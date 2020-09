JS Live: Mimořádný projev Andreje Babiše a diskuse s Juliem Špičákem, Mikulášem Ferjenčíkem a Jiřím Pospíšilem

Neobvyklé pondělní Jaromír Soukup Live s exkluzivními hosty, místopředsedou výboru pro zdravotnictví Juliem Špičákem (ANO), poslancem za Piráty Mikulášem Ferjenčíkem a europoslancem Jiřím Pospíšilem (TOP 09). Po mimořádném projevu premiéra Andreje Babiše k ministerským změnám a aktuální koronavirové situaci, následovalo okomentování premiérova projevu ze strany hostů. Co si o zásadních zmenách myslí, pomohou České republice lépe zvládat koronavirovou krizi a máme se bát exponenciálního nárůstu počtu nakažených a kolapsu zdravotnictví?

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pánové, ještě jednou děkuju za to, že jste přišli do dnešního živého vysílání. A já se omlouvám, začneme si povídat a zhruba za 5 minut, zhruba za 5 minut Česká televize začne vysílat projev předsedy vlády. My to přerušíme, naše povídání, budeme společně sledovat, co předseda vlády bude říkat a pak se k tomu vrátíme. Mimo jiné, pane profesore, co od něj čekáte, od toho projevu?

Prof. Julius ŠPIČÁK, místopředseda výboru pro zdravotnictví /ANO 2011/

Já čekám vysvětlení toho kroku, který se stal a o kterém všichni tedy víme, že se, že se stal. Očekávám zdůvodnění samozřejmě toho kroku. A očekávám určitý tedy apel a určitý tedy apel bych řekl analyzující a uklidňující. Očekávám.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Víte, kdyby šlo o prostou výměnu ministra, tak k tomu přece není potřeba dělat v 8 hodin v celostátní televizi projev k národu, což je mimo jiné trochu neobvyklé, protože za 14 dní máme volby, takže předseda vlády teď jako šéf vládního hnutí má jako poměrně neomezený mediální prostor, protože podle mého soudu ta sledovanost toho projevu bude obrovská. Čekáte něco, něco zásadního, státnického nějaké rozhodnutí, já nevím, nouzový stav.

Prof. Julius ŠPIČÁK, místopředseda výboru pro zdravotnictví /ANO 2011/

Já se, já se domnívám, že můj pocit, nekonzultoval jsem to s nikým, můj pocit je, že ne.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane Ferjenčíku, úplně stejná otázka.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru /Piráti/

Tak já čekám nějakou reakci na to, že, že ta situace s tou pandemií, konkrétně na našem území se nevyvíjí moc dobře, tak očekávám nějakou reakci premiéra na to a pak čekám nějakou reakci na to, že volební průzkumy se pro hnutí ANO nevyvíjejí příliš dobře, tohle myslím, že jsou ty hlavní dva důvody, proč ten projev bude.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Nevím, ale tak na situaci s pandemií, na to reagují státníci nebo politici každý den na různých tiskových konferencí, myslím si, že premiér dneska jednu měl, myslím, v půl třetí, pak se pro tisk vyjadřoval ještě odpoledne, jsou ho plná média. To, že by okomentoval situaci s pandemií, proč by to dělal?

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru /Piráti/

Tak potřebuje ještě víc jako apelovat na ty voliče, jak je potřeba, aby se ten národ sjednotil, jak musíme všichni táhnout za jeden provaz a jak je prostě ta závažná situace a on je ten vůdce, který nás tou krizí provede, tak to je to, co odhaduju, ale může mě překvapit.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane doktore, úplně samozřejmě stejné téma.

Jiří POSPÍŠIL, zastupitel Prahy; europoslanec /TOP 09/

Tak já si myslím, že, jak jste řekl, volby jsou za dveřmi, že to víceméně bude volební projev předsedy hnutí ANO ve chvíli, kdy začínají klesat preference jeho straně. Ty výzkumy ukazují, že buď stagnují nebo klesají. Premiér trošku panikaří. Došlo k výměně ministra zdravotnictví. Je premiér pod palbou nejen opozičních politiků, ale i odborné veřejnosti. Já si myslím, že bude chtít nějakým způsobem zastavit, uklidnit, zastavit pád preferencí a že to bude projev připravenýho PR, protože vy jste přesně řekl, jenom dneska měl několik tiskových vystoupení pan premiér při výměně ministra. A toto, co dneska bude číst, bude podle mě pečlivý pěkný projev připravenýho PR oddělení, to uvidíme, pak ho zhodnotíme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Taky nečekáte nějaké rozhodnutí, nějaké zásadní sdělení, co se týká života lidí. Čekáte prostě nějaký projev o tom, že už to bude dobrý nebo...

Jiří POSPÍŠIL, zastupitel Prahy; europoslanec /TOP 09/

Já si myslím, že podobný projev měl pan premiér při první vlně na jaře a evidentně tehdy zabodoval, tehdy ten projev zapadl do celospolečenské nálady. A že na základě toho, jak na jaře ten projev byl pozitivně vnímám širší veřejností, nejen přímo voliči hnutí ANO, takže chce zopakovat něco podobného, to znamená zklidnit, možná vysvětlit, ale avizuji, ten projev je hlavně proto, že se nám blíží volby. Nečekám nějakou zásadní informaci. Vysvětlit zákoutí toho, jak o víkendu vyměnil ministra zdravotnictví, to asi takové štěstí mít nebudeme, to asi nedozvíme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Když jsme u té výměny ministra. Pane profesore, co tomu říkáte, Adam Vojtěch, údajně v pátek tedy oznámil rezignaci premiérovi, o víkendu se to domluvilo a dnes je jmenován ministrem prof. Prymula?

Prof. Julius ŠPIČÁK, místopředseda výboru pro zdravotnictví /ANO 2011/

Já nejsem překvapen, nejsem překvapen, já si myslím,...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pardon, pane profesore, omlouvám se, vrátíme se k tomu, ale projev tedy předsedy vlády právě v České televizi začíná. Pojďme na něj společně podívat.

