Rozhovor s Alexandrem Vondrou, Šárkou Jelínkovou a Věrou Kovářovou

O aktuální koronavirové situaci a také o situaci v Senátu s exkluzivními hosty Arény Jaromíra Soukupa. Pozvání do pořadu tentokrát přijali senátorka a první místopředsedkyně KDU-ČSL Šárka Jelínková, europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra a poslankyně a místopředsedkyně hnutí STAN Věra Kovářová. Více v rozhovoru ze středeční Arény Jaromíra Soukupa.

Jedná se o doslovný přepis Arény Jaromíra Soukupa ze dne 14. října 2020.

Témata jsou jasná, já když tak řeknu pár bodů. A teď se dívám na Vás. Souvislost mezi počtem nakažených a počtem hospitalizovaných je zřejmá, můžeme debatovat o tom, kolik procent z testovaných, a tak dále, ale ta čísla nakažených letí dramaticky nahoru, to by mohlo být akademické číslo, kdyby nemělo přímou souvislost s našim zdravotnickým systémem a jeho kapacitami. A vypadá to tak, jak i prof. Prymula včera říkal, že příští 3 týdny budou z pohledu zdravotnictví velmi krušné. A upřímně, i ta souvislost mezi kroky vlády, k zamezení šíření toho viru, je zřejmá. Tak, a teď si vyberte, jestli chcete kritizovat a nebo chválit chválit vládu, ale předpokládám, že A je správně.

Ano, určitě A je správně, byť samozřejmě nechci naskakovat na lacinou jenom kritiku vlády, ale to, co se stalo teďka, že jsme nezareagovali a nenachystali se na druhou vlnou plánu, která byla očekávaná, a všichni říkali, že prostě na podzim přijde, a my jsme se nepoučili z toho jara, tak si myslím, že prostě vláda si pochvalu nezaslouží. To, že jsme na jaře zvládli covidovou situaci, jak se tak nějak teďka přece jenom hodnotí, to jest pravdou, ale to bylo těmi jednoduchými ráznými opatřeními uzavíracími. Ale dneska, my jsme se měli nachystat na nějaká sofistikovaná sofistikovaná řešení, a to ta vláda nevyužila ten čas, nevyužila to léto.

Já vím, pokud se, pokud se díváte na ta čísla, která teď jsou, takto exponenciálně to každý týden roste, já jsem, víte, já tady ty pořady dělám každý den, a každý den o nich hovořím, a vždycky je to tak, že o víkendu ta čísla nakažených klesnou, protože lidé se méně testují, v pondělí začínají stoupat, úterý, středa, čtvrtek, pátek stoupají, a pak zase stejně, každý ta ta dynamika je pořád stejná, a včera bylo přes 8000 lidí, ať je to jak chce, ta absolutní čísla by začínají být hrozivá, a já tomu říkám možná blížící se národní katastrofa, proto, víte to co by se mělo a nemělo.

No máte pravdu, v každém případě dneska už opravdu jsme ve stavu, protože jsme se nepřipravili, nevyužili možnosti sofistikovaných řešení.

Tak ta čísla už jsou teďka taková, že opravdu se blížíme k tomu, že nám asi nic jiného nezbude, než na minimálně 3 týdny opět zastavit život v České republice, a myslím si, že jsme k tomu nemuseli dojít.

Pane místopředsedo, úplně stejné téma no, protože...

Já jsem tu byl několikrát na jaře, my jsme vládu často kritizovali kvůli těm nedostatečným ekonomickým opatřením, ale mnohokrát jsem tu také vládu tehdy pochválil.

Ano, ano.

Protože ta preventivní opatření byla udělána rychle a správně. Teď není chválit vůbec co. Já myslím, jasně, asi je dobré na úvod před čárku jako vlastně říct, aby lidi respektovali ta opatření jo, protože nám fakt nic jiného nezbývá, než se k sobě chovat jako hezky a ohleduplně, ale na vládě bych nenechal nit suchou, premiér je u konce s dechem, je to je to prostě tragédie a jako ta legendární tiskovka, kterou jsme začátkem tohohle týdne viděli jo, kdy on říká: "Mám poslední pokus". Jako jaký pokus? Tady národ, český národ si lidi si nezasloužej aby na nich někdo dělal nějaký experimenty, jako vláda tady není od toho, aby na nás vykonávala pokusy, ale aby tam, kde je to v jejich mezích, národ ochránila.

