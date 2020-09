JS Live se čtveřicí exkluzivních hostů na téma koronavirus

Čtvrteční Jaromír Soukup LIVE se opět týkal koronaviru a opatření, která činí vláda. Jak nyní vypadá zdravotní situace v Česku, jaké jsou počty nakažených a hospitalizovaných, tak o tom byla řeč se čtveřicí exkluzivních hostů. Pozvání moderátora Jaromíra Soukupa tentokrát přijali: hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD), novinář, spisovatel a člen Rady České televize Luboš Xaver Veselý, nezávislý kandidát do Senátu Ondřej Závodský a předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička (ANO).

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pánové, ještě jednou děkuji za to, že jste přišli do studia, a to téma je jasné. Koronavirus, co můžeme dělat, co nemůžeme dělat, co se stalo, jaká je situace, a já to jenom, pane doktore, krátce zrekapituluji. Testujeme zhruba plus minus 20 000 lidí, z těch 20 000 lidí se zhruba 3000, 2 až 3000 ukazují jako pozitivní. A teď má to různé průběhy, v neděli, v neděli je trošku méně nakažených, protože se méně testuje, ne, protože by virus držel neděli, ale je prostě taková situace, bohužel s tím stoupá obava. A ta obava stoupá z toho důvodu, že stoupá počet hospitalizovaných a stoupá počet lidí v těžkém stavu a stoupá počet lidí, kteří zemřeli. A už to není úplná legrace, protože počet hospitalizovaných denně, denně narůstá zhruba o 50, což je prostě 50 nemocničních lůžek. A obava, že by mohlo dojít k zahlcení zdravotnického systému, že by tedy ty lůžka už nebyly, pokud s tím nezačneme něco dělat, tady je. No, Roman Prymula, situace, omezení, opatření, to je téma, samozřejmě společné pro všechny.

Judr. Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/

--------------------

Určitě ta obava roste, ono je to logické, protože ten vývoj těch posledních týdnů, já si neodpustím jednu poznámku, nebyl pravda, řekl bych, stabilní, protože jsem jistou chaotičnost jsem cítil úplně stejně jako na jaře, tentokrát poměrně velké podceňování situace, ale já myslím, že to není o těch konkrétních počtech v této chvíli, ale spíše o trendech a my jako Asociace krajů před přibližně 3 týdny ústy Ivo Vondráka, mého kolegy z Moravskoslezského kraje, jsme chtěli tehdy ještě po té vládní radě, aby provedla revizi počtu těch...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Vládní rada pro zdravotní rizika, nebo tak...

Judr. Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/

--------------------

Ano, ten poradní orgán, který byl dáván na naroveň krizovému štábu po určitou dobu panem premiérem, tak tato vládní rada, aby provedla určitou revizi těch hospitalizačních lůžek, protože pro tu intenzivní péči je to nezbytné, vyčlenit případně kapacity a připravit se na horší období. To období postupně nastává, i když já bych zatím nepanikařil, ale myslím, že se teďka ty ledy hnuly a je vidět za těch několik dnů výrazný posun v nasměrování a výrazný posun v chování ministerstva zdravotnictví. Takže já nyní spím trošku klidněji, než před 3 týdny.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No, to je jasné, ale ono je to, ono to má velký doběh, ta opatření, já tomu říkám, že je dobré se dívat do zpětného zrcátka, ale musíme se dívat také do čelního skla, abychom nenarazili. A je zřejmé, že počet těch hospitalizovaných kopíruje počet nakažených, ale s určitým odstupem, dejme tomu, 10 dnů, nebo podobně. Vaši odborníci říkají, že to zdravotnický systém bude zvládat, kdy to přestane zvládat, kdy prostě, jednoduše nezvládání zdravotnického systému znamená, že nebude dostatek lůžek pro nemocné, který, kteří je potřebují a je v podstatě jako jedno, jestli budeme rozšiřovat počet covidových lůžek, ale tím pádem budeme omezovat péči pro ostatní pacienty, to je jedno.

Judr. Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/

--------------------

Náš zdravotní systém je schopen zvládnout až do 4000 hospitalizovaných osob, to je číslo, které vychází z kvalifikovaného odhadu, nejenom statistiků, ale skutečně reálných odhadů těch, kteří se zabývají intenzivní péčí a Covidem, protože těch hospitalizovaných jsou přibližně 4 % z celkového počtu pozitivních případů, takže pokud v České republice budeme mít asi 120 tisíc nakažených, tak přibližně 4 % budou hospitalizováni, a to náš zdravotnický systém zvládne. Pokud to trošku stoupne, tak už v té chvíli se budou muset například omezovat určité činnosti v nemocnicích, to znamená, že to půjde na úkor jich.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To je, to je úkol dne, to je logické. Já vždycky upozorňuji, že už nejde o to, kolik procent z testovaných je nakonec nakažený, kolik procent z nakažených je hospitalizovaný, tady jde o to primárně, že ta absolutní čísla začínají být prostě vysoká.

Judr. Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/

--------------------

To je určitě pravda. Já, když dám příklad Pardubického kraje, tak my máme v tuto chvíli přibližně stejné číslo 20 až 30 hospitalizovaných, toto číslo se nezvedá, ale celostátně je vidět ten nárůst a souvisí s počtem tedy pozitivně testovaných, takže opravdu je to pro krizový štáb jeden podle mě z klíčových úkolů.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Xavere, kdo selhal. Je zřejmé, je naprosto zřejmé, že současná kritická situace, a ta situace opravdu není dobrá, máme druhá nejhorší čísla v Evropě, pokud to dáme v nějakém, v nějakém poměru, dejme tomu, posledních 5 dnů, tak dokonce můžeme se dostat až pole position, to znamená úplně nejhorší čísla nakažených z celé Evropy v poměru k počtu obyvatel. A teď já už bych nevedl diskuzi o tom, jestli, jestli je to lehčí nebo horší než chřipka, prostě absolutní, absolutní čísla hospitalizovaných už jsou prostě vysoká, už přímo ohrožují, nebo pořád se to zvládá, ale doufejme, že se to zvládne, to uvidíme v příštích dnech a týdnech, ale už to prostě ohrožuje, už je to vážná věc. Kdo selhal? A ten důvod je jasný, my jsme prostě rozvolnili v červenci všechno, nechali jsme ten virus šířit a on nám to teď prostě vrací, to je vidět, viru to nemůžeme zazlívat, virus má svoji biologickou podstatu, to, že je silnější než my. Kdo selhal?

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Kdo selhal? Tak to je těžké v této chvíli, já jsem...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Na to, co se děje teď.

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Já můžu říkat, co si myslím, protože nikam nekandiduju, na rozdíl od pánů. Já v tom hlavně vidím, promiňte mi tu myšlenku, protože je trošku zlá, já v tom vidím teď absolutní krizi důvěry. Proč říkáte hm? Souhlasíte.

Judr. Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/

--------------------

Ano.

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Je to teď absolutní krize důvěry v tom, že jsme...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Co by se dělo, kdyby nesouhlasil pan dokto.

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

No, to já nevím, já jsem, víte co, každej dnes má právo říct všude svůj názor a je to tak v pořádku, kdekdo si může sednout k YouTube a vyprávět, co si o věci myslí. Kdekoho zvou do médií a mnozí, mnohé z těch lidí považujeme za odborníky, oni jimi jsou, páni profesoři všeho druhu, a tak, každý to vidí jinak. A lidé jsou dezorientovaní. A já to velmi často slyším. Já jsem byl o víkendu u rodičů na Moravě, když se bavíte s těma lidma, tak oni nevědí, jestli má pravdu Prymula, jestli má pravdu prof. Beran, nebo do toho pan prof. Žaloudík, nebo pan doc. Šmucler, a je tady hlavně nedůvěra, a ta je zhoubná, je to taková rakovina důvěry, pane Soukupe, to je hezká myšlenka, viďte?

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

K čemu, protože tak co mají ti lidi dělat, byli jsme vystrašení, všechno se uzavřelo, byl tady velký respekt k tomu viru a upřímně obrovská podpora vlády na jaře, kdy prostě ten velký respekt, ta obava prostě vedly k tomu, že vláda získala obrovskou podporu a pak, jako když se sepne a on pan premiér nám to jako naznačil, on říkal, tak chtěli jste rozvolňovat, tak jsme rozvolnili a udělali jsme chybu. Pak jako, když se to přepne, jsme ztratili respekt tomu viru, začali jsme se chovat, jako kdybychom chtěli dohnat to, co jsme si, to, co jsme si odepřeli a ono se nám to prostě teď vrátilo.

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

To už je příběh, ale vy jste se ptal, kdo selhal. Systém selhal. A systém...

Judr. Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/

--------------------

Ano.

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Vy pořád říkáte hm, já nevím, jestli to není nějaká provokace.

Judr. Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/

--------------------

Ne, já s vámi souhlasím, budete se divit.

