Rozhovor Milan Kubek, Jiří Štěpán, Václav Hrabák a Petr Třešňák

Koronavirová pandemie v Česku rozhodně není na ústupu, naopak nabírá na síle. V počtu denních přírůstků nakažených zaujímá Česko čelní příčky v Evropě i po celém světě. Vláda musela přijmout další drastická omezení, která mají zabránit šíření viru. Koronavirus nadále ohrožuje naše zdraví, ekonomiku i celkovou náladu ve společnosti. Téma čtvrtečního Jaromír Soukup LIVE tak bylo jasné. Pozvání do pořadu tentokrát přijal prezident České lékařské komory Milan Kubek, hejtman Královehradeckého kraje Jiří Štěpán (ČSSD), homeopat Václav Hrabák a poslanec za Piráty Petr Třešňák.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pánové, jak jsem to naznačil v úvodu, to téma je jasné, situace okolo koronaviru, každý den se potvrzuje to, a teď mluvím k panu doktoru, panu prezidentovi, každý den se potvrzuje to, že touha a sen o tom, že se ráno probudíme a všechno bude dobrý, všechno bude jako dřív, nebo že se to bude zlepšovat, se neukazuj jako realistický, hovořím samozřejmě o počtech nakažených, kteří trhají rekordy, ale zejména o počtech hospitalizovaných a o počtech lidí v těžkém stavu a se všemi těmi důsledky, které to má, ať už ekonomické, sociální, možná i psychosociální. Pane prezidente, jak jsme na tom?

Mudr. Milan KUBEK, lékař; prezident lékařské komory

Špatně. Jsme na tom špatně a zapříčinili jsme si to sami, naše lehkomyslnost během léta, chyby politiků, kdy se čistě odborný problém politizoval a celá Evropa jaksi s údivem zírala na to, jak nezodpovědně si ti Češi, kteří tu první vlnu tak dobře zvládli, jak nezodpovědně se v létě chovají, a to, že jsme v maléru, jsem si já uvědomil v polovině srpna, když jsem byl v Bavorsku a viděl jsem, jak přísně tam dodržovali taková opatření, jako nošení roušek ve všech vnitřních prostorách, omezení počtu zákazníků v obchodech, přísná registrace, pokud jste si šel třeba na oběd do restaurace, musel jste podepsat, v kolik hodin jste přišel, k jakému stolu, napsat svůj telefon, e-mail, aby vás mohli kontaktovat, my jsme se chovali naprosto bezstarostně a přitom už tehdy u nás byly první signály toho, že se epidemie znovu rozfoukává.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ono stalo se, ale je dobré o tom mluvit, je dobré to pojmenovat, protože to byly konkrétní chyby, každý, kdo byl na dovolené, například třeba ve Španělsku, ví, že policie byla naprosto nekompromisní, roušky byly povinné i venku, byly zrušené jídelní lístky v Bavorsku, v Německu, ten systém jste popsal vy, my jsme se chovali tak, jak jsme chovali, jak kdybychom věřili, že to zmizí, že to prostě nebude, že tím, že jsme to překonali relativně úspěšně, jsme se přesvědčili o tom, že jsme nejlepší, že jako jediní víme, co jsou to roušky, a tak dále, a teď tedy nás to doběhlo. A, pane prezidente, co s tím, jaký máme možnosti, teď slyšíme o přitvrzení opatření, upřímně řečeno, to se zdá býti jako naprosto samozřejmé, protože bez toho skutečně, zdá se, pokud by teď někdo nepřinesl vakcínu a miliony kusů vakcíny jako jediné řešení, ale já mám obavy, že to nebude stačit.

Mudr. Milan KUBEK, lékař; prezident lékařské komory

Tak samozřejmě je třeba najít tu míru a dobu, po kterou ty restrikce jsou možné, ukazuje se, že ta opatření, která se zatím zavedla, prostě nestačí, infekce se stále více rozšiřuje, ta čísla opravdu nejsou dobrá, mě osobně velmi znepokojuje procento, stoupající procento pozitivních testů mezi všemi testy provedenými, protože to v současnosti dosahuje téměř 25 %.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano, to bylo v neděli, skutečně to bylo...

Mudr. Milan KUBEK, lékař; prezident lékařské komory

To znamená, že zároveň velké množství asymptomatických případů zůstává nepoznáno a i ti symptomatičtí lidé samozřejmě jsou přenašeči infekce a mohou ji roznášet, takže to je obrovské nebezpečí, úměrně tomu stoupá počet závažných případů, v současnosti vlastně 4 % všech pozitivně testovaných končí v nemocnici, což je obrovské číslo a ty nárůsty jsou velké, v současnosti leží v nemocnici asi 1550 pacientů, z toho 370 ve velmi vážném stavu. A ty počty samozřejmě narůstají. A je třeba si uvědomit, že ten virus má vždycky tak trochu náskok, protože, pokud se dnes...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Říká se zhruba 2 týdny.

Mudr. Milan KUBEK, lékař; prezident lékařské komory

Ano, ano, přesně tak, pokud se dnes nakazíte, tak za 10 dní, za 14 dní onemocníte, pokud máte smůlu, tak třeba za týden jste v nemocnici a pokud máte, jo smůlu, tak za několik dalších v ní jste v té statistice těch zemřelých, to znamená, pokud my jsme, já ukážu čísla, jak se to u nás zhoršuje, pro ilustraci. První týden v září zemřelo 18 lidí, poslední týden září 134, za první 3 dny tohoto týdne 69, to znamená, je velká pravděpodobnost, že tento týden bude někde okolo 160, 150, 160 úmrtí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A logicky, pokud platí to, co říkáte, což je jaksi fakt, což je fakt, to není nic k dohadování, že tam je ta prodleva, jak jste teď popsal, tak ten obrovský počet nakažených s sebou prostě ponese v příštích dnech a dvou týdnech dramatický počet hospitalizovaných, samozřejmě bohužel lidí v těžkém stavu a samozřejmě bohužel i zemřelých. Kapacita zdravotnictví...

Mudr. Milan KUBEK, lékař; prezident lékařské komory

Přesně tak. Těch 5500 pozitivně testovaných včera znamená přibližně kolem 50 zemřelých z nich v následujících dnech, a to pouze za předpokladu, že zdravotnictví vydrží ten nápor, že neselže, já bych chtěl ukázat takový obrázek, co se stane, když zdravotnictví dočasně selže, toto je graf počtu úmrtí v městě New York za dlouho dobu, každý týden v průměru v New Yorku z nejrůznějších příčin zemře 1200 až 1508.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano.

