Rozhovor: Duel Jaromíra Soukupa s Vojtěchem Filipem

Hostem úterního Duelu Jaromíra Soukupa byl předseda KSČM Vojtěch Filip. Hlavním probíraným tématem byl samozřejmě koronavirus. Český stát je nyní v šoku. Stoupá počet nakažených a s ním stoupá i státní dluh České republiky, způsobený protikoronavirovými opatřeními. Šok tak zažívají lidé, veřejné finance i ministerstvo zdravotnictví. Důkazem je pondělní rezignace ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, kterého nahradil Roman Prymula. Co na současnou situaci říká místopředseda Poslanecké sněmovny KSČM, jehož strana tiše podporuje Babišovu vládu?

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já jsem moc rád, že jste přijal pozvání, už jsme se neviděli možná skoro rok.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

No, to je kratší dobu, ale je to dlouho. Já jsem měl nějaké zdravotní problémy na jaře a pak jsem musel dohánět, co jsem zanedbal, když jsem marodil.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane doktore, co se to dnes děje? Vy dnes, když to zrekapituluji, podporujete vládu nebo umožnili jste dojí její, její vznik, máte nějakou toleranční smlouvu nebo tak nějak se to jmenuje. Ve státě, ve společnosti se dějou věci. Samozřejmě hovořím o pandemii koronaviru, aniž bych chtěl přetěžovat, zlehčovat, tak je to vážná věc. Společnost je, dá se říci v šoku, stát je v šoku, jestli mluvím o veřejných financí, o zmatcích na ministerstvo zdravotnictví, jak jsem řekl, dlouho jsme spolu nemluvili, jak se na to díváte?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

No, skutečnost je taková, že v lidech byl vyvolán obrovský strach z té pandemie covid-19, to je pravda, my jsme v roce 2018 po vlastně půlroční krizi politického systému v České republice souhlasili s tím, že chceme, aby tady byla vláda s důvěrou, tak jsme jednorázovým krokem umožnili právě tou dohodou o toleranci, aby vláda vznikla. Měli jsme těch 7 podmínek, které vláda nějakým způsobem plní. Máme řadu výhrad k některým věcem. Nakonec jste s tím začal, že je, to ve společnosti vře, odstoupil ministr zdravotnictví. My jsme byli jeho velkými kritiky, nikoliv jaksi v té době pandemie. Pro nás tam byly složité věci vzhledem k tomu, jaký chaos tam zavládl na tom ministerstvu. Jeho poradci byli docela blízko svázáni s farmaceutickými firmami.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To vím, skutečně máte pravdu, byli jste dlouholetými kritiky, to je pravda, jmenovali jste různé lidi, ale ono se z ministerstva zdravotnictví v posledním půlroku stalo spíše ministerstvo pro covid, protože ty světla ramp a rozhodnutí byly namířeny na ministra zdravotnictví a mimochodem to, co jste řekl, vláda vznikla v době, kdy všechno bylo v podstatě zalité sluncem, matematicky na šachové partii to vycházelo dobře pro vás, vypadalo to, že ten ekonomický růst půjde nahoru, sociální úroveň se bude zvyšovat a teď je všechno prostě jinak a musí se začít jednat.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

No, to je pravda, ale na druhou stranu, když se pro něco rozhodnete, tak musíte nést následky, jak v té době dobré, tak v té době zlé a my jsme docela jednoznačně řekli, že i v té době té krize je potřeba, aby Česká republika měla stabilní vládu, proto jsme tu dohodu o toleranci nevypověděli. Řekli jsme naše podmínky, které směřují k tomu, abysme mohli dál tolerovat vládu, protože ty opoziční strany spustily pouze štěkot a vyčítají, na jaře vyčítaly, že jsme byli příliš razantní, teď vyčítají, že je vláda málo razantní /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pojďme se dívat, já dávám takový příklad, když jedu autem, tak samozřejmě sleduji, co se děje ve zpětném zrcátku, ale pokud se budu dívat jenom do zpětného zrcátka, tak taky můžu narazit, pojďme se dívat spíše tím čelním sklem.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Ano a já právě chci dojít k tomu, že ten pohled dopředu je pro nás důležitej, podívejte se, žádný podnik, žádný podnikatel si nepůjčí na finančním trhu pod 4 % úroku, stát si půjčuje za 0, za 0,25 %.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

V těch státních dluhopisech a my jsme se proto rozhodli, že budeme souhlasit i s tím obrovským zadlužením státu, teda s vypsáním těch dluhopisů na půl bilionu, vlastně 500 miliard korun proč? Protože jde o to, aby podniky v České republice nezkrachovaly, aby stát jim pomohl přežít tu krizi, protože jinak co by se stalo? Dopředu vy jste to řekl správně, je se třeba dívat dopředu a pokud by ty podniky měly padnout do budoucna, tak si je skoupí zahraniční kapitál a my nebudeme mít vůbec nic.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je jako pochopitelné, teď můžeme kritizovat to, co já dlouhodobě kritizuji, že z toho půl bilionu pro české podniky, ve svém toho mnoho nezbylo, hovořilo se o různých investicích a podobně, ale sami jsme viděli, že dokonce srpna ten schodek byl jen 230 miliard, to znamená, nepodařilo se ty peníze umístit tak, aby to bylo v souladu se zákonem a nepodařilo se tedy nastartovat nějakou masivní obnovu ekonomiky, ale tohle to je trochu stranou, protože začal malér, začal malér 1. září nebo tak plus minus, před 14 dny začal malér, s tou aktuální epidemiologickou situací a upřímně, k ní budeme ještě zase skládat účty, ale pojďme se bavit o ní.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

