Rozhovor: Hostem Duelu byl předseda ODS Petr Fiala

Hostem čtvrtečního Duelu Jaromíra Soukupa byl předseda ODS, politolog a vysokoškolský profesor Petr Fiala. Hlavním probíraným tématem byla pochopitelně pandemie koronaviru a její dopady na tuzemskou ekonomiku, společnost i naše životy. Jak nás ovlivňují vládní opatření proti šíření viru a jak se vládě daří koronavirovou krizi zvládat? Na to a spoustu dalšího se hosta zeptá moderátor pořadu Jaromír Soukup.

Jedná se o doslovný přepis Duelu Jaromíra Soukupa ze dne 17.9. 2020.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já moc děkuji za to, že jste pozvání přijal. Víte, já jsem ten úvod tady měl vždycky ve zvyku říkat, o čem si budeme povídat, případně jsem k tomu dal nějakou, v uvozovkách, úvahu a teď je to jasné. Jak jsme na tom? Myslím česká společnost, český stát, jeho instituce a samozřejmě v podtextu této otázky je situace s pandemií.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Říkám to nerad, ale musím říct, že jsme na tom špatně a že ta situace je opravdu vážná a říkám to nerad, protože já nechci za každou cenu kritizovat vládu, ale to že ta situace špatná je, je skutečně v důsledku toho, co tady předváděla v posledních měsících vláda a ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Můžu mít návrh, pane předsedo?

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pojďme si popsat ten stav, protože podle mého názoru většina obyvatel je trochu zmatená. Těch protichůdných informací, co si mají myslet, co si nemají myslet, je celá řada. Předpokládám, že až si to popíšeme, tak budeme kritizovat vládu, jak jsme na tom?

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

A to je právě přesně to, na co narážíte, jeden z těch důsledků té špatné vládní politiky, že většina lidí je zmatená, a dokonce část lidí ani neví, jestli ta situace je vážná, jestli to mohou věřit, to, co teď říká vláda nebo tomu věřit nemají, jestli mají nosit roušky nebo nemají nosit roušky. To je prostě špatně. To, co je fakt, je, že čelíme nějaké druhé vlně, nazvěme to jakkoliv, ale čelíme novému propuknutí, nové síle pandemie, čelíme jí s takovou dynamickou silou, ve které se to vlastně neobjevuje skoro v žádné jiné zemi v Evropě, ten počet případů je, je obrovský, přitom dostatečně netestujeme, ani netrasujeme, nedělají se ty klíčové kroky ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Právě, pojďme ...

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

A to je vážná věc. To je vážná věc.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Že jsem kritikem vlády dlouho, to je poměrně známá věc, po relativně dobrém zvládnutí nebo opravdu velmi dobrém zvládnutí té zdravotní části na jaře jsme se začali motat v ekonomických následcích a co dělat nebo nedělat, to bylo po až komické. Tuto byla, tuto byl bilion korun, tuto bylo něco jiného, výsledky, výsledek byl poměrně tristní, ale vypadalo to, že nějakým způsobem se s tím popereme a teď mám na mysli, spíše podnikatelé, živnostníci se s tím poperou sami a teď čelíme bezprecedentnímu, dá se říci, ataku té epidemie znovu až na to, že zcela evidentně tu zdravotní část nezvládáme. Ten počet těch, tak jak jste řekl, ten počet těch nakažených je dramaticky vysoký, včera to bylo přes 2100 nakažených, teď si chvilku tak jako říkáme, je to dobré, je málo hospitalizovaných, ne, to se během dvou dnů změní a z těch málo hospitalizovaných je zase málo v těžkém stavu, to není pravda, ty všechny tyhle ty počty letí nahoru, je to tak nebezpečné?

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Nebezpečné to určitě je a jako tady nejde o to někoho strašit, ale je jasné, že když ten počet případů je takto vysoký, tak téměř každý lékař vám řekne, dříve či později bude i vysoký nebo vyšší ten počet vážných případů, ale už to, co se teď odehrává, je prostě špatně, protože všechny ty nástroje, o kterých vláda mluvila potom zvládnutí té první vlny a my jsme ji skutečně zdravotně zvládli, já bych chtěl tady říct, my jsme ji zvládli i proto, že lidé byli nesmírně disciplinovaní a díky tomu vláda získala několik měsíců na to, aby se připravila na případné horší scénáře, které teď bohužel nastaly. Ty měsíce vláda promarnila a dnes třeba část lidí možná ani není disciplinovaných, protože slyšeli od vlády, všecko je v pořádku, jsme nejlepší v Evropě, už se nic nestane, nebudeme zavádět plošná opatření a najednou to všechno není pravda. Není náhoda, že máme to vysoké procento nebo nejvyšší procento nakažených momentálně u té věkové skupiny 15 až 29, ale je potřeba na to nějakým způsobem reagovat a nereaguje se. Já vám ukážu jenom nebo divákům ukážu jenom jedno, jeden graf a slibuji, že jich víc nemám. Ale toto ukazuje vlastně, jak se testuje v jednotlivých zemích Evropské unie, jaký je počet testů na 100 000 obyvatel a z toho bohužel vyplývá, že Česká republika to nezvládá a já jenom, protože třeba nemají všichni možnost sledovat ty zahraniční diskuze, všude se mluvilo od jara o tom, že jsou 2 nástroje, jak si s tím poradit.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Testování a trasování.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Testování a trasování a ani v jednom vlastně my nejsme dobří, tak já se ptám vlády, co jste dělali, selhali jste, selhali jste a ještě jste lidem lhali, a proto máme takhle, takto smutné výsledky dnes.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ano, ty výsledky jsou smutné. Problém, a to po těch desítkách hodin tady diskuzí s epidemiology, profesory medicíny anebo samozřejmě při čtení denního tisku různých úvah na internetu toho je celá řada, ten problém té epidemie je, že se nedaří ji zploštit velmi rychle, ani to logicky nejde, to znamená, pokud teď ty čísla poletí tak, jak poletí, a je to jako děsivé, je to jako děsivé, opravdu děsivé, teď jsme včera byli na třetím nejhorším místě v Evropě. Předpokládám, že dnes budeme druzí hned za Španělskem a kdoví, kde to skončí, a budeme nuceni opravdu si říct, že rychle musíme ten počet nakažených snížit, rychle to musíme zastavit, logický mi připadá v úvahu, že nic jiného než zase uzavřít stát není možné. Je to realistické, co se může stát?

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Já se opravdu zase musím vrátit pár měsíců zpátky. My jsme říkali, že tohle nastat nesmí a že se to na to musíme připravit, jenomže ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já vím, já vím, ale ...

