Jaromír Soukup LIVE: Rozhovor s výtvarníkem Milanem Knížákem

Den před volbami si moderátor Jaromír Soukup do svého pořadu nepozval žádného politika, ale pro diváky si připravil takové menší překvapení. Místo politického přesvědčování, která strana je ta nejlepší, dorazil profesor Milan Knížák, který se rozpovídal o kultuře, umění a aktuální společenské náladě.

Jedná se o doslovný přepis Duelu Jaromíra Soukupa ze dne 1. října 2020.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já jsem přemýšlel, koho pozvat do dnešního Duelu. A už jsem viděl politiky, kteří si hrnou to své a povídají si to své, aby přesvědčili poslední nerozhodnuté voliče, co, koho mají volit a říkal jsem si, v dnešní době, která je zlá a sociální nejistota koronaviru, nouzový stav, politické hašteření a půtky, že by bylo dobré a více než dobré pozvat úctyhodného, moudrého muže, abychom si promluvili o současné společnosti, o současné politice, o všech možných rozměrech současné krize, sociální, kulturní, a tak dále, a proto jsem pozval vás, pane profesore.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

To mě přeceňujete, ale děkuji.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Co tomu říkáte dnes. Začněme mluvit samozřejmě o společnosti, o politice, o společnosti, o stavu společnosti a můžeme to vzít z pohledu zdravotního, politického, kulturního, sociálního. Odkud začneme?

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Já si myslím, že to je úplně jedno, všechny ty pohledy nakonec se zdají být podobné, někdy dokonce totožné. Po druhé světové válce svět se začal rapidně měnit, vrcholila moderna, přišel postmoderní doba, která si myslela, že všechno zamotá, zneguje, uvolní, což vlastně dohromady vůbec nejde, a to se jakoby nám vymklo z rukou. Největší problém, který vidím já, je, že nás předběhla technická revoluce, která se žene dopředu a my sociálně jí nestačíme. Nestačíme jí vlastně svým způsobem žití. Člověk potřebuje dlouhou dobu na to, aby si na něco zvykl, aby zaujmul nějaké rituály, sám jste je vykládal před chvílí, jak večer odpočíváte.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano, já jsem typický člověk, který potřebuje své rituály, ano.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Každý potřebuje rituály.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ranní kávu, večerní rituály, já jsem typický člověk, který to nutně potřebuje.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Ale to lidstvo potřebuje i velký obecný rituál jednoduchý, který mu vytvoří parametry bytí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A, pane, když jsme u tohoto rozměru, tak já, víte, tak začněme z posledních let, abychom byli aktuální. Ta teorie, taková teorie růstu, kdy opravdu nejen ekonomové, ale všichni politici a ve finále i lidé byli přesvědčeni o tom, že stále budeme růst, že ten růst bude nekonečný, že se stále budeme mít lépe a lépe a lépe, a když už jsme se přestali srovnávat se Slováky nebo se Sověty, Rusy, začali jsme se srovnávat s Rakušany a sami jsme si říkali: No, dobře tak teď už máme 80 % životní úrovně Rakouska a jsme lepší než Portugalsko a budeme stále růst a růst a růst. A najednou přišel náraz do zdi, náraz do zdi teď související s tou pandemií s událostmi z jara, kdy celá průmyslová odvětví byla de facto zlikvidována, lidé jsou hrozně nejistí a strašně se mluví o tom, že každá krize může být příležitost a tak a já jsem to upřímně neuměl pojmenovat, v čem jako ta příležitost může být.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Tak za prvé, myslet si, že ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pojďme si to pojmenovat, kde se teď prostě nacházíme.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Já si myslím, že jako uvěřit v to, že růst je nekonečný, je samozřejmě strašná hloupost a já podceňuji každého, který si to myslí. To zkrátka nelze, nic netrvá věčně a růst ..., stačí se podívat do historie a nemusí být příliš dávná, vždycky vede k nějakému pádu, poklesu, je to kolotoč, který se znovu a znovu nastavuje. Myslím si, že tohle je samozřejmě zásadní omyl. To je právě důsledek té, řekl bych, neustálé revolučnosti, kterou se nabíjíme, v kterou věříme a která vlastně nefunguje, poněvadž revoluce není nic jiného než přesunutí moci z jedné strany na druhou. A já si myslím, že dneska můžeme jít přímo do současnosti, do dnešního roku, do koronavirové takzvané pandemie. To si myslím, že je největší problém toho, co se stalo, že se společnost atomizovala a co ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

V jakém smyslu?

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Rozbíjí se vazby tím, jak jsme, máme nouzové stavy a různé problémy, nesmíme se shromažďovat, nesmíme vlastně nic, musíme být doma, vyhejbat se nástrahám. Já jsem člověk, kterej je nejvíc ohrožen, je mi 80, mám 40 let nebo 50 let astma, mám problémy se srdcem, beru na to denně hrst prášků a nemám strach z pandemie, mám strach z lidí, z lidského strachu, ztráty hrdosti.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale ono to, ono to podceňování, já spíš myslím ...

