurovou a dalšími," řekl Töpfer.

Pestrá kariéra

"Moje role klidné racionální manželky, která cvičí jógu a nic ji nerozhází, mi byla hrozně blízká. Právě pro tu velkou nadsázku, kterou miluju," vzpomněla Štěpánková na jednu ze svých nejslavnějších televizních rolí v seriálu Taková normální rodinka. Režisérem tohoto prvního českého sitcomu z roku 1971 byl manžel Štěpánkové Jaroslav Dudek, který ji šest let nato obsadil i do role emancipované doktorky v seriálu Nemocnice na kraji města.

Do jejího naturelu se Dudek trefil i v řadě dalších rolí; jejich poslední společnou prací byla Aurélie ve hře Bláznivá ze Chaillot. "Můj muž zemřel v srpnu (2000) a v lednu jsem skončila v divadle. Po třiceti letech. Neprodloužili mi smlouvu. Najednou jsem ztratila dvě životní lásky. Kdybych neměla syna, nevím, jak bych to zvládla," řekla Štěpánková ke konci svého působení v Divadle na Vinohradech, kam se ale později vrátila. Kromě syna Jana, programátora, jí dělaly radost i jeho děti.

Jana Štěpánková, která byla v roce 2014 uvedena do televizní Dvorany slávy v anketě TýTý, se narodila 6. září 1934 v Žilině. V té době už oba její rodiče žili a hráli v Praze, ale matka se prý rozhodla přivést ji na svět ve svém rodišti. Umělecké geny podědila po matce herečce Eleně Hálkové, jež byla vnučkou básníka Vítězslava Hálka, i otci Zdeňku Štěpánkovi, který patřil k hvězdám Národního divadla.

Její parketou byly charakterní role

Na jevišti se Jana Štěpánková objevila už v pěti letech - v Prodané nevěstě v Národním divadle, kam se chodila na tatínka často dívat. Když jí bylo šest, rodiče se rozvedli, ale vztah měli stále hezký. "Když se mámě narodila dcera a Soně, což byla druhá žena mého otce, se o týden později narodil Martin, máma jí posílala své mateřské mléko," demonstrovala vztah rodičů a nových partnerů. Jejímu otci se po Martinovi narodil syn Petr (oba herci, Martin spáchal v roce 2010 sebevraždu) a dcera Kristina (Taberyová), která vystudovala divadelní režii.

Jana Štěpánková absolvovala pražskou DAMU a první angažmá nastoupila v Pardubicích. Koncem 50. let přešla do pražského Divadla S. K. Neumanna (dnešní Divadlo pod Palmovkou) a v roce 1972 nastoupila do Divadla na Vinohradech. Nikdy nehrála ráda naivky, ani netoužila po Shakespearově Julii. Její parketou byly charakterní role. Hrála Janu z Arku v Anouilhově Skřivánkovi, Lízu v Pygmalionu, Iokasté v Oidipovi. Slavná byla její Emilie Marty ve Věci Makropulos a vinohradská Marie Stuartovna ve hře Ať žije královna!

Před kamerou debutovala v roce 1952 v dramatu Otakara Vávry Nástup. Kromě seriálů Taková normální rodinka a Nemocnice na kraji města (včetně dvou pokračování) vytvořila přes 60 dalších televizních rolí. Hrála mimo jiné v seriálech Bambinot, Synové a dcery Jakuba skláře či v novějších Náves, Ďáblova lest, Cukrárna nebo První republika. Objevila se i v pohádkách (mj. Anděl Páně, Nezbedná pohádka) a řadě filmů (například Dva lidi v ZOO, Strašidla z Vikýře či Účastníci zájezdu).

Naposledy se ve filmu objevila v česko-slovenské detektivce Doktor Martin: Záhada v Beskydech. Ještě letos hrála v pražském Divadle Ungelt v tragikomedii Pardál.