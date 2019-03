Facebook po několika hodinách odblokoval populární Opráski

V neděli informoval správce populárního českého komiksu Opráski sčeskí historje, že kvůli obrázku s Jozefem Tisem a Adolfem Hitlerem byla facebooková stránka s deseti tisíci sledujícími zablokována. Po několika hodinách ji ale znovu zprovoznil. Podle autora obrázků Jaze je vysvětlení jednoduché: lidé zkrátka stránku nahlašovali za nevhodný obsah.

"Stránku určitě lidé nahlašují. Od roku 2012 je to vůbec poprvé, co se něco takového stalo," sdělil Jaz pro server iDNES.cz. Opráski sčeskí historje tak původně měly zůstat jen na instagramu, twitteru a tumblru.

Blokaci a následné zrušení si facebooková stránka vysloužila nejspíš za příspěvek, v němž se Jozef Tiso baví s Adolfem Hitlerem o založení slovenského státu. Některé uživatele obrázek pravděpodobně urážel, a tak facebook upozornili na to, že se jedná o stránku s nevhodným obsahem. "Publikování vaší stránky bylo zrušeno z důvodu používání nenávistných slovních projevů," napsala sociální síť ve svém rozhodnutí.

Na twitteru se dostalo autorovi ze strany fanoušků slov lítosti a podpory, a to přesně ve stylu pokroucené češtiny, v níž se autor ve svých obrázcích vyjadřuje. "Ani Zmikund nebil takovej dmnt, fakt," napsal uživatel Jindřich Lněnička. "Facebook ie uš stňje mrvtí médyjum. Chili to nejňi aš taq mzrutí," zlehčoval ironicky uživatel Jan Sveda.

Podobně se vyjadřovali také lidé na instagramu. "Dycky opraski!" použila přirovnání k populárnímu seriálu Most! uživatelka draugwenka. "Facebook sám od sebe nikoho nezablokuje. Tady se musela domluvit skupina lidí a nahlašovala a nahlašovala...," vysvětluje si zrušení facebookové stránky uživatel heryczech.

Dnezka Faceblok srušil stránku Oprásků. Kikoťi. :( pic.twitter.com/THh3ZjTIdl - OPRÁSKI S HISTORJE (@historje) 22. března 2019

O extremismus nejde

Ohledně černohumorného komiksu, který se charakteristickým způsobem vrací k zásadním událostem československé historie, se pro iDNES vyjádřil specialista na extremismus Miroslav Mareš z Masarykovy univerzity. Podle něj rozhodně nejde o stránku, která by podněcovala k nenávisti.

"Osobně se domnívám, že to extremistické není. Je to sarkasmus a černý humor, který sice využívá německou nacistickou a slovenskou klerofašistickou a separatistickou tematiku, ale nevyplývá z toho žádná snaha o pozitivní náhled na tyto fenomény či jejich propagaci," citoval iDNES Mareše.

Na facebooku neznají kontext

Nicméně nahlášené případy řeší facebookoví moderátoři, kteří v České republice nebydlí, a tak nejsou v obraze a Opráski sčeskí historje nevnímají jako satirickou stránku jako většina Čechů. "Je složité, že lidé, co závadnost jednotlivých příspěvků vyhodnocují, sedí mimo Česko. Neznají společenský a kulturní kontext. Nemůžou pak dobře posoudit, co závadné je a co není," tvrdí datový analytik Josef Šlerka.

První obrázek své úspěšné série Opráski sčeskí historje vydal kreslíř Jaz v listopadu 2012. Jeho jednoduché ilustrace s pokroucenou češtinou vracející se k naší historii si díky svéráznému humoru získaly velkou popularitu. Na instagramu má stránka aktuálně přes 16 tisíc sledujících. Sám autor se snaží zachovat si svou anonymitu a stylizuje se do podoby někdejšího českého krále Zikmunda Lucemburského, syna Karla IV. a jeho čtvrté ženy Alžběty Pomořanské.