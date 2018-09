Proč je Tinder návykový? Jde o psychologickou hru

Rande v baru nebo na tramvajové zastávce je "out". Dnešní generace dává přednost on-line seznamkám, jednou z nich je i mezinárodní aplikace Tinder. Odborníci zkoumali, proč je Tinder tak návykový. Překvapivě našli spojitost v americkém experimentu s holuby z roku 1948. Informaci uvedl server Daily Mail.

Výkonný ředitel a spoluzakladatel společnosti Tinder Jonathan Badeen připustil, že svou "tahovou" aplikaci založil na Skinnerově experimentu, o kterém se učil na univerzitě. O tom, jak k mechanismu dospěl, řekl novinářce Nancy Jo Salesové v dokumentu HBO Swiped: Hooking Up in the Digital Age.

Americký psycholog Burrhus Frederic Skinner ve svém pokusu podmínil hladové holuby, aby věřili, že jídlo dodávané náhodně do misky je vyvoláno jejich klováním. Holubi tak začali více klovat v naději, že tím dostanou další extra příděl zrní. Udělal z nich "gamblery". "Když ptáci zaklovali a dostali jídlo, začali se nudit. Tak začali klovat a klovat a klovat a možná z toho bude další pokrm, nebo taky ne. Holubi věřili, že akce, již provedli, spustila uvolnění jídla. V důsledku toho akci opakovali v naději, že získají extra příděl," řekl Skinner.

Pokus uzavřel s tím, že se ptáci chovali pověrčivě. Lidé opakují věci, o kterých se domnívají, že jim přinesou úspěch. Při pověrčivém chování si lidé sami vytvoří diskriminační podnět nebo opakují druh chování, o němž se domnívají, že přinese úspěch.

Salesová uvedla, že tentýž nápad byl použit při vytvoření Tinderu. Na obrazovce se vám objeví fotografie případného partnera. Tažením prstu po fotografii z levé do pravé strany nebo stisknutím zeleného srdíčka, projevíte o osobu na fotografii zájem. V opačném případě, tedy při tažení prstu zprava nebo stisknutím křížku, dáte najevo, že zájem nemáte.

To je celý mechanismus přetahování. "Uživatelé prostě hrají hru ve stylu: zapojím se do hry, nebo ne? Cítí u toho pocity vzrušení, stejný jako při hraní hazardu," dodala novinářka.