No, to je pravda, protože ten deficit, jak vy jste řekl, na konci srpna se stává zejména z toho, že se nevybíraly ty daně, že bylo podnikům odpuštěno, to placení těch různých dávek a podobně, případně byli sanování lidé těmi programy, tedy spíš fyzické osoby, aby měli vlastně místo výplat tedy nějaké prostředky, aby nedošlo ke kolapsu té koupěschopné poptávky a když se dívám dopředu, tak to je přesně to období, jak dlouho můžeme si dovolit sanovat ten výpadek těch příjmů, jak dlouhou dobu můžeme sanovat ty podniky a je pravda, že zatím se nečerpaly ty investice, ale pokud se budou čerpat, tak podle mého soudu ty podniky mohou přežít a já dám konkrétní příklad, víte, že Česká republika je výrobcem supertechnologických zařízení, jako je například letoun 39 NG, tam se dlouho čekalo na ty zakázky a teď je už před podpisem kontrakt na 24 letadel do Vietnamu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Což je určitě dobře /souzvuk zvuků/ v tom Vietnamu s tím nějak pomáhal, pokud jsem dobře četl.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Tak to je moje povinnost jako nositel nejvyššího státního vyznamenání Vietnamu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je pravda, vy jste dostal minulý rok?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Ne, ne, to už mám asi 10 let jako, mám /nesrozumitelné/ přátelství.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Dobře. Ta ekonomická situace bude souviset s tím, co se bude dít, protože to, co jsme si mysleli, v tom červnu, červenci, že ta epidemie je za námi, ta zdravotní část a teď tedy budeme sanovat škody a pomáhat podnikům a podobně, no tak to platí, problém je, že to máme znovu a teď se vás ptám, jaký je vaše predikce vývoje, já jenom řeknu, ano, testujeme stále zhruba 20 000 osob, to testování se nenavyšuje a z toho vychází ±3000 nakažených, ale stoupá nám počet hospitalizovaných, stoupá nám počet lidí ve vážném stavu, zdravotnictví se dříve nebo později pokud rychle nezačneme něco dělat, dostane do potíží, pokud tyto, tyto čísla porostou, porostou, tak se zdravotnicí dostane do potíží, sledujete zdravotnictví, sledujete tu blížící se teoretickou možnost naplnění kapacit anebo prostě věříte, že se to nestane?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Ano, sleduji, sledujeme to i jako poslanecký klub a naše Komunistická strana Čech a Moravy sleduje tento vývoj, jak v jednotlivých krajích, tak celostátně a na druhou stranu my jsme očekávali, že ta druhá vlna přijde, nebyli jsme příznivci toho velkého rozvolnění, které bylo na začátku léta, takový řekl bych dovolenkový bonus pro občany České republiky.

Jaromír SOUKUP, moderátor

On to premiér řekl, no tak chtěli jste rozvolňovat, tak jsme rozvolnili, včera řekl, my jsme podlehli prázdninové atmosféře.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Já musím říct, že uznal tuto chybu, protože, když jsme se podívali do zahraničí, které na tom bylo hůře v té první vlně, například Rakousko sousední nebo Německo, tak ty nerozvolňovaly, ty neuvolnily ty, ty, například nebylo žádný důvod, aby lidé dál nenosili roušky například v obchodech, ať je venku nosí, protože se prokázalo v té první vlně, že pokud se, jsme na volném prostranství, tak je to složí, tak není taková nákaza, jako když je to v uzavřených prostorech a podobně, takže teďko my vyhodnocujeme ty, ty opatření k druhé vlně a víme, že přitahovat šrouby bude složité, přitom je to potřeba, ale nepřejeme si, aby to opatření bylo plošné.