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

To není podceňování.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Víte, teď diskutujeme, teď nekladu otázky. Já, já si myslím, že ten problém zdravotní reálně je, že nemá smysl říkat, že to je lehké jako chřipka nebo těžké jako chřipka a tak, ten problém tady zdravotní evidentně je, ale má své důsledky, popírání toho problému, že tady existuje, že nebudeme nosit roušky, že se tomu nebudeme bránit, to je prostě špatně podle mě.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Podle mě to není špatně, poněvadž to nebere člověku důstojnost. Já si myslím, že největší problém koronavirové, koronavirové krize, tedy boje proti covidu, je právě ve ztrátě určité důstojnosti.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jak to myslíte? Teď, teď vezměme to tak, že tento Duel je opravdu netradiční, protože já nekladu otázky, já si dovolím s váma diskutovat.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Já si myslím, že to je zcela v pořádku. Lidé jsou od toho, aby byli různí, já nemám rád uniformitu, čili názor je třeba prosazovat, ale ne se o něj rvát, jako věřit tomu, že i ten protivník má určitou šanci. Víte, když vidím politické debaty, když se na něco zeptá mluvčí, například vy nebo Moravec nebo kdokoliv, to je jedno, a tak všichni začnou říkat: "Naše strana už dávno předtím, než se tohle stalo přišla s návody ...," všichni jako mluví o tom, jak to dokonale vyřeší a v podstatě nedělají nic. V naší zemi je typická politická pasivita.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Anebo spíš hloupost? Protože pasivita, tak to, to bude nějaké rozhodnutí, to bude nějaké rozhodnutí, že nebudu dělat nic a bude pro mě výhodné, takže co bysme si povídali, politici neustále soupeří. Soupeří o hlasy a někdy si řeknou: "Teď je dobré neříkat nic," to můžeme vidět třeba u premiéra. V okamžiku, kdy má pocit, že ztrácí půdu pod nohama, tak se jako stáhne, někoho před sebe vystrčí a tak. Pasivita může být rozhodnutí nebo taktika, ale hloupost je stav.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Já, víte, já bych souhlasil v případě premiéra, toho za hloupého považuji, ale myslím si, že někteří politici nejsou úplně hloupí, ale mají pocit, že musí stále soupeřit.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano, to je nekončící boj, to je ...

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Ale to je špatně, vlastně volby jsou špatně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Volby se špatně?

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Já vim já, to říkám ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

A volby nebo to, jak dopadly? A volby nebo to, jak dopadají?

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Jak dopadají, samozřejmě dopadají u nás špatně, ale problém je ten, že je to soutěžení a ukazuje se po tolika letech nebo po 200 letech prosazování demokracie se ukazuje, že volby nejsou vlastně žádný samospasitelný akt, je to v podstatě jenom názor většiny a ta většina může být libovolná.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Je to takové ...

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Diktatura většiny.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

No, ano, samozřejmě, akorát nic chytřejšího vymyšleno nebylo. Je to taková plná moc, kterou ty voliči dají a máme, máte platnou na 4 roky, tak si dělejte, co chcete, jako když vydáte plnou moc advokátovi k prodeji nebo koupi domu, tak mu dáte plnou moc a udělej za mě to a to a to. A voliči tady dávají takovou plnou moc politikům na 4 roky máte platně nemůžu to vypovědět. Tohle si myslíte, že je špatně?

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Můžu to vypovědět.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jak? Až v dalších volbách.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Občanskou neposlušností, pokud není zlikvidovaná koronavirem.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Protože na rozdíl od té plné moci, kterou můžete tomu advokátovi vypovědět, když s ním nejste spokojený, když vám ukradl peníze nebo neudělal to, co jste řekl, tak mu ji povíte. Ty voliči jí vypovědět jako nemůžou, že jo, to je ...

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Tak já si myslím, že trochu mohou, ale souhlasím s vámi, že to je obtížné, ale ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já se vrátím k tomu, a teď vlastně vy vedete debatu, já jsem chtěl mluvit s moudrým mužem. Ta vaše nedůvěra k těm volbám vyplývá z toho, jak dopadají, že je u moci Andrej Babiš, a to nejen v Česku, můžeme se podívat na spoustu států, včetně Spojených států, kdy Donald Trump je všechno možné jenom ne ukázka intelektuální úrovně, sečtělosti nebo vědomí si důsledků svého chování, to ...

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Problém je ten, já mám s Trumpem taky tyto problémy, mně je vrcholně nesympatický, ale na druhé straně zase vidím, že některé postoje nebo některé činy, které udělal v té Americe, vlastně pomáhají. Je to velmi zvláštní, je to člověk mně vrcholně nesympatický, absolutně nevzdělaný, opravdu vulgárně se projevující, není tam nic, co bych oceňoval, ale na druhé straně nemohu říct, že by všechny jeho činy vedly k devastaci Ameriky, naopak.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To určitě ne, ale s úrovní uvažování mám zhruba stejný problém jako s Andrejem Babišem, to přiznávám. A oba dva jsou legálně zvolení vůdci svých národů.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Tak já si myslím, že v demokratických, takzvaně demokratických volbách může být zvolen kdokoliv, to znamená i vlastně ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

A je to špatně?

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Já si myslím, že to je špatně, ale neznám jiný způsob, kterým by to šlo lépe?

Jaromír SOUKUP, moderátor

Přesně tak. Já jsem se chtěl zeptat, že s výsledky voleb, ono je to takové složité, když to dopadne tak, jak si představuje ta skupina těch, kteří si přejí svého vítěze v křesle premiéra, tak jsou spokojeni, když to dopadne jinak, tak jsou jako nespokojeni, protože jiný řešení stejně není.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Já si myslím, že politik má především sloužit společnosti, je to svým způsobem takový jako emisar té společnosti, který má zastupovat její zájmy, že se musí neustále ptát těch svých voličů a on není jenom ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Víte já asi nemám ani tak problém, já asi nemám ani tak problém, že nějaký politik je hloupý, což tedy vidíme, vidíme poměrně často a víc než ... Já mám problém s tou arogancí, a když lžou. Já jsem včera koukal na přenos z parlamentu a vláda tam šla informovat parlament o tom, že bude vyhlášen nouzový stav. Já si nedovedu úplně představit víc věcí, které by byly vážnější, než, než takováhle věc. Mě teda jako zaujalo, že když tam mluvili ministr zdravotnictví a tak, chování poslanců, který se tam bavili, překřikovali, pořád je musel ten předseda sněmovny nebo ten předsedající schůze klidnit, to je výhrada k nim. Za druhé já jsem považoval za úplně neuvěřitelný vyjadřování ministra vnitra Hamáčka, který se se stal z nějakého důvodu mimořádně arogantní osobou, kterej tam řekl: "Prosím vás, jestli máte někdo nějakou jinou geniální myšlenku, tak mi jí řekněte, ale předpokládám, že nikdo z vás geniální myšlenku nemá," a to v okamžiku, kdy vláda má dostat v podstatě plnou moc tady vládnout bez kontroly, udělat si cokoliv a takhle prostě tam vystartoval na ty poslance, jako kdyby říkal, jako kdyby dával najevo: Helejte se, vážení, já už vás teď nepotřebuju. A mě to jako šokovalo a hlouposti premiéra, kdy začne lhát, že za to, že jsou hygieny ve špatném stavu, může ODS, protože v roce 2003 zrušili okresy a takovýhle blbosti, to ani neberu, jo, to je fakt hloupost, ale ta arogance, ta arogance moci mně přijde až jako moc teď.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

