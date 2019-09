Nemůžete najít partnera? Facebook se promění i v seznamku

Americká internetová společnost Facebook ve čtvrtek ve Spojených státech spustila novou službu Facebook Dating pomáhající uživatelům při hledání partnera. Oznámila to firma. O plánech na tuto službu už loni v květnu informoval zakladatel a generální ředitel podniku Mark Zuckerberg. Služba Facebook Dating je nyní podle firmy kromě USA dostupná také v dalších 19 zemích. Do Evropy by měla dorazit začátkem příštího roku.

Facebook provozuje největší internetovou sociální síť na světě. Uživatelé ve věku minimálně 18 let si mohou ve službě Facebook Dating vytvořit zvláštní profil, který bude následně představován jiným uživatelům této služby, a to na základě preferencí, zájmů a aktivit na sociální síti.

Akcie společnosti Facebook si po zprávě o spuštění služby Facebook Dating v USA připisovaly zhruba dvě procenta. Dolů naopak zamířily akcie firem působících v oblasti internetových seznamek. Akcie společnosti Match Group, která je majitelem populární seznamovací aplikace Tinder, například ztrácely téměř šest procent.

"Facebook Dating usnadňuje hledání lásky skrz to, co máte rádi. Pomáhá začít smysluplné vztahy prostřednictvím společných věcí, jako jsou zájmy, události či skupiny," uvedla firma Facebook. Upozornila, že u nové služby klade velký důraz na bezpečnost a ochranu soukromí, protože "hledání milostného partnera je hluboce osobní záležitostí".

Přístup společnosti Facebook k ochraně soukromí se loni dostal do centra pozornosti po zprávě, že analytická společnost Cambridge Analytica neoprávněně získala informace o desítkách milionů uživatelů jeho sítě a využila je mimo jiné při vývoji softwarových nástrojů pro podporu volební kampaně Donalda Trumpa.