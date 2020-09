JS LIVE: Alexandra Udženija, Jaroslav Flegr a Robin Povšík

Exkluzivní hosté úterního Jaromír Soukup LIVE, zastupitelka hlavního města Prahy Alexandra Udženija (ODS), evoluční vědec Jaroslav Flegr a náměstek ministryně práce a sociálních věcí Robin Povšík (ČSSD), společně diskutovali nad klíčovým tématem - koronavirem. Jaká jsou absolutní čísla nemocných, hospitalizovaných a zemřelých? Jak se vládě daří zvládat současnou druhou vlnu a co nás v souvislosti s koronavirem čeká?

Jedná se o doslovný přepis Jaromír Soukup LIVE ze dne 22. 9. 2020.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To téma je jasné. Já tady dlouhodobě říkám jednu věc, že nemusíme hovořit o procentech nakažených, o procentech v těžkém stavu, nemusíme hovořit o počtu těch testovaných. Všechna tahle čísla známe, můžeme sledovat a můžeme diskutovat o tom, co znamenají, ale zásadní problém v posledních dnech jsou absolutní čísla. Absolutní čísla nemocných. Absolutní čísla hospitalizovaných. Absolutní čísla zemřelých, respektive trend, samozřejmě mluvím o koronaviru. Pane profesore, kam ta absolutní čísla půjdou podle vašeho, a známe vaše názory, a co můžeme udělat pro to, aby tam nedošla, pokud ten váš odhad je nepříznivý?

Prof. Jaroslav FLEGR, evoluční vědec

No, je to hrozně těžká otázka. Jediná, jediná část, na kterou se dá celkem odpovědět, ty, ty čísla těch pozitivně testovaných už se nedostanou moc vysoko na ty 3000, a říkám bohužel, protože máme málo, malý kapacity na testování, prostě to už narazili jsme na strop a vejš, dokud neposílíme nějak zásadně ty kapacity na to testování, tak prostě...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Dobře. Já to chápu a tam to směřuji, já to chápu, pokud máme plus minus 20 000 testovaných denně a nezdvojnásobíme počet, bude se pohybovat okolo 10 %, 12 % těch pozitivně zachycených, což ale znamená, naznačujete, že těch skutečně nakažených je daleko víc.

Prof. Jaroslav FLEGR, evoluční vědec

Jo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tím pádem logicky z mého pohledu vychází, že bude větší počet hospitalizovaných a větší počet lidí ve vážném stavu, takže ten poměr se bude měnit, tak to je.

Prof. Jaroslav FLEGR, evoluční vědec

Ano, ano, budou nám, bude to, bude to vypadat, jako teďko, že, že stojej ty a budou stoupat počty hospitalizovaných, tak najednou prostě zjistíme, když jako možná, že k nějakýmu datu převýší počet hospitalizovaných, počet pozitivně testovaných, jo, protože, asi ne, ale jako...

Jaromír SOUKUP, moderátor

No ne, ta logika je jasná, pokud tedy se zastaví díky počtu testovaných nárůst těch pozitivně zachycených a současně poroste počet hospitalizovaných či vážně nemocných, tak víme, že jaksi ve veřejnosti je celá řada lidí nebo tisíce lidí, kteří prostě zachyceni nebyli.

Prof. Jaroslav FLEGR, evoluční vědec

Takhle, já bych se...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak teď na vás, paní Alexandro,...

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

Můžu jenom navázat tady na pana profesora, já myslím, že mě pochválí teď, když řeknu tohle to, co, my jsme jako zastupitelstvo hlavního města Prahy a také v Poslanecké sněmovně právě přišli s návrhem navýšení počtu míst na na odběry, protože si myslíme, že to je celorepublikový problém. To, že v Praze tady čekají fronty, je jedna věc, ale to, že třeba například, když dám příklad Břeclavi, jednoho města, nemá jediný odběrové místo, tak to je opravdu špatné. A my si myslíme, že by se ty odběry mohly konat i v lékárnách, tam, kde mají opravdu zdravotní pracovníky, kde mají na to kapacitu, a tím by se mohly zvýšit, tím by se mohl zvětšit ten počet míst a tenhle ten problém bysme vyřešili.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Víte, ono, včera tady byl třeba doktor Pospíšil ve studiu a pořád mi říkal, já nejsem epidemiolog, já říkám, no, to já taky ne, až na to, že ta nákaza, ten COVID je opravdu celospolečenský problém, nikoliv pouze odborný a hlavně je to problém, který není pouze zdravotnický, je to do určité míry samozřejmě problém politický prostě proto, že politici musí činit opatření.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

Rozhodnutí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Rozhodnutí, to epidemiolog může někomu poradit, ale nemůže to rozhodnout.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

Přesně tak. Na základě rady odborníků, na základě diskuze s odborníky, s hygienou, tak ten politik musí udělat rozhodnutí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A pokud máte krátce zhodnotit stav, protože budeme se bavit o tom, co se stalo a o tom, co by se mělo stát, ten stav, v jakém se naše země nachází. A teď, prosím, pokusme se vyhnout nějakým politickým půtkám, protože teď popsat ten stav z vašeho pohledu političky.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

Mně se strašně líbilo to, co říkal pan docent Svoboda včera, můj kolega z ODS, bývalý primátor Prahy, a já, abych se přesně vyhnula těm politickým půtkám, tak já použiju ten jeho pohled i jako lékaře. A i já si to myslím, že my jako reagujeme vždycky zpětně na něco, že je škoda, že nečiníme ty kroky dopředu, protože pan docent včera například říkal, že já bych chtěl vědět, co se stane, když by nastala situace, že bude 500 tisíc nemocných, to už by se dneska měli vědět, jaké kroky jsou připraveny, jak to bude.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Velmi jednoduchá otázka...

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

Bohužel to není.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Velmi jednoduchá otázka, já jsem to v jednom...