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Protože systém nastavují a potom plní lidé. A já jsem dnes dopoledne jel autem, poslouchal jsem na Českém rozhlase jakýsi rozhovor, kde říká jakýsi odborník, že třeba v Plzni na hygieně se vůbec netrasovalo, že tam si prostě nevzali za svůj ten program, tak, tak, kdo to kontroluje.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Jedna taková rýpavá k vám jako publicistovi, člověku, který se nebojí říci svůj názor. Já jsem slyšel předsedu Hamáčka, který říkal, že příští týden můžeme očekávat 6000 nakažených, ale neřekl, že se bude dvojnásobně testovat, takže je to dvojnásobek, zhruba dvojnásobek toho, co máme teď a říkám si, no, tak buď má nějakou informaci o tom, že ten virus se chová jinak, že z 30, že z 15 % těch testovaných, který jsou teď nakažený, bude 30, anebo má informaci o tom, že se bude dvojnásobně testovat, ale pokud by jí, pokud by jí měl, tak proč nám to neřekl. Víte, co já si, počkejte, víte, co já si myslím, že on dneska řekne tejden před volbama, že bude 6000 nakažených, což nebude, oni budou 3000. A pak bude říkat, že je dobrej, že to zvládá a mě tohle to...

Judr. Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/

--------------------

To je spíš styl pana premiéra, já teda, pokud můžu, to vy jste řekl strašně důležitou věc, že to je krize důvěry. A bohužel teda...

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Zapište si to, pane Netolický, to byla hezká myšlenka.

Judr. Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/

--------------------

No, je to fakt dobrý, já s tím souhlasím, ale na té krizi důvěry se nepodíleli pouze odborníci, protože těch odborných stanovisek bývá často hodně, ale ten, kdo rozhoduje, jsou politici...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pojďme mluvit o politicích.

Judr. Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/

--------------------

Přesně tak. To, jakým způsobem k tomu přistoupili od začátku, když se všechno hrotilo, a ta důvěra na začátku byla, to bylo vidět semknutí toho národa, jak lidi opravdu chtěli dodržovat, chtěli být zdraví, a potom najednou se všechno rozvolnilo...

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

A média, pane Netolický, a média, politici.

Judr. Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/

--------------------

Teď najednou tu důvěru získat zpátky bude strašně těžké. Já to cítím ze svého okolí, protože ti lidi úplně jinak reagují a ta dneska právě nedůvěra.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Respekt.

Judr. Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/

--------------------

Přesně tak. /Reklama/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pane Hniličko, vy jste napůl politik, vy nejste politik, ano, jste politik, ale současně šéf nejmocnějšího orgánu, který zastřešuje sport, financuje a zastřešuje sport. A jedno z těch opatření je jako logické, víte, já to teď uvedu, máme v podstatě 2 možnosti, máme 3 možnosti. Dělat, že ten virus není, nebo že možná vůbec nevadí. A pokud tohle neuděláme a přiznáme, že teda nám vadí, že musíme to nějak regulovat, tak máme 2 možnosti, buď postupovat tak, že odizolujeme ty nakažené, vytrasujeme jejich kontakty, ty izoluje a zbytek společnosti zůstane v naprosto normálním režimu, protože se nám podaří ty nakažené odizolovat, vytrasovat, chytrá karanténa, a tak dále, což si přiznejme, jsme zvorali, to se nám prostě nepovedlo, anebo máme tedy druhou možnost, zabránit tomu šíření viru celoplošnými opatřeními, roušky, omezení shromažďování lidí, protože to, že se přenáší primárně při kontaktu s lidmi, při mluvení kapénkami, to je prostě dokázané, to je zřejmé. A z toho prvního nápadu té chytré karantény, důsledného trasování, důsledného testování jsme se pomalu prostě vrátili k těm plošným opatřením a na ten sport, kulturu, samozřejmě restaurace, obávám se, že i školy, zatím vysoké, to dopadá velmi dramaticky. Pokud vy jako šéf Národní agentury pro sport byste měl zhodnotit ta stávající opatření. Kriticky, možná pozitivně, ale s vědomím toho, že oni nebudou poslední.

Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury

--------------------

Tak já, pokud k tomu můžu něco říct, tak já bych se trošku vrátil do historie, do úplně jinýho začátku, kdy v podstatě ta koronavirová doba začala. A opravdu všichni, všichni občani se snažili respektovat ty opatření, nikdo jsme nevěděli, jak vážný, o jak vážný vir se jedná a myslím si, že i epidemiologové, o kterých jsme nikdy neslyšeli, tak sehráli svoji důležitou roli. Já za náš resort, resort sportu musím ale tady konstatovat, že to byli právě sportovci a lidé vůbec obecně, který, kteří chtěli sportovat, protože jsme byli zamčeni poměrně dlouho v našich domácnostech s dětmi, do škol se nechodilo, kroužky byly omezeny, sportovní kluby, kterých je v každém městě spousta, tak po určitou, po určité době už na nás chodilo spousta dotazů, kdy už aspoň otevřeme kroužky pro děti, myslím tím sportovní, kdy se začne sportovat, začali lidé chodit na cyklostezky, do lesa, najednou jsme vymýšleli opatření, je les sportoviště, není sportoviště, byli omezeni na sportovištích, a to sportovní prostředí obecně vyvinulo obrovský tlak na vládu, na politiky, chcete-li, aby se začalo rozvolňovat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Vy jste chtěli rozvolňovat, to bylo v nějakém, čau lidi, vy jste chtěli rozvolňovat, chodili za náma divadelníci, sportovci, tak jsme rozvolňovali, takhle to řekl, ale vždycky tak jako bezděky přizná...

Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury

--------------------

Ono to není jenom o těch sportovcích, ono je to o tom českém národu obecně, jedna z věcí, která, kterou já se snažím poslat ten vzkaz tomu národu a politikům, je, že sport je obrovský fenomén v České republice. V této době se to ukázalo více, než kdykoliv jindy, není to jenom o té prevenci, ale lidé jsou u nás zvyklí sportovat, milují sport, rádi se dívají na sport se všemi jeho kladnými i negativními, řekněme, dopady, ale to sportovní prostředí samo o sobě opravdu vyvinulo a stále vyvíjí ten tlak na to, aby soutěž proběhly.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To určitě, to určitě, tady jde jenom o to, že ten tlak na to, víte, když jsem uvedl poměrně složitě to téma, ten tlak na ta celoplošná opatření, ten je prostě zřejmě, je zřejmé, že už teď se dotýká sportu a on se totiž jako dříve nebo později začal samozřejmě dotýkat i sportovců, pokud prostě kluby nebudou mít peníze ze vstupného, pokud tam nebudou chodit lidi, tak samozřejmě bude mít problémy se sponzory. A pokud začnou v systému ubývat peníze, tak budeme mít problém, nebo nebudeme mít problém, ale nebudeme se moci srovnávat s ostatními zeměmi a na olympijských hrách prostě už to nebude, jak když jsme fandili Hniličkovi v Turíně, no.

Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury

--------------------

Jednoznačně, ale je to jenom určitý segment toho sportu, je to vrchol pyramidy, o kterém teďko mluvíte, je to ten profesionální sport, potažmo reprezentační, ale co je potřeba vnímat, a to my vnímáme velmi silně, je ten spodek té sportovní pyramidy, a to je ten sport na vesnicích, my sami jsme zahájili Roadshow, já jsem měl možnost vidět i jiné odvětví sportovní, že jich je spousta v těch obcích a všude, všude chtějí sportovat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Heleďte, teď víkendu jsem viděl, že v Ústí nad Labem se koná půlmaraton, kam přišlo 2000 sportovců, každý z nich tam měl nějakého rodinného příslušníka, takže to bylo opravdu tisíce lidí na jednom místě. Teď o víkendu se má konat, jestli se to nezrušilo teda, ale ještě v rádiu dnes, jsem poslouchal v autě rádio, tak tam o tom mluvili, se má konat běžecký závod Praha - Běchovice. Je to jako nutný, té nákazy...

Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury

--------------------

Nevím, jestli je to nutné, to je asi otázka na ministra, nicméně také se bavíme, když se bavíme o sportovcích, bavíme se o skupině, která asi primárně není ve většině případů ta, která by měla být nejvíce ohrožená, tyhle ty, tyhle ty eventy se konají venku, ani ne na stadionu, že jo, běhá se někde po silnici, tudíž já si spíš myslím, jestli naopak to není chtěné při dodržení určitých opatřeních, o kterých se teďko bavíme, jestli to teďko rozvolníme do vln po 50 lidech, tak si myslím, že to, že je důležité, abysme i pro tu psychiku dokázali se hýbat a trochu sportovat, ideálně venku, pokavaď to jde.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já vím, já vím, ale pořád se snažíme držet v módu, že je to jenom jako lapálie, ale já jenom na to upozorňuju, že to už není jako lapálie, že se opravdu budeme muset uskrovnit, že to není jako legrace, ta situace, že to fakt jako hrozí obrovským národním průšvihem.

Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury

--------------------

Je to určitě věc názoru, bych chtěl říct, my jako sportovci, nechci ten vir vůbec ničím podceňovat, ale my si stále věříme, že když bude, když budeme sportovat, když lidé budou sportovat, budou, ta jejich imunita bude samozřejmě silnější, účinná vůči vícero virům a neříkám, že by jsme neměli dodržovat opatření, nebo neklást tomu jako, aby byl dostatečný důraz, ale sportovat opravdu, zamezit sportování by bylo problém...

