Finská stanice zrušila zprávy v latině, chybí moderátoři

Finská veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice Yleisradio po třiceti letech ukončila svůj program v latinském jazyce, v němž jednou týdně informovala o zprávách z domova i ze světa. Pětiminutový pořad Nuntii Latini fungoval v klasickém jazyce od dubna 1989, s nástupem internetu byl k dispozici rovněž on-line. Zprávu přinesl britský server The Guardian.

Nuntii Latini poslouchali lidé z různých koutů světa, část z průměrných 40 tisíc posluchačů pocházela dokonce přímo z Vatikánu. Poslední zprávy Yleisradio odvysílala 14. června. Mezi tématy, kterým se věnovala, byla dohoda mezi Mexikem a USA ohledně přistěhovalců a rozhovor mezi prezidenty Číny a Ruska.

"Mezi nejpamátnější zprávy se u mě řadí katastrofa trajektu v Estonsku, dvojčata v New Yorku a tsunami v Indickém oceánu," vzpomíná Reijo Pitkäranta, jeden ze tří moderátorů, který byl u založení pořadu. Nyní však nastal čas na jeho zrušení i proto, že všichni tři "to připravovali každý týden po třicet let. Už nejsou tak mladí," vysvětlil programový ředitel Kaj Farm.

Podle něj vznikl Nuntii Latini původně čistě z legrace uvnitř redakce. Nakonec však v éteru vydržel po tři dekády. Jelikož by však bylo těžké najít vhodnou náhradu za stárnoucí redaktory a moderátory, rozhodl se pořad zrušit.

Stanice Yleisradio vysílá zprávy v několika jazycích. Kromě finštiny a švédštiny je produkuje také v ruštině, romštině, sámštině a zjednodušené finštině. V televizním zpravodajství nechybí ani znaková řeč.