Jaromír Soukup: jaká je v šíření koronaviru role Číny?!

Já myslím, že právě teď je ideální čas vyložit karty a začít řešit věci, na které v době největší paniky z možné nákazy koronaviru nebyl čas. A jedno z těch nejzávažnějších témat včera naznačil americký ministr zahraničních věcí Mike Pompeo. Ten totiž oznámil, že Američané mají důkazy o tom, že Čína zatajovala a falšovala informace o novém koronaviru.

A zároveň dodal, že podle jejich informací pochází tento nový virus z laboratoří ve Wuchanu, jenž se stal epicentrem celé této epidemie. A kdybych chtěl být pyšný, tak vám mohu říci, že Mike Pompeo tak potvrdil domněnku, kterou v mém pořadu Jaromír Soukup Live již před časem pronesl ředitel Ústavu organické chemie a biochemie při Akademii věd - Zdeněk Hostomský. Ale o to vůbec nejde, kdo to řekl první. Podstatné je spíše to, co to znamená.

A hned jak jsem si to přečetl, tak jsem si vzpomněl na bývalého amerického generála Bena Hodgese, který loni varoval, že pokud se americko-čínské vztahy nezmění, tak nám do deseti let hrozí válka těchto dvou mocností. A také musím říci, že mě vůbec nepřekvapuje, že Čína zamlčuje nebo falšuje informace. Všichni, kteří jsme žili v komunismu totiž víme, jak tento režim funguje. Co mě však zarazilo bylo, že to udělali i přesto, že jim muselo být jasné, co všechno tím způsobí. Že se státy nebudou schopné připravit na skutečný rozsah epidemie, že vědci budou pracovat se špatnými daty a v neposlední řadě si řekněme po pravdě - že způsobí řadu rodinných tragédii.

To, že se Čína zachová nezodpovědně vůči svým občanům se dalo, jak jsem říkal, čekat. Ale to, že nechají šířit epidemii jak po Číně, tak i po světě, jen proto, aby získali dostatek času na zásobení zdravotnickým materiálem a přístroji, je už podle mého za hranicí slušnosti. Protože tím, ohrozili na zdraví i zcela nevinné lidi. A to je naprosto nezodpovědné. A pak tady mám ještě jeden důvod, který je podle mého za hranicí morálky. Na pandemii docela slušně vydělalo dost čínských podnikatelů, kteří pak do světa prodávali roušky, ventilátory a další věci. A já chápu, že Čína neměla povinnost ostatním zemím ony roušky darovat, ale je také pravda, že řada jejich podnikatelů prostě brutálně zneužila epidemii, kterou Čína podle všeho způsobila.

Toto všechno je ovšem jen jeden úhel pohledu. Ten druhý je však stejně závažný. Je totiž namístě si položit otázku, co o nás říká reakce na nový koronavirus zemím, které můžeme pojmenovat jako "teroristické”. Protože, já nechci být poslem špatných zpráv, ale těmto zemím jsme podle mého jasně ukázali jednu naší velkou slabinu - totiž paniku. A také jen velmi malou schopnost kooperace, pokud se ocitneme v situaci, kdy všechno neběží tak, jak jsme zvyklí. Vím, že tento pohled je možná přísný, ale podle mého je prostě fér si říct, že svět byl před koronavirem a bude i po něm. A ti, co neměli rádi náš životní styl před epidemií, nás stoprocentně nebudou mít rádi ani po ní.

Takže prohlášení amerického ministra zahraničních věcí vám může na první pohled přijít jako razantní. Ale jak jsem vám ukázal, důsledky jsou opravdu zásadní.