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

To si myslím, že je ten náš největší problém, tu první vlnu jsme zvládli si myslím dobře, taky jsme všichni nevěděli, o co jde, bylo to nové, ale na tu druhou vlnu si myslím, že jsme mohli být trošku lépe připraveni.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Můžu mít takovou doplňující otázku, já jsem to v jednom jednom pořadu připodobnil k jízdě autem, že je dobré se pořád dívat do zpětného zrcátka, ono nám dobře odpoví na to, co se stalo za námi, co se děje za námi, ale když se dívám pořád do zpětného zrcátka a nedívám se do čelního skla, tak taky může nabourat do zdi. Prof. Prymula, úplně na férovku ten dotaz, je prof. Prymula tím vizionářem, který bude mít odvahu říci, co se bude dít, jaké jsou modely a říci nám i byť nepříjemnou pravdu, anebo, anebo se bude bát Andreje Babiše a politických důsledků svých rozhodnutí.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

To si nemyslím. Já si myslím, že pan Prymula ukázal i v té první vlně, když byl jeden z těch čelních představitelů, že umí říct i věci, které se neposlouchají dobře. Já doufám, že to tak bude. Já doufám, že to zvládne. A já hlavně doufám, že to společně zvládneme všichni, protože ta dlouhá vlna, jak vidíme, je počtem vyšší, zatím to není tak silný, já musím říct, že jsme měli v rodině koronu, takže moc dobře vím, jak to probíhalo. Ale opravdu tady my musíme prostě ochránit ty skupiny rizikové, seniory a nemocné lidi, to je náš největší úkol.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane Povšíku, úplně stejné téma začněte, z které strany chcete, já jenom takový doplňující dotaz, sledujete, jak pomalu opouštíme tu rétoriku, že to není tak hrozné a že je to chřipka a že, což možná i je, ale ten počet absolutní těch nakažených, který může znamenat, že ten zdravotnický systém se zahltí, pokud prostě ti hospitalizovaní přesáhnou určitou míru, což se u této epidemie zcela evidentně stát může, jak jsme viděli v Itálii nebo ve Španělsku, tak žádný zdravotnický systém na světě nestačí. Sledujete to, jak to opouštíme pomalu tu rétoriku.

Robin POVŠÍK, náměstek ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/

Tak samozřejmě, že to sleduju, ale to, co mě ale hlavně zajímá, je skutečně minulost, teda budoucnost, promiňte, minulost nás samozřejmě zajímat musí tak, abychom se poučili z těch chyb, abychom vyhodnotili to, jaká byla, jaká byla situace, proč jsme se do ní dostali. Já myslím, že všechno toto teďko, co se děje, co dělá vláda, jaké kroky dělá, jakým způsobem probíhá koordinace všech těch jednotlivých orgánů, složek, tak prostě vede k tomu, abychom zabránili nějakému masivnějšímu rozšiřování této epidemie, ale hlavní je, abychom zabránili těm vážným případům, to je přece to nejvíc, nejvíc rozhodující, o tom jsme už tady v minulosti mluvili, mluvili taky. Já jsem členem ústředního krizového štábu České republiky za Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a musím říct, že včera bylo jeho první zasedání, a to, o čem vlastně se tady začalo hovořit, o té kapacitě testování, tak to bylo jedno z témat, které tam právě vnesl i pan hejtman Běhounek, který v podstatě říkal, že kraje tohle to považují za jeden z problémů, že prostě je tady nějaká hranice, ono je to lehce přes 20 000 testů, které je možné realizovat, že to je prostě nedostatečné a že je potřeba tuhle tu kapacitu posílit. Krizový štáb už se tím zabýval a zabýváme se tím třeba i nejenom na podnět krajů, ale i na podnět ministerstva práce a sociálních věcí, protože my chceme, aby jak klienti, tak ale i pracovníci v sociálních službách byli ve větší míře protestovávány.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ono to je jako dobrý, když to říkáte, co by se mělo, co by se mělo udělat, že je potřeba zvýšit testování, a tak dále, to je jako fajn. Ale tak, jak říkal prof. Prymula, to bude téma potom i na pana. Prof. Flegra. Ona, když se udělá nějaké opatření, něco se udělá, tak se jakoby šlápne trochu na brzdu, když jsme u té automobilové terminologie, ale ta brzdná dráha je relativně dlouhá. Není pozdě začít uvažovat o tom, že se posílí testování, že se udělá to nebo ono, ono už to jako jede, to auto se řítí, není pozdě šlápnout na brzdu, není už pozdě před tou zdí.

Robin POVŠÍK, náměstek ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/

Víte velmi dobře, že sociální demokracie, a zejména její předseda, ministr vnitra Hamáček, říkala dlouhodobě, že je potřeba svolat dříve krizový štáb a začít dříve ty kroky koordinovat. Pan premiér včera v televizním projevu uznal, že možná byl trošku víc benevolentní, že si možná měl uvědomit ta rizika o chvíli dřív, já to jenom konstatuji, já k tomu nic jiného dalšího neříkám. A pro mě je rozhodující, že se prostě ustavily a rozjely standardní mechanismy...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já mám k tomu jenom takový krátký komentář, ten včerejší projev, který jsme tady s hosty sledovali, tak já z toho měl dva dojmy. Jeden je, že premiér neumí pracovat se čtecím zařízením a druhý dojem je ten, že, že se snažil omluvit starším lidem, aby se nenaštvali, protože to je jeho voličský elektorát a snažil se jako namluvit, že nezodpovědní mladí, kteří nenosí roušky za to nějak můžou, když to takhle jako shrnu.

Robin POVŠÍK, náměstek ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/

Jestli, pane Soukupe, můžu velmi velmi stručně. Ať si každý vyhodnotí projev pana premiéra sám a podle toho se potom chová u voleb, to je jeho rozhodnutí, pro mě je naprosto zásadní, že se rozjel standardní mechanismus, že funguje ústřední krizový štáb, každý den, i dneska zasedá stálá pracovní skupina u ministra vnitra, vyhodnocují se ty jednotlivé požadavky a začíná se normálně fungovat a komunikovat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je samozřejmě jedině dobře, že ten ústřední krizový štáb funguje, je to aspoň instituce, je to pracovní orgán vlády, to znamená, je to pracovní orgán, ne poradní, to znamená, má nějaké kompetence dovnitř resortu...

Robin POVŠÍK, náměstek ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/

Jedině dobře, to je důležité.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane profesore, samozřejmě je to volná diskuze, to znamená samozřejmě hovořte, o čem chcete, pokud se to aspoň trošku týká dnešního tématu, ale není pozdě, že jsme začali šlapat na tu brzdu.

Prof. Jaroslav FLEGR, evoluční vědec

Já se k tomu hned vrátím, ale na začátku bych řekl, že teď není čas na standardní řešení, teď se musí udělat jedno nestandardní, musí se prostě posílit na pětinásobek tyhle ty kapacity, což nejde normálním způsobem. Co je potřeba okamžitě udělat, i kdyby se na den kvůli tomu měl vyhlásit jako nějaký mimořádný stav legislativní, já nevím co, prostě cokoliv, mimořádnej stav, zavést rychlotesty. Dneska jsou testy, který se dělají ze slin, takže se nemusí šťourat nějakýma tyčema v nose, nebo v čem, dá se to udělat rychle. /Reklama/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Co nám to, kdybychom masivně testovali, jak říkáte na pětinásobek, to znamená, abychom otestovali třeba 100 000 lidí denně. Co by nám to přineslo?