No, to se projevuje zvlášť u těch hloupých politiků, poněvadž Hamáček to je hrobník ČSSD samozřejmě, je v úzkých, je pod tlakem Babiše, na jedné straně pod tlakem svých voličů nebo eventuálních voličů ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já si myslím, že on se teď úplně zbožštil, on ...

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

ano, on se trochu zbláznil, on je, neví co, typicky se chová jako zvíře, které je čerstvě v kleci, jo, takže proto samozřejmě dělá tyhle věci, ale mně vlastně ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, dobře, a tak pojďe, pojďme, tak máme hnutí ANO, který založil Andrej Babiš, svým způsobem geniálně v roce 2012, když budeme historizovat. Robert Šlachta sebral, když to zjednoduším, sebral Petra Nečase a paní Nečasovou, tehdy Nagyovou, lidi se vystrašili a najednou se jim zhmotnily ty historky o Rittigovi, Janouškovi a o tom všem, co všechno bylo, kde zařízené a o miliardách, které ... To najednou se jako vystrašili a řekli: "To je všechno špatně, a když tady nebude korupce, tak se budeme mít dobře," do toho přišel Andrej Babiš říkal: "Nebudeme opakovat řeckou cestu, zadlužení státu je nepřijatelné, pokud odstraníme korupci, a to Palermo, které tady bylo, budeme se mít všichni dobře a peněz bude dost." A výsledek? Když to řeknu, máme nejhlubší, nejhlubší propad státního rozpočtu, který byl, těch 500 miliard letošního roku je jenom začátek, protože ministryně financí řekla, že příští rok bude dalších 360, tak kdo ví, kde to skončí. Evropská komise nám řekla, že neumíme bojovat s korupcí, o tom, že by se něco dělo ve strukturách státu, že by se vlastně odhalil nějaký závažnější korupční čin, to se prostě nestalo, tak to je hnutí ANO. Pak máme sociální demokraty, ODS, Piráti jako takzvaná na rising star, ta vycházející hvězda, kdy jsou druhou nejsilnější stranou. Má vzniknout něco nového nebo ...

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Já si myslím, že, že politické strany jsou méně důležité než kdykoliv jindy v historii, že je vlastně takovej soumrak politických stran. A u nás si myslím, že to, co udělal Babiš, jako když vstoupil do vlády s ČSSD, mně osobně to nesdělilo žádnou novou informaci, než tu, kterou u Babiše znám, protože to je bezohlednej člověk, který vždycky chce využít cokoliv. Mně založení ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Promiňte, mně nevadilo ani to ČSSD, ale ta otevřená podpora KSČM.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Tak on je komunista starej, Babiš, to nevím, to jsou jeho spojenci. Nikdo nevíme, jaké je pozadí celé té věci, ale já o tom nechci spekulovat, já nejsem odborník na politiku. Já sem pouze občan této země a jako takový přemýšlím o věcech, které se dějí, ale samozřejmě nepídím po speciálních informacích, ale Babiš pro mě byla naprosto nedůvěryhodná figura od samého začátku.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Víte, ono ještě před pěti lety možná bych jako souhlasil s tím, že ta politika je jednou z věcí, kterou prostě musíme trpět, snášet zajímat se o ni nebo ji ignorovat, ale vedle toho jsme mohli se plnoprávně nebo plnohodnotně zabývat čímkoliv jiným, aniž by nás ta politika omezovala nebo se nás dotýkala, ať už šlo o umění, ať už šlo o podnikání, ať už šlo o cokoliv jiného, čím bychom se zabývali a ta politika byla taková možná trošku hospodská, anebo dobře, tak jsme se o tom dohadovali a neměli jsme pocit, že politika může zásadně ovlivnit naše životy. Bylo to dobré téma na to, abysme si o tom četli a povídali si s kamarády nebo v sobotu, v sobotu u piva, to jo, ale teďko jako ovlivňuje úplně zásadně, úplně zásadně život každého z nás a upřímně, i když jsem vystudoval práva, pane profesore, tak já jsem si vlastně neuměl přesně představit, co všechno se může stát, jak hrozně ten stát může sáhnout do našich životů. Vlastně jsem ani netušil, že může přijít něco takovýho jako koronavirus.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Ale to mě na té věci nejvíc vadí a nemyslím jenom u nás, myslím celosvětově, jak se politici chopili té pandemie, poněvadž vidí v tom šanci jak utužit svoji moc, a to je nebezpečí, které já považuju za opravdu největší. To, že na koronavir zemře pár lidí, to je smutné, ale jako k běžným pandemiím nebo zkrátka onemocněním, které jsou širší a který přichází každý rok, patří.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já bych, tady se úplně neshodneme, já považuju ten koronavirus za jako unikátní věc, která tady nikdy nebyla, která opravdu má potenciál zaplnit naše nemocnice tak, že nebudou moci být operováni lidé, kteří to potřebují a který by jinak mohli být operováni, nebudou moci být léčeni nebo vyšetřováni lidé, kteří možná těmi prodlevami můžou přijít o zdraví, dokonce o život, takže to považuju z tohohle pohledu za nebezpečnou ...