Andrej BABIŠ, předseda Vlády ČR /ANO/

Po létě začíná podzim a my se opět nacházíme ve velmi složité situaci. Budu k vám jako vždycky upřímný otevřený. Epidemie je zpět, bohužel. Čísla nákazy závratně rostou. V posledních dnech nám byly předložené scénáře vývoje, které mě značně znepokojily. Bylo to podobné, jako když nám začátkem března analytici ukázali matematické modely, kterým bylo složité uvěřit, ale po 3 dnech, když vycházely, jsme rázně udělali zásadní opatření. Zachránili jsme tím tisíce životů, proto jsme první vlnu zvládli tak dobře. Ke konci jara jsme ale měli pocit, že vir odešel a od 1. července jsme zrušili povinnost nosit roušky všude, tehdy jsme těch opatření měli všichni až po krk, všichni jsme se chtěli volně nadechnout a užít si léto, jak jsme zvyklí. Bylo to poté, co jsme zarazili šíření nemoci jako jedni z prvních v Evropě. Měli jsme jen minimum mrtvých, což nás možná tehdy ukolébalo v představě, že to s tím virem není tak zlé. I já jsem se nechal unést nastupujícím létem a atmosférou ve společnosti. To byla chyba, kterou nechci zopakovat. Od března jedeme 7 dní v týdnu a bojujeme s touto ojedinělou situaci, na kterou nemohl být nikdo připraven, jak ale vidíme kolem sebe a každý den čteme v médiích a na sociálních sítích, naše společnost je rozdělená. Jsou tu lidé, kteří nosí roušky a podporují všechna opatření. A pak jsou tu lidé, kteří považují virus za obyčejnou chřipku. Můžu to chápat u mladší generace, protože tam nakažení většinu ani nevykazují příznaky a po karanténě se vrací zpět do normálního života, ale pro starší lidi, kteří navíc mohou mít zdravotní komplikace, jako například vysoký tlak, plicní či srdeční onemocnění nebo cukrovku je koronavirus vážné ohrožení. Právě starší a nemocné lidi musíme ochránit. Slyšel jsem, že nenošením roušek chtějí někteří občané vyjádřit protest proti vládě a vládním opatřením. Těmto lidem bych ale chtěl vzkázat, ty roušky nenosíte kvůli Babišovi, Vojtěchovi nebo Prymulovi, ale kvůli vašim rodičům a prarodičům, kvůli vašim blízkým, kvůli vašim kamarádům a známým, teď už vážně nejde o politiku, nikdo nechce nikoho z plezíru omezovat. Rouška neohrožuje svobodu a demokracii, ale její nenošení ohrožuje životy. Sám jsem viděl případy, hlavně v Praze, kdy lidi nerespektovali ani ty úplně základní pokyny. Nošení roušky není o svobodě jednotlivce, ale o osobním pohodlí. Ano, je to otravné a ne moc příjemné, ale zachraňuje to naše životy. A já jako předseda vlády prostě nechci dopustit, abychom měli miliony nakažených a tisíce mrtvých. Četl jsem dnes jeden komentář na sítích, který přesně vystihuje situaci ve veřejném prostoru. Téměř každý je teď epidemiolog, bohužel ale nejvíce polopravd a omylů šíří i někteří lékaři, kteří nejsou epidemiology, a ti svými výroky pak matou ostatní, a to ani nemluvím o masově sdílených příspěvcích na sociálních sítích, které lidem radí nenosit roušku. A pokud nám ale někdo dává za vzor Švédsko, které má stejný počet obyvatel jako Česká republika, tak bych rád uvedl, že Švédsko šlo cestou promoření, což vyústilo v to, že tam zemřelo celkově 5865 lidí s Covidem, 11krát více než u nás, také tam mají zakázané všechny kulturní akce nad 50 lidí, jinými slovy, opatření jsou tam dnes přísnější než doposud u nás. Je jasné, že se opatření spoustě lidí nelíbí a líbit nebudou, ale musíme je teď dodržovat kvůli sobě, kvůli ostatním a kvůli tomu, abychom i touto vlnou prošly v relativním pořádku. Proto si dovolím zopakovat základní pravidlo boje proti viru 3 R - ruce, roušky, rozestupy. Naše vláda se snaží myslet na všechny skupiny obyvatel, na velké i menší skupiny lidí, zaměstnance, živnostníky i zaměstnavatele a budeme to dělat i nadále, protože už nechceme vypnout ekonomiku tak jako na jaře. Zároveň ale musíme především myslet na ochranu životů našich občanů. Je to těžké rozhodování, ale snažíme se najít rovnováhu mezi ochranou zdraví našich lidí a naší ekonomikou. Je mi líto neustálých sporů, útoků a obviňování. Pojďme toho teď na chvíli nechat. Čas na skládání účtů zase přijde. Situace je vážná, ale vím, že to zvládneme, protože v těžkých chvílích se náš národ vždycky dokázal semknout. Chci moc poděkovat našim hygienikům, armádě, zdravotníkům sestřičkám, medikům, laboratořím, ajťákům, policistům, hasičům, záchranářům a dobrovolníkům. Mají za sebou těžkou dobu a ještě těžší před sebou. Chci poděkovat vám všem, kteří jste se spojili a snažíte se epidemii zastavit třeba jen tím, že si vezmete tu často nenáviděnou roušku. Chci také poděkovat ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi, který dnes oznámil svou rezignaci, za práci, kterou pro zdravotnictví vykonal. Je to slušný, poctivý a velmi pracovitý člověk, kterého jsem si kdysi přivedl na ministerstvo financí a v podstatě si ho vychoval, takže mám k němu speciální vztah. Přinesl do politiky slušnost a úctu a jsem přesvědčen, že se na ně jednou bude vzpomínat jako na nejlepšího ministra zdravotnictví. Na resortu udělal víc práce, než většina jeho předchůdců. Boj s první vlnou viru zvládl neuvěřitelně. Chápu, že už toho na něj muselo být moc, že byl znechucený a unavený politikou a médii a rozhodl se odejít. Děkuju mu za vše a přeju mu v životě i v další kariéře jen to nejlepší. Teď jde o to, jestli dokážeme respektovat, že tu žijeme všichni společně. Každý sám si musí odpovědět na otázku, zda je ochoten obětovat něco ze svého pohodlí pro ostatní. Pojďme si nyní všichni říci, zda nám stojí za to, že na základě naší neochoty dočasně změnit svoje chování, třeba i někdo jiný, klidně i náš blízký zemře, a to nikdo nechceme. Zvládneme to ale jen společně, stejně jako na jaře. Právě proto zase musíme být zodpovědní, ohleduplní a důslední v dodržování pravidel. Pro každého to bude těžké. Co nás teď čeká? Urychleně dobudovat integrovaný systém s velkokapacitními call centry, zajistit dostatečný počet odběrných míst a kapacity laboratoří, které budou hlásit lidem výsledek odběru do 48 hodin. Spustit systém sebereportování, který zrychlí celý proces a ušetří čas hygienikům a občanům a dostatečnou kapacitu lůžek pro pacienty s Covidem ve středním a těžkém stavu. Je důležité, aby byla udávána kapacita krajských a fakultních nemocnic, okamžitě k dispozici a hlavně odpovídala realitě. A ještě důležitější je ochránit zdravotnický personál za každou cenu. Nechceme zavírat ekonomiku a ohrozit zaměstnanost, stejně jako vy, to chceme zvládnout jen s opatřeními, které náš život omezí co možná nejméně. Pojďte nám s tím, prosím, pomoct. Pojďme se znovu semknout. Koronavirus jsme porazili jednou. Porazíme ho i podruhé. Věřím, že to zvládneme znovu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak, pánové, měli jste celkem pravdu. V tom projevu nezaznělo žádné rozhodnutí vlády nebo premiéra. Mě tam zaujalo několik věcí, jedna byla ta kompozice toho obrazu, ty otevřený dveře, nevím, jestli nemají na úřadu vládu nějakou lepší místnost, důstojnější než ty zámky. A druhá, ty obecně platné pravdy a možná znovu opakované pravdy o rouškách a tak trochu vysvětlování za ten současný stav, nebo takové podprahové, že za ten současný stav mohou ti nezodpovědní, mezi které se premiér teda nepočítá. Pane profesore, takhle nějak.

Prof. Julius ŠPIČÁK, místopředseda výboru pro zdravotnictví /ANO 2011/

Já nevím. Mně se ten projev líbil, nepochybně se pečlivě tedy připravoval, to je naprosto v pořádku, že jo, to je naprosto v pořádku. Prostě naprosto normální, že ten politik se na to velice pečlivě připravuje, ten projev má skutečně, já zcela souhlasím, ty preference vnímám, ten projevil měl zásadní význam, on mu tento zásadní význam přikládal a ten projev se pečlivě připravil. A mně se ten projev jako takový vcelku, mně se prostě ten projev líbil.

Jaromír SOUKUP, moderátor

On je takový podobný tomu projevu z toho dubna, kdy jsme byli v takovém šoku. Teď jsem byl trochu kritičtější, se přiznám, ale my jsme ten projev dubnový hodnotili v tomhle studiu úplně stejně. A možná, pane Ferjenčíku, vy jste byl možná nejblíž tomu hodnocení, že jste říkal, že čekáte podobný projev jako v dubnu a ono to tak bylo.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru /Piráti/

No, tak já si myslím, že, že pan premiér prostě využil tu záři reflektorů, aby, aby, řekl to, co bylo potřeba říct. Na druhou stranu já jsem trochu zklamaný s tím, že, že pan premiér teďka říká, že musíme udělat ty věci, který my jsme po něm chtěli v červnu, když my jsme v červnu chtěli, ať vybuduje tu infrastrukturu pro to plošné testování, tak se posmíval mojí sestře, že by mohla být hlavní hygienička a tomu parlamentu se v zásadě vysmál. A teďka říká, že ty věci, co parlament říkal v červnu, že se mají udělat a nachystat se na tu druhou vlnu, tak teďka říkáme, jak se teda se semkneme, tak to je trochu pro mě zklamání.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já vím, ale třeba to dobudování té infrastruktury a tak, to vyžaduje asi nějaký čas. Já jsem kritizoval poměrně dlouho, že té hygieně nikdo nepomohl, že tam nebyly masivně dány prostředky, že nebylo opravdu masivně otevřeno x desítek nebo možná set pracovních míst, a teď se hrozně divíme, že to hygiena nestíhá, no, tak to jsme tak nějak mohli tušit už před půl rokem. Ale k tomu, co bylo v tom projevu, nálada ve společnosti, on premiér tedy říkal, že jsme rozvolnili, a tak jako naznačil, že jsme teda byli nezodpovědní a teď bychom si to měli rozmyslet a přiznal, že i on tedy podlehl, podlehl, podlehl té náladě a ona ta nálada rozvolňovací, to přesvědčení lidí o tom, že už to máme za sebou, ale byla jako vytvořená premiér, jo, to bylo vytvořeno politiky s tím, že už to máme za sebou, že jsme nejlepší na světě, že jsme premianty, že už jsme to porazili, tam dokonce padlo to, že jsme ho porazili jednou, tak ho porazíme po druhý, jako kdyby šlo o odvetu v nějakým boxerským zápase, akorát on ten virus tady pořád byl.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru /Piráti/

No, tak pan premiér z mého pohledu bohužel opakovaně na svém Facebooku sdílel informace o tom, jak ten vir je teďka daleko méně nebezpečný, na čemž není dneska vědecký konsensus, a to rozhodně podle mě přispělo stejně, tak jel na Krétu na dovolenou, to taky podle mě nepomohlo, pak v těch apelech, aby lidi zůstali doma na dovolené, takže samozřejmě určitě přispěl k tomu, stejně tak asi každý, kdo si užil léto, k tomu přispěl, ale z mého pohledu ta větší ohleduplnost měla přijít o něco dřív.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane doktore, vaše krátké hodnocení, nebo krátké, máte času, kolik potřebujete, toho projevu, aniž bych vám chtěl podsouvat svoje myšlenky.

Jiří POSPÍŠIL, zastupitel Prahy; europoslanec /TOP 09/

Já jsem čekal takovýto projev, jak jsem říkal, byl to projev napsaný PR pana premiéra, byl hezký. Kdybychom neznali tu realitu, kdybychom neznali realitu konkrétních kroků Andreje Babiše, tak bychom řekli, ten projev je moc hezký, sebekritika, ohleduplnost vůči starším generacím. Kladu si otázku, když tak hovoří o tom, jak je nutné nosit roušky, a tak dále, což já také všude, mimo vaše studiu, tedy také nosím zdůrazňuji, tak proč to byl právě on, kdo v srpnu zakázal odborníkům a svému bývalému ministrovi zdravotnictví zavést určité nošení roušek již od počátku září, vždyť to byl Andrej Babiš, který kolem 20. srpna, to datum přesně nevím, byl ten, kdo zrušil rozhodnutí odborníků, pojďme od počátku září zavádět roušky, to je ta jedna dimenze, kterou tam vnímám, to znamená jiná realita a jiná slova. A druhá věc. Mnoho expertů říká, že tím, jak jsme zadlužili ekonomiku, udělali ta opatřen, tak jsme si v zásadě koupili čas na to, abychom se lépe na druhou vlnu připravili. A tady já souhlasím s tím, i s panem kolegou, že jsme ten čas promrhali, že v létě jsme si možná více užívali a teď zjišťujeme, že nemáme dostatek testovacích míst, testujeme skoro nejméně v Evropě, že nemáme připravená lůžka, pokud bude narůstat počet hospitalizovaných, promiňte, já mám trošku problém, kdyby toto říkal premiér v březnu, tak to chápu, že nemáme dostatek testovacích míst a lůžka, ale on to říká půl roku poté...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Víte, jenom poznámka, abych se vším nesouhlasil. To, že máme dobrý zdravotnický systém, to je samozřejmě pravda, lůžek je dostatek, teď jde jenom o to, aby jich bylo dostatečně pro tolik pacientů, které přijdou, což je problém toho absolutního čísla těch nakažených, tak jak premiér říkal, no, tak pokud budeme mít hodně nakažených, budeme mít hodně lidí ve vážném stavu, pokud prostě ta exponenciála půjde nahoru, no, tak samozřejmě ten zdravotní systém dostačovat nemůže. Otázka je samozřejmě, jestli nošení roušek teď není už trochu pozdě, že to bylo zásadní, zásadní sdělení premiéra, když budete nosit roušky, tyhle všechny následky nenastanou.