Prof. Jaroslav FLEGR, evoluční vědec

Věděli bysme, kdo může pobíhat a kdo nemůže pobíhat, ty lidi by věděli, jako okamžitě by věděli, jestli to, co mají je chřipka, nebo to dneska, prostě tejden váhají a potom tejden čekají nebo 10 dní čekají, až na ně přijde řada.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je pravda.

Prof. Jaroslav FLEGR, evoluční vědec

To je nesmysl.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To, že to hygiena nestíhá, to je pravda, to trasování obvolávání...

Prof. Jaroslav FLEGR, evoluční vědec

To je druhá věc, ale to se musí opět, musí se povolat armáda, nebo se musejí povolat lidi...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Až takhle si myslíte, že je to vážné.

Robin POVŠÍK, náměstek ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/

Tak já myslím, že se armáda myslí jako zdroj lidí...

Prof. Jaroslav FLEGR, evoluční vědec

Zdroj, samozřejmě...

Robin POVŠÍK, náměstek ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/

Protože víme, že třeba v Německu se na to normálně najímají agentury.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Víte, když jde třeba u toho trasování, já jsem takový systematický člověk, já vůbec nechápu, upřímně, já vůbec nechápu, proč se nenajmuly nějaká call centra, ty lidi se neproškolili a proč, proč musí telefonovat hygienické stanice, které to nestíhají. Včera jsem dokonce četl, že zaměstnanci úřadu vlády budou nějak telefonovat. Proč, proč se to neudělalo, proč se nenajmuly call centra, aby jim prostě pomohly, vždyť přece...

Prof. Jaroslav FLEGR, evoluční vědec

Nikdo si nepoložil, jako nekoukl se, co udělá ta exponenciála, kterou tady máme už od července. Kdokoliv, který z těch epidemiologů, kterýkoliv z těch epidemiologů, když se na to podíval, tak musel říct, že teďko budeme potřebovat 5krát větší kapacity jako trasovací, než máme, takže to se nedá udělat standardně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jak moc je důležité to číslo R. Já, když to vysvětlím divákům, ono to R MÁ poměrně komplikovaný výpočet, je tam celá řada proměnných, ale ten výsledek znamená, že když je to pod jedno, tak 1 nakažený nakazí méně než 1 člověka. Když je to nad 1, tak nakazí více. Říkalo se, že R, když je menší než 1, je to dobré. Když větší než 1, je to špatné. Já se vracím na začátek, přitom absolutním počtu případů je to pořád ještě významné, protože jestli mám 3000 nakažených, tak i když je to číslo R 1, tak nakazí dalších 3000 lidí, což je prostě strašně moc.

Prof. Jaroslav FLEGR, evoluční vědec

No jo, ale když se blíží ke 2 nebo prostě, ať je už o jakkoliv málo nad 1, tak je tam exponenciální růst.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Která je, který teď je, který teď je.

Prof. Jaroslav FLEGR, evoluční vědec

No není, protože když si uděláme logaritmy, tak se ukáže, že ta přímka logaritmická se ohýbá nahoru, takže to, co teď máme, je rychlejší než exponenciální růst, jo, to je jasný, protože nám vybouchlo to trasování těch lidí, takže ten exponent, ten násobitel se zvětšuje, takže se to zrychluje. Teď jako v posledních dnech, nevím, co se děje, teď jako ty přírůstky vypadají, jako podezřele...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Víte, já jsem se naučil...

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

Tak byl i víkend, že jo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já jsem se naučil dívat se každý den na ta čísla a přiznám se, že jsem se to odnaučil a dívám se na týdenní čísla, protože se tam děje takový zajímavý jev, vždycky pátek je trošku příznivější, sobota je na úrovni pátku, v neděli to jde dolů, v pondělí to jde mírně nahoru a v úterý to bouchne, takže já si říkám, tam musí být nějaký problém s přenosem dat z těch hygienických stanic, nebo se málo testuje, nebo něco se tam děje, protože mi neříkejte, že ten vir drží neděli.

Robin POVŠÍK, náměstek ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/

Tak asi jde i o chování, o chování těch lidí, to je velmi důležité. Já bych prostě chtěl říct, že v tuhle tu chvíli i v rámci ústředního krizového štábu se, je tam určitá naděje, to tady vy potvrzujete, že ta čísla jsou trošičku lepší a uvidíme středa, čtvrtek, to budou velmi...

Jaromír SOUKUP, moderátor

To jsou vždycky ty nejsilnější dny z nějakého důvodu, proto se dívám na ten týdenní průměr. Paní Alexandro, řekněte mi, co se má stát, já jenom, když to zrekapituluji, prof. Prymula jako nový ministr zdravotnictví dnes ráno řekl, problém je, když to, když to přeložím, problém je sdružování lidí, to znamená, uvažujeme o omezení akcí vevnitř i venku, uvažujeme o rouškách na těchto akcích, nebo shromáždění lidí, budeme uvažovat o školách, vyzval ředitele základních, nebo vyzval ředitele škol po celé zemi, aby uvažovali o pátečním volnu pro žáky teď, aby prodloužili ten víkend. Budeme uvažovat o nouzovém stavu, ale teď ne. Teď to není potřeba.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

Já nevím, ale já tady...., ten, ten zásadní bod, a to klíčové je, že prostě musíme začít víc testovat a teprve potom, protože vy, když budete víc testovat, tak opravdu se můžete zaměřit na ta místa, jestli je to ve škole jedna třída, tak se pouze jedna třída dá do karantény a budou se učit online, nemusí se zavírat celá škola...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale, ale než to zorganizujete, tak může být pozdě.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

No ne já, já nemám co organizovat, my jsme v opozici a my to říkáme dlouhodobě, že prostě ty testovací kapacity nestačí, proto jsme přišli s konkrétním návrhem, aby se začalo testovat i v lékárnách, to by strašně pomohlo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Dobře, ale to má sice...

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

Tady prostě vidíte od července, omlouvám se, od července vidíte, že nám to roste. A tady pánové ve vládě a dámy museli vědět, že když přijdou děti znovu zpátky do škol, když se prostě vrátí ten běžný život po prázdninách, tak když už mi to roste v červenci, tak v září to bude mnohem horší, jestli se probrali až teď v září, kdy opravdu vidí teprve čísla, no, tak to je mi líto, ale příště lidi mají volit ODS, protože my bysme to zvládli mnohem líp.

Robin POVŠÍK, náměstek ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/

Já bych tady mohl říkat, že mají volit ČSSD, protože pan vicepremiér Hamáček o tom mluví už od půlky...