Tak ono tam, víte, oni byly 2 epické tiskové konference v sobotu, po vyhlášení výsledků senátních voleb, a potom v pondělí ta noční, kde premiér, když má čelit nějakým dotazům, tak opravdu reaguje úplně jako neuvěřitelně, tam byly daleko horší věci, tam bylo to, že covid, zdá se, zkracuje lidský život, neudělali jsme vůbec žádné chyby, někdo přišel na jaře, kouká na pana Hamáčka a řekne, my víme kdo, ale nám už to neřekne, a pak v srpnu nepřišel, takže přišel pozdě, a přitom víme, že máme vynikající odborníky, máme špičky špičky lékařské vědy možná celosvětové.

Jasně.

Mám mám, vláda má k dispozici celý vládní a státní aparát, a říkat, že někdo nepřišel v srpnu je prostě samozřejmě absurdní, a to vytrhávám z kontextu, ale opravdu jsme v situaci, kdy se blíží národní katastrofa. Opravdu to tak je.

Ne, já myslím, že premiré by měl jít, čím dřív tím líp, teď jsme samozřejmě v nouzovém stavu, ale jakmile nouzový stav končí, tak se k tomu musíme vrátit, protože už jaksi nejenom neřídí tu zemi, neřídí ani vládu, nedává ani, je základní cestu, kam máme jít, je to prostě, to není možný takhle.

To první kolo je hodnotící. Paní místopředsedkyně.

Já si myslím, že to jste to řekl zcela jasně, a to je jakýmsi způsobem působil pan premiér na té tiskové konferenci, a pro mě jako pro občanku to bylo zklamání. Jestli si vzpomenete na ty předcházející měsíce a roky, pan premiér vždycky říkal: "Já jsem zařídil", "Já jsem dal peníze na školku", "Díky mně", a "Já jsem zařídil, že mám stoupají příjmy", "Já jsem zařídil, že nám roste hospodářství". Ale v okamžiku, kdy tento stát přichází do obrovské krize, tak najednou se to "já" změní v tom oni. Já nic, já muzikant.

Za to můžete.

A to si myslím, a to je špatný signál. Premiér je odpovědný za rozhodování vlády, a také za ta rozhodování, a za ta také svá rozhodnutí musí vzít na sebe odpovědnost, a to on nedokázal, to je ta 1 rovina. A pak je ta druhá rovina, a ta se láme dnešním dnem. Dnešním dnem byla zahájena všechna ta opatření. Hasíme požár. A jestliže vznikne požár, tak jak říká náš předseda Vít Rakušan, jestliže vznikne pořár, přijedou hasiči, kteří jsou, a snad mi to hasiči odpustí, trošku nemehla, tak ti ostatní musí pomoci, protože je to závažná situace, tak my hasíme ten požár, a všichni společně, tak jak se to říká, všichni na jedné lodi.

A jde to? Víte oni jsou 2 věci, 1 je ta, že skutečně ta exponenciála to tak a včera to prof. Prymula pojmenoval ano, nacházíme se v situaci nekontrolovaného šíření viru, což by asi nevadilo pokud by ten virus nebyl nebezpečný, problém je, že on nebezpečný je. A jakékoliv opatření má dlouhý dosah, tak to myslel totiž premiér, že máme poslední pokus, on moc dobře ví, a to mu odborníci, byť je neposlouchá řekli, že pokud uděláme opatření dnes, tak jejich případný pozitivní efekt uvidíme na počtu hospitalizovaných, počtu nemocných až dejme tomu za 2 týdny, pokud ten pokus selže, tak další opatření můžeme udělat až za 2 týdny, a to už může bejt opravdu pozdě. Tak takhle podle mého názoru to myslel.

Ano, pan premiér říkal, že to je jediný pokus, že na tuto akci máme jediný pokus. Samozřejmě, ta čísla jsou tak katastrofální, že k tomu, k těm opatřením a uzavřením základních škol, restaurací, barů, prostě muselo muselo dojít.

Ano, ano.