Jiří POSPÍŠIL, zastupitel Prahy; europoslanec /TOP 09/

Jsem úplný laik, jo, o to se přou odborníci, ale možná, kdyby nechal rozhodnutí ministra zdravotnictví a ty roušky byly od počátku září, třeba by ten nárůst nebyl tak vysoký, ale já jsem laik zdůrazňuji.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je jasné, jediný lékař tady je profesor Špičák a já jsem tu otázku nadhodil jako před přípravu pro něj, ale, prosím.

Jiří POSPÍŠIL, zastupitel Prahy; europoslanec /TOP 09/

Ještě dovolte mi jednu poznámku, když třeba vnímám při debatách v Praze, že bude-li ta křivka takto exponenciálně růst, tak koncem října může být nedostatek lůžek v Praze, otázku, proč jsme toto, respektive vláda, to bylo z vlády, neřešili trošku během léta, ale já nechci dělat tady chytráka...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Na to vám odpovím, protože nikdo nemohl tušit, že to půjde takhle dramaticky, to asi myslím, že lékaři dokáží počítat a dokáží počítat procenta z nakažených, ale to, že, to, že to půjde takhle dramaticky, to...

Jiří POSPÍŠIL, zastupitel Prahy; europoslanec /TOP 09/

Promiňte, jednu tezi, nechci tady dělat chytráka během bitvy, ale to, že ten nárůst tady bude, jak bude vysoký se nevědělo, ale že ten narůst tady bude, o tom hovořili všichni experti, od ekonomů po lékaře.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane doktore, tak teďko několik, spousta, pane profesore, promiňte, spousta otázek na vás...

Prof. Julius ŠPIČÁK, místopředseda výboru pro zdravotnictví /ANO 2011/

Doktor je v pořádku, pane řediteli, to je v pořádku.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já vím, ale...

Prof. Julius ŠPIČÁK, místopředseda výboru pro zdravotnictví /ANO 2011/

To myslím smrtelně vážně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Spousta otázek na vás, které vyplynuly z té diskuze, ale jedna taková zásadní, víte, a ono to bylo i zmíněno v tom projevu. Mně přijde, že česká medicínská věda nedokázala držet za jeden provaz a postavit se za jasné, za jasné stanovisko, i třeba proti politikům, víte, tady jsem sledoval předsedu stomatologické komory, pana docenta Šmuclera, který je populární člověk, a to s sebou nese určitou odpovědnost, tak ten vystupuje naprosto jinak, než prof. Žaloudík, ten vystupuje naprosto jinak, než ostatní nebo další lékařské kapacity, doc. Maďar, prof. Prymula, vy, prof. Špičák, a to beru jenom ty nejznámější tváře. A, upřímně řečeno, lidé, jak se v tom měli vyznat, není to i selhání trochu české medicínské vědy, že nedokázali se semknout a říct, ne, tohle je správné, tohle to nastane, na to buďte připraveni.

Prof. Julius ŠPIČÁK, místopředseda výboru pro zdravotnictví /ANO 2011/

Já musím říci, je to složitá otázka. Do určité míry je to skutečně i selhání, tedy selhání české věda, ano, do určité míry. Měla celou problematiku od začátku zkoumat tedy systematičtěji, ale ani ta česká věda, i ta česká věda vlastně přišla do situace, na kterou nikdo nebyl připraven. Já řeknu úplně jednoduchý způsob, abyste mohli zkoumat, musíte mít instrument. Česká věda má jako instrument grantové agentury a ty prostě nejsou, ty prostě nepracují a nemohou pracovat, že od pondělí budou peníze a pojede projekt, takže prostě nebyl vhodný tedy instrument, já jsem několikrát teď v poslední době apeloval, protože to může vlastně vytvořit jenom ministr, aby teda ten instrument byl vytvořen, já doufám, že k tomu dojde, protože stále je co tady zkoumat, tak je tady určité selhání. A pak se tedy vrátím k těm lékařům. V zásadě, jak já říkám s určitou nadsázkou, pan prof. Prymula, který je skvělý vědec, tak mi to promine právě proto, že je skvělý vědec, ona ta epidemiologie tak trochu není věda, tak trochu není věda, protože každý epidemiolog, i každý epidemiolog, za prvé, dneska si každý hraje na epidemiologa, mě tedy včetně, ale protože to je součástí, součástí každé /nesrozumitelné/, bude prostě epidemiologie, takže není úplně věda, všimněme si, že i ti epidemiologové, takzvaní epidemiologové skutečně, skutečně tedy zaměří na ten obor, hlásali něco každý velmi různého. To není u slepého střeva, to není u infarktu myokardu, to není u žlučníku.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A proč to bylo, proč to bylo, není v záři reflektorů, že každý, kdo, promiňte, já si pamatuju na jakousi paní Dr. Pekovou, která měla takovou tendenci každý týden říct něco šokujícího a byly o ní titulní strany a byla všude na internetu, mimo jiné tato dáma říkala, že na podzim žádná vlna nebude, takže teď už asi populární nebude, ale takovýhle postav bychom mohli najít celou řadu.

Prof. Julius ŠPIČÁK, místopředseda výboru pro zdravotnictví /ANO 2011/

Ano, celou řadu, včetně tedy velmi renomovaných, byly tady hlasy, že každá epidemie skončí do 3 měsíců, pak jsou tady hlasy, že každá epidemie skončí tedy do 2 let, takže znovu musím říci, není jednotný názor a skutečně s tou epidemiologií jako s vědou já mám problém, velmi těžko se opravdu vytváří jasné tedy systémy, systémy, tedy fakt a analýza. A teď ještě jednu věc, lékaři mají obrovský sklon k manipulaci, oni jsou vlastně profesionální manipulátoři. A oni manipulují s rozkoší, oni, je to psina, no politici také pochopitelně...

Jiří POSPÍŠIL, zastupitel Prahy; europoslanec /TOP 09/

To mě také napadlo právě.

Prof. Julius ŠPIČÁK, místopředseda výboru pro zdravotnictví /ANO 2011/

Politici také. Takže chci říci, že oni se velmi rádi prezentují a, řekl bych, doslova bych řekl, že dají život za show, jo, dají, když není 3krát za večer ve zprávách...

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je ten důvod, proč...

Prof. Julius ŠPIČÁK, místopředseda výboru pro zdravotnictví /ANO 2011/

Takže, takže, a tohle jim dalo obrovskou příležitost, jak ještě říkám s určitou s nadsázkou, epidemiologové neměli Nemocnici na kraj města, jo, tu si užili ortopedi, kardiologové si to užívají pořád, protože prostě infarkt je strašák, a epidemiologové to nikdy neměli, no, tak si to užívají zkrátka.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Si užívají svůj obor. Pane Ferjenčíku, to byla strašně zajímá teda debata a konstatování pana profesora. Ale teď, když se tam premiér teď tváří, že se teda bude teď už řídit doporučeníma odborníků a odborníci tedy říkají, roušky a ty 3 R, a tak dále. Ta dnešní rošáda, je to krok, tedy Vojtěch a Prymula, je to krok směrem k odborníkům nebo není. A pokud ano, tak kdy se pan prof. Prymula panu Babišovi vymkne, protože nepochybně bude chtít dělat rozhodnutí, která mu nebudou marketingově vonět, když to řeknu tak.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru /Piráti/

Tak já se, já se v otázce odvolání pana Vojtěcha, protože podle mého názoru to bylo ve skutečnosti odvolání a ne rezignace, tak se shoduju s postojem pana ministra vnitra Hamáčka, který vlastně řekl, že jako věcně už je to teďka vlastně jedno, to řekl ještě, tuším, v sobotním Právu v novinách v rozhovoru, že vlastně pan Vojtěch promrhal tu šanci vlastně změnit přístup vlády, když to skutečně mohlo něco ovlivnit, to, když mu hodil pan premiér na hlavu to jeho nařízení, tak on místo toho, aby řekl buďto bude, jak jsem navrhl já, protože si za tím stojím nebo rezignuj, tak tehdy mohl buď to vyhrát a pravděpodobně by byl dneska za hrdinu, nebo aspoň odejít se ctí, to se nestalo, místo toho přijal tu roli toho fackovacího panáka pana premiéra. A teďka už vlastně spíš je to takové PR gesto pro voliče krátce před volbami, že přišel razantní krok, kdy se teda vymění ten měkký pan Vojtěch za tvrdého pana Prymulu a epidemii zvládneme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já vím. Pan Vojtěch nebyl lékař, on byl právník, tak jak premiér řekl v tom projevu, přišel jako právník na ministerstvo financí, a premiér to řekl, že si ho vychoval, což je takový, tak dobře, byl jeho žákem, byl jeho žákem, politickým žákem, logicky jako nelékař těžko mohl mít úplně odbornou autoritu u takřka 300 tisíců zaměstnanců zdravotnického rezortu. Podle mého názoru tu autoritu měl spíše politickou a politici svým způsobem selhali, protože ta druhá vlna je tady, nebyl tohle pravý důvod toho odchodu, protože prof. Prymula je lékař a je ta jaksi nejviditelnější tvář té epidemie.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru /Piráti/

Já si myslím, že problém nebyl nedostatek odborné autority, ale nedostatek autority u pana premiéra, že pan premiér ho prostě nechal si vyžrat ty nepovedený věci, ale nebral vážně jeho názor ve chvíli, kdy za ním přijel s nějakou kontroverzí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já jsem to naznačil v tom, kdy se, v tom prvním dotazu, kdy se premiérovi vymkne prof. Prymula, protože nelze očekávat, že by si nechal líbit takový to, řekněte jména, nebuďte slušnej, i když to se dneska snažil premiér nějak vysvětlit, že to nebuďte slušnej myslel jako tak, aby se bránil, jo, že to nebylo jako popíchnutí k tomu, aby řekl jméno nějakého člověka. Stane se to, že tam bude rozkol mezi premiérem a ministrem zdravotnictví, ovšem ministr zdravotnictví v této situaci bude neodvolatelný.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru /Piráti/

Tak během té první vlny měl pan Prymula několik takových podivných mediálních výstupů, kdy vyděsil veřejnost promořováním, slíbil, že se zavřou obchoďáky, což způsobilo totální paniku a vykupování skladu potravin. A měl několik takových přešlapů. Já doufám, že se z toho poučil, že teďka, ostatně sám to sliboval už v prvních rozhovorech, že ta komunikace vlády v té pandemii musí být daleko lepší, tak doufám, že se poučil, protože jinak bude průšvih.

