Diamanty jsou věčné a ty laboratorní navíc udržitelné

Celebrity se sešly na focení šperků s laboratorními diamanty, které začínají být hitem v trendu udržitelnosti především u zahraničních hvězd jako je Leonardo DiCaprio, Emma Watson, Lady Gaga a další. Spousta lidí si myslí, že laboratorní diamant je něco umělého nebo si je pletou se zirkony.

Pravda je ale taková, že laboratorní diamant je totožný po všech stránkách s tím těženým, jen "roste" v laboratoři za speciálních podmínek. Jejich výhodou je nejen o třetinu nižší cena než u diamantů těžených, ale obrovským benefiem je také to, že při jejich výrobě nedochází k drancování přírody a porušování lidských práv. To na focení přilákalo i moderátorku, modelku a především aktivistku Lejlu Abbasovou. "Věděla jsem, že existují diamanty, které se uměle vytváří, napříkald že se Leonardo diCaprio těmto diamantům začal věnovat po natočení filmu Krvavý diamant. Neznala jsem ale ten pojem laboratorní, takže teď se mi to všechno hezky spojilo a je to bezvadný. Člověk si pod pojmem umělý diamant představí, že je skoro plastový, ale vím, že tyto diamanty mezi sebou nedokáže rozeznat bez speciálního mikroskopu ani odborník. U Tiami se mi líbí, že vytváří i úplně minimalistické kolekce, že diamant nemusí být vždy v okázalém šperku, to je přesně můj styl," pochvalovala si udržitelné šperky Lejla.

Mezi pozvanými byl i jeden muž, Mirek Dubovický, bývalý přítel Veroniky Kopřivové. Hned si zamiloval několik šperků z pánské kolekce a vůbec celá myšlenka těchto udržitelných diamantů ho nadchla. "Popravdě jsem o laboratorních diamantech nikdy před tím neslyšel, ale jsem z nich úplně nadšený. Je perfektní, že v dnešní době umíme vyrobit něco, co je identické s těženým diamantem a nemusí se kvůli tomu drancovat příroda," řekl nám Mirek.

Na focení nechyběla ani modelka a zakladatelka nadace Pink Bubble, Martina Šmuková, pro kterou je udržitelnost a etické chování součástí každodenního žívota. I jí jsme se zeptali, zda pro ni laboratorní diamanty byly novinkou nebo se s nimi již setkala. "O laboratorních diamantech jsem už dříve slyšela, ale nedovedla jsem si je moc představit. Teď vidím, že jsou vlastně úplně stejné, od těch těžených k nerozeznání, navíc jejich výroba je mnohem udržitelnější, je to pecka," neskrývala nadšení Martina.

A co na laboratorní diamanty říká naše nejznámější plus size modelka, Natálie Debnárová?

"Pracuji také jako redaktorka, takže jsem se s laboratorními diamanty už setkala a vím, že jsou stejné, jako ty ze země. Během jejich výroby se ovšem neporušují lidská práva ani se nedrancuje příroda, a tak je to pro mě jasná volba. Dokonce jeden náramek s tímto laboratorním diamantem mám a už rok jsem ho nesundala z ruky a vypadá pořád krásně. Diamanty jsou prostě věčné," usmívá se Natálie.