A ten důvod je jasný. Nejsou kapacity ve zdravotnictví na to, co by mohlo hrozit, na konci října, pokud by nedošlo k poklesu nakažených a infikovaných a pozitivních, tak by samozřejmě mohlo být až 11 000 nakažených denně, a když si vemete jen malé procento z toho, kteří by potřebovali tu zdravotní péči, tak skutečně to zdravotnictví by tu péči poskytovat nemohlo, to za prvé, a za druhé hrozí, že v nemocnicích nebude zdravotní personál.

Ano, samozřejmě že ano, problém je, že tak a teď je to druhé kolo otázek, jako co s tím udělat, protože já upřímně jsem dlouho zachovával tady ve studiu v televizi neutralitu, teď ji samozřejmě zachovávat, z mého pohledu, z mého osobního pohledu dost dobře nemůžu, protože každá chyba vlády stojí lidské životy, a to se přiznávám, pro mě úplně jako ne nepřekročitelné, prostě nemůžeme lidskými životy platit za nějakou politiku, to prostě nejde, to se, to se nesmí. A pokud vidíme, že ta vláda reaguje tak, jak reaguje, i dnes tedy slyšíme 10 000 lůžek se musí rychle uvolnit navíc, v pondělní tiskové konferenci slyšíme, že neudělali jsme žádný chyby, protože nějak někdo nepřišel, nebo co, a ještě v pondělí jsme slyšeli, že jsme na tom dobře, že jsme na tom dobře, protože ve srovnání s jinými státy, které nezvládly první vlnu máme málo mrtvých, ale na to říkám, no jo, ale jak dlouho to bude trvat?

Na jaře nikdo nevěděl, co ten virus je zač, čil...

Teď co s tím?

Teď už to ale přece víme.

Ano.

Není to ani mor, ale ani chřipečka jo, je to něco mezi tím, musíme se s tím naučit žít, a povinnost vlády je aspoň základní společenský management tak, aby ten průchod toho viru byl takovej, že to prostě nepřinese skutečně nezměrný lidské oběti na straně jedný, a na druhý straně to nepoloží ten stát. A oni od léta neudělali fakticky vůbec nic, přesto, neudělali trasování, nepřipravili testování, nepřipravili rozšíření hygienických stanic, nepřipravili na to ty špitály, to všechno se přece dalo udělat, když bylo jasno 1 věc, tím, jak se to tady na jaře uzavřeli hermeticky, tak vlastně ten virus nás hodně obešel, že jo, vlastně se nekonalo vůbec ten nápor na zdravotnický systém. Stejně tak, jako když to teď úplně zavřem, protože se nic neudělalo, tak to zase jako prostě si koledujeme o tu třetí vlnu, protože nebude-li vakcína, nebudou-li léky na vánoce, tak to tady máme pak brzo na jaře znovu.

Takhle, máme, víte, to, že se uvolnily opatření, to nepochybně nějaká chyba byla, to určitě ano, vyvolání, navíc v lidech se vyvolal dojem, že je všecko v pořádku, že už to máme za sebou, že jsme Best in covid nebo jak se to říkalo a takový. Ale z mého pohledu úplně nejzásadnější chyba byla to, že za těch půl roku se neinvestovalo do moderních způsobů, jak se s tím vypořádat, to znamená do toho testování, trasování, chytré karantény. Všech těchto věcí, které nám mohly pomoci a které třeba Němci zvládli.

No neinvestovalo se, a pak s prominutím prostě bylo ještě politikaření, protože premiér.

Byly volby.

Samozřejmě nechtěl vystrašovat zejména starší lidi, kteří jsou jeho cílová politická skupina do těch voleb a zároveň jsou samozřejmě nejvíc zranitelní, tváří v tvář tomu viru.

Tak. Paní místopředsedkyně.

Má se přepřáhnout?

Ale tady na tomto všem se ukazuje, jak vláda není odbor, není to opravdu vláda, v které máme odborníky, kteří umí řídit tento stát, protože všechna ta opatření, která pomohla na tom jaře, to jsou taková ta opravdu ta nejjednodušší, zavřít celou republiku, vypnout ekonomiku, to je jednoduchý, ale to co o čem tady přesně Vy mluvíte, to už jsou ta sofistikovaná řešení, promyšlená, chytrá, a ty prostě není naše vláda schopná aplikovat.

Teď už je to jedno.

Teď už nezbylo nic jiného než udělat ta celoplošná opatření.

