Jaromír Soukup: odmítám mediální hon na Alenu Schillerovou!

Komentář začnu otázkou: Do you speak English? Tak přesně tahle otázka na to, zda umíte anglicky, podle mého totiž teď nedá spát ministryni financí a vicepremiérce české vlády Aleně Schillerové.

Právě o jejích schopnostech mluvit anglicky totiž nyní část médií spekuluje. A dokonce teď přišli s fantastickou teorií, že právě její neznalost angličtiny ohrozilo stamiliony evropských dotací pro Českou republiku. Schválně vám ocituji jeden novinový titulek: "Ministři financí zemí EU rozdělují biliony bez Aleny Schillerové. Důvodem je její slabá angličtina.”

Víte, že jsem spravedlivý. A všem měřím stejným metrem. Nemám problém mluvit o naší vládě špatně, když si to zaslouží. A umím ji i pochválit, když je to třeba. Ale ten hon, který teď předvádí některá česká média na paní ministryni mi přijde přehnaný.

Ministryně financí v životopise uvádí, že anglicky umí. Že se na jednáních domluví. Ale to přece nemusí hned znamenat, že má angličtinu jako Shakespeare. A upřímně řečeno, nikdo to ani neočekává. Důležité přece je, že se domluví a rozumí tomu, o čem se mluví.

A já opravdu odmítám spekulace, že jazyková vybavenost jednoho politika ohrožuje evropské peníze pro Česko. To je prostě nesmysl!

A ještě jedna věc mě na tom irituje. A to, že paní ministryni teď pronásledují někteří novináři a pokládají jí otázky anglicky. To mi přijde trapné a hloupé. A zaráží mě, že se tohoto honu účastní i veřejnoprávní televize. To, že to udělá CNN s jejich pidisledovaností chápu. Protože si myslí, že tím někoho okouzlí. Jenomže neokouzlí. Naopak ukazují tak pouze svoji malost.

A já za sebe řeknu jediné: takových faulů se ode mě nedočkáte. Budu se politiků ptát na podstatné věci. Na to, co tíží občany a je důležité pro chod státu. A takový význam pro mě tato kauza opravdu nemá.