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Pane Hniličko, v takovým, v takovým pěkným obalu, ale vzpomeňte si na začátek, jak to všechno bylo, i vy sportovci jste si vymrčovali, že lidé musí na ty stadiony, že chce ta utkání, stejně jako divadelníci, a to, a teď to balíte do takovýho hezkýho příběhu, ale on to hezkej příběh není, je na to potřeba myslet, že se na začátku udělala chyba. I sportovci mohli vydržet ještě chvilku, ne, nebo ne?

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pánové, teď musí dostat slovo pan Závodský, jestli může pan Netolický velmi krátce.

Judr. Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/

--------------------

Já jsem chtěl dát jeden konkrétní příklad, protože bohužel se to netýká jenom vrcholu pyramidy, ale i těch sportovců na těch nižších úrovních, protože dám příklad. Autobus plný dětí odjel na přátelské utkání na hokej do Brna, vrátili se, vrátily se 3 týmy nakažené, ale vzniklo nám tam lokálního ložisko ze šíření té nákazy, protože se od těch dětí nakazili rodiče, prarodiče a v podstatě začal komunitní přenos, to znamená, pokud sportovat, jako že určitě ano, tak musíme najít parametry, aby to bylo skutečně pro to zdraví, pro to zdraví a ne za každou, protože bohužel nám vznikají fakt nekontrolovatelná ložiska.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Jestliže můžu poznamenat, jo, já jsem tady těm, tou svou poslední replikou, na kterou možná jako podrážděně reagoval Xaver, ale v zásadě...

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Velmi podrážděně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ne, v zásadě správně, protože na mě to tak působilo, že se budeme za každou cenu ve sportu snažit zachovat normál, že fotbalová liga poběží, hokejová liga poběží. A teď tady bylo mistrovství Evropy v kanoistice, jestli není čas si prostě přiznat, teď to prostě musíme fakt zastavit, a nejen...

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

A nejen ve sportu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Teď to fakt musíme zastavit a zabránit přenosu toho, toho viru s ohledem na ty počty nakažených, hospitalizovaných a mrtvých. To je všechno.

Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury

--------------------

Tomu rozumím, ale nezlobte se, já ten sport musím bránit a potom bysme museli ale zastavit provozy v některých fabrikách, protože tam se lidé také potkávají. A my se bavíme o tom, o tom zamezení, nemyslím, my to řešíme ty opatření hlavně na vnitřních sportovištích, na vnitřních sportovištích, tak tam se lidé potkávají také, ano, je pravdou, že třeba například zimní stadiony, že tam se ukazuje, že jak jste zmínil, že tam se ten vir vyskytuje více, ale to může být také díky kabinám, co jsme řešili, co jsme řešili...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já nejsem epidemiolog, řekl bych, že když 500 lidí zařve gól, tak...

Judr. Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/

--------------------

Já jsem o tom s epidemiology bavil právě o hokej a nejagresivnější prostředí je skutečně nad ledovou plochou, protože je tam hodně aerosoly, jak odtává led a je to epidemiologicky nepříjemné prostředí, nikoli ty kabiny, protože ty kabiny by byl problém i ve fotbale a všude. Tam není.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pojďme, pojďme pokračovat, pojďme mluvit, abychom se tady, víte, to je pro moderátory těžká věc, když tady mi pan Šmucler řekne jméno nějaký studie a ptá, jestli jí znám, tak neznám, přesně teda nevím, jak je to s aerosolem nad ledovou plochou, ale moje představa, že když 500 lidí zařve gól, tak máme problém. Pane Závodský. Pane Závodský, já vím, je to vážná věc, ale snažím se to dělat tak, abychom byli pro diváky stravitelný a Xaver tady řekl jedno důležité téma, systém selhal.

Ondřej ZÁVODSKÝ, nezávislý kandidát do Senátu

--------------------

To mě pobavilo hodně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No, tak on totiž opravdu, zdá se tak trochu selhal, protože zmatek v těch institucích, které jsme viděli, když úřad hlavní hygieničky vůbec nebyl obsazen a pak byl teda obsazen, ale nějak dočasně a stejně za ministerstvo mluvil tehdy pan Prymula, pak pan Prymula přešel na úřad vlády, ale dělal úplně jinou funkci a stejně mluvil o té epidemii, pak byla zřízena nějaká rada, jako poradní orgán vlády pro zdravotní rizika. Viděli jsme, že ústřední krizový štáb prostě panu premiérovi nejde přes fousy, že se mu to nechce řídit nikdy, protože to není poradní orgán, to je pracovní orgán vlády, který má svoje pravomoci a už nemůže být úplně pod kontrolou, protože je to prostě kolektivní orgán a takhle bych mohl pokračovat, ale jestli selhání toho státního aparátu, nebo selhávání státního aparátu, ať už jde o pravomoci, nebo konkrétní naplnění, a teď můžeme mluvit o hygienických stanicích, které to prostě nezvládaly, tak to prostě je, ale bohužel oni to nezvládali tak, že jim to nemůžeme vyčítat, protože oni tam dřeli, ale bylo jich strašně málo. A jestli to má prostě přímou souvislost s tím, co se teď děje, tedy počtem nakažených, poprvně teď mluvíme o rizicích zdravotního systému, to prostě pro nás ještě před 3 měsíci bylo zcela nepřijatelné.

Ondřej ZÁVODSKÝ, nezávislý kandidát do Senátu

--------------------

To, co mě tady pobavilo, samozřejmě je ta fráze, že selhal systém, systém je nějaký soubor procesů, který snad proboha vymýšlejí lidé, ne. Ten systém na vrcholu hierarchie, tedy státu, je premiér, který tady vydává naprosto zmatená, zmatená prohlášení, střídají se tady ministři, nakažují se hlavní hygienici, a to přece není systém, který selhává, selhávají lidé, kteří tedy ta pravidla nějakým způsobem vytvářejí a jestliže...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A je v tom nějaký rozdíl, jestli jako, víte, tak jestli je v tom nějaký rozdíl, jestli, takhle, jestli já jako občan poznám rozdíl, že selhává systém, anebo lidi, pro mě, mně to přijde, že je to jedno.

Ondřej ZÁVODSKÝ, nezávislý kandidát do Senátu

--------------------

Pro mě je to naprosto zásadní, že neselhává nějaký abstraktní systém, něco obecného, co nemůžeme napravit, to je ten systém, tak systém nepotrestáme, systém nevolíme ve volbách. Volíme přece ve volbách lidi, kteří jsou za vytváření systému tohoto státu odpovědí. A jestliže si budeme pojmenovávat takovýmhle obecnými frázemi, kde je problém, tak ho nikdy nenaplníme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Dobře. A kdo, kdo teda selhal?

Ondřej ZÁVODSKÝ, nezávislý kandidát do Senátu

--------------------

Jestliže máme vládu obsazenou konkrétními lidmi a tito lidé vytváří naprostý chaos v pravidlech. A jestliže máme lidi, kteří právě ten chybný systém vytváří, tak za to patrně mohou oni. A jestliže se z úst premiéra dozvídáme silné nepravdy o připravenosti a podobně, tak přece tady by měla být konkrétní odpovědnost konkrétního člověka, případně konkrétních lidí. A jestliže znovu se dozvídáme další a další nepravdy o tom, co nás čeká a o tom, jak jsme na tyto situace připraveni, tak pak se prostě nejsme schopni hnout, mimo jiné i proto, že si nepojmenováváme odpovědnost.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pane Netolický, to zřízení ústředního krizového štábu, teď už je, zasedá. Pomůže to?

Judr. Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/

--------------------

Tak podívejte, to je právě to, že jsme rozhýbali, použiju termín systém, konečně, že nejdeme cestou, která není standardní, my jsme se zase snažili vytvářet, a to má pan Závodský pravdu, českou cestu řízení takovýchto situací, ale my máme krizový zákon, ten má jasné parametry, krizový štáb je orgán, který má koordinovat takovéto činnosti a nejenom v době koronavirové krize, nebo pandemie, ale byl zřízen pro různé mimořádné události, situace, které si dovedete představit, povodně, já nevím, nemůže být aktivován při celé řadě jiných, a je to z toho důvodu, že je to pracovní orgán složený z lidí, kteří nejsou ani často politici, byť politikem je řízen, ale ten to spíš moderuje. A za stávající situace skutečně mám pocit, že se změnily věci, ono to třeba lidé úplně nepoznají, ale konečně mi chodí, nám hejtmanům informace z tohoto krizového štábu, jak jsou projednávány naše podněty, protože my máme svoje krizové štáby a je to pro nás partnerský orgán. A je to partnerský orgán pro všechny zastoupené, to znamená, že se řeší třeba to, co vy jste zmínil, ta kapacita lůžkové zdravotní péče, tak je to téma právě ústředního krizového štábu, ústředního ústředního krizového štábu, což je podle mě dobré.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To je teď téma číslo jedna, víte, já jsem jako za to zřízení ústředního krizového štábu jako rád, protože dokavaď ta pandemie byla, nebo prostě ta nákaza byla systémem opravdu zdravotnického resortu, tak asi na to ministr zdravotnictví má stačit, ale teď už to fakt není jenom problém zdravotnického rezortu.