Teď už opravdu jsme v této situaci, ale teď se opravdu musíme především, a to už se taky mělo začít dřív, chránit především ty nejzranitelnější skupiny, a to vlastně taky nevidím, že by tímto směrem se naše vláda ubírala.

A co se má stát tedy? Má se ta vláda vyměnit? Na rovinu.

Určitě bychom měli za nějakou dobu té vládě ty účty sečíst, já si myslím, že teď úplně v této situaci, svolat, udělat ještě, ve společnosti.

Ne, já se ptám jako z toho pohledu.

No.

Oba 2 víme, že to prakticky je obtížně představitelné, i kdyby, i kdyby vládě byla vyslovena nedůvěra, tak v rukou to má prezident Zeman, který bude pravděpodobně dělat všechno jiné než zbavit Andreje moci, Andreje Babiše moci nebo respektive funkce prezidenta, premiéra, ale principiélně, měla by se v této situaci, kdy zcela evidentně zhavarovala opatření na ochranu obyvatelstva, měnit vláda?

Nám bohužel nezbývá nic jiného než to zase se spoléhat na naše občany, na to, že oni budou dodržovat ta opatření, to k čemu je teď vyzývá teda i vláda, a my je taky prosíme, abychom všichni byli navzájem k sobě ohleduplní. To nám teď určitě pomůže, protože na vládu se nemůžeme spolíhat. My jsme se i na jaře na sebe uměli spolehnout, uměli jsme šít roušky, zvedla se vlna solidarity, pomáhali jsme si navzájem, proto, prosím naše občany, abychom to udělali znovu, a hned, jak skončí tady tato doba, kdy budeme se moci aspoň trošku nadechnout bez těch roušek možná jako, samozřejmě hypoteticky.

Předpokládáte, že to stačí, sebekázeň stačí i v této situaci, takhle explozivně se šířícího viru.

No i ten chystaný prostě lockdown asi bohužel nás nemine, protože ta čísla jsou opravdu taková, že budeme se muset teď opět podřídit tady tomuto způsobu řízení tohoto státu.

Vidím to špatně, že všichni tak konstatujeme, že ten lockdown nás nemine, už dnes začínají na internetu běhat fotografie z nemocnic, kde jsou unaveni zdravotníci, přetíženi, začínají se, začínají se objevovat zprávy, že v Uherském Hradišti, například v nemocnici říkají, že jsou 2 lékaře od kolapsu, jinými slovy, pokud jím onemocní 2 lékaři, tak už budou muset omezovat služby, omezovat svojí činnost, jako bylo to jako nutné, nebo co se má jako udělat?

Tak nutné to nebylo, stačilo, aby vláda včas zareagovala. Pan premiér vždycky opozici říkal, když chtěla slyšet plán v červenci, jak to bude vypadat, jestli je vláda připravená nebo připravuje, jak se zachová, když přijde druhá vlna. A co dělal pan premiér? Pan premiér se opozici vysmíval, říkal, že je nezodpovědná, posléze to sváděl na občany, že jsou nezodpovědní, sám konstatoval, že když ministr Vojtěch zavedl nošení roušek, tak pan premiér, a já jsem toho byla svědkem, v Lysé nad Labem na výstavišti, kdy občanům sdělil, že ta opatření, která pan ministr zavedl, to je tedy nošení roušek jsou nesmysl, a že se postará o to, aby se to neuskutečnilo, a to je právě ono, co pan premiér dělá, on sám nedodržuje ta opatření, když byl v kontaktu s nakaženým, tak nešel do karantény, zatímco ostatní ostatní lidé šli.

On prej měl vysoký strop a otevřené okno.

Počkejte, ale co je ještě důležité, a 1 věc tam hrála roli, a to byly právě krajské volby.

No jo, ale.

Kvůli tomu, kvůli tomu se ta opatření zřejmě nezavedla dříve. A teď tady máme ten výsledek, ne nejlepší v covidu, ale nejhorší v celé Evropě.

Ano.

To, znamená to je konstatování co bylo, pro mě je důležité, že vláda, respektive pan ministr zdravotnictví, aspoň na včerejší tiskové konferenci řekl, za jakých podmínek by se ta opatření mohla uvolnit. Teď máme ten repro reprodukční koeficient 1,4, 1,5, a když bude 0,8, tak se to za nějakých okolností může uvolnit.