Jaromír SOUKUP, moderátor

/souzvuk zvuků/ říkáte premiérovi, vy jako předseda Komunistické strany Čech a Moravy, podívej, pozor, pokud se budeme blížit zdravotnímu systému tak, pokud se budeme blížit v nějakých predikcí k tomu, že zdravotní systém se zahltí, tak my s tebou končím, říkáte mu to?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Tom říkáme často, když si hodnotíme nejen jednou za půl roku tu dohodu o toleranci, říkáme, tohle jsou věci, kdy chceme, aby Česká republika funkční stát, kde fungují ústavní instituce, kde funguje společnost a je potřeba proto udělat všechno a i u těch plošných opatření jsme říkali, je nutné plošné opatření, když jsme viděli například v té první vlně, že byly místa, kde nebyla tak dobrá hygienická služba anebo nebyl takový důraz na plnění těch opatření, které byly a už v té první vlně měli například okresy Domažlice problémy, já jsem dával vždycky šťastný, že se mohu pochlubit za příklad Jihočeský kraj, kde jsme opravdu zvládali tu krizi a i dnes jsme na tom lépe než ostatní kraje a je to právě tím, na kolik ty orgány toho kraje byly ochotny a schopny, včetně té státního správy řešit ty problémy.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, já vím a teď mluvíte o hygienických stanicích ministerstvo zdravotnictví, tam se, tam se změnilo vedení s tím, že ta predikce je špatná, já bych nerad, abysme se nějak ukolébali v tom, že je to pod kontrolu, ono se nezdá to býti pod kontrolou /souzvuk zvuků/, já jsem trochu odešel od debaty, co dělat pro české podniky, co dělat se státním rozpočtem, k té nejaktuálnější situaci, protože upřímně, pokud si jenom zrekapituluju pár bodů, rozvolňovali jsme, to říkal premiér, ještě minulý týden říkal, že jsme na špičce Evropy, protože máme málo zemřelých, včera zemřelo 10 lidí, což už prostě je 10 lidí, kteří zemřeli, já, já prostě se, protože to má přímou návaznost na počet jaksi pozitivně testovaných, no tak já prostě říkám, ale počkejte, při těchto číslech už budeme mít problémy, premiér to poprvně přiznal včera, vyměnil se ministr zdravotnictví, ano, on říkal, že v pátek za ním přišel ministr zdravotnictví Vojtěch, včera byl jmenován prof. Prymula, který přiznal, že situace je vážná.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

No, tak nikdo nezpochybňuje, že je vážná situace a samozřejmě ten systém zdravotní péče je schopen léčit jenom určitý počet lidí, není, není možné, aby bylo 10 milionů lůžek, to prostě není, ten systém má nějaké kapacity a my musíme dělat všechno opatření proto, aby ty kapacity současné byly schopné řešit ten zdravotní stav těch lidí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A jaká opatření? Teď pojďme k tomu, jaká opatření?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Tak v každém případě se ukázalo, když například ještě Světová zdravotnická organizace nepřijala roušky, že roušky mají systém a ta, to naše heslo z té první vlny, že moje rouška chrání tebe a tvoje rouška chrání mě, se ukázalo jako správné.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Akorát jsme ten čas promarnili, protože ty roušky. Jsme úplně opustili teď je tedy poněkud klopotně zavádíme, otázka je, jestli.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

A čelíme, čelíme té kritice, jestli to je správně, já, já si myslím, že pokud jde o uzavřené prostory, že je to potřeba vzdálenost, že je potřeba řešit, že je potřeba i respektovat to, že pokud je vyžadována ten zdravotní test, tak je prostě na něj potřeba jít, ale ten neléčí nikoho, já si myslím, že pro nás je velmi důležité, aby české zdravotnictví se zapojilo do toho světového výzkumu témat té vakcíny a jsem rád.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak to testování, testování to přece počet testovaných je strašně důležitý, protože pokud pasivně budeme testovat, tak prostě budeme mít menší riziko, že, že je velké množství lidí, kteří mohou nakazit ostatní, protože pokud budeme testovat pořád stejně a ta čísla nakažených půjdou nahoru a čísla hospitalizovaných také ne, tak máme prostě takřka jistotu, že v populaci je spousta lidí, kteří jsou nakaženi a nejsou testováni, pak žádné trasování a podobné nemá smysl.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Ne, ale já, já proti zvýšení počtu testování nic nemám, ale podotýkám, že samotné testování nikoho neléčí, že je potřeba preventivně nebo pro, pro to léčení samotné, odborně pracovat a v té světové, světové spolupráci na té vakcíně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No ne, ale já pořád se vracím k tomu zdravotnictví, problém zdravotnictví nastane tehdy, pokud počet hospitalizovaných přesáhne.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Ano, počet lůžek.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Počet lůžek, které jsou k dispozici, pokud nebudeme masivně testovat, pokud nebudeme trasovat a předcházet tomu chytrou karanténou nebo, nebo izolací těch lidí, no tak se nám to může stát.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Ale na druhou stranu přece můžeme jít i tou druhou cestou, to znamená, že si připravíme další lůžka, můžeme v těch investicích říct, ano, vystavíme další, další kapacity pro léčení případné trvání /souzvuk zvuků/, já myslím, že sice nejsme v Číně, kde za 7 dní postavili nemocnici, ale nezapomeňte, že to je český model, český výrobek, ta skládací nemocnice pomocí těch unimobuněk to je, to je český patent, to my umíme, to české, české podniky /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ale, když nebudeme dělat nic proti šíření toho viru nebo velmi málo, tak nám stejně žádný počet lůžek nestačí a já teda upřímně bych úplně nebyl rád, pokud bych viděl v televizi nějaké unimo buňky s polními nemocnicemi a podobně, já bych byl radši, kdyby se to nestalo.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Ne, tak to by bylo výborné, ale jak můžete zaručit, že se to nestane, čili musíte musíte.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tím, že snížíme počet infikovaných, to je jednoduché.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