Mudr. Milan KUBEK, lékař; prezident lékařské komory

Když přišla velká chřipka na začátku roku 2018, tak malinko to vychýlila, ale nepatrně na 1600, když přišel koronavirus, tak na přelomu dubna a května se vyšplhala týdenní úmrtnost v New Yorku na 6 až 8000 osob a je úplně irelevantní diskutovat, jestli zemřeli na Covid nebo s Covidem, řada z nich zemřela úplně na něco jiného, vůbec neměla s koronavirem nic společného a zemřeli zbytečně čistě proto, že dočasně selhalo zdravotnictví.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ano, že se jim nedostalo péče.

Mudr. Milan KUBEK, lékař; prezident lékařské komory

Přesně tak. Pak už ty statistiky přestávají platit a my musí udělat všechno pro to, aby k tomuhle u nás nedošlo.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je logické, zploštění té křivky, to se říkalo, ono to nemá dlouhodobý efekt, ten virus si žije svým biologickým životem a pokud vydržíme se zploštěnou křivkou do doby vakcíny, tak to zvládneme a k tomuhle výkyvu zbytečně mrtvých nedojde, teď se zdá, že jsme to nezvládli, že jsme to prostě nezvládli a je to samozřejmě důsledek těch hospodaření, tedy rozhodnutí a hospodaření, a tak dále, které, o kterém jste mluvil, ale co se bude dít za 2 týdny v zdravotnickém systému?

Mudr. Milan KUBEK, lékař; prezident lékařské komory

Ideální varianta samozřejmě neexistuje, to, všechno je to věc kompromisu, především je třeba říct, že je naprostý mýtus, představa, že můžeme bojovat s tou epidemií bez ekonomických ztrát, pokud budeme řízeně tlumit některé ekonomické aktivity, je to jistě nepříjemné, ale je to řízený proces, pokud necháme epidemii rozjet, tak budeme statisíce nemocných, desetitisíce lidí v nemocnicích a budou nám umírat stovky denně, tak ekonomika zkolabuje samospádem a ty škody budou samozřejmě mnohem dramatičtější, to znamená, ta metoda, jak přečkat do doby, než bude vakcína, je metoda brzda plyn, to znamená, pokud epidemie roste, zbrzdit, pokud možno razantně, aby klesl počet nakažených a aby to reprodukční číslo, tedy, kolik lidí nakazí, aby kleslo výrazně pod 1, snížil se počet nemocných...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pak zase otestovat, půjde povolit...

Mudr. Milan KUBEK, lékař; prezident lékařské komory

Pak zkusit něco povolit a tak dále.

Mudr. Milan KUBEK, lékař; prezident lékařské komory

To, co jsme my neudělali bohužel na jaře, neudělali jsme to, že, nebo udělali jsme chybu v tom, že se naprosto chaoticky dělala ta rozvolňovací opatření bez konzultací, nebo vlastně se vůbec politici nebrali v potaz doporučení epidemiologů a nečekali ani na efekt vždycky toho rozvolnění, ono je vždycky třeba určitou dobu počkat, co to udělá, protože efekt jakéhokoliv opatření, ať už plus nebo minus, se projeví právě až za těch 14 dní.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Za ty 2 týdny.

Mudr. Milan KUBEK, lékař; prezident lékařské komory

A proto i teď musíme být trpěliví, prostě pokud se zavádí ta restriktivní opatření, abysme si neměli pocit, že, vždyť vidíte, já nevím, omezují hospody a nic, prostě za prvé to je málo zřejmě a za druhé vždycky třeba vyčkat na nějaký ten efekt.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane doktore, to, co říkal pan Dr. Kubek, bylo shrnutí toho, co odborníci říkají a samozřejmě já bych chtěl, abyste to okomentoval, abyste okomentoval to rozhodnutí politiků a odpověděl mi jednu otázku, z jakého důvodu vláda, a vy jste členem ČSSD, to znamená vaše mateřská strana je součástí koalice vládní, neposlouchá primárně epidemiology, ale marketingoví poradce, protože jinak to, jinak to nazvat nemůžu, no, tak přece, když je někdo vystudovaný epidemiolog, tak věděl, co se může stát, z nějakého důvodu vláda uvěřila tomu, že druhá vlna nepřijde, nebo že do té doby bude vakcína nebo skutečně uvěřila tomu, že u nás ten virus bude chovat jinak a teď sklízíme ty důsledky, a tady opravdu je potřeba říct, že to není teď čas na to, abychom vymýšleli epidemiologické plány, nebo něco podobného, teď prostě už hoří.

Jiří ŠTĚPÁN, hejtman Královéhradeckého kraje /ČSSD/

Zkoušet situace, kdy jsme sledovali dění, ať už v Itálii nebo ve Španělsku, a my jsme asi, o to musí říct a potvrdit odborníci, jsme tu první vlnu nějakým způsobem ustáli, ale vzápětí jsme nabyli asi dojmu, že jsme premianty, ne Evropy, ale celého světa a že už je vše zalité sluncem a na vše se můžeme vykašlat, což je absolutní nesmysl. Okolní státy, ať už to je Slovensko nebo zmiňované Německo či Polsko, ta restriktivní opatření měla mnohem tvrdší, ale zároveň i v našem národě prostě panuje názor, že to je omezování osobní svobody a podobně, myslím si, že teď už skutečně to není sranda a zároveň ale vláda by měla dát sluchu odborníků, primárně odborníků, nikoliv marketingových poradců, co v tu chvíli lépe či hůře...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Počkejte, jak si mám vysvětlit to, že prof. Prymula, který je teď taky politikem, ale je to prostě odborník, ano, pan doc. Smejkal, pan prof. Prymula a další a další epidemiologové, kteří v médiích vystupují, řekne dopoledne na interpelacích ještě minulý týden, kdy prostě každý rozumný člověk, pokud má kalkulačku a dokáže si počítat s tím reprodukční číslem, věděl, že za několik dnů je tady malér a ono se ukázal, že je a prof. Prymula řekl jako jedno z možných opatření prostou registraci v restauracích, tak dnes, kdy stojíme v situaci, kdy pravděpodobně restaurace budou muset být výrazně omezeny či případně dokonce zavřeny, se to zdá jako velmi soft opatření a v přímém přenosu České televize večer to premiér zneguje, aby pak prof. Prymula nějak v noci na Twitteru psal, že to tak jako nemyslel, a přitom ve světle dnešního, dnešních dnů by to bylo opatření, který je zcela jednoduchý.