Takhle, přiznejme si, čistě matematicky 0,8 nemohou zvládnout za 3 týdny. To prostě nejde.

Já jenom říkám, že je to první člověk, který byl schopen tedy říci že, za jakých podmínek by se to uvolnilo, ale to se mělo stát už v červenci, za jaké podmínky budou. A jsou tady 2 věci, jednak je to to zdravotní ohrožení, senioři, těhotné ženy a já nevím, kdo všechno ještě, pak je tam ten zdravotní personál a prostě zdraví obyvatelstva jako takového. A pak je tam ta druhá rovina, a to je ta rovina ekonomická, a to vláda také nepředstavila. Jestliže ze dne na den přijde s opatřeními, ale zároveň nekonstatuje, jak bude nahrazovat právě ty výpadky tržeb a příjmu všem podnikatelům a jiným, jak se postará o samoživitelky, jak to bude s ošetřovným? Dneska na vládě sice už něco proběhlo.

To oni něco asi...

Ale nejde to ruku v ruce, a vždycky až pod nátlakem občanů a opozice.

To oni vždycky něco nakonec udělají, něco málo, něco udělají, nějakým způsobem mediálně to prodají, to určitě, ale ta úplně surová otázka na Vás je, zda se má přepřáhnout, jestli by měla být vláda vyměněná a teď můžeme debatovat o tom, jestli je to možné nebo nemožné, ale jestli by měla být vyměněna, s vědomím toho, že slyšíme, že někdo přišel a pak nepřišel, když víme, že máme vynikající epidemiology, máme vynikající lékařské fakulty, máme vynikající odborníky, my jenom máme problém, že jim nikdo nepos, nenaslouchal, protože já nevěřím tomu, že neexistovaly pravdivé správné predikce, co všechno se může stát, když nezavedeme to a to, ta epidemiologie je věda, já nejsem epidemiolog, ale předpokládám, že odborníci našeho státu, ti, kteří se tou situací zabývali, lékařských fakult, a tak dále, tak prostě věděli, co se bude dít, jenom jim nikdo nenaslouchal.

Když jsem viděla toho zkoušeného člověka, pana premiéra na tiskové konferenci, tak si myslím, že jeho přáním a jeho snem, když zrovna zrovna tedy náhodou spí je, aby už nemusel být premiérem, takže bych předpokládala, že tak, jak to sám říkal několikrát, že bere na sebe tu odpovědnost, takže, za svá politická rozhodnutí.

Ale on nám řekl jasně: "Nikdy neodstoupím, nikdy".

Ano, ale to byla jiná situace, to jsme měli rostoucí hospodářství, on mohl rozdávat plnými hrstěmi peníze, tedy on, státní kasa.

Jo.

A to byla jiná situace, já bych předpokládala, že si sáhne do svědomí a odstoupí sám.

Hm, to by nějaký musel mít. Pane Vondro, teď narážím samozřejmě tak...

Já se chci vrátit k tédle té otázce.

To je právě ono, protože Váš předseda to udělal tak jako po Fialovsku. Teď jsemdneska takovej ostrej že jo, ani ryba, ani rak, ani tak, ani tak, on řekl, že vláda by měla požádat o důvěru, až nebudeme v nouzovým stavu, což teda znamená, že jsme překonali tu krizi, že budeme z toho venku, a ten Andrej Babiš mu na to říkal, když. Jo, teď jenom tu situaci, oni vyšli s panem Hamáčkem z Lán, kde přemlouvali pana prezidenta, aby nedělal tu oslavu, ty ty ty státní vyznamenání, a čekali na ně jako novináři, tak vyšli, po tom, co se zabejvali touhle věcí, vyšli jako ven, a von říkal, a proč bysme měli vodcházet až potom co to zvládnem? Vždyť, když to zvládnem, no tak není přece žádnej důvod, ale to má svoji logiku teda.

Já bych, takhle, do premiérova svědomí já šahat nebudu, protože v tom jako, tam si iluze žádné nedělám, ale myslím si, je tady třeba opravdu odlišit na jedné straně předsedu vlády a na druhé straně ministry, nikdo nechce, aby se měnili všichni ministři, teď volby jsou poměrně zanedlouho, otázkou, jestli nemají být o něco dřív na jaře, tak, aby koneckonců se dal konečně zase sestavovat vždycky rozpočet normálně, my jsme udělali volby v červnu, je to daleko výhodnější termín, než když to máme teď na podzim, ale já bych jako si představoval, jako, dá se ta vláda rekonstruovat.