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Ale, ale nemůžeme se na to připravit, když nefunguje testování a trasování. Abych byl pozitivní. My jsme samozřejmě, protože ODS vždycky přicházela s řešeními na konec mluvil jste o některých těch ekonomických dopadech a ekonomických opatřeních, většina z těch, co se přijala, byla z naší dílny a nakonec i řada z nich funguje. Těch, které vláda aspoň nepokazila, ale tady u této věci chci být pozitivní v tom směru, že jsme včera vystoupili v Poslanecké sněmovně a navrhli jsme i za této složité situace, do které jsme se nemuseli dostat, ř bodů, jak se z té krize můžeme dostat ven a jeden z těch bodů podle nás naprosto nutný je odvolání ministra Vojtěcha, není možné, aby tento člověk pokračoval dál ve své funkci.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já vím, já jsem tu absolutistické nebo to konečné řešení dal na ..., to znamená, zavření státu nový lockdown dal hned na začátek debaty o tom, co se má udělat. Teď nějakého důvodu, celé léto bylo všechno rozvolněno a máte pravdu v tom, že lidé dospěli k názoru, že je to jako za námi, že je to všecko v pořádku a že se vracíme do normálu. Pak jsme byli svědky té zmatené, zmatené diskuze o rouškách ve školách, přičemž všichni věděli, že 960 000 naráz dětí ve školách je prostě riziko, pamatujete si na to, jak předseda vlády řekl, že roušky v žádném případě, že neví, co si ministr zdravotnictví vymyslel, pak se to zase vrátilo. Dnes jsme ve stavu, kdy roušky byly nařízeny centrálně, včetně tedy výuky, včetně té hodiny ve třídě, to, to, to padlo na tiskové konferenci dnes. A ty další opatření jsou taková, jsou taková zvláštní. Ano, restaurace jsme zavřeli teď centrálně od 12 do rána, do šesti hodin do rána, ale nic víc se neudělalo. Pokud se podívám, pokud se podívám do zahraničí, tak roušky jsou běžně, běžné i venku, na akcích venku, tady zatím ne, zatím to vypadá tak měkce, ale mně tyhle ty čísla, které jsme zmínili, nekorespondují s razancí těch opatření. Proč to tak je? Proč to tak je? Neposlouchají epidemiology politici nebo se ..., nebo v tom hrajou roli volby nebo se s námi hraje nějaká hra? Promiňte, to není otázka, to je téma.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Jasně. Já vlastně vím, že jsem host a mám odpověď na otázky, ale kdybych vám jednu položil, tak by zněla takto: Pane řediteli, vás to překvapuje ten zmatek a to, že ta opatření vlastně neodpovídají tomu, jaká je situace?

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Můžu vám odpovědět?

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Můžete. Budu rád.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Víte, co mě překvapuje, že já jsem si možná naivně myslel, že pokud jde opravdu o osud lidí, opravdu o zdraví nebo sociální postavení rodin, tak politikaření a soupeření jde stranou, že politici, když jde někdo do politiky, tak by měl mít opravdu pocit a vůli řídit věci veřejné ku prospěchu lidí a teď se ukazuje, že to tak možná není.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

A to je i moje přesvědčení, a proto my třeba vytrvalé nabízíme podporu, přicházíme s konkrétními řešeními, snažíme se, snažíme se prostě vládě pomoct, když vidíme tu bezradnost, ale my jsme dnes opravdu oběti, a je to potřeba tak pojmenovat, vlády, která selhává a ještě u toho lže, jsme obětí prostě premiéra, který jedná jenom podle svých marketingových asi poradců nebo čeho, vůbec neřídí ani zdravým rozumem, ani tou situací, ani názory a proto, a proto, pardon, my říkáme to je ten náš, těch 5 bodů, než zavřeme celou, celý stát. My nechceme, aby k tomu došlo, proto říkáme, prvně teda vyřešíme situaci na ministerstvu zdravotnictví, tam musí být někdo, kdo je kompetentní a je schopen to řídit a je schopen se taky domluvit s těmi lékaři a epidemiology. Vždyť si vezměte na tom zdravotnictví byl tam pan Prymula, pan profesor Prymula, pak tam byl pan docent Maďar, kde dneska jsou? Potom je potřeba restartovat krizový štáb, aby to fungovalo, musíme se snažit nezavřít školy, pojďme se o tom bavit. Znásobme kapacity hygieny, vždyť ta hygiena ..., to je zoufalé, jak ty paní z hygieny říkají: "My to nezvládáme, máme malé kapacity, neposílilo se to. Oni dělají, co mohou, od rána do noci, ale to prostě nestačí musíme ekonomicky podporovat ty, kteří mají problémy, to je, to jsou kroky, se kterými přicházíme dřív, než začneme zase dělat nějaká plošná opatření.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pojďme od premiéra. Víte, já, když se dívám na ty reakce, tak jsem tak mě to přijde až, až jako, já nevím dětské, jo. Já, když se podí..., když si vzpomenu v neděli v Čaum, lidi premiér říkal: "Vždyť my jsme pořád nejlepší v Evropě, protože máme malý počet zemřelých." Během dvou dnů se ukáže, že to není pravda, on dokonce řekl: "V sobotu nikdo nezemřel." Není to pravda, v sobotu zemřeli 4 lidé, Slovensko, pokud si vyhodnocovali naše čísla a hlavně ten trend, tak prostě přijali restrikce vůči Čechům, restrikce vstupu do země. Premiér na to úplně dětsky zareaguje: Oni málo trasují a nebo málo testují a mají křehkou koalici, to s tím přece vůbec nesouvisí a premiér opravdu neposlouchá epidemiology? Vždyť přece musí říkat, jaké jsou trendy, vždyť přece ty informace má. Přece na úřadu vlády je profesor Prymula, který, ať si o něm myslíme, co myslíme, tak on od začátku říká pořád to samé až na to, že vždycky se chce slyšet jenom jeden kousek z těch jeho názoru. Opravdu to premiér vůbec nechápe?