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

To už se stalo, vždyť jaksi přišla takzvaná pandemie, tak se všechno zrušilo, všechno se podřídilo tomu, že tady budou tisíce a tisíce nemocných, což se vůbec nestalo a zanedbaly se zcela ty jiný nemoci.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale může se stát, teď už to vypadá ty čísla, jenom za včerejšek 151 lidí, kteří skončili v nemocnici, to už je hodně.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Já si myslím, že ne, že to odpovídá normám, které existují, ale já v zásadě číslům nevěřím, poněvadž vím, že se s nimi dá dělat cokoliv, čili pro mě statistiky jsou nedůvěryhodné.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Včera tady byl Michal Kocáb, pane profesore, a on je strašně zajímavý člověk. Má za sebou to, co má, vynikající hudební kariéru, politickou kariéru, je to aktivista, byl ministrem, a tak dále, takže je všechno možné jenom ne člověk, který byl, kterého bychom mohli považovat za prospěcháře nebo nějakého kariéristu a podobně. On všechno, co dělá, dělá ze svého přesvědčení, což je asi dobře, a to neznamená, že s ním ve všem souhlasím, ale pořád znovu a znovu se vracel k tomu, že ten nouzový stav, ten stav společnosti je prostě mimořádně nebezpečná věc, protože hrozí trvalé omezení svobody, hrozí prostě posílení moci státu, které lze posílit, ale už se to nikdy nevrátí dolů. Jakmile stát získat jednou moc, tak už to nikdy dolů nepůjde, kdo z vašeho pohledu ...

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Já s ním nerad souhlasím, ale v tomto s ním zcela souhlasím. Je to opravdu mimořádně nebezpečné. Nouzový stav je dobývání zkrátka prostoru našeho mozku, našeho bytí, je to ukrajování z našeho života a Kocáb má určitě pravdu v tom, že jakmile se jednou něco nastaví, tak se to nikdy nevrátí zpátky do toho, jak to bylo. Buď se to modifikuje někam jinam, anebo tam vždycky zbude určitá část toho omezení a my si na to zvyknem, my to přijmeme nakonec jako součást našeho života, a to je strašně nebezpečný.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Kdo z vašeho pohledu a teď je budeme, mluvíme zcela otevřeně, je nejnebezpečnější z toho pohledu, že si uvědomí sílu té moci a už jí nebude chtít vrátit a že takové to, že moc chce jenom větší moc u něj bude platit víc a víc, z těch politiků, kteří teď jsou u vesla, protože do dalších voleb je rok zhruba, což není málo. Není to moc, ale není to málo.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Tak já si samozřejmě myslím, že nebezpečný je od začátku Babiš, to je jasné, toho považuju za naprosto nedůvěryhodného člověka, který nemá právo stát v čele státu podle mě, a to je ... Teď vidím zoufalého Hamáčka, který cítí, jak ta strana ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

A není Babiš jenom hloupý?

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Ale má moc a má kolem sebe rádce, který, on je hloupý, já s vámi naprosto souhlasím, ale má moc a moc se dá zneužít a hloupí lidé, když se podíváte do historie, často vládli úspěšně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

On má mimořádně vyvinuté instinkty mocenské. On má mimořádně vztahové. On má mimořádně vyvinuté instinkty, ale ...

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Obchodního typu, on zkrátka je bezohledný, nemá podle mě žádné svědomí v tom smyslu, že by se jakkoliv styděl nebo bál někoho obrat, něco udělat sám pro sebe.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano, ano, ale to v obchodě bývá poměrně časté, že dosažení vlastního cíle je nadřazeno čímkoliv a nějaké svědomí a podobně po nějaké době takovéhleho surového podnikání se vytrácí. To já jsem viděl za svůj život mockrát, že ti lidé si vůbec neuvědomí, že dělají něco špatně, že to, že to je, že to je třeba nemorální nebo že by se to nemělo nebo že někomu ublížili.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Od toho tady mají být zákony, které takového člověka drží v nějakých koridorech, ale pro premiéra vlastně zákony neplatí, i když si říkáme, jak je to pro všechny platné, tak vidíme, že úplně ne, že z pozice premiéra můžete spoustu věcí ohnout, zapomenout na ně, jako nevšímat si jich a samozřejmě to on velmi dobře umí a hlavně má k tomu štáb lidí, kterým, který to hlídají, a to si myslím, že je velký problém. Já u nás nevidím žádný ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Možná máte pravdu, pane profesore, protože když Andrej Babiš lže, tak jsem přesvědčen, že tomu věří. To, co říká, i když je to třeba něco úplně jiného, než říkal minulý týden, ale že tomu věří. Teď v neděli říkal, že chytrá karanténa funguje, co po něm chtějí, ale přece to každý vidí, jak bylo v tom filmu Vrchní, prchni, to nemusíte hlásit ty stěrače, to přece vidím.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Já si myslím, že on nerozezná věci od sebe, takže může tvrdit v podstatě cokoliv. On podle mě je v tom ztracen. Má jenom ten instinkt, o které mluvíte vy, kde se dá projít, kde se dá něco vyzískat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je perspektivní a ten, ten se teda nemýlí, to je pravda, že nemýlil se ani v jeho obchodní kariéře, možná na nějaké drobnosti, že se mu to nebo ono nepovedlo, ale ve svém, ve svém souhrnu je mimořádně úspěšný podnikatel, objektivně řečeno, je, je prostě mimořádně úspěšný politik, objektivně řečeno, je úspěšný politik, ale za jakou cenu? No ...