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

Mluví, ale nic nedělá, mluví, mluví...

Robin POVŠÍK, náměstek ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/

Ale dělá, tak to teda v žádným případě...

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

A kde se testujete teda víc, kde dělá.

Robin POVŠÍK, náměstek ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/

Pan místopředseda Hamáček, ministr vnitra má pod sebou testovací zařízení, on je ministr zdravotnictví.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/

Ale já nevím, to je mi úplně jedno, jsme ve vládě, jako jo...

Robin POVŠÍK, náměstek ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/

...prostě takhle to není. Hovořme o tom, co uděláme pro to, abychom ty chyby, které tady byly, a my jsme si je tady xkrát popsali, tak aby se ty chyby napravily. Já říkám, že krizový štáb už i na toto téma posílení testovacích kapacit jednal, dneska zasedá stálá pracovní skupina, je tady intenzivní komunikace mezi krizovým štábem a ministerstvem zdravotnictví. A já prostě věřím, že se tyhle ty věci budou, že se budou...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já to chápu, já to chápu. Teď, teď mi řekněte, pane náměstku. To, co říká pan profesor, má svoji hlubokou logiku, on říká, určité procento lidí z těch testovaných je nakaženo, vypadá to, že těch 12 %, 15 % je asi realita s výkyvami, s výkyvy, to znamená, když budeme testovat 20 000 lidí, 3000 lidí je plus minus maximum, tak to prostě je. Pokud by to bylo 6000, bylo by to překvapivé, pane profesore, tak takhle se to dá. No, ono to má svoji jako logiku, protože je vlastně v zájmu toho, té věci, aby se víc testovalo, protože logicky si říkám, když na to bylo půl roku, proč se to, dokonce včera, když jsem viděl rozhovor doktora Ludvíka, šéfa Fakultní nemocnice Motol, tak on říkal, my máme problém s testovacími sadami. Je jediný český výrobce, který je vyváží do zahraničí, ale on nedostal registraci je distribuovat v českém trhu a oni během 2 dnů, 3 dnů dojdou, já nevím, možná už to dneska dostali, ale je to vlastně v zájmu víc testovat.

Robin POVŠÍK, náměstek ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/

Já si myslím, že jo, jestliže to říkají odborníci, tak je prostě úkolem státu a vlády tohle to zajistit. A já říkám, my se tím aktuálně velmi intenzivně zabýváme. Já prostě tady opravdu nemůžu hovořit za to, co ministerstvo zdravotnictví neudělalo začátkem srpna. Já nemůžu hovořit za to, nebo proč zdůvodňovat a obhajovat exministra Vojtěcha, že prostě podlehl premiérovi, nějakému politickému nátlaku, aby...

Jaromír SOUKUP, moderátor

S těmi rouškami.

Robin POVŠÍK, náměstek ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/

S těmi rouškami, aby ustoupil z toho, o čem i on sám říkal, že byl přesvědčen, že je správné. Já si prostě myslím, že tam to byla hrubá chyba, jak jsme se tady o tom i několikrát bavili, všude kolem nás, Slovensko, Německo, Rakousko, prostě v těch uzavřených prostorech, v obchodních centrech, ale i ve frontách někde venku, ti lidé ty roušky i přes léto museli mít, obsluha v restauracích, na zahrádkách, nikomu to neublížilo, všichni to přežili, zvykli si na to. My jsme udělali chybu, podlehli jsme, my ne, nebo já určitě ne, ale prostě byla tady ta chyba a teď se snažíme ty věci napravit, prostě nic víc k tomu nelze říct. A pojďme se dívat do budoucna. Já o tom moc, prosím, pojďme se dívat do budoucna.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane profesore, jaký to má, jakou to má souvislost, ten počet testovaných je pořád stejný, ale já mám, ne pocit, když vidím ty čísla, počet zemřelých, včera to bylo 10 lidí, což je poměrně hodně, ono to tak trochu koresponduje s tím nárůstem, dejme tomu, před 2 týdny. Jak moc se máme bát těch vážných stavů a hospitalizovaných lidí, protože ta logika je jednoduchá, ten počet identifikovaných pozitivních zůstává plus minus stejný, až na to, že zcela evidentně roste počet hospitalizovaných a lidí ve vážném stavu, jinými slovy to vlastně potvrzuje to, že počet neidentifikovaných nakažených roste.

Prof. Jaroslav FLÉGR, evoluční vědec

Určitě, my jsme si vynesli proti sobě počty hospitalizovaný a počty těch pozitivně testovaných 10 dní předtím. A i když se to vyneseme pro celou dobu tý jako epidemie nebo stačí teďko pro podzim, vždycky je tam přímka, tam je přímá úměra, takže tak jak roste teď exponenciálně počet těch pozitivně testovaných, tak za 10 dní přibližně poroste exponenciálně počet těch hospitalizovaných, těch který budou potřebovat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tam je vidět.

Prof. Jaroslav FLÉGR, evoluční vědec

No, ale jako mně připadá, že ti klinici nebo ti zástupci těch nemocnic tuhle jednoduchou logiku jako nevěděj, protože říkají, my máme ještě kapacity, no jo, ale to se jim za těch, no prostě pár dní exponenciálně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Je to tak, že rozdíl mezi relativním klídkem a průšvihem je poměrně krátká doba při té exponenciále.

Prof. Jaroslav FLÉGR, evoluční vědec

No budou 3 dny prostě. Furt to jde, stíháme, stíháme, ježíš, jak to, že jich je tady 10× tolik.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hlavního města Prahy /ODS/

Ale to je to, tady opět navážu, co jsem říkala na začátku, jak jste mě ptal, co by se mělo ještě udělat. Já jak jsem říkala, že my děláme vždycky kroky po, že neděláme tu přípravu, přesně, aby se řeklo, a když bude já nevím tolik 1000 na 100 000.

Robin POVŠÍK, náměstek ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/

Včera tohle řešil ústřední krizový štáb.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hlavního města Prahy /ODS/

Včera, dobře. Tak to je super, to je výborný, že jste se probrali.