Jaromír SOUKUP, moderátor

S tím promořování, prof. Prymula to tady ve studiu tehdy vysvětloval, že to je epidemiologický termín a že vyděsili lidi, ale že k tomu tak jako tak dojde. A ono to vypadá, že měl pravdu.

Prof. Julius ŠPIČÁK, místopředseda výboru pro zdravotnictví /ANO 2011/

Vypadá. Teď tady ještě musíme si uvědomit, musíme umět číst tedy informace a informace dávat dohromady a nějakým způsobem analyzovat. Tady je skutečně velká role tedy jako vědců, umění číst informace, to se člověk učí, učí se to dlouho. A ta jeho předchozí vědecká kariéra prostě mu to zkrátka umožňuje, takže teď znovu tedy v podstatě k tomu, jestli promořování nebo nepromořování. Jedna z těch, my máme těch informací stále velmi málo, my raději interpretujeme, než tedy v podstatě cíleně sbírá informace. Jedna zásadní informace je, která taky jaksi proběhla, ale zase není teda, nikde ji nevidím, skutečně bych řekl jasně tedy /nesrozumitelné/, že je možná 4krát tolik infikovaných, o nichž nevíme, jo, my to tedy nevíme, no, jestli tomu tak je, tak logicky každý statistik řekne, otázka vlastně testování a trasování, protože prostě je tady 4krát tolik případů, než my jsme schopni identifikovat a tedy trasovat, jo, takže chci říci, sbírejme, sbírejme tedy informace. A jestliže to tak je, tak prostě skutečně dochází, já neřeknu k promořování, ošklivý slovo, nejde o mor, jo, ale ta infekce tou populací prostě zkrátka prochází.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pánové, pane doktore Pospíšile, omlouvám se, slovo teď nedostanete, ale dostanete ho hned po reklamní přestávce, hned po reklamní přestávce. /Reklama/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Dobrý večer, vážení diváci, sledujete JS Live, živě vysílaný pořad o projevu premiéra a o situaci na ministerstvu zdravotnictví po výměně ministra. S doktorem Jiřím Pospíšilem za TOP 09. Dobrý večer.

Jiří POSPÍŠIL, zastupitel Prahy; europoslanec /TOP 09/

Dobrý večer.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Mikulášem Ferjenčíkem za Piráty.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru /Piráti/

Dobrý večer.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A panem profesorem Špičákem za hnutí ANO. Pane doktore, tak vaše hodnocení, vaše hodnocení, já bych chtěl vrátit teď k personáliím, k tomu, k té výměně Adama Vojtěcha za Romana Prymulu, jestli je to tedy směr správným krokem, k odborníkům, přičemž jsme tady konstatovali, že odborníci tak trochu, a teď se omlouvám lékařům, selhali, protože ten hlas nebyl úplně, úplně jasný, takže to odkazování se stále na epidemiology a odborníky, když ta rozhodnutí se měnila různě a v podstatě, ať to bylo, jak to bylo, tak vždycky si ten politik mohl najít nějakého odborníka, o kterého se mohl opřít, ale ten jednotný hlas tam chyběl.

Jiří POSPÍŠIL, zastupitel Prahy; europoslanec /TOP 09/

Já si myslím, že to je silné gesto pro voliče hnutí ANO. Myslím, že pan Prymula, pan prof. Prymula, zvláště u této části občanské společnosti má velkou podporu u, řekněme, liberálů, právě některé jeho výroky a gesta vyvolaly trošku rozpaky, už některé tady jmenoval pan Ferjenčík, já třeba doplním takové ty jeho věty, že na 2 roky zavřeme hranice, tak to opravdu vyvolalo velkou vlnu kritiky, takže já jenom prosím a doufám, že nastoupení pana Prymulu nepovede, jak se říká, od jedno pangejtu k druhému pangejtu...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Můžeme diskutovat o téhle věci, to je zajímavá věc. Teď chci jenom diskutovat, víte, protože z mého pohledu teď je hrozně snadné někoho chytat za slovo, ať už jsou to politici nebo odborníci, protože ta situace se opravdu strašně dramaticky mění, a bez toho kontextu, kdy to bylo vyjádřeno je to trošku jako složité, jo, to, kdybyste chytal za slovo mě, tak byste našel taky spoustu výroků, které, které jsou nepatřičné nebo se ukázaly, že ten odhad nebyl správný.

Jiří POSPÍŠIL, zastupitel Prahy; europoslanec /TOP 09/

Tak, pane řediteli,...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já jsem se na to pana profesora ptal, on říkal, no, z epidemiologického pohledu by to zavření hranic samozřejmě bylo to nejsprávnější, já jsem to řekl nešťastně s tím, že vždycky politici u těch rozhodnutí musí zvážit ten sociální a ekonomický dopad a další dopad, já jsem to trochu řekl nešťastně, protože to byl čistě ten lékařský názor na věc a asi už bych to takto neřekl.

Jiří POSPÍŠIL, zastupitel Prahy; europoslanec /TOP 09/

Je to o tom, pane řediteli, že pan Prymula přestává být jenom profesorem a stává se i politikem, a jde o to, nikdo po něm nechce, já bych byl první, kdo by křičel, aby poslouchal PR agentury hnutí ANO, to poslouchat nemá. A na druhou stranu musí logicky politik vedle lékařských kritérií zvažovat i ekonomická a jiná kritéria, protože...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale...

Jiří POSPÍŠIL, zastupitel Prahy; europoslanec /TOP 09/

Na 2 roky zavřete zemi, skvělé, ale tím zničíte tu ekonomiku úplně, a to nikdo také nechce, takže to je třeba, aby nový ministr opravdu tu zemi nevedl do extrémního uzavření, aby ten boj proti koroně, který byl v létě úplně liberální, a zkrátka pan premiér odmítal v srpnu roušky, aby nešel do dalšího pangejtu, kdy na podzim nám tady zkrachuje ekonomika, zavřou se provozovny, restaurace, hospody, zbylé hotely a výsledek bude, že ten pokles ekonomiky bude ještě větší a malí a střední podnikatele pomřou, jo, nepomřou na koronu, promiňte, ale pomřou ekonomicky.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Vás jako právníka, to je další téma, pokud to dobře chápu, a tedy vystudoval jsem práva, ale nejsem úplně specialista na zdravotnicko, na zdravotní...

Jiří POSPÍŠIL, zastupitel Prahy; europoslanec /TOP 09/

Já také ne, já jsem...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale teď podle zákona o ochraně veřejného zdraví rozhoduje o omezujících opatření, pokud jsou lokální, tak jak vyložil soud, ministr zdravotnictví, pokud je vyhlášen nouzový stav a měla být plošná opatření, musí vláda, ale nouzový stav teď nemáme a rozhoduje ministr zdravotnictví. To, co jsem tak podsouval panu Ferjenčíkovi, je to, že podle mého názoru prof. Prymula si předsedy vlády moc nebude všímat a určitě se ho nebude chodit ptát, aspoň takhle...

Jiří POSPÍŠIL, zastupitel Prahy; europoslanec /TOP 09/

Počkejte, pane řediteli, já budu rád, když ministr bude silná osobnost, která ponese plnou odpovědnost za svá rozhodnutí, když neuvidíme letní scénu, kterou pořád opakuji, kdy ministr zdravotnictví Vojtěch říká, nasaďme pro určité skupiny v září roušky a dostává trošku jako spráskaný pes za uši od pana, tak...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Možná je to změna k dobrému, protože on si to možná netroufne.

Jiří POSPÍŠIL, zastupitel Prahy; europoslanec /TOP 09/

Výborně, ale já mám jenom prosbu, aby pan nový ministr vnímal, že není pouze epidemiolog, ale že nesmí svými opatřeními zničit českou ekonomiku, zvýšit tady obrovsky nezaměstnanost, další ekonomický propad, že musí balancovat a řešit řešení, které na jedné straně bude efektivní, ale na druhé straně nepovede k ekonomickému kolapsu této země, jo, a já doufám, že bude oproštěn od PR hnutí ANO, protože takto bude postupovat, ale uvidíme, to je teďko otevřená věc.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ona je to těžká věc.

Prof. Julius ŠPIČÁK, místopředseda výboru pro zdravotnictví /ANO 2011/

Je to těžká věc.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ona je to těžká věc. Tak teď jenom dovolte mi takovou krátkou úvahu. Tak buď ten log down ekonomiky může udělat vláda, že zavře prostě všechno, to, co jsme byli svědky v tom březnu, dubnu a v květnu, zavřou se školy a všechny navazující věci, anebo se to také může stát samospádem, když tato čísla poletí takto nahoru, jak, jak poletí, uvidíme první obrázky zahlceného zdravotního systému, logickým důsledkem bude to, že lidé budou mít strach posílat děti do školy, logickým důvodem bude, že zůstanou doma, najdou si nějaký důvod, proč zůstat doma, začnou upravovat své spotřebitelské návyky a také nás okolní svět uzavře, ono to vlastně bude to samý, jako kdyby to vláda udělala, ono to vlastně bude to samé. A teď se musí stát to, aby se ta situace začala zlepšovat, aby ani jeden ten důsledek, to znamená to centrální vypnutí, ani ten druhý, to samovolné vypnutí, prostě nenastalo. Co teď.