Judr. Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/

--------------------

Poslední poznámka, jestli si můžu dovolit. Na Slovensku je nesrovnatelně klidnější situace, přesto ústřední krizový štáb funguje, funguje tam dlouhodobě, funguje ve všech ostatních státech, to jenom my vždycky říkáme, a bylo to úplně stejné v době nouzového stavu, bylo nám hejtmanům řečeno, 6. března, žádný nouzový stav nebude, protože není nouze. Za pár dnů se vyhlašoval. Tady nám před 14 dny bylo řečeno, žádná krize není, není potřeba krizový štáb, je potřeba to vnímat tak, že ostatní státy je mají a je to z toho důvodu, že je to to koordinační místo, mimochodem předurčené pro řešení takových podobných situací.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Mimo jiné on byl zřízen zcela evidentně po tvrdém tlaku Asociace krajů, když jste řekli dost, už tohle to.., Xavere, jenom ještě vám nadhodím jedno, jedno jako téma politický, já to uvedu těma rouškama, rouškama pro lidi nad 60 roků. Běží Andrej Babiš život teď, běží o život, protože je zřejmé, že gró toho voličského elektorátu je nad 60 roků, tam to z průzkumů vychází, že skutečně 48, to byl průzkum Medianu, 48 % lidí nad 60 roků volí Babiše, volí hnutí ANO. A pokud tihle lidé se vystraší a řeknou, no, tak on to není tak dobrý manažer, dokud se začnou bát té nákazy, tak můžeme mít vážný problém, ale vážný problém. Běží o život, nebo to vidím...

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Já vám na to odpovím, já to vím úplně přesně, jestli běží o život, ale jenom poznámečku k tomu, co říkal tady pan kolega, abychom se pochopil, já s tím jako v zásadě souhlasím. Nesouhlasím s tím, že říkáte, že systém je premiér, to není pravda, já mám...

Ondřej ZÁVODSKÝ, nezávislý kandidát do Senátu

--------------------

To neříkal...

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Říkal, pusťte si záznam, já jenom chci říct, že tady je nějaký zdravotní systém, je tady nějaký záchranný systém, jsou tady nějaký hygienický stanice, něco, co je nastaveno jako software v počítači. A když se spustí nějaká mimořádná událost, nebo mimořádné období, tak do toho vybudovaného systému se asi mají dosazovat jednotlivé položky, aby se něco dělo, ale jestliže slyším po tom v rozhovoru, že nějaká firma narychlo vytvořila rychle software, aby se dalo trasovat, aby byly call centra a támhle někde v Plzni, nebo bůhvíkde, měli na 6 těch telefonistek 1 počítač, tak to je ,to už je ta chyba systému, protože do toho systému nikdo nedoplnil ten prvek.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já jsem ze svého, a teď..., na to jako diskutujeme, já jsem ze své podstaty takovej nedůvěřivej a v zásadě politikům nevěřím toho moc, já jsem chtěl říci nos mezi očima, ona je totiž otázka, jestli takhle před volbama chceme býti politikem, jestli chceme dotrasovat úplně všechny a zjistit všechny nakažené, protože to číslo budeme blbý.

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Nevěříte politikům, v tom případě tady z nás tří můžete věřit jen mně, z toho vycházím, ale teď, jestli Andrej Babiš běží o život, pane Soukupe, věřte tomu, já to zopakuju znovu, je to krize důvěry a určitě to je krize důvěry i směrem k tomu vedení, já nebudu dělat advokáta Andreji Babišovi, vůbec ne. Asi měl dohlídnout na některý věci, nevím, jestli teď výměna pana ministra v této chvíli nebo ta rezignace, jestli byla...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já jsem jako zastáncem prof. Prymuly z čistě odborného, pro mě je to člověk, já nejsem epidemiolog, pro mě je to člověk, který dokáže říkat i nepříjemnou pravdu, což se v této chvíli prostě musí, takže to se přiznám, že...

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Ale na říkání nepříjemné pravdy nepotřebuju být ministrem.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Akorát, když je zdravotní problém a potřebujeme na rozdíl od předchozího vedení, já jsem vždycky říkal, že pan ministr Adam Vojtěch byl strašně vzdělanej, komunikativní, slušnej, pracovitej člověk, kdykoliv byl tady ve studiu, tak se choval naprosto skvěle, byl připraven, ať jste se ho zeptal na cokoliv, tak on měl prostě odpověď připravenou, bylo vidět, že v tom úřadu tráví desítky hodin. Problém byl v tom, že když na něj houknul premiér, protože se politicky něco nehodilo, tak on vzal zpátečku a to mi u Prymuly přijde, že neveme, že si bude stát za svým, a to mi přijde teď cenný. /Reklama/.

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

To určitě, jestli to je takhle, ale...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Nevím...

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Já jsem třeba to nikdy neslyšel, nebo...

Judr. Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/

--------------------

Víte, já, jestli už zase taková glosa, porovnání nástupu nového ministra a den předtím hlavní vysílací čas, kdy mluvil premiér premiér. Premiér to sotva četl, byl nervózní, měl to skvěle napsaný, v tom čtecím zařízení, ale já když jsem poslouchal nástup pana ministra Prymuly, tak mluvil pro mě jako státník, jako člověk, který tomu rozumí, ví, co se má za dané situace dělat, jak se má postupovat. A vedle stál premiér, který v úvodním slově, kdy uváděl ministra, zase všechny osočoval a takový ty různý...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ony mu ty improvizovaný projevy nejdou...

Judr. Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/

--------------------

Já bych chtěl říct, že panu Prymulovi věřím také, protože i ten jeho nástup byl prostě signálem, že se něco odehrává.

Ondřej ZÁVODSKÝ, nezávislý kandidát do Senátu

--------------------

Mně tady na tom zaujalo něco podstatně odlišného, mě spíš zaujalo to načasování výměny ministra zdravotnictví, jestliže ještě v neděli byl v hlavním vysílací čase na ČT pan Vojtěch, v pondělí se oznámila ta výměna a zároveň v těchto hodinách startovalo projednávání před soudem, před soudem kauza Stoky, čili kauza, která zasahuje nejvyšší patra hnutí ANO jako organizovaného zločinu, tak samozřejmě se naprosto zřetelně ukazuje to, že tento tah byl čistě marketingový ve vhodnou chvíli, kdy to mělo...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já si dovolím teďko, než dostane slovo pan Hnilička, já si teď dovolím jako nesouhlasit. Já si teda myslím, že bod číslo jedna je, že ono to není tak jednoduché, aby byl jmenován ministr, tak to musí být předjednáno s prezidentem, protože ten ho finálně jmenuje na návrh premiéra. Ministr může rezignovat k rukám premiéra, to jo, ale novýho ministra musí jmenovat prezident a všichni víme, že Miloši Zemanovi nestačí zavolat, říct, hele, Miloši, udělej to, je potřeba to vysvětlit, předjednat, dojednat a získat si jeho souhlas, což z vlastní zkušenosti, když jsem s ním dělal rozhovory, vím, že není jednoduchý, takže to muselo v tom průběhu toho víkendu nebylo jednoduché a představit předložit prezidentovi, to jako je jasné, že to museli utajit, jestli u Moravce byl v této situaci 14 dní potvrzen ministr zdravotnictví a on by to zrušil, jo, tak si myslím, že by to byl obrovskej malér, že by tam vůbec nepřišel, že by to byl prostě obrovský malér, protože byl zřejmý signál, v této situaci ministr zdravotnictví nechce vystoupit, to by byl prostě zřejmý signál, a to si myslím, že pan ministr Vojtěch tam šel a nechal ze sebe dělat fackovacího panáka, i když věděl, že už se ho to netýká, to byla ta loajalita k Babišovi, to si, to si myslím, že si teda nechal dát do čenichu z těhle těch důvodů.

Ondřej ZÁVODSKÝ, nezávislý kandidát do Senátu

--------------------

Jako když odpalujou nebožtíka v Indii a ještě tam přihodí vdovu, ale...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No, ale, ale, že by to bylo takhle zamotaný, tomu se mi nevěřím. A ten poslední důvod, já si fakt myslím, že ministr Vojtěch toho už měl dost. Toho tlaku...

Ondřej ZÁVODSKÝ, nezávislý kandidát do Senátu

--------------------

Samozřejmě měl dost. Na druhou stranu ten dojímavý projev pana premiéra v pondělí večer, který v podstatě obsahoval tu základní poučku, že třeba si mám mýt ruce a podobně, byl naprosto zbytečný a odváděl pozornost přesně od toho, co se ten den projednávalo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Xavere, když politikovi 14 dní před volbama veřejnoprávní televize dá takhle exkluzivní prostor v týhle situaci, tak proč by to zase nevyužil, že jo?

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Jako, jako otázka...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To je otázka na člena Rady Český televize, jestli se to mělo dít.