Robin POVŠÍK, náměstek ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/

Je to výborný. Ten krizový štáb/nesrozumitelné/

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hlavního města Prahy /ODS/

Jste to řešili, ale. Nechtě mně domluvit.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Hned vám dám slovo. Ono jenom, promiňte, ale když se mluví víc lidí najednou ono se to divákům televizních obrazovek slije. A pak nerozumí vůbec nikomu, tak. Teď máte slovo.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hlavního města Prahy /ODS/

Nerozuměli vám, to je dobře, jste neříkal nic podstatného, ale já jsem chtěla říct ještě jednu věc, která mě teda nejvíc mrzí, myslím si, že tady fakt všichni společně, ale opravdu společně máme udělat maximum. Ochránit zdravotníky. Nejenom ty rizikové skupiny, protože já jsem viděla, že počet zdravotníků, který jsou nakažený, ať už lékařů nebo sestřiček, teda velmi roste, tuším, že to je přes 500 lidí už.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Včera to byla osmistovka, dnes předpokládejme.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hlavního města Prahy /ODS/

Sestřiček myslím a ten zbytek/nesrozumitelné/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Celkový počet nakažených zdravotníků včera byl.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hlavního města Prahy /ODS/

A to je velký problém, protože jestli ty zdravotníci, jestli nás nebude mít kdo léčit, jestli ty zdravotníci, my je nebudeme umět ochránit, tak to si myslím, že to tady bude největší problém, který máme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To samozřejmě. A teď, teď do teď tohle téma, zdravotnický systém. Z mého pohledu je to vlastně 2 strany jedné mince. Na jednu stranu počet lůžek a na druhé straně samozřejmě zdravotnický personál, protože upřímně nechci si rýpat do pana předsedy Hamáčka, ale ty roušky dokážeme z Číny narychlo dovézt, ale ty lékaře prostě nedovezeme, pokud budeme mít málo zdravotnického personálu, no tak logicky prostě bude chybět a celá ta lůžka jsou nám k ničemu. Můžeme mít, kolik chceme plicních ventilátorů, ale pokud nebudeme mít odborníky, kteří to umí obsluhovat, tak jsou nám taky k ničemu, pane profesore, téma zdravotnický systém.

Prof. Jaroslav FLÉGR, evoluční vědec

No určitě, ale jak nevidím dovnitř, co tam je, takže já jenom musím upozornit opravdu na charakter co, co dělá exponenciála, takže ta zahltí jakýkoliv zdravotnický systém, takže to na co bysme se měli soustředit, je opravdu zabránit, aby se další a další exponenciálně, jinak.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Je to v pořádku ty dnešní opatření, které jsem tady vyjmenoval. Uvažujeme o uzavření škol, uvažujeme o omezení akcí, pokud to nepůjde dál. Budeme zavírat provozy typu restaurace, budeme pravděpodobně uvažovat o tom, že sportovní akce a podobně, ne. Ano, je to velmi citlivé téma. Řekl řekl pan prof. Prymula dnes ráno, ano kulturní akce se nezdají být těmi klastry, ale samozřejmě je to také nabíledni.

Prof. Jaroslav FLÉGR, evoluční vědec

Měli bysme teď udělat všecko, co můžeme udělat, aniž bysme vypli ekonomiku, jo, to, co se dá relativně bezbolestně, je to nepříjemný, šlápnout na pedál i třeba v těch kulturních akcích, kde teda třeba pravděpodobnosti nákazy musí být nižší než u něčeho dalšího, ale teď.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Na rovinu.

Prof. Jaroslav FLÉGR, evoluční vědec

Je to potřeba, ale já bych se vrátil k tomu, co je opravdu centrální. To testování. Je, pakli docházejí jako testovací sady, nebo to, já mám velký podezření, že se jedná o sady na izolaci nukleových kyselin, nikoliv potom na detekci na ty PCR toho produktu. Jsou metody a patří mezi ně ty rychlý metody, kde se vůbec jde nukleová kyselina nemusí izolovat. To se každej si odebere sliny, pošle, zahřeje se to, hodí na PCR nebo ani prostě velmi rychle se dá zjistit. A není potřeba tohle. Fakt to, co je teď klíčový, je zabránit dalšímu nakažování a musíme počítat s tím, že i když to uděláme, tak ještě 10 dní logaritmicky roste exponenciálně poroste.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já, když jsem dobře počítal, uprostřed minulého týdne byly zavedeny roušky ve vnitřních prostorách, to znamená podle toho, co říkají odborníci by koncem tohoto týdne bychom měly vidět, jestli zabraly nebo nezabraly, pane profesore, váš názor. Já vím, je to věštění z křišťálové koule, ale.

Prof. Jaroslav FLÉGR, evoluční vědec

My nemůžeme čekat, co to udělá za 10 dní. Teď je potřeba šlápnout na brzdu a když uvidíme, že to zabralo, tak uvolňovat, protože jinak za to zaplatíme strašně moc, jednak peněz a strašně moc životů.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane náměstku, ústřední krizový štáb, jste členem ústředního krizového štábu, úplně narovinu, ten náznak, co se bude dít, ten dnes pan prof. Prymula řekl a je zřejmé, že nás čeká určitě uzavření vysokých škol, je zřejmé, že nás určitě čeká omezení vnitřních i vnějších akcí, je zřejmé, že se povede debata o nouzovém stavu. Narovinu, jste smířeni s tím, že to bude stačit nebo prostě to jenom začátek, abychom si zvykli a budeme pokračovat dál.

Robin POVŠÍK, náměstek ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/

No já první co řeknu, já nemám úplně velkou radost z toho, jakým způsobem to nový pan ministr sdělil, protože on zase řekl, rozhodne se, uvidíme, budeme o tom uvažovat, budeme jednat, a to je ta nejistota, která se do té společnosti vnáší. Já si myslím, že je potřeba už konečně rozhodnout, a to rozhodnutí jedním hlasem, ne jedním člověkem, ale jedním stylem řádně komunikovat k veřejnosti, protože prostě veřejnost, vždyť si dělají lidé legraci z toho, že když zavřete bar ve 12, tak tam už ten koronavirus nepřijde, jak je to možné, že se asi bojí dvanácté hodiny, ale jedenácté hodiny se nebojí. Prostě teďko se uvažuje, že se restaurace zavřou ve 20, proč se nezavřou v 18, je potřeba těm lidem to řádně odkomunikovat, řádně s nimi o tom hovořit. Já si myslím.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Proto se vás ptám, co nás jako čeká.

Robin POVŠÍK, náměstek ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/

No teď se o tom vede nová debata, ta debata tady prostě dostatečná nebyla, to si přiznáváme, připouštíme, říkáme, že to tak prostě bylo, teď se ta debata vede. Já si myslím, že k určitému zpřísnění dojde a jak já za sebe říkám a bavili jsme se tady o tom několikrát, tak je to prostě i o rozumu o rozumném chování těch lidí. Vy jste sám mně označil jako člověka, který kandiduje do krajských voleb, takže samozřejmě za mě za mnou jde i volební kampaň, tuto neděli jsem měl mít v Příbrami letecký den s historickými letadly, všechno jsem zrušil. Já jsem zrušil kontaktní kampaň.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je myslím odpovědné.

