Diskutujte s Jaromírem Soukupem. Už příští úterý

TV Barrandov od úterý 28. dubna inovuje oblíbený pořad Jaromír Soukup Live. S oblíbeným moderátorem budou moci diskutovat diváci a divačky prostřednictvím telefonu nebo Skypu.

Interaktivní pořad, který dává prostor pro divácké otázky, problémy, názory i komentáře. Diváci se mohou živě ptát moderátora Jaromíra Soukupa a diskutovat s ním o tom, co se jim líbí i nelíbí, co si myslí o dění v Česku, co by chtěli vědět, co by chtěli říct ostatním divákům, mohou komentovat aktuální dění z jakékoliv oblasti a úhlu pohledu. Pořad svými otázkami a názory vytváří sami diváci. Diváci mohou ke svému vstupu do pořadu využít živé telefonáty nebo komunikaci přes skype.

Jak si popovídat s Jaromírem Soukupem? Napište na e-mail kudlova@barrandov.tv - ozveme se vám nazpět s podrobnostmi. Telefonáty a skype hovory se uskuteční v úterý 28. dubna 2020.