Ale to předpokládá to, co říkala paní...

Premiér je u konce s dechem. Já myslím, že to vidí každý, kdo má otevřené oči, neznamená to, že se musí měnit ministři, já si myslím, není důvod žádný teď měnit ministra zdravotnictví, prof. Prymula to zvládá dobře, já teda, kdybych mu mohl poradit, tak ten jeho projev obsahově perfektně vysvětloval všechno, myslím si že to jako manažersky zvládá, akorát to černé pohřební bratrstvo, které si tam jaksi do té nahrávky připravil...

Takhle, můžu něco říct?

Národ nemá cenu teď připravovat na pohřby, ale na to, aby se chovali prostě k ostatním dobře.

Můžu něco říct? Můžu něco říct? Jenom mě, jenom něco říct, víte, jo, vypadalo to, jak po Facebooku běhají různé vtipy ze Spalovače mrtvol, a tak, ale já si myslím, že za 2 týdny to trochu pochopíme, protože oni vědí, co se bude dít, byli za nima ředitelé fakultních nemocnic, státních nemocnic, kteří chtěli dát najevo, že se na ně můžem spolehnout, takhle jsem to aspoň viděl já, s tím mým pesimistickým, s pesimistickým výhledem k tomu, co se ty dva týdny...

Já vím, ale vlastně co mě strašně u té vlády schází, jakákoliv empatie vůči druhým jo. To jako když se třeba podíváte, jak německá kancléřka jednou za čas vystoupí, a já jinak třeba jsem k ní měl hodně kritické výhrady.

Počkejte, vyměnit Babiše teda ano.

Vyměnit Babiše.

A proč mě paní místopředsedkyně říkala jednoduchou větu, no tak, jestli má svědomí tak odejde, ono totiž, to je hluboce pravdivé, protože zdá se, že jiná technická možnost neexistuje.

No ne, ale paní senátorka řekla hlavně jednu velice důležitou věc, my skutečně, když prostě nám tady teče voda do bot jo, a možná nám ještě teď, možná budou nějaké povodně že jo, tak nám poteče i doslova, tak mít v čele člověka, kterej, když jsou slunečný dny, tak se bije do prsou, já, já, já, já, já, a když je krize, tak ukazuje na ostatní, tak takovýho člověka fakt v čele nepotřebujeme.

Já vim, to je jasný.

No nepotřebujeme, a já si myslím, že jakoby...

A co se s tím dá dělat?

No vyměnit, vyměnit.

No, to je víte, řeknete mi, ať skočím 8...

Samozřejmě, Vy jste zmínil prezidenta republiky, tak samozřejmě, podle mého soudu všechny relevantní politické síly by měly začít jednat s prezidentem republiky.

Já jenom doplním, jestli si vzpomínáte, tak pan prezident řekl, že jestliže někoho bude jmenovat premiérem, nebo pověří k sestavení vlády, tak to budeme jenom Andrej Babiš, takže, jestli jednat s prezidentem, tak to nevím, jestli ho, byste ho byl schopnej schopni přemluvit nebo my.

Já nevím, jestli já, ale prezident je, ať si o něm myslíme cokoliv, a já mám mnoho kritických výhrad a nikdy jsem se s nimi netajil, tak je samozřejmě v té situaci, kdy nese za to zodpovědnost taky, a myslím si, že nechce nést zodpovědnost za národní tragédii. Takže myslím si, že je tady celá řada lidí, s kterými prezident, já to určitě nejsem jo, ale je tady celá řada lidí.

Víte, já si nejsem jist.

S kterými prezident má dlouhodobé zkušenosti s komunikací, takže bych to neviděl jako vyloučenou věc.

O tom něco vím, nicméně já si nejsem úplně jako jist, jestli prezident republiky přesně chápe, jestli mu, si nechal vysvětlit od odborníků, co se v příštích týdnech bude dít.

Ale on umí, on umí odkopnout lidi, když jsou u konce s dechem.

No ano.