Prof. Julius ŠPIČÁK, místopředseda výboru pro zdravotnictví /ANO 2011/

Já bych hlavně rád, aby všechna ta opatření vycházela z analýz skutečných faktů. Já prostě neznám. Takže jestliže chci zavřít školy, tak já chci vědět, kolik stonalo žáků prvního stupně, kolik stonalo žáků druhého stupně, kolik středních škol, kolik vysokých škol a chci vědět, koho nakazili. Já chci vědět, jestli tito primárně asymptomatičtí lidé v těch rodinách, když potom s tou infekcí odešli domů, je jich, já nevím, asi 1000 a jsou identifikovatelní, koho vlastně nakazili...

Prof. Julius ŠPIČÁK, místopředseda výboru pro zdravotnictví /ANO 2011/

Jestli ta infekce vznikla, jestli ta infekce se akvírovala v dopravních prostředcích, jestli se akvírovala na akcích, tedy společenských, jestli se akvírovala v práci, to jsou všechno celkem jasná fakta, který potřebuju znát. A já je neznám a na základě těchhle fakt my musíme přistoupit k smysluplným selektivním opatřením.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Mimo jiné, tohle jsou 3 otázky, které napsal na Twitteru Miloslav Ludvík, šéf Fakultní nemocnice Motol, plus minus takhle...

Prof. Julius ŠPIČÁK, místopředseda výboru pro zdravotnictví /ANO 2011/

Tak já jsem tady s ním seděl, v podstatě jsme se shodovali, že jo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A teď mi řekněte, je jasné, že něco se stane, pan prof. Prymula něco udělá, nový ministr zdravotnictví, je jasné, že roušky uvnitř budov jsou nedostatečné. Co, co si myslíte, co odhadujete, že by bylo nejvíc potřeba udělat ještě navíc, abychom to zpomalili, tím nechci říkat, co si myslíte, že udělá Prymula, co si myslíte, že je to nejdůležitější, roušky vevnitř, roušky i venku.

Prof. Julius ŠPIČÁK, místopředseda výboru pro zdravotnictví /ANO 2011/

Ne, roušky venku, já podle mého názoru se skutečně musejí omezit společenské akce. A přistoupily k tomu všechny země a všechny skutečně daleko výrazněji, než my. Británie nad 5 lidí nesmí se shromažďovat, že jo, nebo v Izraeli totální log down, že jo, ale tady jsem slyšel o tom Švédsku, to jsem ani sám nevěděl, prostě podle mého společenské akce, samozřejmě ekonomicky zase někdo utrpí, někdo zase utrpí, ale podle mého názoru společenské akce je ten nejdůležitější krok, podle názoru, zase nějakým rozumným způsobem promyslet, ne, odstřelit to z boku, ale společenské akce.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane Ferjenčíku, úplně stejný dotaz, co by se podle vás mělo udělat a co si myslíte, že Prymula udělá.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru /Piráti/

My už jsme apelovali v pátek minulý týden, aby ta vláda začala konat rychleji, protože podle nás už jsme na hraně toho, jestli, jestli dokážeme tu křivku zploštit, jak se dneska říká, tak, abychom se vyhli minimálně lokálnímu zahlcení toho zdravotního systému. A podle nás je potřeba, za prvé, to říkal správně pan profesor, řídit se těmi, řídit se těmi daty jak od nás, tak ze zahraničí a soustředit se na to, co pomáhá nejvíc, ale za druhé vzít si příklad třeba z toho Švédska, kde dělali daleko víc kroků v oblasti, řekněme, provozní bezpečnosti těch provozů, takže tam nikdy nezavřeli hospody, ale na druhou stranu tvrdě vynucovali, aby v těch hospodách byly nějaké rozumné rozestupy mezi, mezi nesouvisejícími partami lidí, takže mohl jste jít normálně s kamarády na pivo, ale seděli jste 2 metry od druhýho stolu a nemohli jste si objednávat na baru, ale chodila tam obsluha. A kroky tohle typu...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Proč jsme se neřídili zahraničím? To je další důležitá věc, protože když se podívám, jak postupovaly státy v podstatě v celé Evropě, a to nechám stranou, dejme tomu, Spojené státy nebo, ty mají prostě jinou kulturu, jiné zvyklosti, dobře, ale v Evropě, pokud se podíváme na Německo, Francii, Španělsko a teď odhlédněme od toho, jak se jim tam ta nákaza vyvíjela, protože v tom mezitýdenním srovnání jsme stejně nejhorší, teď už i nad Španělskem. Proč jsme se neřídili i doporučeníma nebo postupem jich, proč jsme si mysleli, že u nás ten virus se bude chovat úplně stejně, mně to jenom hlava nebere, úplně jinak, promiňte.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru /Piráti/

Podle mého názoru je to do značné míry způsobené tím, že pan premiér, který podle mého názoru je ta hlavní rozhodující osoba ve skutečnosti po dobu té krize, ostatně sám řekl, že za to přebírá plnou odpovědnost, takže on se řídí podle nějakého svého panelu svých voličů, kteří mu dávají zpětnou vazbu na to, co si myslí, co by vláda mohla dělat a nemusela. Problém toho panelu je ten, že zhruba 14 dnů za tou nákazou, že, že to, jaká je situace z hlediska šíření nákazy, prostě v jeden moment se pak do chování lidí promítne...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já jsem tomu dal takový, já jsem tomu dal takový, a teď pan profesor mě možná opraví, že každé to opatření má hrozně dlouhou brzdnou dráhu a současně rozdíl mezi relativním klídkem a průšvihem je hrozně krátký. A teď je otázka, jestli ta brzdná dráha, kterou teď při sešlápnutí brzdy bude stačit, než dojdeme k průšvihu, tedy k té zdi...

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru /Piráti/

A to je přesně to, o čem mluvím. Takže, takže, když mluvíte z průzkumu, že roušky každého otravují a lidi současně ještě nepostřehnou, že to, že je teďka prostě 300 nakažených, může vést prostě k výraznýmu nárůstu, k výraznému nárůstu úmrtnosti nakonec, tak, tak samozřejmě ta nálada se vyvíjí prostě pomaleji, než ty opatření, a to je podle mě největší chyba, co vláda udělala v té krizi, že prostě nepředvídala to, co hrozí a místo toho jela podle tý nálady, což podle mě...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Brzdy plyn, až na to, že se nepočítalo s brzdnou dráhou.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru /Piráti/

Přesně tak, podle mě s tou brzdnou dráhu měli pracovat teda důsledněji.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane doktore, zase, se omlouvám, ale teď je druhá a poslední reklamní přestávka, hned po ní dostanete slovo.

Jiří POSPÍŠIL, zastupitel Prahy; europoslanec /TOP 09/

To bude schválně, pane řediteli.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Dobrý večer, vážení diváci, vítejte u pořadu JS Live, kde komentujeme dnešní události, projev premiéra a samozřejmě výměnu ministrů zdravotnictví, s prof. Juliem Špičákem. Dobrý večer.

Prof. Julius ŠPIČÁK, místopředseda výboru pro zdravotnictví /ANO 2011/

Dobrý večer.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Mikulášem Ferjenčíkem za Piráty.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru /Piráti/

Dobrý večer.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Doktorem Jiřím Pospíšilem za TOP 09.

Jiří POSPÍŠIL, zastupitel Prahy; europoslanec /TOP 09/

Krásný večer.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane doktore, před reklamní přestávku jsme s panem Ferjenčíkem mluvili o tom, proč, proč jsme se neřídili, nebo alespoň více nenaslouchali zkušenostem ze zahraničí nebo zahraniční vědě, pokud se podíváme na ty okolní státy, kde jsme prostě komentovali věci od Švédska, Německa, kde ty restrikce proti šíření toho viru, já nejsem epidemiolog, ale upřímně zabránit šíření toho viru v populaci se nezdá býti až tak složitým úkolem k pochopení. Proč jsme to neudělali? A pokud, vy mi odpovíte proč, ale jak postupujou, postupuje Evropské unie, jestli je nějaký doporučení, jestli, jestli lze vystopovat nějaká společná pravidla, které spojují ostatní evropské...

Jiří POSPÍŠIL, zastupitel Prahy; europoslanec /TOP 09/

Tohle je dotaz asi na vládu, proč málo vnímala to, co se děje v zahraničí v létě, protože, jak já jezdím do Bruselu přes Německo, tak v Bruselu, i v Německu, v Belgii tedy se roušky nosily celé léto, venku, v restauracích, a tak dále. A zatímco ten západ na jaře zaspal, a my jsme byli rychlí, a rychle jsme reagovali, tak teď se trošku otočilo, jo, ten západ jako po té zkušenosti, po té ráně, kterou dostal během jara, i třeba v té Belgii, která je podobně veliká jako Česká republika, umřelo 10krát víc lidí a bylo tam mnohem více nakažených, tak ta pravidla se tak nerozvolnila. My jsme možná v létě příliš jásali, rozvolnili jsme to, pan premiér vnímal nějaké nálady svých voličů, a tak dále, kdyby byly roušky v létě, já tomu nerozumím, nejsem odborník, to je na epidemiolozích, třeba by ten nárůst nebyl tak exponenciální, ale faktem je, že západní Evropa, roušky nosili celé léto. A třeba v té Belgii, kdy ta situace byla mnohem horší, tak ty nárůsty...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já tomu rozumím, ale víte proč, já taky samozřejmě nejsem lékař, teď on to pan premiér v tom námi kritizovaném a částečně komentovaném projevu, který jsme tady společně slyšeli, jako říkal, dneska je každý epidemiolog, to chápu, ale odkud teda pramenilo to přesvědčení, že nám se to stát nemůže, víte, to známe každý se svého života, že mně se to přece stát nemůže, já přece nemůže nebo na kole nabourat, protože jsem dobrý cyklista, já nemůže nabourat v autě, protože jsem dobrý řidič, ale všichni víme ze života, že můžeme a teď jsme z nějakého důvodu byli přesvědčeni, že se nám nemůže stát to v těch...