Jiří ŠTĚPÁN, hejtman Královéhradeckého kraje /ČSSD/

Vláda, vláda a jednotliví odborníci se musí shodnout, jakým způsobem se půjde, jestli se půjde cestou, řekněme, politickou, která bude možná dokonce i líbivá pro veřejnost, anebo se půjde cestou, kterou navrhnou odborníci a bude se to dodržovat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane poslanče, tohle to rozhraní, vy jste politici, tohle rozhraní v době, víte, když vláda nedá na doporučení odborníků v hloupostech z dnešního pohledu, jestli se bude stavět tunel tady nebo jinde, nebo jestli povede silnice tudy nebo jinudy, tak to jsou takové věci, které přináší takový ten politický šum každý den nebo každý týden, každý měsíc, ale teď jde opravdu možná bezprecedentní krizi celého státu a celého národa, a pořád tady vidíme tohle to váhání...

Ing. Petr TŘEŠŇÁK, poslanec PS PČR /Piráti/

My jsme už od toho března tvrdili, že ty kroky vlády, ať už zavedení opatření, rozvolňováni, jsou dělány naprosto chaoticky a pravděpodobně spíš než po konzultaci s odborníky, po konzultaci s marketingovými experty. A já navážu na to, co říkal pan prezident Kubek, možná to vypadá, že někteří politici z toho dělali politikum, ale ono to už bylo na místě, teď bylo to kritizováno naopak vůči opozici, vládou, že opozice dělá politikum z něčeho, co by mělo být tak ryze odborné, ale byla to právě vláda a ty její kroky, která nerespektovala doporučení odborníků, když vezmu tu genezi úplně od začátku, tak to dokonce to tedy není, tuším, že to byl z ODS doc. Svoboda, který se jako první v lednu dotazoval, jak je, jak je vláda připravena na případnou pandemii, jestli je dostatek ochranných pomůcek a vládu už tento první krok a dotazování se opozice bylo naprosto bagatelizováno.

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je pravda.

Ing. Petr TŘEŠŇÁK, poslanec PS PČR /Piráti/

Následně tedy, následně jsme došli do toho března, kdy se, kdy se tady rozjela pandemie, a když pak jdu postupně dál, tak skutečně to bylo zapínání, vypínání, my jsme například se věnovali tomu lokálnímu ohnisku v Moravskoslezském kraji, který v pohledu toho kraj byl také nezvládnutý. A následně jsme na konci července, když už ty čísla, a to byly tehdy stovky denně, to bylo 300-400 denně, začal ten...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ani ne.

Ing. Petr TŘEŠŇÁK, poslanec PS PČR /Piráti/

Tak jsme doporučili svolat výbor zdravotnictví paní předsedkyně, abysme se dozvěděli od ministra, tehdy ministra Adama Vojtěcha, jakým způsobem se připravuje na září a na to, že v momentě, kdy nastoupí děti do škol, kdy se Češi vrátí z dovolených, chce snižovat případný nárůst a případně reprodukční číslo. Následně, když tedy se to začátkem září rozjelo, tak my jsme znovu 18. září vyzývali vládu, aby učinila okamžité kroky ke snížení reprodukčního čísla. Skutečně nebylo tím myšleno, byť se dneska bavíme o úplném log down, že by se zase opět...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já vás trošku posunu k tomu, co, co je potřeba teď dělat, protože včerejší čísla byla drastická, ono to teď stoupá po tisícovkách denně, a to, jak pan prezident přesně řekl, to je pouze vzorek těch, kteří byli testováni, vedle nich jsou statisíce a miliony lidí, kteří testováni nebyli, to znamená, nemusíme být příliš velcí matematici, abysme věděli, že skutečně nakažených je dramaticky více, ale jediná tvrdá data, která máme, o které se můžeme opřít, jsou skutečně hospitalizovaní lidé a lidé v těžkém stavu a lidé, kteří zemřeli, a tam ten trend je prostě strašný.

Ing. Petr TŘEŠŇÁK, poslanec PS PČR /Piráti/

Já začnu, nemá se smysl...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Teď nebudu mluvit o číslech, ale o tom trendu s tím, co říkal pan prezident Kubek, že to nejhorší, pokud teď šlápneme na brzdu, nás čeká ještě za 2 týdny, to znamená, musíme být připraveni, že 2 týdny ten počet hospitalizovaných bude prostě stoupat.

Ing. Petr TŘEŠŇÁK, poslanec PS PČR /Piráti/

Já osobně jsem skutečně odpůrcem takového tvrdého vypínače, byť si myslím, že v některých momentech už jiná možnost není, ale skutečně, a znovu se vrátím k tomu, co říkal na začátku pan prezident Kubek, tady se to celou, celé léto bralo skutečně lehkovážně, když jsem se podíval...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Když nejste příznivcem toho vypínání, co jako teď se dá dělat, tak logicky mi připadá v úvahu nějaká forma imunity, pravděpodobně získaná vakcínou, kterou nemáme, a jiný způsoby zamezení šíření toho viru, pokud tedy nepřijmeme teorii, že je to chřipečka a necháme to být. Ta další možnost, že, což asi nikdo rozumný dnes v počtu, když vidí počet hospitalizovaných a lidí v těžkém stavu, těžko může říkat, tak nám nic jiného, než nějaká zábranná opatření nezbývají.

Ing. Petr TŘEŠŇÁK, poslanec PS PČR /Piráti/

Bych pominul tu vakcínu, na té vakcíně pracuje, tuším, asi 170 týmů po celém světě, asi jenom 11 z nich mají, tuším, jsou ve třetí fázi klinických studií, to možná budou kolegové vědět lépe, ale skutečně, ten termín, kdy by měla být asi hotová vakcína, některým z těch týmů, bude možná polovina roku 2021, teď čistě odhaduju.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Prof. Prymula říká, že ta AstraZeneca by možná mohla být hotova do konce roku, tak já nevím, těžko říct, ale nebude to příští týden, to znamená, tohle opatření teď je nerealistické.

Ing. Petr TŘEŠŇÁK, poslanec PS PČR /Piráti/

Pokud se bavíme skutečně o těch opatření, co se, nebo to, co se má dělat teď, nechci se vracet do toho dubna, my jsme vydali několikastránkový dokument, což byl manuál, co se má dělat v tom dubnu do léta, do konce roku, kdy jsme vyjmenovali plno opatření...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Neutíkejte mi, řekněte mi, která opatření byste, byste doporučil?