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Já myslím, že ne, ale že mu to je jedno. Tak premiér prostě, dneska to je zcela jednoznačně vidět, jede jenom na sebe, vůbec nehledí na nějaké zájmy země a já myslím, že, ale ani to nás nemusí překvapovat, bohužel se ukazuje něco jiného je vládnout v době ekonomické konjunktury a rozhazovat peníze, které přicházejí od pracovitých občanů a něco jiného je být politickým lídrem v čase krize. A já ani vládě třeba tolik nevyčítám, že v té první vlně se něco nepovedlo, ale máme tady několik měsíců, kdy se mohli připravit, kdy už to selhání je prostě nepřijatelné a co je úplně za hranou všeho, je lhaní. Já jsem použil takové, takový, taková 2 slova, abych charakterizoval, co teď dělá vláda, to je, selhali a lhali. Ono se to trochu ujalo, ale já si to nejvýstižnější pro tu situaci. Ale ptám se nejenom sám sebe, ale ptám se i všech kolem sebe, můžeme si to dovolit, můžeme si dovolit, abysme měli vládu, která takhle fatálně selhává?

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pojďme mluvit fakt jako pravdu, protože tenhle ten typ debat, ten jsem zvyklý vést roky a upřímně, když se bavím, když jsme ještě před dvěma lety bavili o tom, jestli se postavilo málo dálnic nebo hodně dálnic nebo jestli se měl postavit tenhle most nebo jiný moc, dobře, tak to je, to jsou takové ty běžné politické věci, ale teď jde opravdu jako o osud národa, osud naší ekonomiky a ta věc je vážná, ta věc je vážná, ten premiér opravdu, zdá se to, buď nechápe nebo není schopen přijmout realitu, nevím, přijde mi to až nějak s otazníkem, jestli je v pořádku. Já, já nevím.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

To jste řekl vy, ale má to samozřejmě ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já chci mluvit pravdu.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Pro mě je naprosto politicky v nepořádku, protože takhle nejedná odpovědný lídr a ten, kdo je odpovědný za, za chod vlády. A já třeba s lékaři mluvím velmi pravidelně a mám mezi nimi nejen řadu přátel, ale i profesně mám jako k řadě z nich blízko přes to akademické prostředí, a všichni lékaři, všichni ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Vy jste bývalý rektor Masarykovy univerzity.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Ano, všichni ..., moje manželka působí na lékařské fakultě a zabývá se hygienou. Já mám ty informace docela jako z blízkého zdroje a všichni ti lékaři bez ohledu na to, jak třeba měli názor na ta jednotlivá opatření, říkala: "Musíme se připravovat na to, že se to může zase zhoršit. Musíme uvolnit dostatečné kapacity a musíme lidi vést pořád k tomu, aby se chovali odpovědně." Když se třeba nenosí roušky, což je v jedné té fázi bylo, tak přesvědčujme lidi, že mají dodržovat důsledně osobní hygienu, že si mají umývat ruce. Když se ta situace začala zhoršovat, nosme roušky aspoň v těch prostorách, kde se potkáváme mezi sebou. Ale od vlády jsme žádné rozumné informace v tomto směru neslyšeli.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Nic takového ne. Tam skutečně bylo vidět ten postup marketingový, premiér tak dětsky se k tomu jakoby přiznal, jo, on řekl v tom jednom ze svých ze svých Čau lidi: "Tak když jste chtěli rozvolňovat, tak my jsme rozvolnili a udělali jsme chybu." No, tak to je přesně to, co bych teda od vlády úplně nechtěl, protože ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Abysme toho máme člověka, který je schopen teď ve vedení státu říkat i nepříjemnou pravdu, aby, ale aby mu lidé věřili v té zdravotní části. Tady je zcela vidět, že to jste řekl velmi správně ministr zdravotnictví evidentně tu autoritu mezi lidmi nemá. Hlavní hygienička je neviditelná a upřímně řečeno, autorita to není. Profesor Prymula ten teď mluví, ale on s tím formálně vlastně nemá nic společného s pandemií.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Já jsem přesvědčen, že to má vypadat takto ve správném státě. Funguje v takovéto situaci nějaký krizový štáb, který má jasně daná pravidla hry, jasné složení odborníků, nemyslím jako personálně, ale lidí, kteří vykonávají určitou profesi, mají určité funkce, rozumějí tomu a z toho titulu jsou v tom ústředním volebním štábu, v tom ústředním krizovém štábu. A pak to má fungovat tak, že doporučení odborníků přijdou k politikům a ti rozhodují a mají tu politickou odpovědnost, takže ani se neschovávají za odborníky, ale ani neignorují to, co jim ti odborníci říkají a v této vládě u nás nefunguje ani jedno z toho.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No, ne, to právě totiž to, co jsem naznačil. Premiér se tak dětsky přiznal, chtěli jste rozvolnit tak jsme rozvolnili a udělali jsme chybu, ale to mu přeci odborníci nemohli doporučovat. To udělal rozhodnutí, to udělali rozhodnutí, za které nesou odpovědnost a v tuhle chvíli se schovávat za odborníky skutečně nemůžou.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Plný internet je legraci,dělání si legrace z vlády. Já mám k tomu někdy už taky sklony, ale samozřejmě já vím, že ta situace je vážná. Já se nad tím ani nemohu usmívat, ty obraty premiéra..., ráno něco jiného, večer něco jiného, ministra zdravotnictví Vojtěcha to neustále tváření se, jak mají tu situaci pod kontrolou, když tady nám to hoří, hoří, hoří pod rukama.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Bohužel ne, já jsem teda ...

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

To je přece, to je přece strašné a je to vážná věc.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ten ústřední krizový štáb, teď mám takovou otázku, víte, já tomu příliš nerozumím. Ten ústřední krizový štáb je pracovním orgánem vlády, tak je tedy definován, je pracovním orgánem vlády, to znamená, má de facto doporučující, doporučující úlohu vládě, ale teď o opatřeních, když není nouzový stav, může rozhodovat pouze ministr zdravotnictví. Je to tak? Vláda ve svém sboru teď žádné omezující opatření dělat nemůže, protože k tomu nemá žádný mandát, dělá to ministr zdravotnictví. K čemu pak ten ústřední krizový štáb bude?

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Ústřední krizový štáb by měl jednak zvažovat vážnost té situace na základě odborných stanovisek a současně dávat taková doporučení, která potom mohou fungovat v rámci a být naplňována v rámci všech těch krizových složek od hasičů až po, až po zdravotnický systém. A současně ten ústřední krizový štáb může i ta rozhodnutí přinášet z té centrální roviny do těch dalších organizačních složek státu, ale hlavně ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tu koordinační úlohu.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

... a tam jsou lidé, kteří s krizovým řízením mají nebo mají tam být lidé, kteří s krizovým řízením mají zkušenost a platí staré pravidlo pro každého, kdo něco řídil, v okamžiku, kdy nastupuje krize, tak není čas něco zkoušet a cvičit, tam se musí, tam se musí přijmout ty nasta..., ta nastavená pravidla hry, a to se neděje.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Víte, kam směřuji. Tam jde o to, že ten krizový štáb de facto, když s ním nikdo nebude chtít, někdo z těch složek státu nebude chtít spolupracovat, nebude ho chtít poslouchat, tak nemusí. Já se ptám, proč se za ten půlrok neudělala jako legislativní vina. Pamatujeme si totiž dobře to rozhodnutí soudu, které zpochybňovalo rozhodnutí ministra zdravotnictví a říkalo, že v krizové, že v nouzovém řízení nebo v nouzovém stavu měla rozhodovat vláda, a tak dále, o těch o tom, že se pohybujeme v těch omezujících opatření na právní hraně se vědělo půl roku, ale ...

