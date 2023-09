Terapie sdílením, známá nejen svými přednáškami, které získaly velkou oblibu u laické i odborné veřejnosti, probouzí k životu nový formát. Po vydání úspěšné knihy, audioknihy, online seriálu a několika live přednáškách, nově vznikl i podcast s příznačným názvem: "Terapie sdílením PODCAST", který bude vycházet třikrát do měsíce a můžete si ho pustit na platformě Pickey.cz. Za tímto audio formátem, který přináší hlubší pohledy na témata vztahů, umění, osobního rozvoje a nabízí seznámení s inspirativními osobnostmi, stojí známá dvojka; herečka a vizuální umělkyně Ester Geislerová a párový psychoterapeut Honza Vojtko.

Tvůrci přednášek a nyní už i podcasteři, Ester Geislerová a Honza Vojtko, se rozhodli rozšířit svoje dosavadní působení o audio formát a do studia zvou hosty nejen z terapeutického a uměleckého světa, ale i z dalších oblastí. Diskutují o vztazích, komunikaci a vlivu digitálního světa na naše životy. Oba vytvářejí bezpečné prostředí pro své hosty, kteří mohou mluvit nejen o svém oboru a profesi, ale i o svých vztazích a svých životních zkušenostech. "V našem podcastu přistupujeme k hostům s respektem, žádné téma nechceme bulvarizovat a za každou cenu šokovat," říká Honza Vojtko.

"Terapie sdílením PODCAST" vznikl jako přirozený krok z pětileté série přednášek Terapie sdílením LIVE a posléze i RESET. "Díky těmto přednáškám jsme dostávali a dostáváme další a další dotazy, komentáře, podněty, které přesahují naše pole působnosti, proto jsme se rozhodli světy vztahů a umění, přenést i na podcastovou platformu," doplňuje k tomu Vojtko. Herečka Ester Geislerová coby autorka projektu Terapie sdílením občas uvádí i její příklady ze života a párový terapeut Honzo Vojtko příklady z terapeutovny. "Když Honza přišel s nápadem udělat spolu podcast a navázat na Terapii sdílením, byla jsem nadšená. Viděla jsem v tom radostnou spolupráci. Mám ráda naše hovory, protože se dotýkáme vážných témat, ale zároveň do nich umíme vnést i určitou dávku humoru a pocitu bezpečí. Také oba rádi poznáváme nové lidi. Vztahům a komunikaci se společně věnujeme díky Terapii sdílením nějakou dobu, a přesto jsou pro nás nevyčerpatelná témata," komentuje Ester. Honza Vojtko dodává: "Díky své práci a profesi se mám možnost potkávat se se zajímavými lidmi, kteří jsou špičkami ve svém oboru, nebo žijí neuvěřitelné životy a mně vždycky přišlo líto, že často těmto lidem není poskytován takový prostor, který by si zasloužili. Díky podcastu to můžu napravovat."

Podle zakladatelů je cílem vyvážit míru odbornosti s neformální atmosférou. Podcast je koncipován tak, aby byl vhodným společníkem při běžných každodenních činnostech, jako např: cestování, domácí práce, sport, ale je vytvářen s profesionálním zázemím, režií a střihem. Režisérka Johana Ožvold dodává: "V množství dostupných českých podcastů mi chyběl jednoduchý, ale profesionálně zpracovaný formát tematicky zaměřených rozhovorů, který je mimo oblast zpravodajství, ale přesto se dotýká aktuálních témat. Jednoduše řečeno, podcast který si můžete pustit k vaření a jídlo vám u toho nezhořkne. Ester s Honzou si během pěti let zkušeností z přednášek vybudovali svůj styl, který stojí na vzájemném doplňování se. Třešničkou na dortu je humor, který oba milují a dokáží generovat. Srandu si dělají především sami ze sebe, a to leckdy brutální, hosté se v rozhovoru s nimi cítí dobře, a tak povídání plyne až najednou zjistíte, že je konec a jdete si rovnou pustit další díl."

Terapie sdílením PODCAST je dostupný na podcastové platformě Pickey.cz. Poslech tohoto podcastu v případě jednotlivých dílů stojí 59 Kč, měsíční předplatné vyjde na 149 Kč nebo opravdoví fanoušci mají možnost si zakoupit VIP balíček za 500 Kč, který všem zájemcům zpřístupní podcast a k tomu každý měsíc dostanou bonus v podobě dárku navíc jako je například kniha Terapie sdílením, možnost vstupu na přednášku nebo merch.

V prvních epizodách můžete očekávat zajímavé rozhovory s hosty z různých sfér, kteří budou otevírat témata, která se dotýkají každého z nás. Těšit se můžete na přední vědkyni na poli psychologie zabývající se afektivními procesy, mezikulturní psychologií a celoživotním vývojem Ivu Poláčkovou Šolcovou, novináře a spisovatele Filipa Titlbacha, podnikatelku a filantropku Kateřinu Beránkovou, učitele Daniela Pražáka a stylistu Miroslava Romaniva.