Robin POVŠÍK, náměstek ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/

Cokoliv ani ne, že bych se bál o sebe, ale prostě nechci dát jakoukoliv záminku nebo jakoukoliv příležitost tomu, že bych někde při tom množství lidí, se kterými se potkávám i jako veřejně činná osoba někoho nakazil.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Vy jste zmínil Středočeský kraj. To je určitě odpovědné, to je to je jasné, ale neodpověděl jste mi na otázku, o čem se uvažuje, asi nesmíte, já nevím, jestli ústřední krizový štáb je v režimu tajné.

Robin POVŠÍK, náměstek ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/

Ne. Já vám na to pane Soukupe hrozně rychle odpovím, na toto téma včera krizový štáb nejednal. Dneska zasedá stálá pracovní skupina a předpokládám, že v rámci té stále pracovní skupiny se toto téma otevře. Včera zasedal poprvé krizový štáb.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ještě k tomu Středočeskému kraji, já jsem četl jako zajímavou věc. My vidíme v televizi ty fronty před těmi odběrovými místy v Praze, zejména. Ono je to logické, všechny televize mají sídlo v Praze, to znamená jen nejjednodušší samozřejmě poslat kameru na Vinohrady, do Motola, anebo na Václavské náměstí, kde je prostě fronta. A četl jsem, že v Praze se testuje 3000 lidí denně, zatímco v celém Středočeském kraji jenom 600.

Robin POVŠÍK, náměstek ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/

No já si myslím, že určitě se jich testuje dneska víc, například včera v mladoboleslavské nemocnici fronta byla 4,5 hodiny, já jsem byl pře, a je to špatně, já to uznávám, ano, ale Středočeský kraj už udělal určitá opatření, aby se posílily ty testovací kapacity, zejména personálně, aby se posílily. Já jsem před 14 dny o víkendu na Kladně pracovně a šel jsem kolem nemocnice a byl jsem jako sám překvapen, když jsem viděl, kolik lidí tam stojí. prostě ti lidé na tom místě strašně čekají.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak paní Alexandro, Praha. Praha teď se zdá býti z nějakého důvodu a já na to mám svoje podezření, v hledáčku politiků jako ten příklad toho špatného, když se řekne Praha, tak je to Techtle mechtle a nezodpovědní lidé. Můj můj komentář je k tomu, že Praha má svůj styl života, je tady velký velké množství lidí na poměrně malé ploše, je tedy, jsou tady veliké budovy, ať už bytové nebo nebo kancelářské, je tady metro, veřejná doprava, je tady nějaký životní styl a nemyslím si, že by všichni mladí tady chodili řádit do Techtle mechtle, až na to, že ta Praha zčervenala, ty ostatní regiony ona takhle, nejdřív byla celá země bílá a Praha byla zelená, pak začala zelenat celá země a Praha zoranžověla, teď Praha zčervenala a postupně začíná červenat Středočeský kraj. Ptám se, ta situace v Praze je zcela evidentně trošku odlišná od zbytku republiky, jaké jsou pravomoci primátora hlavního města, aby prostě zasáhl, protože vidíme, že ústřední krizový štáb štáb bere makročísla, ministerstvo zdravotnictví bere makročísla, může Praha začít jednat.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hlavního města Prahy /ODS/

Tak tady je hlavně, to je otázka na hygienu hlavního města Prahy, protože pokud hygiena třeba nedá povolení, že se panu řediteli školy, ať už je to základní škola nebo střední škola, tak ten ředitel nemůže dát tu třídu do karantény, takže tady má hlavní slovo v tomhletom pražská hygienička. Na druhou stranu, já jsem ráda, že pan primátor nemá až tak moc pravomocí, protože to, co zatím předved i bez těch pravomocí, to je tristní. A nejhorší bylo, když jsme si všichni včetně rektorů vysokých škol na internetu, na Twitteru přečetli, že najednou se vysoké školy zavírají, přitom se den předtím měli zastupitelé hlavního města Prahy.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ono to bylo ještě zvláštní, protože on ještě řekl střední školy a pak si to jako rozmyslel a pak zase rozmyslel, protože říkal, že mu to hygiena nějak neschválila nebo co.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hlavního města Prahy /ODS/

Nerozmyslel. neschválila. A to je ta nejistota, o které jste mluvil i vy, protože přece není normální, abysme takhle s občany komunikovali, jenom něco napíšu na Twitter, co ani nemám

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já jsem směřoval trošku jinam, k těm akcím.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hlavního města Prahy /ODS/

Počkejte, ale já si myslím, že tohleto je strašně důležitý, protože já za prvé si myslím, že Pražané jsou velmi zodpovědní, že opravdu, když se řekne, že se mají nosit roušky, když to má být MHD, a tak dále, všichni dodržují ta pravidla, která dostanou. To znamená a jako, je nás tady.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Teďko, teďko, jenom.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hlavního města Prahy /ODS/

Já teda budu Prahu hájit, protože je nás v Praze přes 1 000 000 obyvatel z celého koutu republiky. A ukazovat prstem na Prahu, že je v Praze nejhorší situace, no samozřejmě, když je nás tady nejvíc na jednom místě. Tak to jako je logické.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ono ještě navíc ty média, sídlí v Praze všechny, vyjma regionálních redakcí.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hlavního města Prahy /ODS/

Ono je pro ně mnohem lehčí tady komentovat o Praze, než by jeli třeba do Břeclavi. Aby zjistili, že tam není jediný odběrový místo. No, tak to je pak problém.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Kam já směřuji, jsou ty akce, protože já jsem to komentoval v několika pořadech, já jsem předminulý víkend jel ze svého bydliště na kole a, a to bylo prostě myslivecké dny, pouť na náměstí ve vedlejší obci. Potom nějaká firemní akce, kde si firmy vyrábějící grily, kde bylo několik desítek lidí, sice to bylo venku, ale bez roušek, byli trochu přiopilí, zcela evidentně. To znamená nějaké distanční vzdálenosti o tom nemohla být ani řeč, když se díval na internet, tak v Praze teď bylo nějaké vinobraní, myslím na Praze 2.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hlavního města Prahy /ODS/

Ne, ne, ne, my jsme ho zrušili. Absolutně nebylo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Nebo nějaká ochutnávka, pak bylo Praha, jak ji neznáte, což byl hromadný výlet po myslím s průvodci po po místech v Praze, viděl jsem plnou náplavku, a tak dále, a tak dále, nemůže aspoň po dobrém nějakým způsobem Praha zasáhnout a doporučit velmi silně, já vím, že teď můžeme se bavit o tom, jestli může zakázat nebo velmi silně doporučit lidem, ať tohle prostě nedělají.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hlavního města Prahy /ODS/