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Já si nemyslím, že máme něco špatně nastaveno. Já si myslím, že prostě nemůžete právně ošetřit to, že máte vládu, která se vymkla normálnímu zdravému rozumu, politické kontrole a i podle mě nejsou ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Spíš jako místopředsedy parlamentu teď.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Ano, ano, a podle mě nejsou v tuto chvíli potřeba legislativní opatření, je potřeba, aby normálně fungovaly věci, které ..., se kterými je zkušenost a které fungovat mají. Já prostě nechápu premiéra, který v kritické situaci si nesvolá ústřední krizový štáb. Nechápu premiéra, který prostě lže lidem každý den do očí nechápu premiéra, který vidí, že ministr zdravotnictví to nezvládá, on ho prostě neodvolá. Já nechápu premiéra, který nám tady vykládá, že jsme nejlepší v Evropě, když je takováto krize.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Víte, co si myslím, že pravděpodobně opravdu to není složitější, než, než to, že premiér není schopen vnitřně přijmout, že něco zvoral. Že ...

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

No, ano ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Bude se bránit do posledního dechu a nikdy to nepřizná.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

A současně necítí odpovědnost za tu zemi, já to nemohu říct mírnějšími slovy, protože tady jde o zdraví lidí, jde o ekonomickou situaci, jde o budoucnost. To je nesmírně vážné, jestli budou pokračovat, nemusí být jenom restriktivní opatření, ono stačí, že třeba lidé se bojí využívat určité služby, že sem jezdí cizinci ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Vypadá to tak.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

... že nevypadá dobře třeba nějaký, nějaká stránka ekonomiky. Ono to bude mít dalekosáhlé důsledky, čím déle to trvá, tím je to prostě horší. A jestli se vláda chová takto neodpovědně tak na to prostě doplatíme všichni a teď nejde o to, že jsme teď zrovna v opozici, to se bude týkat prostě dalších vlád a dalších, dalších generací, pokud ti, pokud ta hloubka té krize bude příliš, příliš velká.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Vypadá to, že to skutečně, skutečně bude, skutečně bude, vypadá to opravdu zle. Kdo by měl teda vést ten krizový štáb? Protože víte, teď řeknu, ono to nikde formálně, já jsem to hledal, kde to tedy je, ale v zákoně jsem tedy nenašel, že by mu měl předsedat ministr, ministr vnitra. To jsem tam jako nenašel, jak to vlastně vzniklo, že ...

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Ale je to, je to nejlogičtější. Já teď si nejsem přesně tou legislativní úpravou, ale je nejlogičtější, aby krizový štáb vedl ministr vnitra právě proto, že pod ministerstvem vnitra je řada těch složek krizového řízení, to prostě logiku má a já myslím, že nejlepší ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A bude to jako lepší, než když premiér ... Víte, mě, já jsem to tady říkal, mě trochu děsí představa, že teda místo pana Babiše za to bude odpovědný pan Hamáček, na mě to úplně, já vím, že funkce ministra vnitra je, je, je jedna z nejvýznamnějších funkcí státu až na to, že mám takový pocit, že ty politici teď k tomu, k těm svým funkcím nepřistupují s pokorou, víte, že premiér vlády preferuje mnohdy prazvláštní motivy. Ministr vnitra já teda, když jezdím okolo toho billboardu, kde je ministr vnitra vyfocený v tom červeném svetru a říká, že mě ochrání, tak mě jímá hrůza.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Já s vámi souhlasím, ale musíme opravdu rozlišovat nějaký, ono to úplně nejde, to já vím, ale jedno jsou nějaké osobní sympatie k jednotlivým politikům a druhé je, jak má fungovat systém a já si pořád ...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No, jo, pokud ten politik ale má respekt k té státní funkci.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Ano, ano, ale přece jen v tom krizovém štábu jsou odborníci a už to je nějaká korekce a pak je politická odpovědnost, jestli někdo poslouchá nebo neposlouchá, jestli ty informace přenáší dál. Podle mě je bezpečnější, když bude fungovat krizový štáb a ať bude řízen kýmkoliv, než když rozhoduje podle nějakých astrologických nebo já nevím jakých informace předseda vlády Petr a je i váš.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Postoj, že Andrej Babiš je neřízená střela a ten ústřední krizový štáb aspoň je kolektivní orgán, který má nějaké brzdné mechanismy, tak ...

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

A tak to má prostě být, protože naše společnost ze zkušenosti i z minulosti dospěla k tomu, že když nastane krize, ať už jsou to už v rozsáhlé povodně nebo je to nějaká pandemie, že máme, že jsme si vytvořily mechanismy, jak to zvládáme je prostě úplně politicky neodpovědné nevyužít, nepoužít je, ignorovat to, ještě bych k tomu řekl jednu poznámku, taky existuje ústřední epidemiologická komise, ať se někdo zeptal pana ministra zdravotnictví, jak často ji svolává, jak často funguje, jaké mu dává doporučení a tak dál.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ano občas je něco slyšet, zrovna dnes ted něco slyšet, slyšet bylo. Ministr zdravotnictví měl tiskovou konferenci, kde prostě v podstatě vyzval lidi a firmy, ať se chovají odpovědně, vyzval lidi, ať, ať nepořádají akce, tedy firmy, lidi, ať se nescházejí, pokud to není nezbytně nutné ve větších skupinách, požádal o odpovědnost a pak dál velmi soft rozhodnutí. Zavřené restaurace od 12 do šesti. Ano, ten, kdo je zvyklý chodit na diskotéku, asi mu to vadí, upřímně řečeno, mně se to vůbec nijak nedotkne, já jsem po půlnoci v žádné restauraci už nebyl hodně dlouho. A roušky ve školách i při výuce, což je opatření, který zcela evidentně nebude dostačovat, nebude dostačovat.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Připomeňme si pár jenom faktů nebo výroků. Řešením je chytrá karanténa. Chytrá karanténa nefunguje. Budeme trasovat, to je strašně důležité. Pak nebudeme trasovat, tak budeme trasovat dobrovolně a já nevím co všechno. Nebudou plošná opatření. Najednou jsou, prosím vás, to je festival nekompetence, festival nekompetencí, k tomu není co jiného říct.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já tady každý den jsem s různými politiky a pokud jsem ještě včera slyšel od relativně vysoce postaveného politika, že klíčem jsou regionální nebo lokální opatření, tak já jsem vůbec nevěděl, co to má znamenat, protože už hoří, už, už ... A dnes tedy ministr konečně přiznal, že celá země zoranžověla, to znamená, to je podklad pro celostátní opatření.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Lokální opatření byla na místě v létě ve chvíli, kdy se někde začalo šířit trošku to ohnisko nákazy. Dneska je pozdě, dneska prostě řešíme opravdu vážnou situaci. Pokud ..., já se ještě vrátím k těm školám, to je totiž hrozně důležité.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