Ing. Petr TŘEŠŇÁK, poslanec PS PČR /Piráti/

Tak budu pokračovat, kde jsem skončil, například v tom Německu. Německo přes léto mělo velice tvrdá opatření, to už to zaznělo, a mělo zrovna i ty docházky v těch restauracích, neříkám to špatně, ne docházky, ale skutečně ten systém toho trasování měli...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já vím, ale to už je za námi, protože pokud máme 5000 nakažených denně, tak to trasování je nerealistické, to může asi tomu, těm celkovým opatřením nějak pomoci, nicméně už se na ně nemůžeme spolehnout, to číslo je prostě příliš vysoké, to absolutní číslo, to už prostě nikdo nezvládne, to se domnívám, že k tomuhle se vracet je teď, to až to zase klesne, tak podle mého názoru význam trasování a chytré karantény zase může stoupnout, ale teď si přiznejme, že to není řešení.

Ing. Petr TŘEŠŇÁK, poslanec PS PČR /Piráti/

Ale skutečně jsou na místě ty hygienická opatření namísto těch tvrdých ekonomických, protože skutečně poslat zemi skoro do ekonomického pravěku půlbilionovým schodkem a nakonec být s koronavirem na chvostu Evropy, je skutečně špatná vizitka České republiky. Takže...

Jaromír SOUKUP, moderátor

A vy byste ty opatření udělal tvrdá, nebo byste to nechal takhle soft a doufal, že to teda nějak...

Ing. Petr TŘEŠŇÁK, poslanec PS PČR /Piráti/

Stačí se..., zas budu pokračovat u těch...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Takže když teď uděláme chybu, tak budeme mít za 2 týdny další problém a dostaneme pouze 2 týdny na to, abychom to opravili, ale za ty 2 týdny, tak jak pan prezident ukazoval, zemře pravděpodobně zbytečně hodně lidí.

Ing. Petr TŘEŠŇÁK, poslanec PS PČR /Piráti/

Tak z těch opatření, co jdou udělat okamžitě, jsou skutečně ta, například skutečné dodržování rozestupů, vynucovat to, například v některých zemích i ty místa v restauracích jsou oddělená plexiskly, ale to jsou ta opatření, co jdou dělat okamžitě, sice něco stojí, ale ten dopad určitě je menší, než když nařídím, jako by mělo být nařízeno, že restaurace pojedou jenom do 8, on jako...

Jaromír SOUKUP, moderátor

To je jako zřejmý, že tam ty restaurace budou v těžké krizi, ale protože budou mít nějak otevřeno, tak ty jejich případné žaloby na náhrady škod a podobně budou, budou složitější, tam je to zcela zřetelné, že pokud budou restaurace mít povoleno otevřeno do 8 hodin, tak většině z nich se nevyplatí držet ten personál a už jsou teď v horším stavu, než byly v té krizi na jaře, když do toho šly v dobrém stavu a pravděpodobně samy od sebe na nějakou dobu zavřou, no, a pak budeme, až se to znovu bude uvolňovat, pokud ta opatření budou úspěšná, jenom doufat, že většina z nich zase otevře. Takhle to bude.

Ing. Petr TŘEŠŇÁK, poslanec PS PČR /Piráti/

Ještě doplním teda jednu věc, protože tu zmiňujeme taky už dlouhodobě, tady se prezentovala vládou chytrá karanténa, která se hodně dlouho rozjížděla a skutečně nebyla příliš chytrá, dokonce se v září zjistilo, že například Liberecký a Plzeňský kraji nejsou plně integrováni do toho systému, nejsou integrováni...

Jaromír SOUKUP, moderátor

No jo no, tak ale to už, pane Hrabáku, váš názor na epidemii, na to, co se tady děje a přiznám se, že vlastně na rozdíl od zde přítomných pánů vaše názory vůbec neznám, nebo jsem je nezachytil, takže teď budu překvapený z toho, co mi řeknete.

Václav HRABÁK, homeopatik

Na co se konkrétně ptáte, právě jde začít z mnoha, z mnoha směrů, to, že teď se musí zbržďovat ten nárůst, to je evidentní, já nejsem nějakej jako proti, proti rouškař nebo tak, i když mi to padá, když mluvím. Mě, mě na tom celém maličko děsí, děsí to, že mluvíme o tom opravdu jenom z pohledu epidemiologie. Nemluví se, to znamená čísla, statistika. Nemluvíme o tom z pohledu jiných, z pohledu prevence, prevence, prevence zdraví, posilování imunity, léčebné léčebné věci, objevily se spousta klasických léčebných metod, které, které vypadaly nadějně, často...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Ono, když se na vás řítí povodeň, tak je docela pozdě začít sepisovat protipovodňové plány, když už ta vlna sem letí, teď už musíte udělat něco, co tu vlnu případně zastaví, případně zachránit svůj holý život. Obávám, že teď nejsme ve stavu, kdy bychom mohli hovořit o prevenci a podobně, to teď prostě není úplně téma.

Václav HRABÁK, homeopatik

Část problémů s tím souhlasí, nějakým způsobem musíme zbrzdit, už teď se jako pozastavují v nemocnicích standardní výkony, takže určitě je výjimečný stav, nějaká, nějaké opatření musí dělat, ale to, na čem vlastně mohli jako lékaři pracovat od toho začátku roku, to, že se našly spousty nadějných, nadějných terapií, například ozonová terapie, a to byly velmi dobrý výsledky, tak to vlastně o tom vůbec, tady nevíme, zároveň...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Říkáte, že jsou, já si vůbec netroufnu teď s vámi debatovat o těhle odborných věcech, nebo s panem doktorem o ozonové terapii, takže vy si myslíte, že jsou tedy postupy, které jsme jako zapomněli nebo naši lékaři nevěděli.

Václav HRABÁK, homeopatik

Věděli, ale nějak se to celé upozaďuje, protože teď slyšíme pořád dokola, že jediná naše záchrana je vakcína, a to, to je totiž ten zlomový bod, který je velmi problematický, protože my, když...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Vy jste proti vakcíně?

Václav HRABÁK, homeopatik

Já nejsem obecně proti vakcíně, ale jako takhle narychlo udělaná vakcína se dá předpokládat, protože i dlouho testované vakcíny nesou s sebou obrovské problémy, a my teď budeme mít narychlo udělanou vakcínu, která, která je obrovské riziko, protože, pokud se proočkují velmi rychle, velmi rychle taková velká masa lidí...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Na to vám řeknou odborníci, že žádná vakcína není úplně dokonalá, že u nějakého promile lidí může vyvolat nežádoucí účinky, také na to byl přijat zákona o odškodnění, nicméně nic lepšího nemáme.