No, tak počet infikovaných můžeme snížit ale.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jednoduché je to říci /souzvuk zvuků/.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Ale druhá věc je právě, jak to, jak toho dosáhnout, abychom nevypli ekonomiku, protože vypnutí ekonomiky by znamenalo, že pokles té té výroby, pokles konkurenceschopnosti České republiky, jejich podniku by byl ještě větší a my bychom v té světové konkurenci mohli utrpět velké ztráty.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já vím, ale my nemůžeme, my nemůžeme dopustit zahlcení zdravotnického systému, já, já nechci se bavit o vypnutí ekonomiky, já bych byl nejradši, kdyby jsme hovořili o opatřeních, které nás nebudou tolik bolet, které nepovede k tomu, že se zastaví život jako v Izraeli a přesto a přesto snížíme počet hospitalizovaných.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Tak já myslím, že.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Protože, promiňte, počet testovaných můžeme snížit tím, že přestaneme testovat, počet hospitalizovaných prostě nesnížíme tím, že je nebudeme hospitalizovat, to nejde.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

No, tak samozřejmě je otázka, jestli počet hospitalizovaných poroste stejně jako počet, počet testovaných, protože těch bezpříznakových lidí vzhledem k té zdravotní situaci v populaci v České republice je přece jen víc než v jiných státech, je evidentní, že české zdravotnictví nebo lépe řečeno, československé zdravotnictvím v minulosti dokázalo přece jen občany České republiky, připravit, připravit lépe /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To si děláte legraci?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

To si nedělám legraci, to si nedělám legraci /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Vy chcete říct, že socialistické zdravotnictví připravilo občany na covid jo?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Ne jako na, na, na, na tu imunitu vůči těm pandemiím více, podívejte se na rozdíl.

Jaromír SOUKUP, moderátor

/souzvuk zvuků/, ono se říká, počkejte. Ono se říká to, že třeba očkování proti tuberkulóze mohlo mít nějaký vliv na imunitu, no dobře ale tak?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Ale, ale přece podívejte se na, na ten rozdíl mezi východními a západními státy Spolkové republiky Německo, tam ten rozdíl je taky patrný, takže opravdu to, jak bylo organizováno československé zdravotnictví, bylo přece příkladem v mnoha státech světa.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A počkejte, čím to teda jako, že se tam učil marxismus, leninismus /souzvuk zvuků/, tak ty mají míň nakažených anebo?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Z toho si nebudeme snad dělat legraci ne? To je vážné téma a jestliže je to prokázáno, že tam je jiný nápad, jiná ta populace jinak přijímá, jinak prožívá tu nákazu, to je reálné, to jsou reálné čísla.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Počkejte, to já teda nevím jo, ale, ale já nějak odmítám jako chápat.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Přece tím, tím, /souzvuk zvuků/ preventivní lékařská péče fungovala v socialistických státech ukazuje jasně, že československé zdravotnictví bylo na lepší úrovni než španělské, italské a podobně a je pravda.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jaký to má jako, tak mi vysvětlete, tak dobře, tak já jsem se narodil v roce 1969. Dospělosti jsem tedy dosáhl za socialismu. Vy si myslíte, že já jsem teda líp chráněn proti covidu, protože jsem vyrostl za socialismu?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Ano, máte lepší imunitní systém.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Fakt jo? A čím to je?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

No, protože ta preventivní péče lékařská tady byla na vysoké úrovni.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Počkejte, ale tak imunitní systém dnešní můj padesátiletého člověka, padesátijednaletého člověka je tedy lepší, než srovnatelný imunitní systém Rakušana, protože jsem byl očkovanej proti tuberkulóze nebo?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Nejen, nejen, jako ty, ty, to jak.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je revoluční.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

To já neříkám, jestli to je revoluční, já jenom říkám, že to je prokázán, prokázáno právě na tom, jak se vyvíjí ta pandemická situace v jednotlivých státech světa v Evropě.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Když jsme ale teď nejhorší?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Ale nejsme nejhorší.

Jaromír SOUKUP, moderátor

V počtu nakažených.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Nejsme nejhorší.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jaktože?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Protože.