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Objektivně řečeno, to nemohu vyslovit. Je to člověk absolutně nedůvěryhodný, člověk, který nemá právo podle mého názoru, a já bych nikdy takového podobného člověka nevolil, stanout v čele společnosti, myslím si že člověk těchto povahových rysů možná může mít nějakou šanci jako obchodník, ale ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jak myslíte, že by měl mít v sobě takovou kontrolu? Tak třeba já, vy jste bývalý rektor Akademie múzických umění ...

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Výtvarných ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Nebo výtvarných umění, ano, AVU a já mám rád výtvarné umění a kdyby mně někdo nabízel dělat rektora Akademie výtvarných umění, tak bych to nikdy nemohl přijmout, protože, byť to mám rád, tak o tom nic nevím, nejsem vzdělán, nemám zkušenosti, neznám komunitu výtvarníků, přece bych tam neměl co dělat. To přece nejde a takhle měl uvažovat Andrej Babiš. Mám střet zájmů, mám přece Agrofert, mám povahové rysy, mám svoje zvyklosti obchodní, ty přece do empatie a práci s veřejností nepatří. Takhle měl uvažovat?

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Já si myslím, že ano, já si myslím, že by tak měl uvažovat vládnout musí politik a odborníky si může najmout, aby mu radili, ale jak pozná ten politik, který z těch odborníků ..., to vidíme dneska na koronaviru, jak se tady akcentují někteří odborníci a jiní se umlčují. To znamená, aby ten ministr nebo ... odpovědný politik poznal, že odborníci jsou ty správný, to je strašně těžký, to znamená, on se každý politik obklopí odborníky, ovšem ty odborníci tam, já znám odborníky, dělá tam na výborné vysoké škole, byl jsem léta v radě vysokých škol, zakládal jsem konferenci rektorů.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Konferenci rektorů, ano.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Protože se v tom docela vyznám a věřte mi, tam je strašně málo schopných lidí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ono to je tak u těch politiků je to samozřejmě tak, když jsme tady zmínili ty advokáty, což je zase moje původní povolání, tak je na každém klientovi, člověku, který si najme advokáta, jestli se tedy rozhodne pro dobrého advokáta, špatného advokáta, mnohdy to dopředu ani nemůže vědět, ale je to nějaké věc doporučení, zkušenosti a tak, protože dobrý advokát vám spor může vyhrát a špatný advokát vám ho prostě neoprávněně může prohrát, protože soud je soud a jak rozhodne soud, tak to prostě platí a politik je ve stejné, ve stejné pozici, on si prostě musí vybrat dobrého odborníka.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Já tomu rozumím, ale jak si ho může vybrat, když se v tom oboru vůbec nevyzná.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Anebo nezná odborníky z vysokých škol, protože tam nikdy nechodil, protože tam nikdy nepřišel, protože v tom odborném prostředí, vysokoškolském prostředí, univerzitním prostředí, vůbec se neorientuje, protože to nikdy nepovažoval za důležité, což je možná Andrej Babiš. A jak je to možné, že té jeho strana, to hnutí je poměrně silné, musím říci, že některý lidi, který tam jsou, kteří sem chodí, určitě nejsou špatní, určitě jsou dobří, dobří jako lidé a byli dobří politici, to nemůžu, to ale ta, já si myslím, že Andrej Babiš tam ani nemusí už nic vyslovovat, on nemusí nic, nic zakazovat, on nemusí říkat, co mají říkat, protože ty lidi se ho tak bojí, že sami se autocenzurují, sami se korigují k tomu, aby ho jako nenaštvali, takový já mám z těch lidí pocit.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Tady existuje taková sebekontrola, že ti lidé nepotřebují direktivy, že mají v sobě zakódovány a pořád, jakoby se, chovají se jako kohorta sluhů, nechovají se vůbec jako politická strana.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Protože to, co se říkalo o hnutí ANO, že dřív nebo později ti, ti lidé, kteří se dostali do poslaneckých lavic, do ministerských křesel, na místa náměstků a já nevím čeho všeho, tak se jakoby v uvozovkách utrhnou, protože budou mít, budou přesvědčeni, že jsou v těch pozicích, protože jsou tak dobří nejenom, že je tam dodal Andrej Babiš, a to hnutí se rozpadne, jako se rozpadly různé Věci veřejné a já nevím Unie svobody a všechno možné co, kde tady vzniklo, ale u hnutí ANO se to prostě nestalo.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Tak ono je to založeno na jiném základě třeba Unie svobody, která přece jenom byla jakýmsi demokratickým uskupením, kde byly různé názory, které se mohly projevovat, tak se tam taková strana se musí vždycky rozpadnout, ale totalitně utvořené hnutí ANO, samozřejmě tam platí úplně jiné principy. Ty lidé si uvědomujou, že teď mají dobře, že teď mají moc a moc největší korupční element, který existuje, tak ti lidé, kteří si tohle uvědomují nebo ani si to nemusí vědomit, uvědomit, můžou to jenom jakoby vnitřně cítit jako, jako nebezpečí jakýmsi instinktem, tak podporujou Babiše bez ohledu na to.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To hnutí ANO by neexistovalo nebo bylo by zcela marginální, kdyby nemělo své voliče, politická strana, jakékoliv ministerské křeslo bez toho, aniž by tam byli voliči, to znamená ti, kteří se na té moci nijak nepodílejí, pouze, pouze volí, na rozdíl od všech těch funkcionářů a členové té strany, kteří už čekají, jak dopadnou zítřejší volby, aby v krajském divadle umístili, umístili svého strýčka do místa ředitele a svojí, svojí manželku na místo finanční ředitelky, já nevím, co všechno se v kraji děje a na různých správa silnic a podobně, to předpokládejme, že už teď se třesou, ale ti voliči, ty z toho nic nemají, ty jenom volí, tak jak jsou přesvědčeni, oni za to nic nedostanou, tak proč má tak obrovskou podporu?