Ukázal i ve svém nejbližším okolí v minulosti.

Ano, ano, to to je o něm známé, ale já si nejsem úplně jist, protože když se podívám na tu, na tu akci s tím 28. říjnem, kde pravděpodobně v té době bude vrcholit, vrcholit ten nápor na zdravotnický systém, a v té v té době pravděpodobně budou ještě tvrdší opatření, a on si na tom tvrdošíjně trvá, pravděpodobně z toho důvodu, že chce ukázat lidem, že je odvážný, což bych celkem chápal, akorát je to úplně špatně.

Ale podle mě opravdu, to říkáte. Pardon, to je úplně špatně, protože naopak, kdo jiný než naši nejvyšší ústavní představitelé by měli jít vzorem této země. A panem prezidentem počínaje, měl by říct lidem, opravdu jsou tady sice věci, kde, a máme tady lidi, kteří jsou hodni vyznamenání, je to určitý, samozřejmě, nejenom takový symbol, i pro celou Českou republiku, ale je doba natolik mimořádná, že se prostě dají tyto věci samozřejmě změnit úplně jednoduše, a musíme jít my příkladem, kdo jiný, pan premiér, pan prezident. A všichni jsme teď na jedné lodi, byť jsme my na ni se nedostali jakoby dobrovolně.

Já jsem takový nepříjemnej jo, ale nejsou to jenom otázky, já mám takový způsob vedení debaty, že vždycky řeknu téma, a není to jako přesná otázka, třeba Miroslavu Singerovi se to tady hrozně nelíbilo, protože říkal, prosím Vás, já jsem zvyklej odpovídat na otázky, tak mi nějakou dejte, neříkejte mi nějaký Vaše témata, ale to, co říkal pan Vondra, který, ať je, jaký je, ať má funkci takovou nebo onakou, tak má mimořádný politický cit, on naznačil, že jakmile začne slábnout Andrej Babiš, prezident republiky nad ním zlomí hůl. To je podle. Myslíte si, že je to reálné?

Tak to je taky hrdinství teda jo, když tady mluvíme o hrdinech v této souvislosti. A vůbec, ten ten koktejl těchto dvou osob, prostě hrdinu nehrdinu Andreje Babiše jako premiéra, pana prezidenta, který místo, aby lidi spíš povzbudil, tak konstatuje, že když se budou zavírat restaurace, bary a podobně, že jen neschopní zkrachují, a o pražské kavárně se také vyjádřil nelichotivě, tedy o umělcích.

Jo, ti prej mají, celá ta pražská kavárna, on řekl smetánka chodí do klubu Techtle Mechtle kterej když zavřeli, tak můžou číst knížky, aby podpořili svůj mdlý rozum.

A přesně to je to, já si myslím, a od lidí, kteří pana prezidenta znali před lety vím, že je to inteligentní člověk, tak bych předpokládala, že se taky takto bude vyjadřovat, a že jako prezident bude národ podporovat a spojovat, a to se bohužel neděje.

Víte, já ho považuju, takhle...

Kombinace těchto dvou osob.

Kam směřuji.

Nám moc nepomáhá zvládnout tuto situaci.

Kam směřuji, paní místopředsedkyně, protože já jsem to trochu naznačil, já mám takový pocit, ano, já s Vámi naprosto souhlasím, že pan prezident je mimořádně inteligentní člověk, mimořádně zkušený člověk, a strašně rád provokuje asi asi rozděluje, to ano, a já z toho mám takové, takový pocit, že tentokrát to trošku přehání, protože přesně možná nechápe ten vývoj, nebo neví ten vývoj, co se bude dít, možná proto, že je izolovaný, já nevím, to jenom...

Tak dlouhodobě se hovoří o tom, že jeho okolí na něj nemá úplně dobrý vliv a že využívá pana prezidenta ve svůj prospěch.

Ale pan Vondra má určitě.

Ale vzpomeňme si, takhle, Vy máte samozřejmě naprostou pravdu, Miloš Zeman je, dokonce já bych to řekl cynický, bezcitný člověk, ale má 1 zájem, až bude končit, a zbývá mu ještě 2,5 roku, jestli dobře počítám, tak určitě bude chtít, aby to dědictví po něm, nebyla prostě země úplně v koncích jo, a zároveň tu máme příklady z minulosti, vy jste tady říkali lidé kolem něj, vzpomeňme si na tu nerozlučnou dvojku Miloš Zeman, Miroslav Šlouf, a najednou? Za měsíc Šlouf nebyl, jo. Vzpomeňme si v minulosti to ne, našel si svého nástupce.