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Vy dobře víte, že člen Rady České televize nesmí zasahovat ze zákona do programu a do výroby, takže my s tím nemáme bohužel nic společného, ale já bych nerad, abysme tady...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tohle to bych totiž, Xavere, premiérovi jako nezazlíval, protože jestli tuhle možnost dostal, tak...

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Ale tak jako počkejte, kdo mu to zazlívá. Já jenom říkám, že bych se nerad účastnil toho, abychom tady stavěli nějaké konstrukce, je týden před volbama, tady pan kolega kandiduje a budu říkat, no, to bylo kvůli odvedení pozornosti, to je přesně to, co a asi ti lidi slyšet nechtějí, jestli se máme bavit o tom...

Ondřej ZÁVODSKÝ, nezávislý kandidát do Senátu

--------------------

Tady máme říkat to, co lid chtěj slyšet, že jo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pane Hniličko, já vím, že musíte běžet pomalu na projednávání rozpočtu vaší agentury, tak se budu snažit váš čas využít. Tady padla taková jako jedna věc, že potřebujeme lidi, který říkají pravdu, byť je nepříjemná, vy jste sportovec, jste vynikající sportovec, musel jste toho spoustu překousnout, myslím ve sportovním, ve sportovním životě, spoustu bolesti, spoustu krát jít takzvaně přes závit, to jste určitě musel. Máte pocit, že v tý politice, jak to říct, jsou lidi, kterých si můžeme vážit, že si je můžeme vážit ve smyslu toho, že nám prostě řeknou pravdu, byť by to politicky jim bylo nevýhodné v téhle té situaci, v téhle té situaci, kdy fakt jde o zdraví.

Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury

--------------------

No, já si myslím, že teď jste to pojmenoval velmi dobře. A já bych zrovna použil jméno Adama Vojtěcha, kterej byl slušnej člověk, byl, ano, byl loajální, ale věnoval se té práci úplně naplno a ono zvládnout takovouhle situaci pandemii, která zamávala s celým světem, tak se velmi lehko kritizuje, velmi lehko se kritizuje, nejsme ještě na konci závodu, jsme uprostřed té cesty, pevně věřím, možná, doufám, že jsme u konce, ale já nejsem typově člověka, a to je věc názoru, každý máme svůj názor. Já z toho sportu jsem vychován, takže prostě je potřeba bojovat na 100 % a říkat nepříjemné věci, ano, to k tomu patří, rozumím, proč vám, proč vám je sympatický pan nový ministr Prymula, i mně, protože opravdu je to člověk, který je rázný oproti Adamovi, Adam více byl přemýšlivý člověk, ale pro mě to byl zrovna typ slušného politika, který, který svoji práci měl rád a odváděl ji poctivě, takže to jenom k tomu, když se bavíte, když se mě ptáte na ty politiky.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ještě jedna věc, taková poznámka, Adam Vojtěch je fakt jako populární, vychází v těch žebříčcích popularity vysoko, myslím, že teď je dokonce třetí nejpopulárnější, teď v jednom průzkumu byl nejpopulárnější nebo nejpřijatelnější politik ministr Hamáček, on byl pořád třetí, já bych řekl, že bych o něm nemluvil v minulosti, je takový můj typ, jo, protože on se nám Adam Vojtěch někde, někde zjeví, protože jen co dá video na Facebook, tak tam má 8000 lajků, nebo jak se tomu říká, tak si myslím, že on se nám někde ještě zjeví.

Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury

--------------------

Je to, je to možné.

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

A nejde jenom o Covid, nezapomeňte, tak v tom zdravotnictví byla doba, to všichni víte, teď to nebudete samozřejmě chtít potvrdit, protože kandidujete všichni někam, byla doba, kdy české zdravotnictví celé řídil jistý pan Šnajdr, vy to taky víte, pan Netolický to taky ,ví, že, pane Netolický, kývněte aspoň, že to.., bohužel to tak bylo. A jediný třeba, kdybychom mohli teda pochválit pana Vojtěcha, že se mu aspoň toto podařilo odstřihnout, podívejte se, Nemocnice Na Homolce, Na Bulovce všude, on udělal spoustu práce i před Covidem. To by bylo jako laciný tady kopat do Vojtěcha a říkat, že to bylo právě odvedení pozornosti...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tady, myslím, jako nekopeme, pan Závodský má jiný názor, s panem Hniličkou jsme se jako podle mě celkem shodli, že Adam Vojtěch za a) neskončil v politice, o tom jsem teda přesvědčen. Za b), že opravdu čelil těm, zůstal poslancem a čelil těm tlakům těch miliardářů a těch oligarchů a těch různých skupin ve zdravotnictví, to se mu podařilo, vždyť přece jsme viděli ty miliardářské skupiny, co v tom zdravotnictví dokázaly napáchat, a to se mu celkem jako dařilo. Mimochodem sport, když byl sport na ministerstvu školství, tak to se taky říkaly věci, kdo tam má vliv a jaké skupiny a miliardáři se tam objevovali, rozdělovalo se tam spousta peněz, ty očekávání od vás byly úplně podobná, odstřihnout tyhle ty věci a dělat to tak, jak se má.

Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury

--------------------

Tak já se také snažím a také jsem si za to vyslechl při vyjednávání zákona o podpoře sportu, ať už to bylo v Poslanecké sněmovně, anebo to bylo v Senátu, tak některé věci si myslím, že byly, jak se říká, sportovní rétoriku pod pás jenom proto, že jsem si dovolil navrhnout zákon, kde sport by měl svou instituci a konečně instituci, která by se 24 hodin starala pouze o sport, zase nebudu hodnotit minulost, proč vznikla národní agentura...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Daří se vám to odstřihnout se od těch vlivů, od těch tlaků.

Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury

--------------------

To od těch vlivů a tlaků se nikdy asi úplně odstřihnout nemůžete.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ono se říkalo, tak jak já jsem na ministerstvu školství, takhle, já jsem na ministerstvu školství strávil 9 nejpříšernějších měsíců mého, mého pracovního života, nikdy jsem víc nepracoval, nikdy nebylo víc k ničemu. A to ministerstvo školství je obrovský, ten odbor sportu, nebo respektive ta sekce toho sportu byla relativně malá, ale na poradách vedení se skoro o ničem jiném nemluvilo.

Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury

--------------------

Přesně tak, když se projednává zákon o sportu, všichni tomu rozuměli, to je ten význam sportu, o kterém, o kterém já mluvím. Ale asi, jestli se mi to daří, ukáže čas, snažíme se programy nastavit tak, aby parametry byly známé dopředu, snažíme se nastavit programy tak, abysme financovali co nejvíce napřímo do malých klubů a prostě tak, jak sport si zaslouží, je na to zvyklý, dát určitá pravidla a systém dopředu známých kritérií, nebude to úplně jednoduché, sport se velmi těžko naceňuje, nelze tam nastavit objektivní vzoreček, kdyby jo, tak jsem přesvědčen, že už tomu tak možná bylo, možná ne, ale agentura vznikla právě pro sportovní organizace. Já jsem to si vzal za své a udělám pro to maximum tak, jak jsem byl zvyklý celý život, a já nejsem, nejsem závislý na politice, já jsem tam do toho sportu šel, abych mohl nastavit prostředí tak a vrátit sportu to, co jsem od něj, od něj dostal.

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Kde se to rozdělujete teď ty prachy.

Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury

--------------------

Kde?

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Na Senovážným pořád, nebo už je to...

Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury

--------------------

Na Senovážném je co?

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Tam byl ten byt, kde se rozdělovaly peníze...

Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury

--------------------

Naše sídlo je Na Harfě a tam...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Víte, já jsem tohle to téma, ne,...

Judr. Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/

--------------------

Vím, kam míří, protože já osobně bych dal jedno doporučení, pokud chci odpolitizovat a odstřihnout všechny šíbry, tak nebudu jmenovat radu, která je plná politiků nebo různých lidí, kteří v minulosti byli zapojeni do těch různých, různých záležitostí, o kterých se hodně publikovalo, prostě prozatím i třeba ty oficiální orgány, sportovní agentury jsou zbytečně propojené s těmi svazy a zbytečně politické, až toho jednoho dne docílíme, že to odpolitizujeme, tak pak budu věřit tomu, že přerozdělování prostředků se...

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Na druhou stran, pane hejtmane, zaplaťpánbůh, že tam je hokejista, mohlo to dopadnout ještě mnohem hůř, tam mohl být...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Teď teda musím říct, aby tedy, jako když jsem nadával na Babiše a tak a trochu jsem chválil Adama Vojtěcha, abych z toho neudělal jako úplně proti..., tak já musím říct, že podle mě, aspoň tak to na mě působí, se to vydalo správným směrem, myslím sport a ty lobbistické, ty hrůzy, co ten bývalý předseda Fotbalové asociace, co tam vycházelo, co si tam kde povídali, jak se to dělalo, že se to by vydalo správným směrem, že se to asi nepodaří odstřihnout, myslím ty korupční tlaky a tyhle ty nesmysly ze dne na den, to je jasné, ale já bych úplně nechtěl panu Hniličkovi jako znechutit tu práci, jo.