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Takže někteří voliči staří, poněvadž prý ANO volí především staří a méně vzdělaní lidé, tak já mám kamaráda, který má sestru, s kterou se neustále hádá, a tak jsem říkal, jak jsem se nikdy tak neměl jako za Babiše, já volím Babiše. Zajímavou takovou událost nebo za zkušenost mám v tom, že jezdím taxíkem po Praze, poněvadž po Praze autem nejezdím, nemám kde zaparkovat, a tak dál, tak tím taxíkem a vždycky se bavím s taxikářem a taxikáři říkají.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Máme podobnou, podobnou zvyklost.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Protože to je docela dobrý.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ono to stojí 100 korun a ještě si člověk docela popovídá a spousta těch taxikářů zvlášť v době toho Uberu jsou vzdělaní lidé, dá se s ním mluvit, je to, je to dobrý.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

A oni říkají, my neznáme nikoho kdo nebo jako říkal taxikář, já neznám nikoho, kdo volí Babiše, a to mně řekl já nevím x taxikářů, já jsem si říkal a kde jsou ty voliči.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Oni to neřeknu, oni to neřeknou, protože se za to trošičku stydí, je to stejně u jako SPD, je to stejně jako u KSČM, trošičku stydí, to je stejné, jako když se zeptáte ve vaší společnosti univerzitní vzdělaný, na co koukají v televizi, všichni vám řeknou ČT 2 až na to, že ty čísla tomu neodpovídají. Oni se stydí za to, že se dívají na Ordinaci v růžové zahradě nebo na Soukupa, tak to je.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Já ne, já se koukám na detektivky.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, a to bylo ANO a ODS a ČSSD, víte, vy jste říkal, že nejnebezpečnější.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

O ODS jsme nemluvili.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No ne, teď pojďme mluvit právě ODS, ČSSD, vy jste říkal, že je nebezpečnější je Babiš, já jsem na to měl takovou repliku, že ho považuju jenom za prostě nevzdělaného, mocichtivého a tak trochu hloupého a určitě mě teď bude, teď bude žalovat a jsem dokonce přesvědčený o tom, že Babiš si opravdu myslí, že koná dobro, ono je to o tom taková teorie, že člověk, ta Maslowova teorie hodnot, že člověk uspokojuje své potřeby, bohatství, rodinu, a tak dále, a tak dále fyzické a pak přichází na vrchol svého bohatství života a chce ho sdílet, v Americe je to tak, že založí nějakou velikou nadaci tihle super bohatí lidé a konají jakoby dobro přes tu nadaci ne jen, že je to společensky uznávané, ale, tak to jakoby cítí a já jsem přesvědčen o tom, že Babiš je lakotnej na ro, aby udělal nadaci a že si myslí, že to dobro koná tím, že tedy spravuje náš stát, koneckonců on pokaždý říká, že si tím ničí život, že 9 let svého života strávil v politice, že si, že není doma a že rodina trpí a tak a snaží se vyvolat lítost, abychom ho za to ještě litovali, že je předseda vlády.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Tak já jsem, mně je úplně jedno, jestli je ten politik hodnej, zlej, jestli se cítí dobře nebo špatně, mně jde o to, aby vykonával řádně svůj úřad a já si myslím, že Babiš nevykonává svůj úřad řádně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A to ČSSD, já se totiž považuji za hrozně nebezpečněho člověka toho Hamáčka. Já po tom co včera předváděl v té sněmovně, buďto měl naučený, že když bude arogantní, že tím, že tím prostě asi zaujme voliče, buď mu to někdo řekl anebo je takovej a z toho bych měl teda strach.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Já si myslím, že on zkouší všechno, že on zkrátka zkusil být přítel lidovej, červenej svetr, teďka zkouší být arogantní jako Babiš nebo jako někdo, já myslím, že on zkrátka cítí ohrožení jak zevnitř z ČSSD tak zvenku, že nebude podporovaná jeho strana voliči, a tak zkouší něco, jak zaujmout a myslím si, že je, protože na něj platí to, co jste říkal o Babišovi.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ministr vnitra jo, silovýho rezortu, když při vysvětlování, při vysvětlování nouzového stavu si tam stoupne a řekne, prosím vás, jestli někdo máte nějakou geniální myšlenku, tak mi jí přineste a to jsou jeho nadřízení jo, poslanci jsou jeho nadřízení, všechna ta moc, kterou má, se odvíjí od nich a on s nima takhle mluví v okamžiku, kdy ví, že už ne, že, že si teď měsíc může dělat co chce.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

No, problém je v tom, že nesouhlasit je normální, my nemusíme přicházet s jinou myšlenku, my jenom nesouhlasíme s tím, co je nám předkládáno, to je naprosto legitimní způsob, čili otázka, máte nějakou geniální myšlenku, je naprosto arogantní, to je naprosto nepatřičná otázka a já jsem myslím, že Hamáček je zkrátka pro mě politik 0.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, ale v nouzovém stavu je ministrem vnitra a prvním vicepremiér.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