Václav HRABÁK, homeopatik

Právě, že máme, to je ten problém, že máme, jo, právě není, není to, že, že očkování bude spása, to je to důležité.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Dobře. Pane prezidente, to je možná téma, které bychom měli otevřít, i když nevím, jestli je úplně aktuální, ale léčba a případně ta vakcína, nebo jakým způsobem snížit trvale množství toho viru v populaci, aby nebyl tak nebezpečný a abysme dostali šanci se naučit s ním žít, jestli to vůbec jde, já jsem tady dával několikrát příklad třeba s virem HIV, na kterého, na který neobjevili vakcínu, nicméně dobře jsme se s ním naučili žít, známe rizikové věci, které nemáme dělat, jak se nákaze vyhýbat, a to se nám prostě daří, i když v osmdesátých letech to vypadalo jako nezvládnutelný úkol. Jde to takhle zvládnout s tím koronavirem?

Mudr. Milan KUBEK, lékař; prezident lékařské komory

Tak samozřejmě, že nejde, protože se šíří respiračně jako respirační infekce a prostě vy můžete propagovat bezpečný sex, ale nemůžete zakázat lidem dýchat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já myslel, když by se podařilo to množství viru v té populaci...

Mudr. Milan KUBEK, lékař; prezident lékařské komory

Já vám rozumím, tady ten Rubikon byl překročen a překročili ho v Číně, kdy tu epidemii pravděpodobně zatajili před světem a způsobili prostě celosvětovou katastrofu, ale to je jejich zodpovědnost a já samozřejmě nemám jakoukoliv možnost s tím cokoliv dělat, ale skutečně nic lepšího, než vakcína neexistuje pro tento typ onemocnění. Závod o vakcínu je prostě soutěž o mnohamiliardový jackpot a dělají to ty největší a vědci, nejvíc vybavené farmaceutické firmy, padla tady například AstraZeneca, ano, je to jedna z těch nejvíc nadějných a Česká republika má předobjednáno, tuším, 3,5 milionu dávek od Zeneci prostřednictvím takového celoevropského, celoevropského unijního fondu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A je toto řešení, když čtu vyjádření různých vakcinologů, které nacházím na internetu, nebo v novinách, v tisku, tak těch otazníků říkají celou řadu, jestli bude dlouhodobě fungovat, není tam sezónnost viru, jestli bude fungovat pro všechny ohrožené, těch otazníků kladou poměrně hodně, tak abychom se zase neupínali k něčemu, co pak se ukáže jako dobrá věc, ale ne tak samospasitelná nebo spasitelná, jak jsme si mysleli.

Mudr. Milan KUBEK, lékař; prezident lékařské komory

Rozumím, všechno, všechno může selhat, ale opravdu prostě žádná lepší naděje není. Co se týče léčby, tak ta je samozřejmě velmi obtížná, ten virus je záludný v několika věcech. Za prvé v tom způsobu šíření, to jsem zmínil, ale oproti chřipce je tady velká, dlouhá doba inkubační, to znamená od té doby, co se nakazíte, než propuknou příznaky, je doba třeba okolo 7-10 dnů, z čehož ty poslední 2-3 dny už jste infekční a vůbec o tom nevíte. Další riziko jsou bez příznakoví přenašeči, kteří prostě tu nemoc přenáší a vůbec o tom neví, takže to jsou rizika jaksi epidemiologická a samotný ten způsob přenosu prostě respirační, zároveň ten virus je zákeřný v tom, že velmi dlouho vydrží na površích, na plastech 2-3 dny například, to znamená, to je další jeho rizikovost. No, a co se týče léčby, tak tam je zákeřné to, že on u řady pacientů probíhá ta nemoc tak jako dvoufázově, jim se udělá rychle špatně, jako při klasické chřipce, ale pak se jim uleví, aby tak kolem toho sedmého dne u části z nich došlo k prudkému zhoršení dechu a oni potom končí v té nemocnici na těch, na těch respirátorech, a je to tím, že ten virus způsobuje ztluštění té stěny cévních sklípku a tedy brání přenosu kyslíku ze vzduchu do krve, a proto se podávají například ty kortikoidy, ten Dexametazon, aby nedošlo k této přehnané odpovědi toho organismu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

A ta léčba, já jsem teď, já nevím, jestli se to četl dnes, tak Donald Trump, nejmocnější muž světa, americký prezident se nakazil koronavirem, odvezli ho na 3 nebo 4 dny do nemocnice, pak ho pustil a on si dneska stoupnul před kamery a říkal, že nařídil lékařům, aby mu dali experimentální lék, který nebyl schválen, který nebyl schválen tím federálním úřadem pro léky a že to bylo jeho rozhodnutí a že on objevil lék proti Covidu, což mně přijde, když už americkej prezident říká takovýhle věci, takto buď svědčí o tom, že je v tom zmatek, anebo je to blázen.

Mudr. Milan KUBEK, lékař; prezident lékařské komory

Já neznám duševní stav pana Trumpa, ale jsem hluboce přesvědčen, že mu chybí ten základní předpoklad pro to, aby cokoliv řídil, a to je pocit zodpovědnosti, on prostě je naprosto nezodpovědný jedinec a takový jedinec řídí nejmocnější zemi na světě, což je samozřejmě katastrofa.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Když řekl, že objevil lék na COVID americký prezident osobně, tak...

Mudr. Milan KUBEK, lékař; prezident lékařské komory

On tvrdil, doporučoval vstřikovat si dezinfekci do žil, protože dezinfekce virus spolehlivě zničí a podobně, ale jeho nezodpovědné chování, kdy ohrožuje své okolí, prostě, prostě demonstrativně prská, prská na svoji ochranku, na své spolupracovníky, teď máte, většinu Bílého domu máte buďto nemocnou nebo v karanténě.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Včera byla zpráva 139 pracovníků, zaměstnanců Bílého domu bylo otestován...

Mudr. Milan KUBEK, lékař; prezident lékařské komory

No, a proto, řekněme, abychom si z toho odnesli nějaké to pozitivum, tak řekněme všem divákům, prostě nechovejte se jako hlupáci, nechovejte se jako Donald Trump, buďte opatrní, ke svému okolí ohleduplní, noste roušky, myjte si ruce, dodržujte rozestupy. A já k těmhle těm tří R říkám, že 3 mušketýři byli tak ve skutečnosti 4, takže je tam nejdůležitější čtvrté R, a to je používat zdravý rozum, to znamená to, že něco není zakázáno, ještě neznamená, že to nutně musím dělat, takže dávejte na sebe všichni pozor a pomozte tím nám zdravotníkům zvládnout ten nápor.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane hejtmane, zdravotníci, víte oni jsou to dvě věci, já jsem četl, že jsou zmatky, zmatky v tom, kolik lůžek, v které nemocnici je volných na jednotkách intenzivní péče, nebo na infekčních odděleních, a tak dále, že se to bude dávat dohromady, aby tedy záchranáři a ostatní složky zdravotnického systému v tom měli pořádek a věděli, co se bude dít, na to já říkám, to je fajn, že budeme mít přesnou evidenci, kolik je volných lůžek, ale když je nebude mít kdo obsluhovat, tak jsou nám stejně k ničemu. Ta druhá strana té mince jsou zdravotníci, kde logicky, logicky, pokud nebudou dobře chráněni, pokud..., tak o ně budeme přicházet, protože budou v karanténách, nemocní, a tak dále, a stejně to zdravotnictví bude mít obrovské problémy, i kdyby nedocházelo...