Jiří POSPÍŠIL, zastupitel Prahy; europoslanec /TOP 09/

Bylo to tou společenskou náladou, jo, v Bruselu, v Belgii opravdu díky tomu extrémnímu nárůstu nemocných, já říkám 10krát více mrtvých, to vyděšení veřejnosti bylo mnohem větší, než třeba u nás, a my díky tomu, že na jaře ta vláda reagovala rychle, přes všechny ty problémy, že nebyly roušky, a tak dále. A díky tomu, že u nás ten nárůst byl pouze desetinový oproti třeba Belgii, podobně velká země počtu obyvatel, tak u nás jsme nabyli možná pocitu, že se jedná o jakousi chřipku, což byl špatný pocit. A v létě tedy jsme...

Jaromír SOUKUP, moderátor

To jsme přeci viděli, co se dělo tam.

Jiří POSPÍŠIL, zastupitel Prahy; europoslanec /TOP 09/

No, dobře, dobře, tak já to neumím posoudit, já popisuju fakta, situaci, nejsem sociolog, ani epidemiolog, abych posoudil, proč u nás sociologicky, tím, že jsme byli vyděšeni, tak nás pouze informace západu jaksi tomu nestačily, jo, ale jak jsem byl v severní Itálii v létě, v Německu, i v Belgii tam ta atmosféra společenská opravdu díky tom, jak ten ten COVID tam na jaře řádil, byla úplně jiná. A politici se, v uvozovkách, nebáli říci lidem, během léta musíte nosit roušky. A tady já trošku vytýkám, a nechci být kritikem, české vládě, která měla být prozíravější. A i když ta atmosféra u nás byla...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Nic se neděje...

Jiří POSPÍŠIL, zastupitel Prahy; europoslanec /TOP 09/

...měla ta pravidla trošku v létě držet.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já to nemyslím jako, že bych z vás doloval nějaký informace epidemiologické nebo si myslel, že jste geology, jak vidíte jsme bez přípravy, bez papírů, bez ničeho, ale proč, nejen vláda, ale i my jako občané jsme si mysleli, že se nám nemůže stát to, co se stalo v Itálii nebo Belgii, jakože...

Jiří POSPÍŠIL, zastupitel Prahy; europoslanec /TOP 09/

Protože jsme to nezažili, já si myslím, že bohužel, ten tragický prožitek i v západní společností s tou nemocí byl tak intenzivní, že my, kteří jsme to sledovali pouze v médiích a měli jsme pocit, že ta střední a východní Evropa nemá tak obrovské nárůsty, podobně to bylo v Polsku a řekněme na Slovensku, tak jsme z nějakého důvodu více chránění. Atmosféra společenská, občas iracionální, já neznám ty důvody, to by, ale my jsme měli to štěstí, že to jaro u nás bylo desetinové proti západu z hlediska intenzity toho viru. A teď se nám to trošku vymstilo. Já nechci tady /nesrozumitelné/ nadávat, je to realita, je teď třeba, abychom tedy zpřísnili, ale, jak už říkám, nezabili jsme úplně tu společnost. A ptáte se, co ta Evropa může dělat. Víte co, jak je právě vývoj v každé zemi jiný, není možné mít jedna pravidla pro celou Evropu, ale Evropa může, a to se pokouší, podpořit ekonomiku, uvolnilo se 750 miliard euro do zbídačených evropských ekonomik, a to, co ta Evropská unie dělá, kéž by to vedlo k nějakému výsledku, snaží se financovat vývoj, výzkum tohoto viru, vakcíny, a tak dále, to znamená, když se bude financovat z jedněch silných evropských peněz, tak by to mohlo vést k výsledku.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru /Piráti/

Já ještě k té otázce, proč reagujeme, jak reagujeme, tak poměrně na to jsou nějaké výzkumy, aby lidi skutečně upravili to své chování, nejenom pod nějakým tlakem zvenku, že jsou pravidla nebo nejsou, tak klíčové je, jestli v jejich okolí je někdo, kdo prodělal vážný průběh té nemoci, to je naprosto zásadní faktor. A ostatně v tom Švédsku nejdřív bohužel umřelo prostě 6000 lidí a potom začli lidi dobrovolně dodržovat ta přísná pravidla.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ta trajektorie u nás je celkem jasná, pane profesore, ze stejného soudku, prosím, abyste se vyjádřil, pokud chcete k tomu, a takový ten dotaz na vás, tak jak jsme byli přesvědčeni, že se nám to nemůže stát s šířením toho viru z nějakého důvodu, protože jsme se možná přesvědčili v tom, že už jsme to zvládli, protože jsme se možná přesvědčili v tom, konečně jsme jim to ukázali, těm Zápaďákům. Stejným způsobem mám pocit, že jsme přesvědčeni, že u nás nemůže dojít k zahlcení zdravotnického systému, že u nás je prostě ten zdravotní systém tak dokonalý, tak velký, tak robustní, že nemůže dojít. Prostá matematika říká, pokud s tím nebudeme něco dělat, tak může.

Prof. Julius ŠPIČÁK, místopředseda výboru pro zdravotnictví /ANO 2011/

Já musím říct, ano, s tím posledním souhlasím, jinak k tomu, co tady zaznělo od kolegů. S tím vaším sociologickým hodnocení velmi souhlasím. A já mám tedy velmi autentický vhled, protože já už to říkám tady poněkolikáté, dcera pracuje ve Španělsku 10 let, je tam vdaná v covidové nemocnici. Tam ten strašák byl někde úplně jinde, úplně jinde. Tam pracovníci v té nemocnici nosí roušky doma a jsou na psychiatry, protože to, co prostě zažili, byla apokalypsa, byla apokalypsa, takže ten strašák tam prostě takovýhle je, prostě oni skutečně spontánně bojí se cestovat, prostě maximálně se tedy chrání. S váma naprosto souhlasím, ano, tak to skutečně je. A pak se to také odvíjí, ale každá ta společnost má jinou tedy genetiku, jinak reaguje, třeba to Švédsko je daleko, bych řekl, v těch reakcích pomalejší, váhavější, více tedy diskutují. To, co ti Švédové si dovolili a celý to přežili a dodneška nevím, jestli to vlastně bylo dobře nebo špatně, tak také mnoho lidí tam tedy kritizuje, já jsem, naše společnost by to neustála, jo, kde se prostě 5000 lidí.., to prostě není možné, to prostě není možné, tak to prostě tak proběhlo. A je tam velká kritika, protože údajně velmi špatně byly skutečně zabezpečeny ty senior hausy, ty byly údajně velmi špatně zabezpečeny, ty lidé údajně umírali přímo tedy tam, nedostali se k ošetření, takže ano, je třeba tedy si vzít skutečně poučení, ale též musíme být i poučení s tím, že každá ta společnost má tedy jinou genetiku. A teď tedy ještě, a musím to říct znovu, já jsem, ten virus tady ale skutečně prostě se choval méně nebezpečně, ten rozdíl v mortalitě je nezpochybnitelný, a my nevíme proč, takže logicky ta nálada je taky jiná.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Dobře, ale, pane profesore, ale pokud vezmu, uvádí se, že 4 % z těch nemocných skončí hospitalizováni, je jedno celkem, jestli jsou to 3 nebo 4, ale je to nějaké relevantní procento, a zhruba možná 15 nebo 20 % z těch hospitalizovaných skončí v těžkém stavu. A teď upřímně, podle mého soudu, a teď opravdu nejsem lékař, je už celkem jedno, jestli jsou to 2 nebo 3 %, teď jde o ten absolutní počet...

Prof. Julius ŠPIČÁK, místopředseda výboru pro zdravotnictví /ANO 2011/

Naprosto souhlasím, ano, souhlas, to ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je to, čemu musíme za každou cenu zabránit, protože pak se nevyhneme...

Prof. Julius ŠPIČÁK, místopředseda výboru pro zdravotnictví /ANO 2011/

Ano, já naprosto souhlasím, /nesrozumitelné/ více tisíce, jako opticky se mi zdá, že nějak ten 1000, možná k těm dvou je to jaksi únosné, dá se to spočítat, doufejme, že se to dá spočítat, doufejme, že ten virus zase něco neprovede, ale nad to by to jít rozhodně nemělo, takže i ta opatření..., a znova, ekonomika plus teda, takže restrikce, plus ta efektivita, souhlasím, nad 3-4000 budeme velmi nervózní a nemělo by to narůstat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane Ferjenčíku, teď stejná mince z druhé strany, zdravotnický systém, mluvíme o přehlcení zdravotnického systému, ale z pohledu počtu lůžek, počtu ventilátorů, možností té kyslíkové terapie, a tak, ale ta druhá strana je, že lékaři a zdravotníci jsou také lidé a všechny ty ventilátory jsou k ničemu, pokud je nebude kvalifikovaný personál schopen obsluhovat a nákaza, nákaza zdravotníků, onemocnění zdravotníků, anebo i psychické problémy, prostě neschopnost se o nás postarat z jakýkoliv důvodů, je úplně stejné, jako kdybychom měli dramaticky menší počet lůžek. A teď, když jsem se díval, dneska vyšla tisková zpráva ÚZISu, tedy Ústavu pro zdravotnické informace a statistiky, před měsícem byli nakaženi 4 lékaři, dnes 260, a dohromady zdravotníků onemocnělo už 700.