2, 2 oblasti, školy a zdravotnický systém. Tak začneme školami?

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Začneme školami. Já si dovedu představit, že třeba v případě středních škol a vysokých škol bude většina té výuky nějakou dobu online a lidé nebudou chodit do těch škol, to je představitelné. U těch základních škol to má spoustu dopadů nejenom na ty děti na ty rodiny. Má to konkrétní dopady ekonomické, takže základním cílem státu mělo být, připravit se na to, aby se nemusely co nejdéle zavírat základní školy.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Přesně tak, přesně tak.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Ale to se nestalo, každý senior dostal, asi už každý dostal do schránky nějakejch 5 roušek nebo kolik, ale aby měli respirátory a roušky všichni učitelé, aby se vytvořily takové podmínky, aby se opravdu v těch školách mohlo učit, to jsme se nedočetli.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ne, to je, to je pravda, to je logické, protože uzavření škol má dramatické národohospodářské dopady, mimo jiné z toho, že jeden z rodičů musí zůstat doma, to znamená nepracuje a upřímně už pokud jsme viděli tříměsíční prodlevu ve vzdělávání a měly by následovat další 3 měsíce, tak to třeba pro ty školáky prvních stupňů základních škol může mít.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Určitě bude mít.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Dramatické dopady, to už není, to už opravdu není legrace, to si jako přiznejme a tam máte naprostou pravdu, že vysokoškoláci jsou dospělí lidé, mají techniku, notebooky a tak dále, tam si myslím, že to nepochybně zvládnout, ale takoví prvňáčci, druháčci, no.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

A ještě máme problém v tom, že všechno co jste řekl platí, ale ještě k tomu přistupuje další potíž, že ne všechny školy, ne všechny rodiny, ne všichni si poradí s tou dálkovou výukou.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

S tou technikou.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

A s tou technikou stejně dobře a my už teď máme třeba na základní škole velký problém, že máme poměrně velké rozdíly v kvalitě vzdělávání mezi, mezi jednotlivými regiony, a to si samozřejmě při té distanční formě jenom posiluje a nezapomeňme taky, vy jste to řekl, on třeba ten školák nepůjde tři měsíce a možná nepůjde půl roku a třeba tři čtvrtě roku do školy, a to má i závažné důsledky socializační, protože ta škola má nejenom tu vzdělávací funkci, ale do jisté míry i výchovnou a to se úplně nahradit nedá.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

U těch malých školáků.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Přesně tak.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Víte, u těch malých školáků, kteří nemají ty návyky, jak se chovat ve třídě a tak dále, u těch prvňáčků, tak samozřejmě ta distanční výuka je i pro ty učitele velmi problematická, protože oni si ukazují přes online hračky a podobně, protože jsou v domácím prostředí, to je, to je zřetelné.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

A ta situace dneska /souzvuk zvuků/ je tak vážná, že se musí už přemýšlet nad těmi plošnými opatřeními bohužel.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No tak, tak k tomu směřujeme, protože ty, ty, ty, ty lokální evidentně selhaly ani plošná budou následovat, to co dneska předvedl pan ministr zdravotnictví, to bylo velmi soft, já si myslím, že s tím vydrží den, dva a budeme pokračovat dál, je reálné, že se zavřou školy?

