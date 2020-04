Jaromír Soukup: Kolik životů si vyžádá hluboká recese?

Hned v úvodu mám takovou ne právě jednoduchou otázku. Každý den se aktualizuje údaj, kolik lidí zemřelo s koronavirem v těle. Ale mě by zajímalo, zda si už někdo položil otázku, kolik životů si případně vyžádá hluboká recese, kterou současná vládní opatření způsobí?

Ta otázka není předčasná. Naopak. Musíme ji řešit teď a tady. Protože česká společnost se s koronavirem popasovala velmi zodpovědně. Dokonce bych řekl, že tuto těžkou zkoušku zvládli občané lépe než stát. Vláda Andreje Babiše v řadě ekonomických opatřeních prostě selhala.

Co se naopak povedlo, byla prvotní zdravotní opatření. Bylo dobře, že jsme hned v počátcích pandemie chránili sebe i druhé. Že jsme omezili své kontakty. Získali jsme tím čas. Nezaplnily se nemocnice, lékaři se tak mohli věnovat nejkritičtějším případům. Ale zdá se, že vláda získaný čas dostatečně nevyužila. Ekonomika strádá. Nezaměstnanost roste. A vše nasvědčuje tomu, že bude hůř.

Právě nyní jsme v klíčovém momentu. Nyní se rozhoduje, zda uspějeme v boji s koronavirem - nebo ne. Švédsko zvolilo jinou cestu než my. Omezilo jen největší akce, ale jinak život svých občanů neomezilo. A já se vážně obávám, že všechno to, co jsme udělali, bude nakonec k ničemu. Že to nakonec dopadne tak, že časem budeme mít stejné množství nemocných jako Švédsko. Ale zatímco tato severská země vrátí svou ekonomiku rychle do zajetých kolejí, tak my ji budeme zachraňovat jen těžko.

Vláda chce ještě před otevřením hranic a zrušením dalších restriktivních opatření znát výsledky studie promořenosti populace. A hodně spoléhá také na chytrou karanténu. Ale ani jedna z těch věcí sama o sobě nestačí. A ptáte se, kdy by to mělo smysl? Jen tehdy, pokud by se zjistilo, že česká populace je promořena novým koronavirem alespoň z poloviny. A kdyby chytrá karanténa opravdu zajistila, že se odchytí nové případy nákazy a omezí se kontakty těchto lidí. Ale jak se postupně ukazuje, chytrá karanténa zatím moc nefunguje. A vysoká promořenost se také nedá očekávat.

Pokud vím, tak podobnou studii provedli například v sousedním Rakousku. Tam se na základě reprezentativního vzorku testování u více než 1500 rakouských občanů zjistilo, že v zemi má být aktuálně infekce koronavirem přítomna u méně než jednoho procenta tamní populace. A podobně to dopadne i u nás. Říkají to alespoň epidemiologové.

Co z toho tedy vyplývá? Nehrajme si na to, jak jsme premianti a všichni se od nás učí. Naopak. Sami se podívejme do zahraničí, jak koronakrizi zvládají tam. A tím dobrým se inspirujme. Ryze "česká” cesta se totiž ve všem neukazuje jako ta nejlepší možná...