Judr. Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/

--------------------

Já myslím, že víme, o čem mluvíme, tam byly politické nominace na základě toho různého hlasování a protlačení vlastně toho zákona, což je v pořádku, ale já bych věřil tomu, že v nějakém střednědobém horizontu se fakt dočkáme toho, že to nebude o tom rozhodovat..., že tam nebudou politici a nebudou tam různé skupiny, protože ten sport, a víme to dobře, každý, kdo se sportovci scházíme, protože samozřejmě se to týká i svazu krajských, tak jsou to určité tlaky a ustát je fakt složitý. A já bych to panu Hniličkovi velmi přál.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pane hejtmane, já právě taky, jo, proto ho chci jako, protože podle mě i si všimněme, když vy mluvíte o sportu, tak, tak, ano, ten vrcholový sport jo, ale to je ten, který zajímá ty politiky většinou, a tak, ale vy vždycky mluvíte o tom, jako o té tělovýchově, o tom sportu těch normálních lidí, protože jako sportovec víte, že bez desetitisíců hokejistů prostě nebude novej Hnilička, to jsem vám chtěl říct, že vám jako v tom držím palce, no, tak vám to dopadne, no.

Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury

--------------------

Já děkuju, já už asi nebudu obhajovat tady ten poradní orgán, musím říct, že jsou tam, že jsou tam osoby za určité oblasti sportu, není to o tom personálním obsazení, nominace je na rok, tudíž příští rok tam za tu samou oblast může být úplně někdo jiný, protože většinou jsou tam volené funkce a jsou tam zas zástupci olympijských sportů i neolympijských, ale to bych asi, není to důležité.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Takhle, tam ten tlak, jestli byl ten tlak na sport, na rozdělování peněz dříve, tak teď bude pětinásobný, protože ty kluby jsou prostě v těžké situaci.

Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury

--------------------

Jestli něco, tak určitě se máme od čeho poučit, už proběhlo jedno jednání, rozhodně jsme neprojednávali žádný výpočty, nebo jak, jak se bude, jak se bude saturovat to prostředí, jednali jsme o oblastech a jak hodně zasaturovat právě třeba tu mládež a postupně tou pyramidou nahoru, bavili jsme se o investicích, to si myslím, že na tu radu patří a rozhodně nebudou ovlivňovat žádné vzorečky výpočtu a kritéria, na základě kterých oni jako potenciální příjemci by mohli z toho nějak těžit.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pane Hniličko, já vám děkuju za ta slova, vím, už vaši lidé tady z režie na nás mávají, protože musíte na to jednání. Děkuju vám za účast.

Milan HNILIČKA, předseda Národní sportovní agentury

--------------------

Děkuji moc za pozvání a hezký večer. Na shledanou.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tak, pánové,....

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

A teď si řekneme pravdu o tom sportu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ne ne ne, já tedy pana Hniličku budu bránit, protože, protože si myslím, možná teda neoprávněně, že to dělá dobře.

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Snad nečekáte že, řekněme, že jo.

Judr. Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/

--------------------

Já si počkám.

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Já si taky počkám.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pane Závodská, když jsme tady, jako vy jste tvrdě obvinil vládu a premiéra de facto z korupce, tady jsem se to snažil bránit, že podle mého názoru ta..., to, že se na ministerstvu zdravotnictví nezvládl zcela evidentně postup proti té pandemii, anebo že ministr zdravotnictví si nedokázal trvat na svém dostatečně tvrdě a nepodařilo se mu prosadit zájmy zdravotnického resortu, to je, to je zřejmé, ale podle mě tam velké kauzy, jako byly okolo toho pana Šnajdra a podobně, teď jako nějakou dobu nebyly, nebo, nebo tady u toho sportu korupčních kauz byla celá řada, ale...

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Kauzy, prostě Šnajdr byl neomezený vládce zdravotnictví.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já vím, ale jako víte co, to jsou...

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Jedna velká kauza.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No, dobře, no, nikdo ho nezavřel, tak proto nechci říkat, že to tak bylo, tak říkalo se, no.

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Taky neříkáme, že kradl, nebo něco, říkám, že byl vládce...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To bylo prostě podobné, a teď mi přijde, že pan Hnilička to vzal za správný konec, i když, pánové, říkám, říkají počkáme si, je to opravdu tak zlé s tou korupcí?

Ondřej ZÁVODSKÝ, nezávislý kandidát do Senátu

--------------------

Tak s korupcí je to naprosto zásadní, to je právě to, co jste tady předtím nechtěl úplně asi slyšet, čili projednávané hnutí, tedy projednávaný organizovaný zločin ve vládním hnutí ANO, čili kauza Stoka, tak...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Je to Brno.

Ondřej ZÁVODSKÝ, nezávislý kandidát do Senátu

--------------------

Ano, to je to Brno. A prostě tam vidíme, že organizovaný zločin prostě jde úplně od drobných zakázek, já nevím, /nesrozumitelné/ práce, prostě až po vrcholové...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Abysme to divákům připomněli tu kauzu Stoka, tak byla skupina lidí v Brně, tedy nejen na radnici Brno-město, ale s vlivem na tedy celou brněnskou politiku, včetně vlivu na městem zřízené organizace, jako jsou teplárny a podobně, a tam teda docházelo zcela evidentně k manipulování veřejných zakázek. A tahle ta kauza vypadá, že z hnutí ANO udělala normální politickou stranu, jo, že do ní prostě vstoupili lidi, kteří tam nevstoupili kvůli věcem veřejným, ale kvůli tomu, aby získali vliv na teplárny, získali vliv na rekonstrukce, stavební zakázky, a tak, ono těhle těch kauz tady bylo celá řada, až na to, že žádná takhle velká se netýkala hnutí ANO, jinak bych...

Ondřej ZÁVODSKÝ, nezávislý kandidát do Senátu

--------------------

Tak žádná se zatím netýká hnutí ANO. Zároveň týká se úplně nejvyšších špiček hnutí ANO, týká se prostě rodiny pana Faltýnka, týká se rodiny paní ministryně Schillerové. A jestliže připustíme, že lidi z jejich...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Paní Schillerové tam...

Ondřej ZÁVODSKÝ, nezávislý kandidát do Senátu

--------------------

Tak se podívejme, jakým způsobem figuruje okolo těchto lidí, kteří jsou obviněni, pan Rusňák, to znamená zeť paní ministryně Schillerové.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To je, to je po podnikatel poměrně významný a poměrně...

Ondřej ZÁVODSKÝ, nezávislý kandidát do Senátu

--------------------

Tak je to poměrně významný příbuzná paní Schillerové, že, jestliže se podíváme na to, že takovýto nejvyšší představitelé vlády a jejich příbuzní nějakým způsobem...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Počkejte, ale ten pan Rusňák, ale on tam v téhle té kauze nějak figuroval, já si pamatuju, že byl, nevím, jestli byl obviněn, ale vyšetřován z nějakého úniku ze spisu, ale pak...

Ondřej ZÁVODSKÝ, nezávislý kandidát do Senátu

--------------------

On byl obviněn a doznal, doznal svoji trestní jednání v jiné v podstatě větvi s velmi úzce související s touto...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ale tady s tou korupcí vyšetřován není, pokud vím, to jenom, abychom byli spravedliví...

Ondřej ZÁVODSKÝ, nezávislý kandidát do Senátu

--------------------

Já jsem neřekl, že je vyšetřován, já jsem řekl, že jsou to lidé přesně z těchto kruhů. A jestliže, jestliže zeť ministryně Schillerové přiznal v korupční kauze vinu a potom se narovnáním, čili nějakým alternativním odkloněním od trestního stíhání z toho dostal, od jako tvrdého odsouzení, tak to samozřejmě nezbavuje...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No, já jsem tady ale od toho, abych, abych jako hlídal pravdivost...

Ondřej ZÁVODSKÝ, nezávislý kandidát do Senátu

--------------------

To je správný...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

...tvrzení a tohle to, ale máte, to s tím panem Rusňákem, tedy v té kauze Stoka, tam jsem tedy neviděl, neviděl přímou vazbu, on byl spojen s nějakým únikem z policejních spisů předtím, to je pravda, a tam policejní orgán ani soudy nic mu neudělaly, to trestní stíhání bylo zastaveno, to, abysme byli pravdiví, ale s panem Faltýnkem ta kauza brněnská souvisí zprostředkovaně, protože činitelem brněnského ANO byl jeho syn, tak je to správně.

Ondřej ZÁVODSKÝ, nezávislý kandidát do Senátu

--------------------

Ale jsou to prostě všechno příbuzenské vztahy. Tak jako, jestliže si představíme, z jakých, z jakých poměrů tito lidé pocházejí, ta asi jako je nám jasné, jakým způsobem se to na vrcholové představitele tohoto státu promítá.

