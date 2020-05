Jaromír Soukup: Prodej nacistických kalendářů? Nepřijatelné

Co říkáte na to, kdybych tady v televizi nechal pustit přenos vraždy v přímém přenosu? A nebo bych v sobotu místo filmů nechal v televizi Barrandov běžet erotické filmy? Asi byste si řekli, že jsem se zbláznil, že. Protože něco podobného se nedělá.

A já takto nezačínám náhodou, protože mě k těmto otázkám dovedly odpovědi ředitele nakladatelství Naše vojsko Emericha Drtiny. Ten totiž v reakci na to, že se opět provalilo, že jeho vydavatelství dál prodává kalendáře a upomínkové předměty s představiteli třetí říše, pronesl větu, která mi přijde naprosto skandální. Doslova šéf vydavatelství prohlásil, že "vydání kalendáře osobností třetí říše není propagaci nacismu. Protože vše vydáváme pouze za účelem zisku."

A já chci jasně říci, že toto je prostě něco nepřijatelného. Protože v tom kalendáři jsou fotografie Adolfa Hitlera, Karla Hermanna Franka, ministra propagandy Josepha Goebbelse nebo velitele koncentračního tábora v Osvětimi Rudolfa Hösse. Protože i kdybych přijal tezi pana Drtiny, že to dělá jen pro prachy, tak vydělávat na tom, že prodávám hrnečky, kalendáře, plakáty a další věci s podobiznami nacistických vůdců je v lepším případě nevkusné a nemorální. A já musím říci, že v tomto případě je mi opravdu skoro až líto, že nevkus v tomto případě není trestný čin. Protože právě touto větou se ředitel vydavatelství Naše vojsko vysmekl z trestní odpovědnosti a nikdo mu nemůže přišít propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka.

A abych byl fér, tak za těchto okolností vůbec nechápu, jak je vůbec možné, že tomuto vydavatelství pronajímalo prostory pro skladování knih ministerstvo vnitra. To je pro mě naprosto nepochopitelné i proto, že to není poprvé, co toto vydavatelství podobnou "prasárnu" udělalo. Už dlouho se zahraniční politici diví tomu, že tu může fungovat firma, která vydělává na tom, že prodává reklamní předměty s nacisty. Co třeba takové velikonoční hrnečky s obrázkem Stalina nebo Hitlera?

Ale je tu ještě jedna věc, která mě možná zaráží ještě víc. Totiž že se najde řada obchodů, které předměty tohoto vydavatelství úplně v klidu prodávají a nepřijde jim to vůbec divné. A já chci tady jasně říci, že i když to zákon nezakazuje, tak je to z mého pohledu čuňárna, která se prostě nedělá. Protože se tak nějak očekává, že každý člověk má určitou míru vychování a je schopný poznat, co je vhodné a co není. I z tohoto důvodu bych já nikdy v televizi neodvysílal věci, které jsou za hranicí morálky a etiky. Proto tu nikdy neuvidíte onu vraždu v přímém přenosu, proto ve zprávách nedávám třeba příliš kruté záběry. Protože prostě věřím v tom, že člověk má mít úroveň. A něčemu podobnému se nesnižovat, ani kdyby onen zisk měl být sebevětší...