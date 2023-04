Vesnické hospody jdou ke dnu

Nejohroženějším druhem současné gastronomie jsou jednoznačně vesnické hospody, které jsou přitom tradičně důležitou součástí společenského života na venkově. Podle dat Plzeňského Prazdroje je právě v sídlech s méně než pěti tisíci obyvateli situace nejhorší a úbytek hospod nejmarkantnější. Za poslední čtyři roky z gastronomické mapy českého venkova zmizelo více než 1300 zařízení, tedy patnáct procent vesnických hospod. Z toho jen v minulém roce skončilo přes 250 venkovských pohostinství.



Kromě propadu absolutního počtu podniků svědčí o zhoršující se situaci tohoto segmentu i další data. Tak například v roce 2019 navštívilo vesnickou hospodu alespoň jednou za čtrnáct dní 67 procent lidí, loni už to bylo jen 62 procent. A snižuje se také jejich frekvence, návštěvy hospod nejvíce ze všech omezili právě lidé v obcích do pěti tisíc obyvatel.

"Na celou gastronomii dopadá razantní růst cen vstupů. Ale zvláště hospodští na vesnicích musí velmi citlivě zvažovat koncové ceny pro spotřebitele, protože ti jsou na jakékoliv navýšení výrazně senzitivní. Zároveň mnoho lidí na vsích a v menších městech přešlo na pití piva v domácím prostředí - v garážích nebo na zahrádkách. A nové hosty shánějí hospodští na vesnicích velmi těžko," říká Tomáš Mráz, obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje.

Podle průzkumu Prazdroje mezi 856 hospodami více než sedmnáct procent restauratérů zvažuje, zda bude v provozování svého podniku pokračovat. Nejpesimističtější jsou právě hospodští z vesnic. "Zatímco ve větších městech často končící hospodu převezme nový nájemce a její provoz třeba s nějakou obměnou znovu rozjede, na vesnicích je to mnohem problematičtější. Uzavření hospody většinou znamená její definitivní konec," uvádí agrární analytik a ekonom Petr Havel.

Plzeňský Prazdroj se snaží hospodským na vsích maximálně pomáhat "Naším cílem je udržet hospody v co největším počtu obcí. Jsou totiž jedním z mála míst, kde se místní mohou scházet k debatám a kde se konají i společenské a další akce. Spolu s kostelem a vesnickým fotbalem, který také podporujeme, jsou to tradiční body, kde se vždy vytvářela místní pospolitost," dodává Mráz.

S tím, že má hospoda na venkově rozměr nejen ekonomický, ale i sociální, souhlasí i ekonom Petr Havel. "Vesnická hospoda je často jediným místem, kde najdete skutečně pestrou směsici lidí nejrůznějších povolání a názorů. Hospodští tak často drží hospodu, aby zachovali místo setkávání pro místní i přespolní," doplňuje Petr Havel.

Prazdroj už šest let provozuje program pro podporu venkovských hospod s názvem Vesnice. Investoval do něj již téměř 28 milionů korun, nejvíc přitom loni, přes devět milionů. Do projektu může vstoupit jakákoli místní hospoda, která odebírá piva z Prazdroje a zároveň je situovaná v obci do pěti tisíc obyvatel.