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Pane Soukupe, za prvé, jakýkoliv únik ze spisu trestního, odposlechů, čehokoliv je zločin. Souhlasíte, pane doktore, je to zločin, nemá se to objevovat. Toto, co slyším od pana kolegy, určitě to myslí dobře, ale, prosím vás, na toto už nám neskočí občané tady naši. Já znovu zdůrazňuju, znovu zdůrazňuju, já to můžu říct popravdě, protože nepotřebuji získávat žádné body, nikam nekandiduju, to už tady bylo. Vzpomeňte si, co všechno kolovalo v médiích, když zatýkali paní Nagyovou, co se říkalo, kdo s kým kde, byly odposlechy, všechno, a co z toho vyšlo, tak počkejme, až se to odsoudí a myslíte, že...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ta Stoka?

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Cokoliv, nejenom Stoka, cokoliv, protože přesně tohle to, co tady slyším pana kolegy, může být pravda, já tomu rozumí dokonce, rozumím...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Xavere,...

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Nechte mě domluvit, pane Soukupe, já to jenom řeknu, může to být třeba pravda, ale kdo je jediná autorita, která to rozhodne, protože zatím jsme, promiňte, v těhle těch teoriích, kdo je koho příbuzný a kdo je koho teta, strýc a prastrýc, tak jsme zatím na pavlači. Počkejme, až rozhodne soud, protože pak se budeme všichni, poslední léta, pak se budeme všichni divit, že někdo odsoudí nějaký kabelky, jako u paní Nagyové-Nečasové premiérové. Děkuju za slovo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ne ne, to je jasné, víte, tak ty od odposlechy, tak to byl prostě takový modus operandi, byli novináři, kteří měli kamarády u policie a pokud bylo potřeba něco udělat, no, tak se to udělalo tak, že to uniklo do novin...

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Byli novináři, jsou novinář, pane Soukupe.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Jsou, no, byly, ty média byly většinou ve vlastnictví zahraničních podnikatelů, firem, kteří se o to nestarali, byli to pro ně číselné údaje a ty redakce si žily svým životem, byli tam propojení s politiky, byli tam propojení s policisty, proto, bylo to prostě takové prostředí, to se teď dramaticky jako mění, nejen tím, že ty média už mají menší sílu, jo, dřív, když v Mladý frontě se objevil článek na titulní straně, tak to, tak to skončilo, tak to prostě zabilo ministra, pamatujeme si pana Bártu, pamatujeme si na samozřejmě předsedu vlády Nečase a další a další.

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Stanislava Grosse.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Stanislava Grosse.

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Který má dnes výročí shodou okolností, odstoupení myslím. /Reklama/.

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

No, ale já to neříkám nějak ve zlém, já to jenom říkám tak, že buďme na toto opatrní, protože i vy máte tu zodpovědnost, tady to zaznívá mediálně, a nedej bože, kdyby to bylo obráceně a někdo obvinil tady pana kolegu Závodskýho z ničeho, z čehokoliv, tak já bych byl první, který by křičel, říkajte to, počkejte...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pane hejtmane,...

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

...to dopadne a teprve potom udělejme nějaký účet a říkejme, ten nebo ten je zločinec, nejde o to, že jde o Babiše, nebo o kohokoliv, mně jde o ten princip.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pojďme, pojďme zpátky...

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

...se vám to nelíbilo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pojďme zpátky, téma korupce dobře, ale já bych se chtěl trošičku vrátit k aktuální situaci. Mě teda hrozně zajímá školství, školství, jak to teď bude se školami. Vy jste také doporučili nebo nařídili distanční výuku v pardubické, v pardubické vysoké škole, na pardubické univerzitě, to je celkem jako logické, já si myslím, že do vysokých škol není ani tak problém ta výuka, ale samozřejmě ten studentský život, že v kolejích je, jsou, jsou studenti z celé, ze všech koutů republiky a samozřejmě večer se pije a je společenský život. A v téhle té situaci je to asi rizikové, tomu rozumím. A skončí to tím, distanční výukou u vysokých škol? A pokud chcete bavit o korupci můžeme samozřejmě.

Judr. Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/

--------------------

No, my jsme projednali tuhle záležitost, kterou navrhla hygiena a hygienik na základě toho, že ten náš region také zoranžověl, tak doporučil, že pokud bude odsunut začátek semestru, respektive bude probíhat distanční formou výuky, takže je to ustojitelné, zatím hygiena nařizuje třeba v našem kraji, ale je to po celé republice, zavírání těch škol podle těch jednotlivých ložisek nákazy, kde je teda víc případů, tak se uzavře třeba celá škola, není to ale na nějaké období dlouhé, je to třeba na týden, 14 dní. A takto se k tomu zatím přistupuje. Já věřím, že nebude hůř, protože to jaro bylo náročné nejenom pro právě studenty, žáky, ale hlavně pro rodiny, a to je zrovna mimochodem záležitost, které se snad v tuto chvíli všichni snaží vyhnout, protože zajistit zase to hlídání dětí a celou řadu komplikací, které to má u dalších zaměstnavatelů a podobně, tak pokud to nebude nezbytně nutné, tak podle informací, které já mám k dispozici, tak by k tomu nemělo nastávat. A jí myslím, že je to rozumné, že se skutečně přistupuje ad hoc případ od případu po vyhodnocení situace. Jestli nastane plošné opatření, to je opravdu, není otázka na mě jako na regionálního politika, je to spíš na epidemiology. Pan prof. Prymula to nevyloučil. Ale opravdu vnímám, že zejména ten první stupeň základních škol je obrovská snaha, aby zůstal otevřený.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Xavere, můžeme se vrátit k společenským věcem, ale teď je tady ten Semafor, to bylo dobře vymyšlený, dobře odprezentovaná věc, nejdřív byl bílý, to znamená okresy, přes 50 okresů bez rizika, pokud by, pokud by zezelenal, tak tam bylo mírné riziko, pokud by zoranžověl, tak tam byl náznak, nebo to riziko začínající komunitní šíření, to znamená šíření toho viru, kdy se nedá už dopátrat a dotrasovat, kde ti lidé se nakazili, to znamená, už je to trochu mimo kontrolu. Červená, červená byla úplně mimo kontrolu, tam teď Praha. Já jsem od začátku říkal, no jo, ale od té Prahy to bílý začalo zelenat, od té Prahy to, to zelený začalo oranžovět a od té Prahy to červený, která je teď, začne červenat, v takovém případě ten Semafor žádný smysl nemá. A včera to prof. Prymula nazval kočkopsem přesně z tohle toho důvodu, kdy v podstatě ten Semafor těch regionálních opatření začne mít, přestává mít smysl, pokud ta nákaza prostě bude masivně rozšířená.

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

To říkáte to, co jsem říkal na začátku, chyba systému. K čemu je Semafor. Já si totiž myslím, že mnohem důležitější, a určitě mi tady pan kolega jeden, i pan kolega druhý dá zapravdu, že je potřeba, aby každý začal sám u sebe, já se to snažím říkat, kde to jde a taky za to získávám za uši. Domnívám se, že třeba ta eRouška, ta aplikace, kterou můžeme mít v mobilu, není špatná věc, a nechal jsem si to vysvětlit od IT odborníka, jestli mě to může špiclovat, jestli mě to může sledovat, něco, bylo mně řečeno od člověka, který ani nežije v České republice, je to prvoligový programátor, pracuje v Americe, a říkal ne, je to neškodná věc, kterou budeš mít v mobilu, a když se stane, tak říkám aspoň s tímto začít. A jestli jdu někam, tak si tu roušku, případně respirátor můžu vzít, to je to, co kde je potřeba začít. A teprve až v druhé, třetí, osmé fázi budu sledovat nějaký Semafor, nebudu chodit do domova seniorů, když je to jedno teda z těch opatření, pokud to není nezbytné, nejdu do divadla, nejdu do kina, nechám si dovézt nákup, všechno co jde, to je přece základ toho, protože my se nemůžeme zjevně spolehnout na nějaký semafory a bohužel, bohužel se nemůžeme spolehnout ani na to trasování. A prosím vás případ konkrétní od jedné kolegyně naší, která příbuzný její se nahlásil na hygienu, máme příznaky, přijeďte, prosím vás, dostali ten, dostali pořadník za 5 dnů na testování.

Ondřej ZÁVODSKÝ, nezávislý kandidát do Senátu

--------------------

Za to může ten systém.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pane Závodský,...

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Přesně. Co jsem já říkal, pane Závodský, selhání systému.

Ondřej ZÁVODSKÝ, nezávislý kandidát do Senátu

--------------------

Selhání systému, za který nikdo neodpovídá.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Proč to tras...., takhle, otázka je samozřejmě, jestli při takhle masivnímu nárůstu, takhle, ten nárůst té infekce je v celé Evropě, v Americe vidíme, že jde dolů, ale v celé Evropě teď jde nahoru, to nám samozřejmě epidemiologové časem vysvětlí, proč to tak je.

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Ve Švédsku jde dolů, myslím, třeba zrovna.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No, ve Švédsku, ve Švédsku zavádí další opatření, protože zcela neočekávaně se jim v posledních 2 dnech ta křivka začala stejně zvedat, jo, takže to, to nám samozřejmě odborníci vysvětlí, to prostě je otázka, jestli to mělo šanci na úspěch u takhle silného viru, to já nevím samozřejmě. Ale proč jsme neudělali to, že jsme masivně v tom březnu, dubnu nedali peníze hygienickým správám, krajským hygienický stanicím, aby prostě masivně podpořily svoje, svoje kapacity, třeba by to nestačilo nevím, ale teď, když jsme je nechali v tomhle tom stavu, tak mi to přijde prostě takový...