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Nechci, nechci podezírat vládu z jedné věci, doufám, že to není pravda, ale co člověk ví no, jestli se nechtějí takhle nějak těmi soft opatřeními, jestli s tím nechtějí vydržet do voleb, aby moc nevystrašili lidi, ale já říkám, toto není věc, kterou bych tvrdil, to já prostě nevím, ale považoval bych to teda za krajně nezodpovědné.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No, to je věc, na které jsem se tady ptal, na které, na kterou se tady ptal hostů včera a musím se zeptat i vás, víte, na mě to totiž působí dojmem tak, že tou rétorikou, zvládáme to, chybu jsme neudělali, vydržíme do voleb a až je vyhrajeme, tak po nás potopa. Myslím ty krajské volby, do parlamentních je ještě rok, akorát za těch 14 dní, které zbývají do voleb, se může stát spousta zlých věcí, ne vládě ale lidem.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Tady je obrovský problém, že vlastně ve chvíli, kdy neuděláte ty kroky včas, trasování, testování, posílení kapacity hygieny, tak pak vlastně čelíte té, té propuknuté katastrofě a už to není moc jak, jak korigovat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To je jako požár no.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Já jsem jako samozřejmě odpůrce jakýchkoliv plošných opatření, ale dneska si musíme vážně klást otázku, zda některá nejsou na místě, protože nemůžeme dovolit, aby se třeba, aby se třeba opakovala situace, kterou jsme znali na jaře z některých evropských zemích, že je příliš mnoho vážných případů a už se to nedá kapacitně zvládnout, to prostě nesmíme dopustit, ani za této těžké situace.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Víte, pane předsedo, teď vás jako rektora, bývalého rektora Masarykovy univerzity, jeden z nejuznávanějších a nejúctyhodnějších vzdělávacích institucí se nechci dotknout, ale já jsem měl takový pocit, že jsme si léta letoucí trochu lhali do kapsy, že naše školství je lepší než všude jinde, že jsme lepší, že náš vzdělávací systém je lepší, pak se ukázalo, že už musíme makat, abysme dohnali ty ostatní státy, že si nemůžeme říkat, že jsme lepší a u toho zdravotnického systému. Tady je teď přesvědčeni, že ten náš zdravotní systém je vynikající, ano je, lékaři jsou skvělý, stejně jako učitelé, složili, já neznám jediný případ, kde by lékař nejdříve myslel na sebe, na svoje bezpečí nebo na svoje zájmy a teprv potom na pacienta, neznám, já jsem se s ničím takovým nesetkal a teď pokud se koukám na tu hygienu, to je přeci součást zdravotního systému, ta je zcela evidentně zahlcena, zcela evidentně to nezvládají, máte pravdu v tom, že oni jsou tam 12, 14 hodin denně, každý den čteme články, že ty ženy, které tam pracují, prostě nechodí domů nebo pokud přijdou, tak padnou vyčerpáním a tak dále. To při vší úctě je v pořádku, ale je to přehlcené, vláda nepřidala peníze, nenabrala stovky lidí, je to prostě zahlcené, nemůže se to samé stát u té lůžkové kapacity, to co jsme viděli v té Itálii, abysme si nelhali zbytečně, protože logicky, když vám prostě takto poroste počet nakažených, tak nám prostě poroste počet těch hospitalizovaných a v nějaké chvíli to dojde na prostě fyzický limit našich nemocnic, hrozí to nebo ne, promiňte za ten dlouhý.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Ne, já tomu rozumím a je to vážná otázka a nesmí se to stát, nesmí se to stát a tady říkám, že prostě stát nebo toto, toto je prvořadá úloha státu, ochránit zdraví lidí a pokud ta situace bude taková, že to bude vyžadovat nějaká razantnější plošná opatření, říkám to nerad, musí přijít, ale k tomu musím dodat, nemuselo to nikdy být, kdyby se vláda chovala odpovědně, ale prostě ve chvíli, kdy nás začnou varovat lékaři lidi, kteří tomu rozumí, že ta situace je vážná, tak se na to prostě musí reagovat, ale ono to, já ještě se možná vrátím k začátku toho vašeho dotazu, my skutečně máme dost kvalitní zdravotnictví, špičkovou zdravotní péči, kvalifikované lékaře, zdravotnický personál, to všechno je dobré, ale víme, že někde je toho zdravotnického personálu málo, někde jsou přetíženi už teď někde se stát nechová rozumně, preferuje třeba svoje zařízení proti těm ostatním, proti krajským, proti soukromým, to všechno není v pořádku, podcenila se kapacita, podcenila se kapacita hygieny, čelíme situaci, která tu nikdy nebyla, za toho posledního půl roku se mohly navýšit kapacity, personální, finanční, nic z toho se nestalo. Já pevně věřím a zatím jsem ujišťován zdravotnickými odborníky, že ten náš nemocniční systém, lékařský systém to zvládne a máme dostatečné kapacity, ale nemůžeme nechat utéct si tu křivku toho nárůstu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To je totiž hrozná situace, totiž, to je hrozná situace, protože to co jsme provedli hygieně, tedy stát, že jim neposílil kapacity, že jim prostě nedal peníze, nenabral dostatek lidí, tak jsme tu hygienu dostali do strašné situace, kdy je pod palbou, že to nezvládají, ale oni nedostali podmínky pro to, aby to zvládali a je to součást zdravotnického systému, pokud stát neudělá opatření taková, aby ten počet nakažených a hospitalizovaní nerostl nad možnosti systému, tak dostaneme do úplně stejné situace lékaře a nemocnice a oni si to prostě nezaslouží.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Já si pamatuju, jak jsem vyzýval v podobných pořadech, možná i u vás na jaře lidi, aby dodržovali ta opatření, aby se chovali ukázněně, občané byli úplně úžasní, vlastně všichni to dodržovali, chovali se vzorně. Dneska je velmi obtížné to vlastně lidem říkat, protože.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Hrát si s tou vírou a důvěrou je opravdu.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Potom všem co vláda předvedla, co jsme tady slyšeli. To je, to je to je nesmírně těžký, já se i nedivím, že třeba část lidí vlastně vůbec to nechce vzít na vědomí, že jsme znovu ve vážné situace a bojí se toho. Všechna plošná opatření jsou opravdu svým způsobem ekonomická katastrofa, ale současně jiným způsobem se asi nedá zvládnout takovýto rozsah /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já se obávám.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

A to nejsmutnější na tom je, to já si prostě nemohu odpustit, to nejsmutnější na tom je, že to nemuselo být, tohle prostě nemuselo nastat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To nemuselo nastat.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

S touto dynamikou.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Přesně tak, ta hra s důvěrou a vírou veřejnosti, že vláda ví, co dělá, byla příliš vážná, nedopadlo to dobře, pravděpodobně si skutečně premiér myslel, že z nějakého důvodu ten virus zmizí, pamatujeme si v srpnu, kdy říkal, že mu odborníci říkají, že už není tak nebezpečný, to přece není pravda, tomu přece nemohli říkat odborníci.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

No a to jsou takové řeči, které si někde si tak jako říkáme v kavárně dobře, ale podle nich nemůže jednat stát a nemůže jednat vláda, stát musí počítat i s tím, že může nastat horší scénář.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ano, ano, tak a ekonomika, státní rozpočet?