Jiří ŠTĚPÁN, hejtman Královéhradeckého kraje /ČSSD/

Vy jste teďka popsal vlastně problém nejen v rámci současné epidemiologie, epidemie jako takové, ale my jsme schopni postavit v podstatě nemocnice, ať bude velká nebo malá, jsme de facto schopni koupit jakýkoliv přístroj, pokud ho nebude mít kdokoliv obsluhovat, tak ta nemocnice i ty přístroje jsou nám nic. Za té první vlny já jsem podepsal přes 80 pracovních příkazů pro mediky, kteří před tím, než byli domluveni s tím daným oddělením ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové a nastoupili na práce, které byly potřeba, na různých klinikách, na různých pozicích. A to, co jsme viděli, ty scénáře, které byly v Itálii a jinde, kde pochopitelně problém nastává v těch nemocnicích, že skutečně personál de facto neexistoval, tak pokud ta opatření, která dneska, nebo teda v tuto chvíli jsou tady, nebudou výrazně úspěšná, tak se dočkáme všech horších scénářů, než jsme, než zažíváme nyní a dnes.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Předpokládejme, a teď nechci věštit z křišťálové koule, hrozně bych se rád mýlil tentokrát, i když někdo, nikdo není rád, když se mýlí, ale tentokrát bych se hrozně rád mýlil, ale podle všeho není realistické očekávat, že v příštích dnech, příští týden by ta čísla byla prostě lepší?

Jiří ŠTĚPÁN, hejtman Královéhradeckého kraje /ČSSD/

Určitě ne, ani my v kraji neočekáváme, že ta křivka se zploští.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Vydrží to politici, protože lidé začnou tlačit, lidé se začnou vztekat, vydrží to politici tak, aby postupovali racionálně a naslouchali nejlepším odborníkům v zemi a ne svým politickým instinktům.

Jiří ŠTĚPÁN, hejtman Královéhradeckého kraje /ČSSD/

Pokud mají aspoň trochu rozumu, tak musí naslouchat, a politik není ten, kdo má neomylný názor, ale ten, kdo je schopen se řídit i lepším názorem druhým a přijmout to, jinými slovy, abychom opravdu tady neřešili, ať už jsou to ekonomická opatření nebo epidemiologická opatření, abychom to neřešili dlouhým pohledem z okna, na základě kterého si řekneme, půjdeme radit cestu A a B, anebo vymyslíme ještě nějakou jinou cestu, kterou nikdo nepopsal, takže skutečně v tuhle chvíli asi není čas na experimenty, podívejme se, a to jistě ministerstvo zdravotnictví dělá, co zabralo a jaké šance jsou, prostě se inspirovat v zahraničí a nevymýšlejme cokoliv, cokoliv nového, ale zároveň, pokud obyvatelé to nebudou chtít respektovat, tak jakékoliv nařízení prostě je úplně k ničemu.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane Třešňáku, víte, co se mi líbilo dneska, když předseda ODS Fiala řekl, že vymezování se vůči opatřením je nesprávné, jestli si někdo myslí, že to znamená vymezit se proti Andreji Babišovi, protože není jeho příznivec, tak dělá hloupost, protože opatření jsou potřeba, dokonce řekl, že na 2 týdny se musíme sebezapřít, nebo takhle nějak to formuloval. Podepsal byste to, nebo formuloval jinak, jste konkurenti, ale...

Ing. Petr TŘEŠŇÁK, poslanec PS PČR /Piráti/

Záleželo by to na tom konkrétním druhu opatření, navážu na to, pokud skutečně by to byla opatření po konzultaci s odborníky, s epidemiology, tak určitě ano, pokud by to byla opatření vystřelená marketingovým týmem hnutí ANO, tak určitě nikoliv, ale jestli můžu navázat na ten personální stav českého zdravotnictví, který zatím, byť je to téma, které se řešilo i mimo COVID, třeba ve srovnání s tou Itálií nějak stabilizované ještě doposud je, ale zrovna při vyhlášení nouzového stavu se ukázalo, ukázal jeden takový zajímavý fenomén, vláda vlastně mimo jiné, co jim umožňuje nouzový stav, může povolat mediky do nemocnic a do zdravotnických zařízení, a přitom na druhé straně medikům za poslední rok, dva nevyšla vstříc v postgraduálním vzdělávání, takže máme ho jedno z nejsložitějších v Evropě, hází jim klacky pod nohy, ale pak vyhlásí nouzový stav...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Když jsme u toho, víte, co mě, víte, co mě u těch mediků, víte, co mě zaujalo, já jsem si četl to rozhodnutí vlády o vyhlášení toho nouzového stavu a hned následovalo ještě jedno rozhodnutí, nebo usnesení, nebo co to bylo, usnesení vlády, myslím, se to jmenovalo, kdy byly vypsány ty opatření, a tam ta pracovní povinnost mediků nebyla. Očekávat teda, že asi bude vyhlášena zítra, nevím, pane hejtmane, možná mi pomůžete bude?

Jiří ŠTĚPÁN, hejtman Královéhradeckého kraje /ČSSD/

Může se stát skutečně cokoliv, netýká se to pouze mediků, týká se to studentů oboru sociální práce, protože medici mohou pracovat a je tady dostatek pracovníků ve zdravotnictví, tak v sociálce je to obdobné.

Ing. Petr TŘEŠŇÁK, poslanec PS PČR /Piráti/

Ještě taková analogie, když tu zaznělo například o prevenci a zdravém životním stylu, omlouvám se za tu malou odbočku, ono se to zdá, že to jsou opatření, která jsou možná dlouhodobá, nejde udělat hned, ale byla to první vlna, která lehce opadla, bylo to rozvolnění, a místo, aby se ten čas, který se získal, použil k tomu, že například se udělají preventivní programy u těch rizikových skupin, protestují se rizikové skupiny, tak se neudělalo nic. A úplně stejné je to, a padlo tu, že můžeme postavit nemocnici, betonu máme dost, nemáme lidi, ale stejně tak například i v rekordně krátkém čase vlastně čeští vědci a výzkumníci postavili umělou plicní ventilaci kverulant, kterou začali i sériově stavět, ale neslyšel jsem, že by ministerstvo například udělalo nějaké, nějaké kurzy pro školení sester tak, aby mohly složitá...

