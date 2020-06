Jaromír Soukup: Pozor! Podpora komunistů nebude zadarmo

Ani dnes se nevyhneme politice, ekonomice a samozřejmě také boji s koronavirem. K těmto oblastem se totiž v posledních měsících vyjadřuji vůbec nejčastěji. Takřka vždy, když před něčím varuji, následně se hrozba naplní. Jiné to nebude ani dnes. Před něčím jsem varoval - naprosto konkrétně. A dnešek mi dal za pravdu.

První téma se týká navýšení schodku státního rozpočtu, zjednodušeně tedy navýšení státního dluhu. Vláda Andreje Babiše přišla s tím, že kvůli koronaviru je nutné, aby šel stát více do minusu. A navrhl, aby letošní schodek činil 500 miliard místo již schválených 300 miliard. Jenže měl problémy s nalezením podpory ve Sněmovně. Hlasy ANO a ČSSD nestačí, pravicová opozice více zadlužovat stát odmítla.

A já tu před týdnem řekl: buď se ozvou komunisté, že schodek podpoří. Ale budou mít podmínky... A nebo Babiš vyvolá předčasné volby. Protože nemá co ztratit, může jen získat. Stalo se, jak jsem řekl. Babiš nejdříve pohrozil předčasnými volbami. Tím vystrašil opoziční strany, které jsou buď na hranici volitelnosti, nebo se jim jednoduše nedaří ohrozit Babišovo hnutí s preferencemi 35 procent. A následně KSČM oznámila, že tedy možná rozpočet podpoří. Pokud Andrej Babiš přistoupí na jejich blíže nepřiblížené podmínky. Já před tím varoval. Protože jestli bychom měli kvůli něčemu zpozornět, tak když 30 let po pádu režimu komunisté kladou podmínky. Podmínky tajné, které zná jen pár vyvolených. S tím by bytostný demokrat mohl být spokojený jen těžko. A dnes došlo ke zlomu.

Předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru, komunistická poslankyně Miloslava Vostrá, po jednání výboru uvedla, že navýšení rozpočtu podpoří. Jak se zachovají její straničtí kolegové, se dozvíme v sobotu. Vostrá ale řekla, že je velmi optimistická. Ministryně financí prý přistoupila na všechny komunistické podmínky. Pár jich i jmenovala: více peněz pro sestry v sociálních službách nebo peníze na rozvoj on-line výuky na školách. A víc k tomu neřekla. A já k vám milí diváci budu upřímný: jestli bychom se měli nad něčím vážně pozastavit, tak je to optimistická poslankyně komunistické strany. Která se tetelí, že vláda přistoupila na všechny, z velké míry utajené, podmínky. Minimálně bychom měli zpozornět. Protože tohle nebude zadarmo.

A teď k druhému tématu. Ti z vás, kteří se na mě díváte den co den určitě přisvědčíte, že jsem tu opakovaně říkal: virus nezastavíme, virus jen zpomalíme. Virus nevymýtíme, jeho biologická síla je natolik velká, že jsme na něj jednoduše krátcí. A že vypnutím ekonomiky virus nezastavíme. Co ale zastavíme, jsou naše životy. Naše prosperita. Že nazmar přijdou snahy nás a našich předků, aby náš život byl co nejkvalitnější.

A včera o tomto hovořil i lékař Petr Smejkal, hlavní epidemiolog prestižního Institutu klinické a experimentální medicíny. Ten v rozhovoru doslova řekl: "Koronavirus se zřejmě stane neoddělitelnou součástí našich životů a hned tak nezmizí. Koronavirus by se mohl časem stát běžným virem vedle chřipky. Ostatně koronaviry jsou tu každou zimu, to by nás nemělo překvapit. Značná část lehkých respiračních onemocnění je způsobena různými typy koronaviru. Zvykejme si na to."

A já jen dodám: Ano, zvykejme si na koronavirus, ale zároveň požadujme po vládě výsledky. Protože to nejhorší, co se může stát, je to, že se budeme koronaviru bát. A co se stane, až přijde další vlna? Náš život se opět zastaví? A vláda? Vláda nechá ekonomiku zase padnout. Toho se bojím. Vláda už nám totiž jednou ukázala, že v honbě za hvězdnými chvilkami na tiskovkách a za předními stránkami médií nechá tuzemský byznys zkolabovat. A pak místo resuscitace jen přihlíží a slibuje: to bude dobré. My už víme, že dobré to nebude. A že tohle chování našich ministrů je opravdu krajně nezodpovědné.