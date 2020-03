Jaromír Soukup: tohle už nemusí Andreji Babišovi projít

Rovnou v úvodu říkám, že pokud tady mám nějaké slabší povahy, aby si rovnou sedly. Dneska už totiž nebudu jen naznačovat, ale zcela kriticky se podívám na kroky vlády, které poslední dobrou předvádí. A dopředu se omlouvám všem, které tímto svým názorem popudím, a vím, že jich bude dost, ale servítky si už brát nehodlám.

A rovnou v úvodu mi dovolte takovou trefnou paralelu. Rok 2013. Volby do Poslanecké sněmovny s přehledem ovládl Andrej Babiš, který se svým novým hnutím ANO získal necelých 19 procent hlasů a skončil jen o jedno procento za vládnoucí sociální demokracií. Jak toho dokázal? Jednoduše. Lidem slíbil, že vymýtí korupci, pozavírá kmotry a nastaví transparentní politiku tak, že pod jeho vedením nebude žádný státní dluh a lidé se budou mít lépe. A voliči mu to uvěřili a zvolili ho. Samozřejmě, že postupem času se ukázalo, že k ničemu takovému nedošlo. Česko se ve vnímání korupce každoročně propadá níž a níž. A kmotři a oligarchové nadále vysávají stát. Přesto všechno mu to ale lidé odpustili a dál mu důvěřují.

No a nyní, v době koronaviru, se současný premiér Andrej Babiš chová úplně stejně. Nejprve vystrašil lidi, aby nabyli dojmu, že jestli někdo může koronavirus porazit, tak je to právě on. A lidé mu to uvěřili. A tak premiér, posilněn jejich vírou, následně zastavil chod celého státu, aniž by si vůbec uvědomoval nedozírné důsledky svých rozhodnutí. Statisíce lidí bez práce a každou pátou rodinu bez finančních rezerv na pouhý měsíc. A víte co? Pravděpodobně mu to opět projde. Přitom v roce 2013 to byl politický boj. Nyní je to boj o přežití. Například bývalý prezident Václav Klaus odhaduje, že by ekonomika v důsledků nákazy koronavirem mohla klesnout i o 20 procent, což by, jak říká, mohlo znamenat reálné ohrožení života milionů lidí a jejich rodin.

Každopádně, já bych řekl, že premiér Andej Babiše tím vším, co dělá, jenom získává čas… a využívá k tomu stále stejný princip. Nejprve vzbudí naděje a velké očekávání, která se posléze ukážou jako nereálná. Vždyť, přesně tak to udělal v poslední době už několikrát. Vzpomínáte si, jak se po přistání prvního letadla s rouškami politici tvářili, že je problém vyřešený? A teď, třeba jen podle dění v domovech seniorů vidíme, že nebyl. A nyní to samé s chytrou karanténou. Zase v lidech vzbuzují velká očekávání, která prostě nemohou naplnit. Protože chytrá karanténa je dobrý nástroj pro hygieniky nebo epidemiology, ale řešením problému to není.

V reklamní branži, ve které se pohybuji již opravdu hodně let, se říká, že nikdy nemáte slibovat věci, které nemůžete splnit. A je třeba říci, že politici se tohoto základního pravidla nedrží. Členové vlády se již několik týdnů předhánějí ve slibech a v tom, kdo co udělá pro lidi i podnikatele. Ale zatím platí spíše ono české přísloví - sliby se slibují, blázni se radují.

I když se dnes cítí Andrej Babiš na koni a má asi pocit, že i tuto krizi nějakým zázrakem zase přežije, tak já bych byl opatrnější. Všechny jeho dosavadní politické průšvihy se totiž nedotýkaly lidského života nebo peněženek lidí. V tomto je strach z koronaviru jiný. A pokud se později ukáže, že svojí neakceschopností vláda poškodí lidi, tak lze čekat, že mu to voliči vrátí.

A abychom si rozuměli, já mu podobný scénář nepřeji, protože nyní nejde o premiéra, ale o nás všechny. Už jenom proto, že bych tu strašně nerad stál za pár týdnů a říkal vám to, co obvykle: já jsem vám to říkal