Jaromír SOUKUP, moderátor

To já v tomhle nemůže být partnerem, protože postupy odborné neznám, neznám, ale když jsem tady měl třeba šéfa Státních hmotných rezerv Pavla Švagra, tak on mi říkal, no, co se týká těch ochranných pomůcek, zejména respirátorů, o kterých hovořil, tak my jsme byli překvapeni, že se nám tam český firmy nehlásily, já nevím, jestli to bylo proto, že to ty podmínky toho výběrového řízení byly špatně napsaný, nebo cena byla příliš nízká, já nevím, to já nevím, jenom to poznamenávám.

Ing. Petr TŘEŠŇÁK, poslanec PS PČR /Piráti/

Netuším, zda tomu tak bylo, my jsme měli informaci od mnoha českých firem, že nebyly oslovovány vůbec, někdy v těch měsících březen, duben, květen.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Dobře. Pane Hrabáku, když to posloucháte, já se znovu vrátím k léčbě, tu prevenci nechme, to je jasné, já jsem přiznám, že nekouřím, alkohol příliš nepiju, ale asi už jsem trochu rizikový, je mi přes 50 roků, a tak, upřímně řečeno, teď už mi přijde, že je pozdě, abych začal ještě více běhat, nebo něco podobného, když jsem viděl příklad třeba pana Pospíšila, známého politika, ten, je to mladý člověk, pokud vím, tak nekouří, žije zdravě a přesto skončil na jednotce intenzivní péče.

Václav HRABÁK, homeopatik

Jednak jenom maličkou odbočku k tý prevenci, třeba úplně jednoduchý, všichni ví, že vlastně nízké hladiny vitaminu D jako zhoršují ty vyhlídky, kdyby se právě během té doby, během té doby třeba ty seniorské domy, opravdu testovali lidi, hladiny D, saturovali vitaminem D, určitě bychom na tom, na tom byli líp, ale to je vlastně problém medicíny, ale k té léčbě, k té léčbě jsou různé léčebné postupy, které, které opravdu různě ve světě jako se ověřují a i různé alternativní léčebné postupy.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já nechci zase teď úplně...ale pokud jsem poslouchal odborníky, lékaře, profesoři, profesory, které, kteří se tady střídají ve studiu, tak říkají, ale my respirační onemocnění obecně léčit jako umíme, jsme v tom jako dobří, to, pokud jsem...

Václav HRABÁK, homeopatik

Ale je to nová nemoc, že jo, takže tam musíme hledat nové postupy, ale taky to, co ještě nezaznělo, i třeba homeopatie pomáhá, ale to samozřejmě je věc, věc taky nějakého vkusu osobního, protože já mám sám spoustu lidí, kteří jako velmi dobře reagují na homeopatickou léčbu nemocných na COVID, ale ještě tady nepadla důležitá věc, oni i z toho hlediska statistického epidemiologického, protože my víme, že vlastně těch nakažených je mnohem víc, než dokážeme zachytit, takže ta úmrtnost jednak je mnohem samozřejmě nižší, takže je to tak trochu strašení, ale je druhá věc, že...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Jako procentem...

Václav HRABÁK, homeopatik

Jako statisticky procentuálně...

Jaromír SOUKUP, moderátor

To ale, ale to absolutní číslo těch zemřelých je prostě vysoké.

Václav HRABÁK, homeopatik

Samozřejmě, to...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Víte, jak naznačil prezident Kubek, že takové ty hry na to, jestli je to s Covidem nebo na Covid, to jsou jako slovíčkaření, které teď ztrácí příliš význam a přepočítávat procenta, a tak dále, je také celkem jedno, protože ty absolutní čísla jsou prostě strašné.

Václav HRABÁK, homeopatik

Musíme zastavit takový ty brzdy, já s tím naprosto souhlasím, ale jde o to, jde o to, že vlastně i ta nasycenost v tý společnosti tím virem je docela veliká, takže, my jsme jako o omezené množství u nás v republice, jo, takže ono se dá předpokládat, že i kdyby, i kdyby se nic nedělo, já neříkám, že to je správný, musíme to brzdit, ale že postupně se ta společnost opravdu s tím virem skamarádí svým způsobem, to, co je dokázáno, je, že ten virus postupně, jako se ta jeho agresivita snižuje a my budeme někdy...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Dobře, já tomu rozumím, ale, ale tady, víte, tady jednoduchá otázka, ale za jakou cenu, to znamená, kolik bude mrtvých.

Václav HRABÁK, homeopatik

Brzdit, brzdit, o to nejde, ale tam jde o to, že my v prosinci na tom bude už opravdu mnohem lépe a teď možná nějaké vakcíny přijdou na řadu opravdu prosinec, leden, únor, takže už ta vakcinace, která je velmi riziková sama o sobě, jako nebude mít smysl, akorát, že teď všechno směřujeme k vakcinaci.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Rozumím. Pane prezidente.

Mudr. Milan KUBEK, lékař; prezident lékařské komory

Tak ono se na to obtížně reaguje a zachovává klid, tak především je třeba říct, že vakcinace je jeden z největších zázraků medicíny spolu s antibiotiky, zachránila stovky milionů životů, my už jsme zapomněli na to, jak vypadá poliomyelitida, jak vypadají černé neštovice a podobně. Takže, prosím vás, nebojte se vakcíny, vakcíny budou určitě bezpečné, to je jedna věc. Druhá věc je, co se týká té promořenosti, tak ta je naopak velmi nízká, všechno nasvědčuje tomu, že naše populace právě díky tomu obrovskému úspěchu, který jsme dosáhli na jaře, tak je prakticky nedotčená tím virem. Představa, že virus ztratil sílu, byla iluze, která vyplývala z toho, kdo se v létě nakažoval, protože prostě je to tak, že důchodci moc na diskotéky a do barů nechodí, to znamená, v létě se tam nakazili převážně mladí lidé na těchto aktivitách a postupně tu nemoc roznesli prostě mezi své příbuzné a do společnosti. V momentě, kdy se začali jaksi nakažovat senioři, tak prudce nám ta, prostě ty problémy stoupají a v současnosti víme, že prostě máme těžce zasazené domovy důchodců, to znamená, dá se očekávat, že bohužel to množství těch komplikovaných případů bude, bude přibývat, bude přibývat počet mrtvých. A co je důležité, zdravotnictví má nějakou kapacitu a my, i když se nám podaří tu křivku oploštit, tak pořád budou přibývat nemocní v nemocnicích, protože oni se můžou z té nemocnice dostat dvojím způsobem, buďto se vyléčí, nebo umřou, ale většina z nich bude v té nemocnici zůstávat poměrně dlouho a prostě my budeme bojovat o ten jejich život. A největší nebezpečí, kdy prostě se to všechno úplně sklopí, a lidé, kteří budou mít úplně jinou chorobu, také vážnou, se prostě k té péči nedostanou, a to je ten Armagedon, který jsem popisoval právě na případu toho New Yorku. A já bych zmínil ještě samozřejmě ten nedostatek personálu, který nám opravdu hrozí, my máme fakt nedostatek lékařů i sester za normálního stavu, ale v současnosti máme okolo 600 aktuálně nemocných lékařů, ne v karanténě, prosím, lékaři, kteří jsou v karanténě, chodí do práce, na rozdíl od ostatních, mají respirátor a normálně pracují, to jsou skutečně nemocní lidé s prokázanou infekcí. 1100 sester a asi 900 dalších zdravotníků. To jsou...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Což mi dává dohromady 2700, pokud dobře počítám.