Podívejte se, my si musíme taky říct, že to, co se děje kolem nás, je taková jakási kolektivní odpovědnost. Lidé chtějí nějak žít, způsobem, stylem života ale opravdu, jak říkáme my všichni, jsme měli být jako ohleduplný vůči těm rizikovým skupinám, já nevidím zas takovej problém, že si lidi jdou koupit na farmářský trh něco na náplavku, když stejně takhle jdou do jakéhokoliv řetězce dovnitř, takže tady bych opravdu problém neviděla. Pokud dojdeme do takovýho, jako že tam asi jdeme, že se budou muset nějaké ty akce nad třeba 100 lidí zase omezovat, tak to bude zase naše rozhodnutí a musíme ho přijmout, ale říkat teď Pražanům, vy jediný se shromažďujete a zůstaňte doma sedět, protože vy jste nejhorší, tak to zásadně odmítám.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já jsem takhle jako nemyslel úplně, jako že Pražáci za všechno můžou.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hlavního města Prahy /ODS/

Ale trošku to tak vyznělo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale ano, ne za všechno můžou, ale v Praze objektivně ta situace nejhorší a přesto se spousta lidí tváří jako, že se vůbec nic neděje. Takhle jsem to myslel, že ty organizátoři těch akcí asi je měli přeložené už zjara, já nevím, ale přišlo mi to trošku přespříliš.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hlavního města Prahy /ODS/

Ale tak jak to říkáte, všude se dějou akce, není to jenom v Praze.

Robin POVŠÍK, náměstek ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/

My Středočeši si nemyslíme, že všechno mohou v Praze.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hlavního města Prahy /ODS/

Děkujeme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Středočeši teda nezůstávají pozadu. Pane profesore, ta role toho státu, ta zmatenost, kdy tedy jsme rozvolnili roušky, nejsou potřeba, tak jako dětsky se premiér přiznal, že když jste chtěli rozvolňovat, tak tak jsme holt to jako rozvolnili, teď jaksi je vidět nějaká taková malá odvaha do toho šlápnout a teď myslím spíš na akce, kde hospodářské škody pro celý stát, nebudou příliš veliké. Tak.

Prof. Jaroslav FLÉGR, evoluční vědec

No to se mělo samozřejmě zakázat, jako nejenom doporučovat, ale tohle už mělo být zakázaný, protože u nás, jako když se jenom, když se něco nezakáže, jenom doporučí, to může fungovat teda támhle ve Švédsku, ale u nás, když teda většina lidi kouká pořád ještě na ten stát spíš jako na nějakýho nepřítele, než na někoho moudrýho, který jako správně rozhodne, doporučení nemůže fungovat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jednoduchá otázka, která bude potom směřovat i na pana Povšíka, jako člena ústředního krizového štábu. Selhala tak trochu česká věda. A teď to řeknu tak. Já, když jsem se díval na protichůdná vyjádření třeba vašeho oponenta Romana Šmuclera, což je šéf stomatologů, který za zastává poměrně radikální, ale volné názory. Sledoval jsem názory jakési Dr. Pekové, která jednoho dne říkala, že virus je uměle vytvořený, pak říkala, že druhá vlna vůbec nebude, pak říkala, že vždycky, když bylo něco atraktivního, co by ji dostalo na titulní strany novin, tak to jakoby udělala a ty noviny tomu šly naproti. Mně trochu chyběl jednotný hlas jako vědy říci. Vážení politici, ta situace bude zhruba taková, můžeme se můžeme se lišit v jednotlivostech, ale dejte si pozor, stane se to, a to, a to tenhle ten jednotný hlas vědy mi tam tak trochu chyběl.

Prof. Jaroslav FLÉGR, evoluční vědec

Tak my nemáme jednotný orgán, který by něco takovýho řekl a pakli za, novináři považuju za hlas vědy, když někdo, kdo má titul před jménem nebo za jménem, prostě řekne, že se nic nestane, nebo že se něco stane. No, tak to není hlas vědy, to je hlas toho jednoho člověka, kterej jako jako zrovna nemusí být úplně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já to samozřejmě můžu hodnotit pouze z veřejné ho prostoru, a pane náměstku, ústřední krizový štáb, vy politici samozřejmě nesete odpovědnost za svá rozhodnutí, ale samozřejmě, že nasloucháte, tedy v tomto případě epidemiologům, lékařům, jak to jako, jak to jako funguje, komu nasloucháte, existuje nějaký uzavřený počet epidemiologů nebo lékařů nebo rektorů. Jestli tomu dobře rozumím, vy v podstatě pak kopírujete většinové doporučení, ale já vlastně nevím komu nasloucháte.

Robin POVŠÍK, náměstek ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/

Tak primárně by tady od toho mělo být ministerstvo zdravotnictví, to je vlastně jako orgán ochrany veřejného zdraví, které by mělo nasávat všechny tyto tyto informace a na základě toho se zabývat různými opatřeními, ke kterým ke, kterým má právě ministerstvo zdravotnictví tu příslušnou kompetenci. Dneska v ústředním krizovém štábu zasedají i lidé, kteří pracují s těmi daty, třeba jsou z ústavu pro zdravotnické informace, a tak dále, a tak dále, jsou to lidé, kteří prostě ta data tam předávají, proto třeba včera jsme získali některé informace relativně povzbudivé, že teďko se dostáváme do rozumnějších čísel, že prostě není ten dramatický růst a uvidíme, jak jsme říkali, středa, čtvrtek, hlavně ten čtvrtek ukáže, takže já bych chtěl říci, že se naslouchá. Já třeba jsem pana profesora neznal,, ale poprvé jsem se o něm vlastně dozvěděl od paní ministryně Maláčové, protože mi ukazovala zprávu, kterou jí posílal a já znovu říkám, já nechci teď do toho jako dál zbytečně tahat politiku, ale prostě my jako sociální demokraté, reprezentovaný panem předsedou Hamáčkem, jsme ta varování brali velmi vážně a on naslouchal těm lidem, těm modelům.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale víte, kam narážím.

Robin POVŠÍK, náměstek ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/

Ale bohužel se nepodařilo přesvědčit premiéra.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Víte, kam narážím a bude stejná otázka k paní Alexandře. Já sem slyšel vyjadřování premiéra, který ještě včera říkal tohleto, no my jsme v březnu šlápli na brzdu, protože přišel nějakej chlap, přiveď mi ho pan Hamáček a dal nám matematické výpočty, které byly varující. A teď přišel zase nějakej jinej a máme ty výpočty jiný, až na to, že jsou pozdě. Tohle řekl doslova premiér, tak proto si říkám. Co to.