Jaromír SOUKUP, moderátor

My jsme v týdenním, v týdenním průměru, v týdenním průměru, v poměru k počtu obyvatel opravdu nejhorší v Evropě.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Tak.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Za poslední 3 dny jsme druhý za Španělskem, ale v týdenním průměru jsme fakt nejhorší.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Tak to se uvidí, tam samozřejmě ty 3 základní, základní body, té šíření pandemie, je zdroj, trasa a ta, to přijímání v té společnosti a jestliže my jsme v té první fázi ochránit tu společnost vypnutím té ekonomiky, tím že svým způsobem jsme zabránili tomu šíření uvnitř té společnosti a rozvolnili jsme to příliš, tak teď to šíření té společnosti je větší a uvidíme, jak bude pokračovat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jasně a vy říkáte, že to šíření teda nevadí, že počet hospitalizovaných.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Já neříkám, že nevadí, vadí každému /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ne, ne, já jenom jako říkám podle všeho, co lze dopátrat za informace, že pokud poroste ten počet hospitalizovaných, tak ono to má a jakože pravděpodobně poroste, tak ono to má nějaký doběh, nejdřív se člověk nakazí, pak onemocní a pak část z nich je hospitalizovano a vy říkáte, že ten imunitní systém teda nám masově nedovolí, nám starším, kteří jsme teda vyrostli za socialismu?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Já myslím, že jsme dobře připraveni na to, abychom to zdolávali bez nutné lékařské péče, což se ukazuje na počtu těch, kteří mají ten bez příznakový průběh.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Je to teda revoluční myšlenka dobře. A pokud jsme u osob, ministra zdravotnictví, vy jste nešetřil kritikou na Adama Vojtěcha, Roman Prymula?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Já myslím, že je to vynikající odborník v oblasti, jak epidemiologie, tak vakcinologie. On je vakcinolog jako svým povoláním, svým zaměřením, takže spoléhám na to, že bude řídit to ministerstvo zdravotnictví nejen jako vůči pandemii, ale že i ty ostatní věci ve zdravotnictví bude zvládat dobře, nakonec dělal dlouhou dobu i náměstka ministra, takže je seznámen s chodem toho ministerstva a ty věci určitě dobře zná, jeho práce bude sestávat nejen tedy s řešením pandemie, ale také jaký bude vztah mezi zdravotními pojišťovnami, jaký bude vztah s poskytovali péče a podobně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já vím, ale buďme, buďme spravedliví jo, do voleb zbývá zhruba rok a upřímně Roman Prymula je teď ministrem covidu, takže za ten rok toho systémově tolik nezvládne, jestli bude pokračovat po volbách, to teprve uvidíme, ale.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Sám já myslím, že to nechme na voličích, kdo, jak bude pokračovat po volbách, ale v každém případě minimálně nastartovat je potřeba to zlepšení vztahů mezi poskytovateli a zdravotním pojišťovnám, tam je důležité, abychom ty prostředky, které vynakládáme na zdravotnictví, nespolkli samotné zdravotní pojišťovny, proto my trváme na tom, aby se sloučila zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra a ministerstva obrany, nevíme, proč by stát jako Česká republika měl zřizovat 3 zdravotní pojišťovny.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tím by se ušetřily ty provozní náklady.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Provozní náklady.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To by byl jeden obchodní ředitel, jeden /souzvuk zvuků/,tomu celkem rozumím, to asi má logiku.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

A tím pádem zbude víc peněz do toho samotného systému na to léčení.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Buďme spravedliví, že už teď mají zdravotní pojišťovny procentuální limit na provozní výdaje z vybraného pojistného, ale má to svojí logiku, to co říkáte.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

To určitě, podívejte se na to, že za kolik peněz spravuje česká správ sociálního zabezpečení celý systém důchodového pojištění za 1,8 % těch nákladů a ty v tom třetím pilíři ty důchodové fondy, ty ty, to privátní spoření v podstatě to spravuje od pěti do sedmi procent, čili ten rozdíl je obrovský v těch penězích, počítáme tam ve 100 miliardách, že jo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Zásadní problém ministerstva zdravotnictví. Je to covid nebo něco jiného nebo kombinace?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Tak, aktuální, aktuální je samozřejmě ten covid a základní problém je právě v tom řízení těch procesů, protože zatím to bylo tak, že byl nestejný pohled na ty fakultní nemocnice, na ty, na ta krajská zařízení a na ty ostatní zřizovatele.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jako z pohledu ministerstva?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Z pohledu ministerstva.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Protože to ministerstvo přímo ty fakultní nemocnice řídí, protože je zřizuje /souzvuk zvuků/ krajské nemocnice zřizují kraje, tomu rozumím.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Ale, ale ten systém přece lidé nemohou za to, kde bydlí jo, oni potřebují tu zdravotní péči tak, aby byla dosažitelná v těch všech třech formách té primární, té základně až po tu nejvyšší prostě /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ty univerzitní nemocnice, tedy fakultní nemocnice a ty krajské nemocnice, tam je rozdíl v té zdravotní péči?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Tak v každém případě by bylo dobře, kdyby tam ten rozdíl nebyl, kdyby vlastně ty krajské nemocnice toto centrum měly úroveň všech těch pater toho.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Úplně po povrchu, jaký očekáváte vývoj té pandemie, co vaši odborníci říkají?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Naši odborníci říkají, že ten vrchol bude někdy na přelomu října, listopadu v době té klasické chřipkové epidemie, která prochází už 100 let od španělské chřipky vlastně každý rok.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A ten vrchol bude znamenat pro zdravotnický systém co podle vašich odborníků?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Podle našich odborníků by to pořád měl český systém zvládnout, protože ten počet lůžek v podstatě i teď je naplněn, ty které jsou blokovány pro ten COVID asi z poloviny.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A, no uvidíme, teď.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To uvidíme /souzvuk zvuků/, ano, co mně zbývá, naslouchat odborníkům každý den tady ve studiu, hovořit s politiky a hodně si číst, více já toho udělat nemůžu, těžko teď, těžko teď říci. Věc, o které se hodně hovoří, je školství. Prof. Prymula jasně řekl, že se bude snažit udržet v chodu, to znamená při prezenční výuce první stupeň základních škol. Tím naznačil, že univerzity, střední školy a druhé stupně mohou přejít na distanční výuku. Masarykova univerzita, všechny pražské univerzity, Masarykova univerzita v Brně, všechny pražské univerzity, Pardubická univerzita ty, ty přešly na distanční výuku, tenhle ten trend je zcela zřejmý s postupující pandemií.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Tak já myslím, že zbavit se povinné základní školní docházky to asi nikdo nechce, takže opravdu je to jeden z úkolů, které má před sebou, jak ministr zdravotnictví, aby dodal dostatek jako argumentů pro to, jak, jak to tam má být, bude to velký úkol pro ministerstvo školství, ale zejména pro ty ředitele škol a pro učitele, protože je to opravdu složité, zejména na tom prvním stupni základního školství od té první do páté třídy, ale jsem přesvědčen o tom, že to dokážeme, že ta schopnost našich lidí, najít ta flexibilita, jak se moderně říká, ten, ten způsob, jak ty děti udržet ve škole, udržet ty, ty kolektivy tak, aby nedocházelo k tomu, k té nákaze, je to velmi náročné, ale řešitelné.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Řešitelné. No, prof. Prymula dnes dal jednoznačně jaksi najevo, že školy jsou problém z pohledu šíření té epidemie a vyzval ředitele, aby teď v pátek, protože v pondělí je státní svátek, dali ředitelské volno, tím tedy přerušili ten styk dětí mezi sebou na 4 dny a považujete za dobrý krok a hned se spustil pokřik, hned se spustil pokřik, že je to špatný krok, že je to pozdě, že v případě ředitelského volna není nárok na ošetřovné a že je to nesystémové, že neví proč v pátek a ne v úterý a tak dále, váš názor?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