Prof. Julius ŠPIČÁK, místopředseda výboru pro zdravotnictví /ANO 2011/

Víc.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Anebo dokonce víc, podle pana..., dokonce 3000. Teď si vezmeme zdravotníků, no, ochrana zdravotníků je úplně to samé, jako kdybychom zbourali teď nemocnici, protože pokud nebudeme mít lékaře a zdravotníky v případě rostoucího počtu nakažených, tak je nám to prostě k ničemu, je to stejné nechránit zdravotníky je úplně stejně jako zbourat nemocnici z mého pohledu. Děláme pro to dost, já teď nechci vůbec žádné úvahy, prostě chci vědět, jestli dáváme dost peněz do ochrany zdravotníků a do ochrany těch lidí. Tak.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru /Piráti/

Tak myslím, že tohle je asi jediný plus proti té první vlně, kde skutečně se ta situace výrazně zlepšila, že ta dostupnost ochranných pomůcek je teďka nesrovnatelně lepší jak na straně toho personálu, tak na straně, tak na straně lidí, už člověk i za docela normální peníze sežene prostě respirátor, když potřebuje, a prostě v tomhle je ta situace o hodně lepší. Na druhou stranu ta čísla prostě jdou raketově nahoru a je to asi jedna z největších obav teďka, co je, jestli, jestli kromě těch, protože kromě těch lůžek skutečně potřebuje zabezpečit ještě ty lidi, co se o ně budou starat, a to je teďka asi, co bude panu Prymulovi dělat hodně těžkou hlavu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Protože ten počet samozřejmě zdravotníků, je to nebezpečná věc, tak jak říkal pan profesor, ve Španělsku, protože oni se setkávají s těmi nemocnými, oni jsou v té...

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru /Piráti/

A ještě druhá věc, co já považuju za velké riziko, co souvisí právě s tímhle, jak se začneme blížit víc té kapacitě i nemocnic, že lidi začnou se do těch nemocnic bát a začnou hrozit úmrtí na jiné choroby, že se zanedbají prevence, že hrozí, že jo, souběh těch, těch chorob a, a to je podle mě vlastně druhá velká, druhý velký strašák, možná pro mě ještě větší než ten samotný COVID, je ten jako souběh toho Covidu s tím fungováním zbylého zdravotnictví. A já se bojím, že se prostě nepodaří udržet ty covidové nemocnice, a ostatně teďko už chybí třeba někde infekční lůžka...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Bude se omezovat, může se omezovat...

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru /Piráti/

Tady já vidím velkou výzvu teda.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane doktore, víte na co jsem alergický, když někdo pořád jako děkuje. A tady už se děkuje půl roku, tady už se děkuje půl roku zdravotníkům a všem v první linii, ale já říkám, v týhle době se musí taky děkovat jinak, než slovem děkuji, nejen tedy platy, ale samozřejmě podmínky pro práci, ochrana zdravotníků, ochrana těch, kteří tedy jsou v té takzvané první linii, ale já plus minus pořád slyším, že se děkuje, nic moc se nedělá...

Jiří POSPÍŠIL, zastupitel Prahy; europoslanec /TOP 09/

Z těch informací, které mám, zdůrazňuji, že jsem opoziční politik, zastupitel, nemám přesné ty informace, ale z toho, co tak vím, tak ministerstvo zdravotnictví výrazně navýšilo peníze na odměny, že, to je taky důležité...

Jaromír SOUKUP, moderátor

To se říkalo, ale ta realita teda nebyla úplně...

Jiří POSPÍŠIL, zastupitel Prahy; europoslanec /TOP 09/

Dobře, tak uvidíme, já teď /nesrozumitelné/, to prostě nevím, ale myslím si, vy jste to přesně řekl, že pro nového ministra jsou vedle dalších priorit dvě, dostatek lůžek, ale hlavně zajištěný personál, ochráněný a i ekonomicky motivovaný. Marná sláva, takhle náročné těžké povolání, ve chvíli, kdy ti lidé necítí vedle toho děkujeme i nějakou ekonomickou, řekněme, odměnu, tak to pro mnohé z nich může být problém, tak to ve světě zkrátka chodí. Takže doufám, že pan Prymula jako odborník, nikoliv jako politický ministr, předchozí pan ministr, znající poměry ve zdravotnictví, bude schopen lépe zajistit nejen lůžka, ale i kvalifikovaný motivovaný personál.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, ale tak počkejte, to je taková odpověď zajistit lůžka a motivovaný kvalifikovaný personál. Já teď, teď, jako jo, jako obecná pravda je to samozřejmě fakt, akorát já mám takový pocit, že běžíme spíše o týdny, než o roky.

Jiří POSPÍŠIL, zastupitel Prahy; europoslanec /TOP 09/

Tak dobře, ale...

Prof. Julius ŠPIČÁK, místopředseda výboru pro zdravotnictví /ANO 2011/

Personál se navýší, protože personál, prostě zdravotní sestra studuje vysokou školu, o doktorech nebudu ani mluvit. Kvalifikovaný anesteziolog roste po promoci 10 let, takže personál se nedá skokově navýšit. Já musím říci...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane profesore, právě to jsem jako naznačoval, že ten počet lékařů kvalifikovaných je teď konečný, my je nemůžeme odněkud dovézt, na rozdíl od roušek, a pokud nám jaksi masivně budou v karanténě nebo nemocní, tak...

Prof. Julius ŠPIČÁK, místopředseda výboru pro zdravotnictví /ANO 2011/

Ano. A já si dovolím říci, za prvé tedy já jsem na medicínu šel s tím, že prostě přináší cosi specifického, včetně rizika. Samozřejmě v rámci kmene jsem byl na infekci, kde leželo 50 prostě pacientů s tuberkulózou, s tím jsem tam šel, ohrožen jsem hepatitidou, že jo, zvláště v době, kdy se o ní nic nevědělo, že jo, prostě, tak to prostě, to medicína přináší, to si musí každý tedy v podstatě zdravotník zvážit, to je jedna věc. Druhá věc tedy, musím říci, pojďme si říkat také poněkud povzbuzující informace. Tak počty zdravotníků nakažených známe. A měli bychom znát také počty nakažených jiných ohrožených profesí, to jsou tedy skutečně učitelé, jsou to prodavači, je to veřejná tedy doprava na prvním místě, že jo. A já chci vědět tedy, já mám respekt ke každému, kdo zemřel, ale chci vědět, kdo vlastně z těchto nakažených zemřel. Já bych nebyl překvapen, kdybysme zjistili, že nezemřel téměř vůbec nikdo, a to proto, protože největším ochranným faktorem je celkový zdravotní stav vyjádřený v podstatě mobilitou toho člověka, spontánní mobilitou, jo, dneska byla obrovská zpráva dne zase, zemřel první lékař. Já toho hluboce lituji a hluboce respektive, ale na jednu diagnózu, ale prostě lidi umírají na všechny možné, to je přirozený jev, prostě 100 tisíc lidí v této zemi každý rok umře na všechny možné diagnózy, takže chci říci, mám hluboký respekt, ale analyzujeme fakta, analyzujeme fakta.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Má nějaká ta diagnóza, o které mluvíte, a jsou jich samozřejmě tisíce, takový nebezpečný potenciál exponenciálního šíření a zahlcení zdravotnického systému?

Prof. Julius ŠPIČÁK, místopředseda výboru pro zdravotnictví /ANO 2011/

Já sám...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Víte, kam mířím, že skutečně je to otázka dne.

Prof. Julius ŠPIČÁK, místopředseda výboru pro zdravotnictví /ANO 2011/

Já souhlasím s tím, že naprosté bezstarostné šíření není možné. Já jsem pro restrikce. Ale restrikce selektivní a postavené na faktech. Už to dneska říkám asi poněkolikáté, ale řeknu to klidně ještě jednou.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane Ferjenčíku, tak restrikce, pomalu se blížíme k závěru pořadu, pár minut určitě ještě máme. Když to máme jasně zformulovat, vy jako Piráti, nebo vy jako pan Ferjenčík, to je celkem jedno, co byste si dovedl představit, aby, že můžeme udělat jako prevenci toho, že pak musíme prostě to všechno vypnout jako Izraelci, nebo něco podobného, pokud ta čísla poletí nahoru?

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru /Piráti/

Jako my dlouhodobě, a konečně to řekl pan premiér už i v tom, v tom dnešním projevu, voláme po zapojení externích subjektů do trasování lidí, prostě, já to furt jsem nepochopil, proč nebylo možný...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Víte, příklad, dnes vyšla zpráva, že 60 pracovníků úřadu vlády se zapojí do trasování, to znamená budou telefonovat, já si říkám, proč se nemohlo urychleně nějakou zakázkou podlimitní, tak aby to vyhovovalo zákonu, najmout 5-6 call center, který prostě pomůžou tý hygieně, aby to trasovali, aby jim prostě pomohli, vždyť to je přece otázka jednoho, dvou, tří dnů, kdyby se to mohlo spustit, a teď se narychlo bude zaměstnanci úřadu vlády, no, já nevím.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru /Piráti/

Pro mě tohle je asi nejvíc nepochopitelná věc, co se, co se stalo v tom přístupu, že, že strašně dlouho vláda trvala na tom, že, že trasovat musejí kvalifikovaní hygienici a prostě místo toho, aby, aby zapojili externí call centra, kde prostě skutečně /souzvuk hlasů/ nějaký skript, které prostě člověk...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Dvoudenní školení a mohli pracovat.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru /Piráti/

O tom jsem přesvědčen. Takže dneska konečně pan premiér připustil, že teda tuhle infrastrukturu postaví, tak tohle je podle nás určitě nutná věc, stejně tak je potřeba dostavět tu infrastrukturu na ta odběrová místa, protože dneska je to, je to jasné z toho, jaké je strašně vysoké procento pozitivních u těch testů, z toho je evidentní, že na...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Mimochodem, promiňte, že vás zase přerušuji...

