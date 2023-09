Skončilo natáčení filmu Láska na zakázku, režisérka zhubla 9 kilo!

Padla poslední klapka filmu Láska na zakázku režisérky Evy Toulové. Celovečerní komedie, ve které si autorka i sama zahrála, je její druhou velkou rolí ve filmu. O tom, že pro ni přípravy na natáčení nebyly jednoduché svědčí i fakt, že kvůli roli zhubla 9 kilo.

V předchozím filmu Superžena, kde hraje po boku Matouše Rumla, ztvárňuje režisérka Eva Toulová běžnou dívku bojující s nedokonalostmi postavy. Nespokojenost s vlastním tělem je jedním z témat, které film o touze být perfektní ženou, otevírá. "Film je takovým vnitřním soubojem toho, s čím zápasí každá žena. Hraji výtvarně založenou postavu, která si své vysněné křivky doslova maluje přímo na tělo. Takže bylo vlastně nutné nemít ideální postavu." upřesnila režisérka. U další role, kterou ale režisérku čekala ve filmu Láska na zakázku, kde hraje ve dvojici s Martinem Krausem, byla ale přebytečná kila na obtíž. Nastala fáze hubnutí - kvůli roli tak režisérka shodila 9kilo. "Nikdy předtím se mi váha neměnila o víc jak dvě kila. A to ani v době, kdy jsem jedla tabulku čokolády denně nebo jsem naopak v rámci natáčení chodila celý měsíc Španělskem 8-10h v kuse a nachodila 640km. Ale nastavila jsem si to nějak v hlavě, začala jsem jíst menší porce, míň mlsat a zdravěji jíst. Do žádných extrémů jsem nešla." uvedla. Na jaké váze zůstane, má ale režisérka jasno: "Teď jsem si po natáčení slíbila, že se konečně vrhnu na výběr svatebních šatů, pokud chci letošní svatbu vážně stihnout, takže bych ráda se svými rozměry už nešachovala."

Ve filmu Láska na zakázku se představí hvězdná jména jako například Jiří Krampol, Václav Vydra, Valerie Zawadská, Martin Kraus, Jaromír Nosek, Igor Bareš, Uršula Kluková, Eva Hrušková, Petr Batěk, Václav Upír Krejčí nebo Petr Jančařík. Komediální snímek by měl být k vidění v kinech letošním rokem a představí nám příběhy několika hlavních hrdinů, kterým se hned v úvodu splní sen a získají vysněné povolání. Záhy ale zjišťují, že ani to vždycky nemusí ke štěstí stačit, a i vytoužená kariéra nemusí být procházka růžovým sadem, obzvlášť, když se do práce začnou míchat city.