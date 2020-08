Americké firmy mají zakázáno obchodovat s vlastníky TikToku a WeChatu

Americký prezident Donald Trump vydal příkaz, kterým Američanům zakázal blíže nespecifikované obchodní transakce s čínskými společnostmi, které vlastní platformy TikTok a WeChat. Trumpovo nařízení začne platit za 45 dnů.

Aplikace pro sdílení videí TikTok patří společnosti ByteDance, WeChat firmě Tencent Holdings. Tento bezprecedentní krok představuje výraznou eskalaci vztahů mezi USA a Čínou a zřejmě vyvolá tvrdou odvetu ze strany Číny, upozorňují agentury AP a Reuters.

Šéf Bílého domu v exekutivním příkazu uvedl, že platforma TikTok může být využívána k dezinformačním kampaním ve prospěch čínské komunistické strany a že Spojené státy "musejí podniknout agresivní kroky proti majitelům TikToku, aby chránily svoji národní bezpečnost".

Trump nedávno pohrozil zákazem TikToku ve Spojených státech, pokud se ByteDance do 15. září nedohodne na prodeji svých aktivit ve Spojených státech s americkou společností Microsoft. Ta již potvrdila, že s ByteDance jedná a Trump avizoval, že pak už by mu TikTok nevadil, protože data amerických uživatelů by zůstala v USA a nehrozilo by, že se k nim dostane čínská vláda.

TikTok je v USA velmi oblíbený

TikTok má ve Spojených státech 100 milionů uživatelů. Aplikace WeChat není v zemi tak oblíbená. Celosvětově má více než jednu miliardu uživatelů, avšak převážně v Číně. Hojně ji také využívají Číňané žijící mimo vlast jako hlavní platformu pro komunikaci s rodinou a přáteli. Její majitel Tencent je druhou nejhodnotnější čínskou firmou po internetovém obchodu Alibaba.

Analytici upozorňují, že není jisté, zda má prezident zákonnou pravomoc zakázat aplikace v USA. Formulace příkazů je nejasná a podle některých odborníků se zdá, že jejím cílem je odstranit aplikace z obchodů Applu a Googlu, což by znamenalo, že by nebylo možné aplikaci distribuovat v USA.

Názory odborníků

Jak upozornila profesorka technologické etiky z Notredamské univerzity Kirsten Martinová, příkaz nezakazuje Američanům používání TikToku. Dodává, že takové nařízení by v první řadě nebylo možné vymáhat. "Pokud je cílem přimět náctileté, aby přestali používat TikTok, nejsem si jistá, zda exekutivní příkaz jim v tom zabrání," uvedla. "Každý náctiletý ví, jak používat VPN (virtuální privátní síť). Budou předstírat, že jsou v Kanadě."

Profesor práva z Vanderbiltovy univerzity Timothy Meyer také upozorňuje, že by bylo obtížné zakázat lidem používat aplikace, pokud je již mají. A to i v případě, pokud by byla zakázána jejich nabídka v obchodech.

Někteří také upozorňují na logiku nařízení, které nazvalo TikTok hrozbou pro národní bezpečnost. "Buď jsme hrozbu tři roky přehlíželi nebo se prostě objevila najednou a přesto čekáme 45 dní," řekl odborník na čínsko-americké obchodní vztahy z výzkumného institut American Enterprise Institute Derek Scissors.

Agentura DPA napsala, že současným exekutivním příkazem Trump zvyšuje tlak na to, aby se obchod mezi Microsoftem a provozovatelem TikToku uskutečnil.