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru /Piráti/

...neidentifikovaných nakažených.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Promiňte, že vás zase přeruším, já jsem dnes ráno viděl zprávu, že česká firma, teď nevím její jméno, s těmi testovacími sadami čeká na certifikaci Státního úřadu pro kontrolu léčiv a že jí pořád ještě nedostala a že hrozí, že dojdou ty testovací sady, nebo se budou muset koupit v Číně. Nemáte někdo informaci, jestli ta česká firma to dostala, tu certifikaci.

Prof. Julius ŠPIČÁK, místopředseda výboru pro zdravotnictví /ANO 2011/

Já ji nemám, nemám tu informace, nevím.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Takový zvláštní jev, že prý jsou to dobré věci, ale nemají certifikaci českého úřadu, vyváží to do zahraničí, kde se to používá, ale u nás se to používat nemůže, byť je to tady vyráběno, ale možná ji dneska dostal, já nevím.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru /Piráti/

Jasně. Ten byrokratický šiml je tady děsivý, a v tom zdravotnictví je to úplný extrém, ale v tomhle to bude obrovská prověrka, ta krize. Pak další věc, co je potřeba udělat, je masivní propagace aplikace eRouška, já jí mám, u nás na poslaneckém klubu jí mají, tuším, všichni. A ta aplikace začne fungovat ve chvíli, kdy skutečně bude masivně používaná.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já jsem si jí tedy stáhnul a jenom mě zaráží, že tam celý den nebyly vůbec aktualizovaná čísla o nakažených a podobně, mně to přišlo teda zvláštní, je to úplně nové, ještě jsem se to snažil restartovat, jestli mi to nějak nezamrzlo, ale tak...

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru /Piráti/

Já si myslím, že tohle zrovna tahají asi z toho webu ministerstva zdravotnictví, který je aktualizovaný 2krát denně, tak tohle by mě zas tak nepřekvapovalo, ale, ale je možné, že tam došlo u vás k nějakému selhání techniky. Každopádně tohle je podle mě správná cesta, ale je potřeba, aby to používaly miliony lidí, protože jinak to fungovat nebude, tak to je, to je další věc. A pak podle nás je na místě, a samozřejmě, jak říká pan profesor, podle, musí to být podloženo nějakou vědeckou zkušeností, zavádět ta, řekněme, provozní opatření, podle mě by bylo na místě nějakým způsobem regulovat fungování hospod, jaký tam má být rozestup mezi stoly, jaká mají být pravidla pro obsluhu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A ty hromadné akce, ty různé, to, co jsme viděli teď o víkendu, to bylo, já jsem viděl v Ústí nad Labem byl půlmaraton, kde prý 2000 běžců plus rodinní příslušníci byli, v Praze bylo nějaké vinobraní, bylo mistrovství Evropy ve vodním slalomu, zase stovky a stovky lidí, když jsme se podívali, tak v každém městě v podstatě se něco konalo.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru /Piráti/

Já tady skutečně nemám odbornost na to, abych posoudil, jak jsou tyhle akce rizikové. Vím, že teďka je hodně v médiích zmiňovaná ta večeře na Karlově mostě, loučení s koronou, já jsem se na to i dotazoval pana primátora Prahy Zdeňka Hřiba, a on říkal, že z hygieny nemá informace o tom, že by tahle akce byla nějakým ohniskem šíření, takže skutečně třeba podobně říká, že divadla zatím poměrně obstály ve vztahu...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tomu bych i věřil...

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru /Piráti/

...šíření nemoci, takže, takže skutečně, pokud...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Roušky venku.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru /Piráti/

Ty akce podle mě je nutné řešit skutečně v závislosti na tom, jestli jsou reálně rizikové nebo nejsou. Já jsem, já jsem spíš příznivec roušek uvnitř, protože podle mě roušky venku pak vedou k tomu, že člověk přijde dovnitř a sundá si jí jako s úlevou, že ho teďka nikdo nevidí a vlastně je víc jako ohrožující, že víc...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jednoduchá otázka,...

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru /Piráti/

...než ji nosit venku.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane doktore, já nevím, já samozřejmě, zase se budeme vracet k tomu, že nikdo z nás není lékař, kromě pana profesore, ale já mám takový pocit, že jestli na mě někdo praskne venku nebo vevnitř, je celkem jako jedno, jo, a když jsem viděl ty obrázky, byl nějaký revival skupiny Queen podle internetových fotografií, kde byly opravdu stovky a stovky lidí, o nějakých rozestupech nemohla být ani řeč a fandili tam a zpívali, no, mně to přišlo, asi podle regulí dobrý, protože to bylo venku, ale prakticky mi to přišlo úplně hloupý.

Jiří POSPÍŠIL, zastupitel Prahy; europoslanec /TOP 09/

Tak je otázka, jestli by toto nespravilo právě to, že by ti lidé měli ty roušky, já fakt nejsem příznivcem toho nedělat nic a pak všechno zakazovat a bourat tu ekonomiku, protože...

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru /Piráti/

Pardon, na hromadných akcích roušky určitě ano, pardon, jenom, abych nebyl dezinterpretován.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ne, tak já myslím, že všichni máme stejný cíl udělat toho tolik...

Jiří POSPÍŠIL, zastupitel Prahy; europoslanec /TOP 09/

Víte co,...

Jaromír SOUKUP, moderátor

...možné jenom proto, abychom pak nemuseli vypnout všechno, to je ten...

Jiří POSPÍŠIL, zastupitel Prahy; europoslanec /TOP 09/

O tom to je a nedělo se tu v létě nic, že jo, ale já to vidím, kultura je dneska zničená. Vidím to, jak jsou poškozena muzea, řeším Kampus, že jo, a tak dále, vidím, že se dostáváme do situace, kdy všechno zavřeme a česká kultura, malí a střední podnikatelé, obchod, restaurace, hotely, tady to šlo dolů, si myslím, že by bylo menší škodou, kdybysme se všichni trošku uskromnili a nosili v létě i na hromadných akcích roušky, jako to třeba je v Německu a v Belgii a třeba by ten nárůst nebyl tak veliký, ale to je názor laika, možná to selsky hloupě, ale selský rozum v téhle oblasti.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Samozřejmě, ale, víte, u té kultury, já jsem četl v pátek prohlášení několika divadel, podepsal ho Karel Heřmánek, který vlastně vyzývá vládu k tomu, aby sáhla k tomu kroku uzavření divadel, protože oni jsou v zoufalé ekonomické situaci. A Karel Heřmánek říká, my teď hrajeme pro diváky, kteří nám zaplatili na jaře a my jsme jim ty vstupenky nechali jako platné teďko na podzim, ale nové vstupenky lidé nekupují, protože se prostě obávají do divadel chodit a my se dostáváme do začarovaného kruhu.

Jiří POSPÍŠIL, zastupitel Prahy; europoslanec /TOP 09/

Tak to je určitě taky taková logika, já to vnímám velmi intenzivně, že lidé, jak se začínají bát, tak nechodí do divadel, nechodí do muzeí, a ve chvíli, kdy to divadlo, nebo to muzeum je závislé na vstupném, tak ho to ekonomicky podlomí. Problém je, že když zde není nějaké autoritativní rozhodnutí státu, města, tak ta divadla a muzea dál běží, ale nevydělávají a je to pro ně horší, než kdyby je stát zavřel, předpokládám, že pan Heřmánek říká k tomu, že by se měly poskytnout nějaké ekonomické...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano, on to myslí tak, že když se to zavře, že za to dostane nějaké náhrady. Pane doktore,...

Jiří POSPÍŠIL, zastupitel Prahy; europoslanec /TOP 09/

Jako člověk, který hájí kulturu a bez kultury není národ, tak si myslím, že je třeba v této oblasti přistupovat velmi citlivě a zachránit českou kulturu, když nám tady...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane doktore,...

Jiří POSPÍŠIL, zastupitel Prahy; europoslanec /TOP 09/

...muzea, divadla, bude to velmi smutné.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane doktore, pane profesore, máte možná to štěstí nebo smůlu na poslední slovo a teď je na vás, jestli bude uklidňující, jestli bude varující.

Prof. Julius ŠPIČÁK, místopředseda výboru pro zdravotnictví /ANO 2011/

Já tedy bych řekl, že budu znovu, já se k tomu vrátím, ano, už jako to bylo to, nebo /nesrozumitelné/ musí být zničeno, že jo, tak znovu apeluji, stavme opatření na skutečných faktech, na analýze faktů. Tady zaznělo, říkalo se, že na Karlově mostě, já nechci slyšet, co se říkalo na Karlově mostě, já chci slyšet, že tam bylo 300 lidí a nakazilo se 20 a jaký to...

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru /Piráti/

To rozhodně ne.

Prof. Julius ŠPIČÁK, místopředseda výboru pro zdravotnictví /ANO 2011/

...prostě a tato číslo, tak já si dovolím apelovat selektivní opatření, opatření, která jsou postavená na prostě nezpochybnitelných faktech, prosím, soustřeďme se tedy na to a reagujeme tímto způsobem. A musím říci, ano, velká ochrana, skutečně kultura. A zase separujeme, co všechno v té kultuře je. Zdá se, že skutečně teda ta klasická divadla a vážná hudba nejsou takové riziko jako jiné tedy kulturní projevy. A pak velký apel děti. Děti je velký problém, takže tam musíme být též velmi systematičtí a velmi tedy selektivní, pokud jde o tedy výuku dětí. To je další katastrofa vedle kultury.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pánové, více už se do tohoto pořadu nevejde. Já jsem vám chtěl poděkovat za to, že jste přišli.

Mikuláš FERJENČÍK, místopředseda rozpočtového výboru /Piráti/

Díky za pozvání.

Prof. Julius ŠPIČÁK, místopředseda výboru pro zdravotnictví /ANO 2011/

Já děkuji za pozvání, pana řediteli. Hezký večer. Všem posluchačům bez Covidu, pokud možno.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Vám, vážení diváci, děkuji za pozornost.