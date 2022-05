Zemřela historička umění a mecenáška Meda Mládková, bylo jí 102 let

Úctyhodných 100 let oslaví v příštím roce mecenáška a sběratelka umění Meda Mládková. Vrcholem oslav jejího významného životního jubilea bude divadelní... více

Mecenáška umění

Meda Mládková: Místo dětí mám Museum Kampa

Rozhovor Do stovky jí zbývá necelých sedm let. Není to však žádná pohádková babička. Spíše trochu smutná a osamělá žena, přesněji řečeno dáma. A taky bojovnice: byť... více