No, tak jestli jsem to dobře vnímal, tak to bylo doporučení.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano, on je požádal, on je požádal.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Takže to samozřejmě systémový krok být nemohl, ale na druhou stranu z pohledu imunologie, z pohledu té hygieny je to skutečné přerušení toho, toho kontaktu a může to mít vliv na to, jestli se, jestli se budete nákaza šířit nebo nešířit, protože tam dojde opravdu k tomu omezení toho styku těch, těch dětí. Na druhou stranu je, není to žádnou povinností u těch ředitelů škol a je to doporučení, jestliže ho využijí, tak je pro něj jistě lepší, aby udrželi chod té školy a dali na jeden den volno, než riskovali, že ta škola dojde k nějakému vrcholu. Ten ředitel školy přece ví jo, jestli se mu zvyšuje počet těch, které, kteří těch dětí, kteří jsou COVID pozitivní nebo počet učitelů, kteří jsou COVID pozitivní, protože u toho, u těch učitelů je to ještě, ještě složitější, protože pak by neměl kdo ty děti učit vyloučit jako a tam v té družině by to bylo ještě složitější než v samotné třídě při té výuce.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane předsedo, pojďme od covidu k volebním preferencím, sledujete to? Některé agentury vás odhadují na 7 %, některé na 5, některé lehce pod 5, některé na 6 dobře, dejme tomu, že se pohybujete okolo šesti, sedmi procent, nechci to soudit. Jste s tím spokojen?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Nejsem. Jednak já jsem, i když byly ty preference vysoké, když byly nízké, nikdy jsem podle toho neřídil kroky strany, vždy jsem šel za programem a za tím, aby ten program reprezentoval lidé, kteří ho umí naplňovat. To jsme zažili takovou manipulaci s veřejným míněním a často, já to vnímám tak, že nevím, kde se vzalo více než 5 % pro jednu z politických stran, která nebyla schopná naplňovat i kandidátky do krajských voleb.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pro kterou?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

To nebudu jmenovat, ale.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Přemýšlím, Starostové nebo?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Ne, ne, ne, tak práva zvířat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jo, myslíte, myslíte, stranu zelených /souzvuk zvuků/ demokratická strana zelených, ale tam to evidentně nějak zvorala Česká televize, že zaměnila?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Ne tak ale, víte, to je, ten pokus o manipulaci s tím veřejným míněním, to jsme zažili v roce 2006 před volbami, kdy najednou.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tam vypadalo, že pravděpodobně ty preference byly pro stranu zelených, ale pak to bylo pro tu demokratickou.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

No a říkám, my jsme to zažil v roce 2006, kdy začínala Česká televize na 10 % u strany zelených a potom oni překročili 5 % a stali se na 3 roky součástí té vlády, která se potom tak jako tak rozpadla, takže jenom podotýkám, že jsme s tou manipulací, jsme zvyklí žít, na druhou stranu /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já jsem se ptal jenom, že ty relativně nízké preference nebo nízké, takhle jsou samozřejmě nižší, než jste bývali léta zvyklí, že je manipulace?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Ne, to úplně ne, protože samozřejmě došlo v celé Evropě jaksi k přesunu těch preferencí a já na druhou stranu říkám, že ten, kdo chce ve volbách volit budoucnost, která je odhadnutelná, kdo chce volit tu poctivou správu, tak má možnost volit KSČM.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Má.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Protože my jsme v roce 2012-2016 přece prokázali v těch devíti krajích, že za prvé nejsme nakažení žádnou korupcí, že jsme schopni za méně peněz udělat pro ty kraje /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Je pravda, že korupční skandály se vám vyhýbaly na centrální úrovni, to je pravda.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Já si myslím, že jsme to opravdu prokázali a i když jsme v Karlovarském kraji odcházeli z té koalice kvůli té korupci jiné koaliční strany, tak jsem přece ukázali, že netrváme na žádných funkcích, že prostě jdeme za programem a ten program byl pro ty občany. My máme skutečně program, často mi vyčítají, že ostatní nám opisují, ukradnou nám ty programové priority a já si říkám, ale pak v tom případě, když nám je kradou ty programové priority, pak máme ten program správný, protože je pro občany a ostatní to opisují.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To já nevím, ale když to ty voliči nepochopí, že to je vaše a někdo vám to ukradl a volí toho, kdo vám to ukrad, když jsme u toho, tak naznačuju, kdo, kam vám odešli ty voliči?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Tak část voličů určitě odešla, protože lidé rádi, rádi jsou s vítězi, takže o odešli k hnutí ANO, část voličů mohla odejít k jiným politickým stranám, protože.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A chcete je získat zpátky?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Chceme, chceme, máme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jak to chcete udělat? Protože když teda podporujete hnutí ANO, které je v televizích, vy v té vládě nejisté, takže ve všech televizích každý den jsou různí ministři, premiér tam je a tak a vy říkáte /souzvuk zvuků/.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