Ondřej ZÁVODSKÝ, nezávislý kandidát do Senátu

--------------------

My jsme získali prostě 5 měsíců navíc k tomu, abysme se na další vlnu připravili. Podle mého názoru ty čísla jako počtu testovaných denně, to znamená 20 tisíc, jsou zoufale málo, jestliže se podíváme teď na říjen a listopad, který přijdou, a všichni budeme chrchlat, že jo, jako děláme to každý rok, a jak poznáme, co z toho je prostě značkový chrchlání, co z toho je neznačkový, prostě jinak, než testováním, kde, pokud to nebude, já nevím, 100 tisíc denně, ale pokud to bude furt těch 20 tisíc, tak prostě nepoznáme nic. Vymklo se to úplně z ruky. Školy budou zavřený prostě, protože všichni budou značkově a neznačkově chrchlat, a nikdo to nebude umět odlišit, v tom případě se to bude šířit úplně živelně a nikdo to nebude umět odlišit. A jestliže na podzim budou mít lidi skutečně horší imunitu, tak skutečně těch případů budeme mít zásadních mnoho, ale vláda by v tuhle tu chvíli měla přece přijít s nějakým pragmatickým a předvídatelným opatřením, řekne, jakmile bude více než 10 mrtvých denně, přijdeme s tím a tím, jestliže bude takový průběh, přijdeme s tím, ale ono je to prostě každý den naprosto nahodilý, jakmile se někdo vyspí, tak řekne, já nevím, může stát 10 lidí, 50 venku, 10 vevnitř, protože to jsou úplně pro normálního člověka nevstřebatelný věci.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pane doktore, ta otázka je...

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

To je pravda.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

...je to snadné, je to snadné kritizovat ten Semafor a je to trochu jako směšné, že jsme jako několik měsíců doufali, že tento relativně složitý systém zvládneme, tak dopadlo to jako obvykle, nezvládli, ale otázka je samozřejmě, jestli by to někdo zvládl, zvládl lépe.

Judr. Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/

--------------------

Tak na kapacity testování upozorňujeme skutečně od jara. To, že není možné a jednoduché ty kapacity úplně navýšit, tak je také z toho důvodu, že ne úplně každý může dělat odběry, ne úplně všechny laboratoře můžu udělat testy, to znamená, je to i o kapacitách personálních, nejenom finančních, to chci podtrhnout, protože my jsme se bavili o navyšování kapacit u nás v Pardubickém kraji, navýšili jsme, ale pokud nemá proběhnout to, co také nikdo nechceme, to jest omezování té ostatní zdravotní péče o nejrůznější další choroby, tak musíme zvažovat, kolik lidí můžete nasadit kam, protože mimochodem nedostatek zdravotnického personálu...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Testování je naprosto klíčová věc.

Judr. Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/

--------------------

Pardon, nedostatek zdravotnického personálu je po celé republice, snad kromě Prahy, a ten problém se nám teďka projevuje v plné nahotě, protože je prostě nedostatek lékařů, zdravotních sester a v současné době také mají vykonávat standardní zdravotní péči, to navýšení u nás třeba proběhlo, říkám o několik set případů denně, ty stížnosti, které naznačujete, mám taky, že prostě se na občana dostane za několik dní, ale to, co já osobně považuju za tragédii, je to, že vláda, a zase je to možná o tom pojmenovat si, kdo konkrétně, já nebudu říkat ministr Vojtěch, protože, jak jsme pochopili, ten úplně nebyl svobodný ve svém rozhodování, tak prostě byla podceněná situace. Já nemůžu nic jiného říci, protože naše hygiena, zase, já jsem se dozvěděl, že ptal jsem se, kolik těch telefonistů mají v současné době, jestli by nešlo navýšit kapacitu, oni nedostali peníze od ministerstva zdravotnictví, takže my jako Pardubický kraj jsme z krizového fondu pro státní organizaci uvolnili 100 000 Kč na dohodáře.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To nechápu, proč se, proč se jako nenajali externí call centra.

Judr. Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/

--------------------

Protože na to neměli peníze, čili krajský hygienik nemůže přijmout dohodáře, pokud to nemá finančně kryto, takže my jsme uvolnili teďka 100 tisíc a bude přijímat brigádníky na dohodu o pracovní činnosti, nebo o provedení práce, aby mohli telefonovat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tam šlo o takovýhle částky, jako 100 tisíc, 200 tisíc.

Judr. Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/

--------------------

Teď už snad, snad vláda v rámci ústředního krizového štábu projednala, že dostanu hygienický stanice 59 milionů.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Xavere, já vím, že by bylo dobré filozofovat o něčem jiném, mluvit o zajímavý věci, třeba o České televizi, nebo o něčem jiném, ale téma dne je takovéhle, s tím testováním, s tím výmyslem té karantény, a toho Semaforu, vždyť přece všichni věděli, že bez vysokého počtu testů to nemůže uspět, že prostě, když nebudu mít otestováno co nejvíce lidí, tak nemůžu trasovat, nemůžu odizolovat ty nakažené, to se přece vědělo od začátku a nic se s tím neudělalo. Neříkejte mi, kde se ptám, je to opravdu náhoda, protože současně, pokud bych otestoval co nejvíce lidí, musel bych počítat s tím, že bude mít hodně nakažených. A to politicky není správně, že jo.

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Myslím, že to tady pan kolega řekl přesně o tom, to je jasný, ale od toho jsou jiní páni, pane Soukupe, kteří toto už měli dávno nařídit a slyšel jste, pan hejtman říká, teď jsme dali z krajských peněz 100 tisíc, proč jste je nedali v květnu, jako jo, může si někdo říct. Ale vy jste řekl, klíčový je...

Judr. Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/

--------------------

V té době byl pokles a nebylo potřeba tolik telefonistů, teď v současné době je a je to státní organizace, která je přímo řízená ministerstvem zdravotnictví, to znamená, oni mají, nikoliv partnerem kraje, oni mají volat prostě na ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo zdravotnictví v této situaci má uvolnit prostředky a je jedno, jestli to má projednat vláda nebo sněmovna, ale to se nestalo, takže my naopak dáváme ruku státu a pomáháme z peněz, který samozřejmě na co standardně nejsou určeny.

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

V okamžiku, kdy teče do bot.

Judr. Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/

--------------------

Tak aspoň někdo.

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

No, jasně. A tady zaznělo, že klíčový je testování. Já si ještě myslím, že klíčový je normální rozum nás všech. Čekat, co kdo kde rozhodne a kde se jaká díra systému...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Vidíte, že lidi, ale vidíte, jak to dopadlo, lidi prostě potřebují radit, potřebují informace, potřebují někomu někomu důvěřovat, protože kdyby měli správné informace a mohli a věděli, co se může stát, tak by přece nebláznili v létě tak, jak bláznili. To přeci...

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

No, vy jste to řekl, pane Soukupe, před chvílí, politikům se věřit nedá, takže automaticky jediný, komu se dá věřit, tady jsem já a já říkám, udělejme to základní, jestli můžeme, nosme roušky, mějme tu eRoušku v mobilu, buďme doma, a tak dále. Vyslechněme všechny strany...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A teď řeknu na závěr věc, která...

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Udělejte si názor.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

...která vaše fanoušky potěší, tak dobře, tak Xaver na Hrad.

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

To potěší spíš vaše fanoušky, já o Hradu neuvažuju, ale...

Judr. Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/

--------------------

Zatím.

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

To už končíme? Vy máte dneska svátek. Já vám přeju všechno nejlepší a přinesl jsem velmi cenný dárek, pane Soukupe, nikdo, prosím vás, na klíče, klíčenka XTV.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

XTV, Xaver Live...

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Je to vyzkoušený.

Judr. Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/

--------------------

Já ji mám taky.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Mám skutečně dneska svátek, jmenuju se Jaromír, neděláš dobře, Jaromíre. A pravda a láska vyděsí, to tady píšete.

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Je to tak.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já vám děkuji za přání.

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Všechno nejlepší, pane Soukupe.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Děkuju. A já vám, pánové, všem samozřejmě děkuju za to, že jste přišli, že jste tady se mnou ztráceli předvolební čas, to se týká pana Závodského a pana hejtmana a váš moderátorský...

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Drahocenný a slibte, pane Soukupe, že někdy uděláme povídání o médiích.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

O médiích, až na to přijde doba. A nebudu se cítit povinován, povinován hovořit o tom, co nás trápí a co nás přímo může ohrozit, což je tedy Covid, tak se budeme bavit o médiích.

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Tak jo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Děkuju vám, pánové.

Judr. Martin NETOLICKÝ, hejtman Pardubického kraje /ČSSD/

--------------------

Děkujem. Na shledanou.

Luboš Xaver VESELÝ, novinář; spisovatel; člen Rady České televize

--------------------

Na shledanou.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Vám, vážení diváci, děkuji za pozornost.