Momo dál straší děti. Dostala se do videí s Prasátkem Peppou

Výtvor kybernetických zločinců, děsivá postavička Momo, která cílí na děti a vyhrožuje jim smrtí, se nově dostala také do videí na YouTube, a to včetně dětské verze této sociální sítě. Objevuje se během epizod Prasátka Peppy nebo videohry Fortnite. Základní školy ve Velké Británii už rodiče varovaly. Informoval o tom server The Independent.

Takzvaná Momo Challenge se v posledních měsících rozšířila nejen v Anglii, ale také třeba v Jižní Americe, kde se kvůli ní dokonce už pár dětí zabilo. Jako z hororu vypadající žena s dlouhými černými vlasy, ďábelským úsměvem a vytřeštěnýma očima posílá dětem prostřednictvím WhatsAppu různé obrázky a pokyny ohledně toho, jak si mají samy sobě i ostatním ublížit. Pokud tak neudělají, začne jim vyhrožovat smrtí.

Nově se tento hackerský nebezpečný účet přesunul také na YouTube, a to do videí, na které se dívají malé děti. Základní školy o tom rodiče tento týden postupně informovaly. "Stále více si všímáme silně nevhodných videí, které kolují na internetu a dívají se na ně děti z celé školy. Tahle videa se objevují na sociálních sítích a na YouTube (včetně jeho dětské verze)," napsala na svůj facebook základní škola v Rossendale poblíž Blackburnu.

"Například jedno z videí začíná nevinně jako třeba jedna epizoda Prasátka Peppy. Potom se to ale rychle změní a naskočí verze s násilím a urážlivým jazykem. Jak si asi dokážete představit tohle je pro děti silně zneklidňující materiál. Doporučujeme, abyste byli ostražití, sledují-li vaše děti nějaká videa," zní dál v prohlášení školy.

Organizace National Online Safety (NOS), jež radí školám, učitelům a rodičům ohledně internetové bezpečnosti, zveřejnila na sociálních sítích seznam tipů, jak dítě před touto sebevražednou výzvou ochránit. NOS rodičům v první řadě radí, aby dětem vysvětlili, že Momo není skutečná. Dále by měli kontrolovat, co jejich děti během svých on-line aktivit dělají a v neposlední řadě by měli na různých zařízeních nastavit rodičovský zámek.

YouTube o ničem neví

Na událost zareagoval i samotný YouTube, který však tvrdí, že podobný obsah na své platformě nezaregistroval. "Na rozdíl od informací z médií jsme neobdrželi žádný odkaz na video, které by na YouTube ukazovalo nebo propagovalo Momo Challenge. Takový obsah by byl v rozporu s našimi zásadami a byl by okamžitě odstraněn," citoval The Independent mluvčího sociální sítě.