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Já jsem, na kolik to šlo a v létě to šlo hodně, tak jsem jezdil po České republice, mluvil jsem prostě s řadou firem, podnikatelů, zaměstnanců, mám prostě zprávy samozřejmě, jak se říká z terénu, nejenom, nejenom ty makroekonomické. Řada firem má opravdu potíže a bojí se těch, těch dalších dnů a týdnů. Ono se to nějak dalo třeba nějakou dobu zvládnout, ale to, co se třeba odehrává a co hrozí v automobilovém průmyslu, ve všech těch firmách, které jsou na to napojeny, v cestovním ruchu a v té oblasti, která zase těch služeb, které jsou na to napojeny. Tam se řítíme do obrovských problémů a kdo má největší potíže, jsou živnostníci a drobní podnikatelé, ti si nedokáží poradit s těmi, s touto ztrátou toho trhu a s tím vším a tam je potřeba pomoci a je potřeba pomoci ale opatřeními, která mají nějaký smysl, to znamená, že nastartují tu ekonomiku, proto my jsme třeba chtěli, to je vlastně jakoby maličkost a současně je to úplně nepochopitelný, že to vláda neudělá, my jsme chtěli, aby se to odpuštění sociálních, sociálního pojištění a odvodů pro živnostníky a malé firmy do 50 zaměstnanců, říkám to zjednodušeně, aby se to odpuštění prodloužilo do konce roku, ono skončil koncem srpna, to hodně pomůže těm lidem, protože my musíme, musíme udělat to, abychom zachovali pracovní místa a nezadlužili ty lidi tak a ty firmy, aby zkrachovaly, to je prvořadý úkol a ta opatření jsou, ona nejsou jednoduchá, ale je tu několik jednoduchých opatření, které tomu mohou pomoci.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Přesně tak, pojďme, pojďme jenom po povrchu, samozřejmě, že každé ekonomické opatření má své zastánce, odpůrce a tak, vy jste to tak jako naznačil, že spousta lidí možná nechce věřit, že ta situace je vážná, já dám takovou kacířskou myšlenku, víte 700 tisíc lidí je teď placeno za to, že nepracují, upřímně řečeno, myslím si, že většina z nich si na to docela dobře zvykla, že dostávají plat, který jaksi si nezasloužili svoji prací a možná část z nich se přesvědčila v tom, že takhle je to normální, že je to vlastně v pořádku a teď mluvím o té debatě, o ten kurzarbeit, o tom kurtzarbeitu, mně to přijde trošku jako neuvěřitelné se přiznám, protahovat program Antivirus, to znamená refundaci mezd zaměstnanců za to, že nepracují nebo nahradit jim tedy ztrátu zakázek jejich zaměstnavatelů a prodlužovat debatu, nebýt schopný se dohodnout na relativně jednoduché věci, jak část mzdy, která by jinak měla být dána, pokud by byla plná pracovní kapacita, bude nahrazeno, jinými slovy, podle mě je to jednoduché, pracovat se musí vyplatit a musí to být správné a já tu debatu sledu a nemůžu věřit vlastním očím.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

A proto my jsme jenom proto opatření, která vlastně umožní, aby ten zaměstnavatel mohl udržet to pracovní místo a nejsme pro ta opatření, to se nazývá kurzarbeit, ale tam žádná, žádný kurzarbeit není, to není žádný částečný úvazek fakticky, to nemá, to nemá vůbec tyhle parametry to, s čím přináší přichází paní ministryně Maláčová a tohle my nemůžeme podpořit, to opravdu ničemu nepomůže, pojďme uvolnit ruce těm zaměstnavatelům, aby prostě byli schopni i třeba v horších podmínkách, udržet ty svoje služby, udržet tu výrobu, udržet pracovní místo /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

No jo, ale pokud nebudou mít zakázky, tak to prostě neudělají a ono to k tomu trochu spěje a souvisí to s tou první části debaty, protože víte, na jaře jsme vypli tu ekonomiku sami rozhodnutím vlády, ano, jenže on se k tomu směřujeme bez rozhodnutí vlády, podívejte se zahraniční stát, jeden stát po druhém nám nějakým způsobem ztěžují přístup, protože se bojí zavlečení té epidemie k nim nebo té infekce k nim, a to samozřejmě limituje nejen turisty, /nesrozumitelné/, obchodní cesty, dopravu a tak dále a tak dále a lidé pokud ty, ta čísla se zhoršují, pokud začnou být vystrašení, tak se samozřejmě logicky začnou chovat jinak, přestávají chodit do obchodních center, to znamená nájemci mají problémy, mají problémy i ty majitelé obchodních center a obchodů, přestávají nakupovat věci, které mohou odložit, protože se bojí o své peníze, bojí se o svoji budoucnost a tohle to všechno pomaličku, polehoučku směřuje k tomu, že se to zavření ekonomiky blíží tak jako přirozeně.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

A co je v té chvíli racionální politika státu nebo vlády, to je vlastně jednoduché, snažit se odlehčit těm, kteří podnikají a vlastně ale i zaměstnancům, aby jim zůstalo více peněz, aby mohli mít nadále zachována pracovní místa, aby si i v té složitější situaci poradili, protože čím jsou ty nároky státu a ty odvody a všechny ty povinnosti vyšší a je to dražší, tím rychleji ti lidé tu ekonomickou krizi pocítí, já vám řeknu dva příklady velmi stručné, které pomohou podnikatelům i zaměstnancům, ten první je, to říkáme dlouhodobě a chceme to, snižme aspoň o dva procentním body ten sociální odvod, který platí zaměstnavatel za zaměstnance. Zlevníme cenu pracovního místa pro zaměstnavatele a pomůžeme jim udržet pracovní místa i v této složité situaci a druhá věc, jak pomoci zaměstnancům a vlastně všem, zbavme se konečně superhrubé mzdy, zaveďme jednu patnáctiprocentní daň z hrubé mzdy, každý bude mít o 7 % čisté mzdy více a pomůžeme lidem překonat tu krizi, jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům, některá opatření ekonomicky jsou ověřená, existují, pojďme je udělat, my tu odvahu máme, vláda tu odvahu prostě nemá.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ta bezradnost je tam vidět, ale to je pravda, že teď ta ekonomika zůstala tak stranou jaksi na prvních stranách novin je ta zdravotní část, ale ekonomika na tom dobře není, pokud se podíváte na vlastně ten, klíčovou část podpory těch podniků, což měly být ty státní garance za úvěry, tak za a potom není poptávka, protože pro ty podnikatele je to už na první pohled buď nedostupné a za b ty banky to moc dávat nechtějí.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

A vy jste řekl možná podstatnou věc na, na, na první pohled nedostupné a já jsem zrovna u těch podnikatelů mluvil o oni mně říkali, všech jsem se ptal, která z těch opatření ve prospěch přežití v rámci koronavirové krize vlastně jste přijali, akceptovali, žádali o ně, řada těch odpovědí byla taková, my jsme si vyhodnotili, že to je pro nás nedostupné nebo moc složité a paradoxně to opatření, které jsme prosazovali od začátku my, které vlastně bylo jednoduché, plošná a dobře fungovalo, to využívali, ti co mohli a to byla takzvaná pětadvacítka.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Pětadvacítka /souzvuk zvuků/, vy jste hovořil o daňových úlevách nebo o změnách daňového systému, které by směřovaly k tomu, že zůstane lidem větší čistá mzda, to znamená víc peněz.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Například ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