My to vládě mít nemůžeme, protože nemáme současně stejný program v zahraniční a bezpečnostní politice, jako má hnutí ANO a v daňové politice, to je vlastně naše největší hádka s hnutím ANO, když my chceme diferencované daně a pan premiér podporuje jednotnou daň, tak úplně nejsme pro.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Dobře, tak ještě jinak, co by se muselo stát, pane předsedo, aby, abyste od toho šli pryč?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

No, tak například to, že by vláda podpořila nějaký vojenský exces Armády České republiky v zahraničí, případně, že by chtěla přijmout cizí vojáky na naše území, pokud by chtěla udělat díru do státního rozpočtu tím, že vlastně podpoří nesmyslné, nevojenské mise, to jsou všechno věci, které.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Takže všechno se to točí okolo bezpečnostních?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

A pokud jde, pak ještě jedna věc, která je velmi důležitá, a to je snížení míry státní suverenity, my respektujeme, že Česká republika se stala součástí Evropské unie, na základě referenda, to respektujeme, na druhou stranu nechceme, protože to referendum se konalo v době, kdy byly jiné podmínky uvnitř Evropy a aby nám někdo diktoval z Bruselu, případně z Berlína co máme a nemáme dělat, tak to si nepřejeme a chceme od vlády, aby udržela tu míru státní suverenity, byť je z části sdílná s Evropou.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Chápu, tohle se asi nestane, tak zkusme to jinak.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

No, bohužel tady jsou určité trendy, kdy se o to někteří pokouší, jak ministr zahraničí Spolkové republiky Německo, ty některé ataky dokonce i kancléřka Merkelová nám vzkázala, co máme a co máme dělat /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Předpokládejme, že tohle si premiér nevyhodnotí jako klíčové pro jeho voliče a v tom vám pravděpodobně vyhoví, to buďme.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

No, to doufám.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Buďme realističtí, tohle je takový šílenec premiér určitě není, a když to pootočím tu naši debatu k těm státním financím, teď máme schválený schodek státní rozpočtu 500 miliard korun, no a ono to vypadalo, že asi nebude dočerpán, ty odborníci odhadovali, že při tomto tempu státních výdajů a tempu státních příjmů, to znamená výběru daní, ten konečný účet se bude pohybovat okolo 350 miliard, teď tedy těžko odhadnout, co se bude dít v následujících měsících, ale je takřka jisté, že ten státní rozpočet na příští rok, ve volební rok bude také ve stamiliardových deficitech, to taky nevadí?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

No, já jsem se vrátili dnes od pana prezidenta, kde jsme jednali jaksi o prioritách KSČM právě do státního rozpočtu, protože má za sebou schůzku s premiérem a s ministryní financí a vicepremiérkou Schillerovou.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Trošku naznačuji, že o tom se chci bavit a zeptat se vás, o čem jste mluvili s prezidentem republiky ale.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Né tak já jsem říkal, že pokud by ten deficit neměl, nebyl směřován do investic, pokud by neřešil tu situaci udržení těch podniků, proto jsme se bavili o kurzarbeitu a dalších pravidlech, například zrušení superhrubé mzdy, tak bychom nemohli podpořit státní rozpočet.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To zrušení superhrubé mzdy, protože podle všeho tam je výpadek státních příjmů 70 miliard korun.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

No, my s tím nesouhlasíme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A ministryně nějak tak jako nedokáže přesně odpovědět.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Já mohu zopakovat to, že KSČM nikdy nepodporovala princip superhrubé mzdy, že jsme pro to nikdy nehlasovali, že jsme, že jsme pro její zrušení a na druhou stranu si nedovede představit, že se tady zavede rovná daň. S panem prezidentem jsem hovořil o tom, že KSČM navrhuje diferencovanou daň fyzických i právnických osob, u fyzických osob mě potěšil pan prezident, protože já jsem navrhoval 3 sazby diferencované 15, 20, 25 a pan prezident říkal, že si dovede představit i čtyři pásma, to znamená ještě větší než 25, nad nějaký příjem těch vysokých manažerů, a to si myslím, že je správné, že pokud budeme rušit superhrubou mzdu, že bychom se k tomu systému, který je běžný v západní Evropě, je běžný třeba v Japonsku.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ne, tak jako jasně, progresivní daň je prostě koncept, který je v mnoha státech světa, to je pravda, my jsme tady měli jakoby patnáctiprocentní daně, ale všichni jsme /souzvuk zvuků/ že to je 20 % a jenom tak jako náznakem, to nejvyšší zdanění podle vás by mělo být jaké?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