A to je špatně samozřejmě.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A Babiše je jeho šéf v nouzovém stavu.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Já souhlasím s vámi, že je ta situace mimořádně nebezpečná a že na ní můžeme velmi doplatit.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A ODS, on potom Hamáčkovi tam vystoupil, víte já mám takovou zvláštní libůstku, já se rád dívám na ty přenosy z té sněmovny, ono to začíná někdy o půlnoci.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Já to znám, já na to koukám, když nemůžu spát já.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já když nemůžu spát a něco se mi honí hlavou, tak si to opravdu pustím a včera jsem na to čekal, protože jsem chtěl vidět, přes den jsem to nemohl sledovat a chtěl jsem vidět nesestříhané, protože šlo o nouzový stav, tak jsem si to chtěl prostě podívat a hodinu po půlnoci jsem se, jsem se na to díval a hned potom vystoupil pan Stanjura, šéf poslaneckého klubu ODS a, a tak jako nevěřícně říkal, prosím vás, pane vicepremiére, to přece nemůžete myslet vážně, to co jste tady říkal, přece takhle se k nám nemůžete chovat a vůbec nikdo ho neposlouchal, nemá to dneska v novinách vůbec žádnou odezvu na internetu to prošumělo.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Vůbec jsou zprávy cenzurovány, cenzura je něco, co dneska naprosto funguje, je to taková autocenzura, zvlášť i když se podíváte na sociální sítě, tak tam některý problémy jakoby vyšumí, nejsou diskutovány, některé jsou diskutovány příliš, některé vůbec a je to zvláštní, já si kladu často otázku, jako co ty lidi k tomu vede jako a možná je to tím, že jak jsme ztratili půdu pod nohama, ztratili jsme víru v boha, ztratili jsme, já nevím, víru v panovníka, řády přestávají fungovat. Pořád navyšujeme počet zákonů, které jsou už tak plné a zmatené, že se dá v nich jakoby najít vždycky nějaká cesta, to je špatně, dřív fungovaly společnosti třeba špatně, ale jednoduše a mně ta určitá jednoduchost fungování v těch současných společnostech chybí, a to je ten problém, že ta společnost je strašně atomizovaná, strašně rozbitá, strašně nesoudržná a vlastně nikoho nic skutečně nezajímá, jen vlastní bytí, vlastní komfort, a to je podle mě docela velký problém.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jen taková poznámka já když jsem chodil na vysokou školu, tak jsem prostě ráno vstal a na osmou hodinu sem byl ve škole a tam šel na přednášku a tak, moje dcera teď v pondělí nastoupila do prvního ročníku Vysoké školy zemědělské, ale jak je ta distanční výuka, tak mi ukazovala ten systém, jak se může zúčastnit vyučování a já bych to nedokázal, to bylo tak nesmírně komplikovaný přes internet, a to bylo tak nesmírně komplikovaný, že já už bych to nedokázal, to jak jste říkal, že ta technologie začíná být pro nás starší a pokročilé už trochu neuchopitelná no.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

To určitě, já pořád mám ten nejstarší telefon, když si jdu dokoupit novej, tak já říkám, dejte mi ten úplně starej, pitomej, ten co nic neumí jo, poněvadž ten mi bohatě vyhovuje, ne to si myslím že, ale jsou.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ještě to ODS, pojďme k tomu, pojďme k tomu ODS vaše hodnocení, vy jste byl blízko prezidentu Klausovi.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Já jsem hodně dlouze, dlouho podporoval ODS.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

I když jsem nebyl nikdy, páč já do politických stran a církví nevstupuju.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, ale byl jste jaksi blízko prezidentu Klausovi, byl jste blízko té straně, vaše hodnocení toho současného stavu a ta jejich ambice, když říká ten předseda Fiala, že příště bude vládnout on a takovéhle věci a teď nevím no.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

On to říká a není to k uvěření, ale on bohužel, i když jako řadu názorů má docela přijatelných, tak není lídr, není to vedoucí, lídr je takový slovo, který tomu odpovídá, ale to není to české, já mám rád češtinu, není to zkrátka vůdce strany, není to někdo kdo strhne davy a to si myslím, že ODS na to doplatí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A teď zpráva posledních dnů, že začíná takový, začínají vznikat politické strany, dá se říci, teď Mikuláš Minář ten.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Vůdce nebo předseda spolku Milionu chvilek pro demokracii, který objektivně v té aktivistické části a teď odhlédnuto od toho, co přesně se tam říkalo, uspěl, protože dokázal vyburcovat 250 000 lidí na demonstraci a tak, to zase není úplně nevýznamný úspěch.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Ne to si myslím, že u nás jsme to se snažili jakoby zatajit, že se to děje, ale myslím si, že světově je to významný, protože 250 000 lidí v ulicích není málo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A docela, docela teda musím říct, že postupovali tam jako relativně soft a klidně, protože kdyby chtěli ten dav vybláznit, tak skutečně mohli z těch pódií, co jsem, což neudělali.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Chovali se velmi seriózně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak ten dav se rozešel, aniž by bylo jediné auto převrácené nebo jakákoliv škoda.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Já jsem na to koukal a víte, co mě hrozně potěšilo, když se vždycky ptali toho vedoucího těch policajtů, co tam hlídali a ten odpovídá, nic se tady neděje, všechno je v pořádku, to jsem si říkal, to opravdu zvládli.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To svědčí o těch lidech, kteří tam přišli, že prostě to a ty organizátoři to zvládli a teď nechci hodnotit přímo co tam říkali a tak, to už je přece jenom nějakou dobu a tak a teď se rozhodl vstoupit do politiky, řekl, že ten aktivismus ničeho nedosáhne, že on už nenaplňuje, naplnit to náměstí, že chce, aby byly změny a že si založí politickou stranu, má naději anebo nepochopil, že jeho největší životní úspěch byl ten Milion chvilek pro demokracii?

