Divoká rozlučka se svobodou plná striptýzu a koupáním v sudu

Za nedlouho odlétá režisérka a herečka Eva Toulová na Mauricus, aby se provdala za dlouholetého partnera Tomáše. To jí ale nezabránilo tomu objednat si placeného společníka. Podobně jako se svatebními šaty, se rozhodla pojmout velkolepě i rozlučku se svobodou. Nechyběli na ní striptéři, koupací sud ani nechvalně známý taneček na klíně.



Na svoji rozlučku se svobodou bude režisérka Eva Toulová vzpomínat ještě dlouho. Spolu se svým garde doprovodem kamarádek, se o víkendu v pražských ulicích loučila se svobodou. Že nešlo zrovna o čaj o páté svědčí fakt, že se dámy vydaly na striptýzovou show, kde to pořádně rozjely.



"Byl to můj nápad a přání. Už jednou jsem na podobné akci byla a šlo o nesmírnou zábavu. A kdy jindy okouknout pořádná mužská těla než na vlastní rozlučce se svobodou." pochvalovala si režisérka Eva Toulová. Budoucí nevěsta se toho nebála a užívala si dobře známý "tanec na klíně", který jí kamarádky objednaly. Kdo by si myslel, že bude mít doma tichou domácnost, je na omylu. "Mám úžasného budoucího muže, který mi na tuto akci dokonce přivezl z Ameriky rozměněný balík jednodolarovek, abych měla pánům co strkat za spodní prádlo." překvapila Toulová.

Koho nenažhavili atraktivní výkony striptérů, ten se mohl dostat do varu ve venkovním koupacím vířivém sudu, ve kterém následná párty pokračovala. Díky krbovému vyhřívání vydržela partička v sudu venku i v listopadovém počasí dlouhé hodiny v plavkách.

Kromě budoucí svatby čeká režisérku brzy další významný milník - jako herečka se představí ve filmu Superžena, kde si zahrála po boku Matouše Rumla. Film bude mít v kinech premiéru 29. února, kam ho uvede společnost Copperfilm.