Robin POVŠÍK, náměstek ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/

Tak podívejte se, já si myslím, že ta data pozdě nebyla, ta data byla včas, prostě na stole.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ne, on to tak řekl.

Robin POVŠÍK, náměstek ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/

Máme spoustu mimořádně chytrých a schopných lidí, kteří prostě ty informace dávali. Já si myslím, že tady ten problém nastal u toho, že ministr zdravotnictví, který asi celkem sympatický chlapík, ale prostě nebyl dostatečně silný a nedokázal dostatečně silně ty věci interpretovat panu premiérovi.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale jak může premiér říct, že on řekl doslova, že 10. března za mnou přišel chlap, který mi přinesl varující čísla, tak jsme začali konat. Akorát já jsem si myslel, že to má být ministerstvo zdravotnictví, ten člověk by měl být zaměstnán na ministerstvu zdravotnictví, podléhat nějaké štábní kultuře a dávat to formou, ne tím, že se nějak dostanu k premiérovi. Ta otázka, jestli se to může ještě opakovat.

Robin POVŠÍK, náměstek ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/

Tak já jsem tam nebyl, pane pane Soukupe, jako prostě. Já si myslím, že víme, vidíme všichni a my jsme to kritizovali, že se, bohužel občas pan premiér až příliš moc řídí podle názorů veřejného mínění, podle Facebooku. My říkáme, je potřeba naslouchat odborníkům, politici jsou tady od toho, aby rozhodovali na základě jasných dat, které mají, která mají od odborníků a my se tak chováme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Paní Alexandro, úplně stejné téma a na závěr i panu profesorovi. Je to odborné zázemí, které mají politici k dispozici, kompetentní.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hlavního města Prahy /ODS/

Určitě, já jsem stoprocentně přesvědčená, že naši odborníci i třeba my v Praze 2.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ne, já o našich lidech nepochybuji, problém je akorát v tom, nevím, jestli spolupracuje s vládou.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hlavního města Prahy /ODS/

To také nevím, protože ve vládě nejsem, a pokud tomu tak není, tak je to strašné, ale já doufám, že ano a já taky pevně věřím, že opravdu i po těch změnách ve vládě i to, že se do toho nějaké té pracovní skupiny vlastně byla přizvána i opozice, takže opravdu budeme všichni lépe komunikovat nejenom s občany, ale také mezi sebou, aby jsme zachránili životy a abysme opravdu naše ty hlavně ty nejrizikovější skupiny občanů ochránili od té nemoci, to je prostě náš úkol všech a tady prostě všechna politika musí jít stranou.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hlavního města Prahy /ODS/

Tady máme zaměřit na tuhletu věc.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Teď jde o to, ta otázka byla.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hlavního města Prahy /ODS/

Já se omlouvám, jestli něco, říká pan premiér dneska a zítra říká něco jiného, tak na to jsme si už snad, proboha, všichni zvykli. Jeho voličům to nevadí, nám jako opozici to vadí, tak to kritizujeme no, tak to je tak asi to, co vám k tomu můžu říct.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ne, ta otázka byla jako jednoduchá a vlastně, vlastně nebo já jsem vám pokusím to vysvětlit ještě jednou nebo lépe než jsem to udělal, protože, když jsem si slyšel vyjadřování premiéra, tak to spíš svědčilo o tom, když jste chtěli rozvolnit, tak jsme rozvolnili, že možná ty odborníky mění podle toho, co chce slyšet. A z mého pohledu, buď se rozhodnu, že naslouchám odborníkům, to znamená, byť nepříjemné pravdy, budu respektovat, anebo ty odborníky bude měnit podle toho, jestli říkají to, co chci slyšet. Tím narážím samozřejmě na změny na ministerstvu zdravotnictví, odchod doc. Maďara, tyto zvěsti o tom, že někdo přijde a něco řekne, přinese nějaké výpočty. Myslíte, že už je to za námi.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hlavního města Prahy /ODS/

Tak i to je možné, já doufám, že to za náma, protože opravdu teď se máme soustředit opravdu na něco jiného než na takovýhle, řekněme, půtky mezi s sebou, ale to si myslím, že je opravdu, když se podíváte i v médiích, když jsem si četla různé názory různých doktorů. Tak i mezi nima není úplně stoprocentní shoda, takže i my, jako politici, kteří máme vlastně potom přijmout to opravdu to řešení, a to přijít s něčím konkrétním, taky si v tom musíme udělat někdy i leckdy sami jasno, protože ty informace od těch někdy odborníků vlastně nejsou shodné. A vy to víte, že ve vaší branži to je tak přesně, jak jste tady zmiňoval.

Robin POVŠÍK, náměstek ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/

To je velmi důležité, co je tady řečeno.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hlavního města Prahy /ODS/

A to je problém.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane profesore.

Prof. Jaroslav FLEGR, evoluční vědec

Nás se strašně moc a vždycky si tam teda dostatečně bezskrupulózní politik najde toho, který řekne přesně to, co chce slyšet. Tak, takže já mám takovou radu pro politiky. Vemte si logaritmický papír, ten se dá stáhnout určitě z internetu, sami si tam doma namalujte ty bodíky, jak rostou počty - můžete počty infikovaných, ale to je problém, protože teď to už narazilo na strop - vemte si počty hospitalizovaných, jak teď porostou, udělejte si tam ty tečky a uvidíte, sami se zděsíte, kolik tedy těch hospitalizovaných bude za týden. Každý se na tohle můžete podívat aneb sám to poznáte a nemusíte spoléhat na to, co vám zrovna řekne nějaký ředitel nemocnice, který není vědec. A dokonce i spousta lékařů nejsou vědci. Prostě tohleto racionální myšlení, aby si udělali prostě přímku, zlogaritmovali něco, tak na to nejsou vycvičení. Ti mají zachraňovat životy, a ne malovat nějaké přímky. Každý si to může doma udělat. Nebo si řekněte synovi, ať vám namaluje jako to... A sami uvidíte, že se řítíme do průšvihu a že je potřeba šlápnout na brzdu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Dámo a pánové, já vám moc děkuji za to, že jste dnes přišli do studia. Více času bohužel nemáme. Děkuji vám.

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hlavního města Prahy /ODS/

Děkujeme za pozvání. Na shledanou.

Robin POVŠÍK, náměstek ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/

Děkuji, na shledanou.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A vám, vážení diváci, děkuji za pozornost.