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Já bych řekl to druhý, to co jsem řekl teď. Já si myslím, že on nemá šanci, politické strany za prvé musel by přijít s něčím, co by strhlo voliči těch politických stran, které už jsou a které jsou rozsegmentovaní komentování, takže bohužel, myslím si, že šance budovat zespoda tu společnost, tak je to udělali tím, že se v takovém klidu, s takovým nadšením a procentem dobrovolnosti, setkali na Letný a jinde, to mně připadalo, že bylo veliká událost, teď už bude jezdit po vesnicích a po městečkách a shánět nějaký voliče, to si myslím, že nemá moc velkou šanci uspět.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A poslední téma než náš čas vyprší, kultura, to je jako věc, která na jednu stranu a teď budu jako kontroverzní, na jednu stranu je zajímavý, kolik různých divadýlek, divadel, vzniklo jenom ve Středočeském kraji jsou jich prostě stovky a takhle můžeme pokračovat po krajích, jestli je to nezbytně nutné, když vlastně víceméně všichni nějakým způsobem jsou závislí na veřejných penězích, jestli skutečně se tím neživí lidi, kteří by se tím živit neměli a měli by to dělat jenom jako hobby, to je ta první kontroverznost. Druhá, že teď ta situace je pro tu kulturu fakt jako tragická.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Naopak.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Myslíte, no jako myslím ve smyslu možnosti návštěv lidí, protože ty divadla nebudou fungovat, koncerty prostě nefungujou, otázka je, když tohle bude trvat dlouho, kolik lidí bude chtít se stát třeba profesionálním houslistou, houslistou, kolik lidí bude svoji budoucnost vidět ve studiu na konzervatoři, teď mluvím o hudebnících, ale o výtvarnících a podobně, to může platit stejně.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Tak mě.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Teď jsem nahodili téma.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Tak mně jako určitej jako úbytek umění nevadil, já si myslím, že je ho v tomto světě přemíra, že jsou všichni závislý na grantech, to místních, státních, evropských a nadnárodních a buď je tady, buď jsou granty, anebo je tu trh, naprosto pečlivě vypěstovanej, to znamená nějaký ideový tlak, přichází, umění je velmi uniformní v současné době, když se vám to nezdá, páč každý používáme trochu jiné metody a trošku jiné prostředky, ale v podstatě duchovně je docela sterilní, panují tam módní trendy a kdo se odmítne jakoby vést s tím proudem těch módních trendů, tak ho ta společnost, umělecká jako se snaží vytěsnit, nechce ho tam, čili já si myslím, že současné umění je přelidněné, přepisované, abych použil tu angličtinu příliš mnoho věcí a že by vůbec nevadilo před divadlo, divadel u nás tolik, já do divadla nechodím, poněvadž já to nemůžu vydržet, mně připadá, že se tam strašně exhibuje, že už neexistuje klasická hra, kde by zkrátka hráli Lucernu to nějaký ochotníci, kde jde mlynář s lucernou a něžná, odpovídají, to už jako všechno se musí inovovat, aktualizovat, musí do toho vstoupit ty herci a ryze autorsky, a to mně připadá, že je ten člověk jako příliš exhibuje, že to umění zneužívá k vlastní exhibici, docela zajímavý element, který mě před lety napadl, je třeba plakáty, dřív na plakátech na koncerty bylo vždycky napsáno, koncert tada České filharmonie nebo bigbít, dneska je tam vždycky fotka, vždycky je tam ksicht v tomhle světě.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Aby byl slavnej, tak víte já jsem tady měl představitele muzikálových divadel, kteří říkali, ne to jako je špatně a my potřebujeme pomoct a tak dále a tak dále a pak jsem si vlastně uvědomil, že tak oni ty majitelé těch divadel dneska nic jako ne, neriskují, oni tam nemají skoro žádné zaměstnance, ty herce a umělce taneční, tak si, si najímají na představení, když představení není, no tak s nima nemají žádné výdaje, akorát přichází o zisky, no tak přichází, akorát ti herci, ti tanečníci, ti hudebníci, ty pozounisti v, v orchestrech a tak, tak ti jsou fakt bez peněz jo. Teď myslím, že jsou ty dvě věci, jednou jsou ty opravdoví umělci, byť řadoví, byť, byť někde v oblastním divadle, herec který má minimální plat nebo má 20 000 hrubého a pak jsou tady tyhle ti producenti, kteří nejvíc křičí, ale ten jejich křik je takový, no takový jalový.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Tak víte já jsem někde v nějaký, nějaký debatě o kultuře, protože mně nevadí, když hudební skladatel si vydělává jaksi hraním v baru. Jako mně to připadá normální, když je mladej a potřebuje peníze, tak jde dělat cokoliv, hrát v baru není nic špatného, tam si člověk může ověřit zase úplně jiný stránky toho hraní, než třeba hrát ve filharmonii, že jo a ty hudebníci se na mě... já to chápu, že jim to je nepříjemné, ale dřív to bylo normální, když se podíváte do naší nedávné historie třeba 100 let zpátky, tak zjistíte, jak si umělci vydělávali. Mně připadá, že kultura je hýčkána.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Těch grantů, ať už je to od krajů, od ministerstva, to je opravdu nepřeberné množství a ti lidé, kteří se v tom vyznají a umí v tom chodit a ví, kde o co požádat, tak se mají dobře.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Já byl v grantové komise pražské kdysi a tam se jednalo o nějaké peníze pro nějaký klub, všichni to odhlasovali mimo mě, poněvadž měli domluveno s tím hlasovat pro ně, takže dávali rockovým klubům dotace jo, přeplněný, vydělávající rockové kluby dostaly, to mně připadalo opravdu docela až hnusný.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane profesore, náš čas je u konce, já jsem vám chtěl poděkovat za moudrou debatu.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

No, já děkuji vám, že jste jí umožnil. Mně se myšlenka pozvat, o mě nejde, někoho, kdo není z politiky před volbami, jako velmi moudrá.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak jsem to chtěl a děkuju.

Prof. Milan KNÍŽÁK, výtvarník, hudebník, umělec

Já také děkuji.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A vám vážení diváci děkuji za pozornost při téhle moudré debatě.