V kapse, tak jsem to chtěl tu debatu otočit k těm zaměstnavatelům.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Co je, co by z vašeho pohledu pro ně mělo být klíčové protože, pokud se dobře nebude dařit zaměstnavatelům, no tak logicky zaměstnancům taky ne.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Zbavit je některých odvodů, například do konce roku, to jsem říkal a to je důležité a umožnit jim udržet pracovní místa tím, že vlastně snížíme jejich cenu, jinak jako my, takhle stát má některé nástroje, ale nejlepší nástroje, když nechá lidem více peněz, sníží byrokratickou zátěž, nechá podnikatele podnikat a pak to nějak funguje, jinak když to se příliš reguluje, komplikuje, vymýšlejí se různé nesmysly, tak to fungovat nebude, vy jste zmínil jednu věc, že někteří lidé třeba nechtějí chodit do práce, protože získávají dneska skoro plnou mzdu a jsou doma. No a to je právě příklad toho, jak se má a nemá dělat odpovědná politika, uvedu /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ne tohle to opatření já jsem nechtěl zpochybnit, ale musí to být nějak časově limitováno.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Já to chci ukázat na tom příklad toho ošetřovna, samozřejmě to ošetřovné v 60 %, ve výši 60 % mzdy, které je myšleno na 9 dnů, s tím nikdo nevystačí 6 týdnů, ale není možné to zvýšit na 80 % a pak to nechat, protože pak je to vlastně 92 3 % čisté mzdy, a to přestává motivačně fungovat, a to je přesně politika, kterou jsme my říkali, že takhle to vláda nemá dělat, zvyšme to, na dočasně, na relativně krátkou dobu, abysme těm lidem pomohli, pak to zase vraťme do normálu, ať funguje ta běžná motivace, a to všechno co v té společnosti je důležité.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Nebudeme nalhávat, abysme nebyli úplně tak hodní, nebudeme si nalhávat, že spousta lidí se v tom systému dobře naučila fungovat, kdy i využívá z mého okolí, co jsem slyšel nebo zneužívá desetidenní karantény, kdy řeknou, že jim není dobře a tak dále a tak dále, většinou stává, stává ve čtvrtek, ve čtvrtek, aby měl, aby ti lidé měli prodloužený víkend, to nechci generalizovat, já jenom říkám, že mám takový pocit, že chodit do školy a pracovat, přestává být sexy.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

A právě proto jsou rozumná ta opatření, kde vlastně jednak snížíte byrokratickou zátěž, snížíte to přerozdělování státu, vlastně ty lidi spíš motivuje než demotivuje, proto je tak důležité zjednodušovat a snižovat daně, daňový systém a snižovat daně, proto je tak důležité zlevňovat cenu pracovního místa, proto je tak důležité nechat těm lidem víc peněz a nechat trošku flexibilnější ten pracovní trh a ono, neříkám, že si, toto je extrémní případ tady tato pandemie, ale za normálních okolností si pak poradí s těmi běžnými výkyvy a s těmi problémy, ale tahle vláda to taky chci říct, dělá přesný, přesný opak, je to byrokratičtější, složitější a vlastně ekonomicky náročnější a já jenom připomenu, že třeba rozpočtové problémy, Babišova vláda měla už před pandemií, nemohou /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To je pravda, to je pravda.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Na začátku roku už se rozpočet vřítil do špatných konců.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To je pravda, ono to teda vypadalo koncem srpna, když byly sečteny příjmy a výdaje státu, že a tady vykázal ke konci srpna schodek 230 miliard, že ta vata toho 500 miliardového schodku je více než dostatečná, že to směřuje k tomu, že vláda nakonec řekne, že hospodařili dobře, že je ten schodek jenom 400, ale teď teda tím nejsem úplně jako jist, protože ta situace je obtížně těžko předvídatelná, teď co se bude dít a ještě jedna poznámka úplně na závěr, já jsem poslouchal na České televizi, bylo to teda pro mě trošku náročnější, na České televizi jsem poslouchal poměrně dlouhý rozhovor ministra Havlíčka a on si nepřipustil vůbec žádný problém. On opravdu toho redaktora přesvědčoval dlouho o tom, že je všechno bezvadný, přičemž na první pohled bylo vidět, že ne, protože dole na tom ČT 24 běžela ta lišta s těmi informacemi, které dobré nebyly, jak, jak je to možný?

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Selhali a lhali a někteří lžou možná i sobě, někteří lžou veřejnosti, ale opravdu tato vláda /souzvuk zvuků/, to musí posuzovat individuálně u každého, ale jako jak může být všechno v pořádku, když nám prostě podnikatelé, zaměstnavatelé říkají, že mají problémy, podle mě i malé dítě vidí, že ty věci nejsou v pořádku, že prostě nefunguje ani ta epidemiologická, teď myslím jako ze strany státu, ani ta zdravotně epidemiologická politika, ale nefunguje ani ta ekonomická politika prostě ta, ta pomoc není dostatečná a není hlavně účinná, vrátím se k tomu schodku, kdyby prostě jsme měli deficit, který by sloužil k oživení ekonomiky a tomu, že se firmám a lidem nechá více peněz, my budeme pro, ale prostě 500 miliardový dluh udělat do budoucnosti, aniž vlastně existuje nějaká, nějaká rozumná investiční politika, rozumná politika, která by oživovala ekonomiku, to je prostě nezodpovědné, každý z nás bude mít dluh 50 000, to si představme, že máme kreditní kartu na 50 000, musíte to včas platit, když to včas nesplatíte, tak ten úrok je obrovský.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Na druhou je pravda, že ten poměr toho zadlužení nebyl u nás tak dramatický jako u jiných států Evropy a ten 500 miliardový schodek ještě ty veřejné finance jakýmsi takýmsi způsobem přepočtem unesou, potíž je v tom, pokud se těch 500 miliard hodí do koše a nepřinesou do budoucna nic, tak to tedy vidím já.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

A dluh to je a když si spočítáte všechna ta opatření, která souvisejí s koronavirem a někomu šly peníze, někomu se něco odpustilo, ono to je nějak kolem 130 miliard a vlastně, kde je ten zbytek a kam to jde a čemu to pomůže, a to jsou otázky, které si musíme klást, vláda tady zalepuje nějaké díry pod koronavirem, pod koronavirovou krizí schová kdeco, ale vlastně za tím rozpočtem se podle mě skrývá bezradnost a neodpovědnost, a to jsou vážné věci.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Úplně poslední otázka, jak dopadnou krajské volby?

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Já doufám, že dobře, že to bude odstartování změny, že ukážeme jako společnost, že máme dost té politiky, kterou tady předvádí Babišova vláda, máme šanci zlepšit kraje, máme šanci ubránit demokratickou většinu v Senátu, máme šanci odstartovat změnu, která za rok potom změní celou českou politiku k lepšímu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To bylo všechno, já vám moc děkuju, že jste přišel do studia, pane profesore.

Petr FIALA, předseda ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

--------------------

Děkuji za pozvání, na shledanou.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A vám vážení diváci děkuji za pozornost.