Mudr. Milan KUBEK, lékař; prezident lékařské komory

Ano, to jsou obrovská čísla už. A ještě bych zmínil jednu věc, aby náhodou televizní divák neměl tendenci to zlehčovat, během té první vlny v Itálii, tak zemřelo 171 lékařů, někteří z nich doslova z práce přímo na JIPku a rovnou do márnice, takže opravdu to byl strašný nápor a my jsme se na jaře modlili, abysme toho byli ušetřeni. Já jsem tehdy veřejně děkoval Andreji Babišovi za to, že měl politickou odvahu a prostě zareagoval nějaký jeho instinkt a šlápl na tu brzdu a prostě tu republiku zavřel do karantény. A stejně tak prostě mu nemůžu zapomenout to, že v létě udělal pravý opak, že v momentě, kdy prostě tady bylo jasné, že prostě se blíží průšvih, takže místo, aby naslouchal odborníkům, tak naslouchal prostě sociálním sítím, ale prostě státník nemůže řídit zemi podle průzkumů veřejného mínění. A já čekám, že rozdíl Adama Vojtěcha pan prof. Prymula jednak má autoritu mezi lékaři, protože je profesor daného oboru, jednak má autoritu veřejnosti, ale také očekávám, že dokáže prostě oponovat Andreji Babišovi v momentě, kdy se předseda vlády mýlí, každý se někdy mýlí, ale prostě, pokud jste přesvědčený o tom, že máte pravdu, tak si musíte za svým stát, a to prostě Adam Vojtěch nedokázal, a proto ministrem není.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já jsem se vám chtěl omluvit, že jsem vás tlačil k politickým vyjádřením na adresu toho pozoruhodného výroku Donalda Trumpa, ale tentokrát jste politické vyjádření udělal sám. Víte, já s váma úplně souhlasím, naprosto s vámi souhlasím, že v tuto chvíli potřebujeme přece ministra zdravotnictví, který dokáže říct i nepříjemnou pravdu, nejen nám občanům, ale i premiérovi, byť by ho tlačil k něčemu, co zrovna marketingově nebo z pohledu volebních preferencí nebude úplně vyhovovat.

Mudr. Milan KUBEK, lékař; prezident lékařské komory

Já si dokonce, pane Soukupe, myslím, že pokud ta opatření povedou k tomu úspěchu, tak nakonec prostě z toho je i přece ten politický profit.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Politický kapitál.

Mudr. Milan KUBEK, lékař; prezident lékařské komory

Voliči přece ocení to, že mají nezodpovědného politika v čele, který je prostě dohnal do průšvihu, anebo že mají někoho, kdo byl schopen riskovat třeba, já nevím, svůj momentální prospěch, ale prosadil dobrou věc a nakonec z toho mají prospěch všichni.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Já jsem se trošku znejistil, jestli prof. Prymula necouvá, to bylo to twitterové vyjádření o té registraci v restauracích, ale doufejme, že to bylo jenom, jenom, jenom jako výjimka, že bude tvrdý, doufejme.

Mudr. Milan KUBEK, lékař; prezident lékařské komory

Tak my bychom chtěli, prostě máme-li jako jako určitá bílá armáda, jak jsem slyšel, prostě jít za svým vrchním velitelem, tak musíme věřit, že prostě on bude chránit svůj rezort a bude prostě ho prosazovat a prostě, že se na něj můžeme...

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pane doktore, jenom velmi krátce, jak to řekl pan prezident, bílá armáda, zdravotnictví, stav našeho zdravotnictví a nejen tedy počet lůžek a budovy, ale zdravotnictví se zdá býti to, co nás z té krize může dostat, může dostat, ale hlavně to, bez čeho se prostě absolutně nejsme schopni teď obejít a absolutně nemůžeme udělat nic, s čím bysme jejich pozici zhoršili. Děláme dost? Já, když jsem se díval, že měli za tu první vlnu, kdy ještě ani zdravotníci pořádně nevěděli, jak se chovat, co to bude dělat, jak je to nakažlivé, a tak dále, tak měli dostat přidáno. A teď dostanou přidáno za tu první vlnu ve výplatě za říjen, asi tak půlku toho, co bylo slíbeno, ale aspoň něco, stihlo se to před Vánoci, a takhle je to nějak ve zdravotnictví furt.

Jiří ŠTĚPÁN, hejtman Královéhradeckého kraje /ČSSD/

To jsou kroky, které mají být dělány okamžitě, prostě pokud, pokud hoří obec na jednom konci, tak na druhém neznamená, že mám nohy na stole a přemýšlím teprve, kde mám vědro, ale už jdu aktivně hasit, a bez ohledu na to, jestli to vyřeší současnou situaci, nebo..., problém s lékaři máme dlouhodobě, odchází do zahraničí, respektive kapacity lékařských fakult jsou prostě nějak, nějak dané, tak v tu chvíli přece musí udělat cokoliv a okamžitě, abych, ať už lékaře ocenil, nebo je tady držel, a to není jenom teď, ten problém bude příští rok, přespříští a další, bohužel.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Pánové, náš čas nemilosrdně vypršel. Já vám děkuju za to, že jste přišli do studia a za vaše odpovědi.

Mudr. Milan KUBEK, lékař; prezident lékařské komory

Děkuji za pozvání. Přeju všem pevné zdraví. Ruce, roušky, rozestupy a zdravý rozum.

Jaromír SOUKUP, moderátor

Děkuju. A vám, vážení diváci, děkuji za pozornost.