My, my navrhujeme skutečně 25 %, to znamená, že ty pásma, tak jak by byly u toho měsíčního příjmu nebo ročního příjmu podle toho, jak by se počítalo, tak to všechno je možné, dávalo by to určitou částku, která by doplnila státní rozpočet u právnických osob, opakuji ten názor KSČM je stabilní, my nevidíme žádný důvod, aby 19 % daně z příjmů právnických osob platilo malé eseróčko o 5, 10, 20 lidech /souzvuk zvuků/ a stejnou daň platila nadnárodní korporace nebo český podnik, který má 100 000 zaměstnanců, prostě to je nesmysl, to je ekonomický nesmysl.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Superhrubou mzdu podpoříte nebo ne?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Superhrubou mzdu podpoříme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Zrušení.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Zrušení jenom v případě té diferencované daně.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To znamená pravděpodobně ne?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

To, jestli to nebude, tak jí nemůžeme podpořit, tak v tom případě ji radši zachováme.

Jaromír SOUKUP, moderátor

/souzvuk zvuků/ se to tak jako řeklo a teď se do toho nikomu moc nechce, váš odhad, projde to nebo ne?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

No, já myslím, že pan premiér by měl myslet zejména na to, aby byly udrženy, udržitelné veřejné finance a pak by měl od toho minimálně pro rok 21 ustoupit a nechat odborníky znovu spočítat případné dopady.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Podle všeho to vypadá, že vaše podmínky bude pro ně těžko pro premiéra těžko přijatelné a jestli to tak dobře počítám, tak to projít nemůže?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

No, tak když to neprojde, tak se nedá nic dělat a budou muset hledat někoho jiného, kdo jim státní rozpočet podpoří.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A zvýšení daní na příští rok?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

My počítáme jenom se zavedením daně digitální, to si myslím ta pětiprocentní daň, že by měla být, že podpoříme zvýšení daně na cigarety a alkohol, to je myslím už ten kompromis se někde rýsuje. A budeme znovu navrhovat zavedení daně z bankovních operací, takzvanou Tobinovy daně, což je ve světě.

Jaromír SOUKUP, moderátor

O tom hovoříte často ano /souzvuk zvuků/, ale tak ono to neprojde pravděpodobně, protože premiér vždycky to udělá tak, když se hovořilo o té té sektorové dani a tak, takto, takto premiér udělá tak, že ty podniky se.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Pane řediteli, já si, ale myslím, že to je historicky velmi propracovaná daň, má svoji racionální podstatu. Její autor je nositel Nobelovy ceny za ekonomiku a podle mého soudu v té krizi přece se na té krizi musí podílet i banky, to není možné, aby se na tom nepodílely, jejich zisky jsou neúměrné k ztrátám, která mají ostatní.

Jaromír SOUKUP, moderátor

V tom si celkem jaksi notujeme, je skutečně pravda, že ty banky dosahovaly enormních zisků, to je prostě pravda, to byly desítky a desítky miliard ročně zisku, ale už teď na ně stát přenesl část finanční zátěže, související s aktuální krizi /souzvuk zvuků/.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Víte přece dobře, že i ty banky, ty úvěry neposkytovaly, přestože jako ten stát chtěl garantovat ty úvěry, měl zájem, byl ten program a jestli něco nefunguje, tak je to právě ten vztah banka a ten podnikatel.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Víte, co je zajímavé, banky vyhodnotily podnikatelskou sféru jako rizikovou a skutečně i přes ty pobídky ministra Havlíčka a tak dále, tak ty programy garantovaných půjček a tak se prostě nerozběhly, uvidíme, co se bude dít teď na podzim, jestli se to změní, ale zvýšili velmi výrazně svoji aktivitu na poli hypoték, ono to teď dokonce vypadá, že letos Češi si naberou hypoték nejvíce v historii, krize nekrize.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

No, ale to je sice pravda, protože lidé chtějí do něčeho případně uložit peníze a ty nemovitosti se nabízejí, ale pokud si vezmou na hypotéku, tak samozřejmě ten výhled na 30 let nebo alespoň 20 let splácení, je to riziko, které nese jak ten poskytovatel i ta banka, tak ale zejména ten, který jí má platit, protože pak může přijít úplně o všechno, a to bych si nepřál, protože já bych si přál, aby občané České republiky měli před sebou, řekl bych odhadnutelnou a příjemnou budoucnost.

Jaromír SOUKUP, moderátor

No, uvidíme, pane předsedo, je mi to líto, ale náš čas vypršel, já jsem vám chtěl moc poděkovat za to, že jste přišel a doufám, že se uvidíme dříve než teď.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

/souzvuk zvuků/ omlouvám se, opravdu to bylo tím, že jsem přece jen musel trochu vypadnout z toho rytmu, který jsem dříve dodržoval.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Děkuju.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM, místopředseda PS PČR

Já děkuju.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A vám vážení diváci jako tradičně děkuju za pozornost.