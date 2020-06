Jaromír Soukup: Za Babiše se stydím, dělá nám ostudu

Předseda vlády Andrej Babiš se rád chlubí tím, jak mu Evropa leží u nohou. A rád se také holedbá tím, že s ním hovoří všichni světoví lídři.

Ba co víc. Že mu naslouchají. A že oproti svým předchůdcům, Petru Nečasovi nebo Bohuslavu Sobotkovi, on má na všechny číslo. A že se dokáže domluvit. A já teď vůbec nechci lustrovat Babišovi telefon, na koho má čísla a na koho zase vypracovanou složku. To vůbec. Ale dovolím si tvrdit, že není tolik důležité, s kým vším mluví. Ale jakým způsobem svá slova používá.

A to, jak je používá, ukázal v praxi. Když nazval české europoslance Tomáše Zdechovského a Mikuláše Peksu vlastizrádci. A německou europoslankyni Moniku Hohlmeier označil za pomatenou.

A já přesně podle názvu pořadu musím říct, jasně a stručně: jestli se mi něco hodně nelíbí, tak když někdo uráží ženy. A druhá věc, která se mi hodně nelíbí je, když někdo nám, Čechům, dělá ostudu v zahraničí. A obou těchto prohřešků se Andrej Babiš dopustil, když začal šít do europoslanců Jen proto, že si chtěli posvítit na jeho střet zájmů. A musím naprosto jasně říct: za našeho premiéra se opravdu hluboce stydím.

Mám důvod. Není přece normální, aby předseda vlády členské země Evropské unie urážel vlivnou europoslankyni jiné země EU. A ne jen tak ledajaké. Uráží europoslankyni Německa. Lídra Evropy. Tahouna evropské ekonomiky. Země, na které je náš export naprosto závislý. Zemi 8x větší. 30x bohatší.

A vy si teď možná říkáte: co je nám do nějaké Hohlmeier. Ta má v Evropě význam asi takový, jako použitá ponožka. A pokud si přesně tohle myslíte, tak jste sedli na lep 1000x opakované lži Andreje Babiše. Protože teď neustále opakuje, jak je v Evropě důležitý. A jak je Hohlmeier vlastně nepodstatná. Ale realita je zcela odlišná. Potvrzují to europoslanci,

kteří bez ohledu na státní příslušnost jejím názorům a stanoviskům naslouchají coby předsedkyni Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP. A potvrzují to i přední stránky hlavních německých deníků, kde se novináři Hohlmeier opravdu důrazně zastávají.



Říkáte si, proč to Němci tak řeší? Tak já vám to řeknu. Hohlmeier není žádné béčko. Kdepak.

Jde o političku vládní německé strany CSU - křesťanských demokratů. Bývalá bavorská ministryně školství a kultury. A hlavně, dcera pro Němce takřka nedotknutelného Franze Josefa Strauße.

Dlouholetého předsedy CSU, bavorského premiéra a držitele velkokříže Záslužného řádu Spolkové republiky Německo, tedy nejvýznamnějšího státního vyznamenání. Takže kdepak nula. Hohlmeier je z pohledu evropské politiky naprostá extratřída. Taková je pravda.

A já opravdu nechápu, proč se Andrej Babiš neomluví a následně radši nemlčí. Protože nám dělá ostudu. Protože přece není normální, aby kvůli výhružkám z České republiky musela mít Monika Hohlmeier policejní ochranu. Protože jí a její rodině nějací Babišovi fanatici vyhrožují likvidací. To je ostuda. A co udělal premiér Babiš? V e-mailu označil europoslankyni za pomatenou. Neboli nikoli omluva, ještě si přisadil. A rovnou urazil i všechny europoslance napříč celou Evropskou unií - jsou to prý jen líní paraziti.

Je mi líto, ale za premiéra Babiše se stydím. Jeho chování nechápu. Protože Evropu budeme zejména v současnosti, kdy se vypořádáme z ekonomické apokalypsy způsobené koronavirem, opravdu potřebovat. Premiér by se měl chovat jako premiér. Ne jako buran. Takže pane Babiši, reprezentujte nás slušně. Děkuji.