Stanislava Grosse.

V čele sociální demokracie. A najednou, konec. To jako, čili on, on je on je drsný real politik, a myslím si, že když jako dojde mu, že Babiš je u konce s dechem, a já si myslím, že je u konce s dechem, tak si ne ne, já si neumím představit, že ho bude bránit tak, aby to poškodilo...

Počkejte, ale tady jde o týdny, jo, tady se nebavíme o červnu příštího roku. Teď se musí rozhodovat.

Ale no, o týdny, no tak z druhé strany, my jsme řekli, teď je nouzový stav, do začátku listopadu je nouzový stav, teď se nedá řešit důvěra vládě ale, v listopadu nebo před Vánocemi se určitě dá.

Paní místopředsedkyně, nouzový stav.

Já jenom, jo pardon, jenom jsem chtěla ještě doplnit taky k panu prezidentovi, pan Vondra má určitě velkou pravdu, pan prezident je, navzdory svému zdravotnímu stavu, a všem tady těmto okolnostem, je opravdu velký hráč. A nevyužije, teda vždy využije tu chvilku i pro sebe, kdy on může dát návrch, i nad panem premiérem, on velmi rád je ten, který rozhoduje, řídí, a ty lidi nejbližší, tak jak už tady zazněly ty příklady, umí klidně jakoby odkopnou, takže on velmi rád zas ukáže, že ještě tu sílu má, navzdory možná...

To jsme se shodli, že je to velký hráč politický, to jistě ano, teď jenom ty jeho bonmoty, on to většinou míval instinktivně i velmi dobře promyšlené. Teď mi to přišlo trochu přes čáru, spíš to svědčilo ne o tom, že by přestal být velkým hráčem, ale že možná se ne úplně přesně orientovat v té realitě, a v tom, hlavně v tom vývoji, tak mi to přišlo.

Pan pan prezident většinou mívá dobré informace, a pochybuji, že by v takto vážné situaci jeho okolí mu tyto informace zatajovala. Co mě ale vadí, že musí premiér a první místopředseda vlády přemlouvat pana prezidenta, aby v podstatě dodržoval pravidla a nesvolával ten ceremoniál 28. října, já tu situaci chápu, pro řadu těch oceněných je to významná událost, pro jejich blízké, ale zároveň, my jako politici, musíme jít příkladem, vemte si, dneska jsme tu v rouškách, i když bysme podle předpisů být nemuseli, ale prostě zkrátka a dobře, je budeme nosit. A to, že by se do jedné místnosti, třeba na výjimku, svolalo takhle velké množství lidí, tak to je opravdu špatný signál pro občany, pro veřejnost, té veřejnosti se významně omezilo právo shromažďovací, veřejnosti se zavřely jejich pracovní místa, zavřely se jim bary a školy, a to není dobrý příklad, a proč premiér s panem vicepremiérem musí přemlouvat pana prezidenta, aby toto dodržoval?

Nakonec se jim to stejně nepovedlo, já jsem to naznačil, protože já jsem někde četl nějaký komentář, že Winston Churchill dal vzkaz, za druhé světové války, že Londýn se neopouští, a a tím si získal punc toho statečného. Já jsem to tady naznačil, že možná podobný, podobné úvahy vedly pana prezidenta v této, v této situaci, ale na druhou stranu, na druhou stranu, no dobře nechme to.

Ne, jestliže říká, že kdyby, kdyby se to zrušilo, tak by to bylo zbabělé, nebo že by byl zbabělec.

No něco takového říkal, no.

Tak já si myslím, že ta odvaha se dá prokazovat rozhodně jiným způsobem.

Teď tady mám první místopředsedkyni KDU-ČSL a senátorku, a také místopředsedkyni Starostů a nezávislých, jak to dopadne v Ssenátu teď? Protože já jsem se, a místopředsedu ODS, jak dopadne v Senátu? Pro mě se to stalo trochu nepřehledné. Starostové a nezávislí, jaksi v součtu se senátory TOP 09 měli nejsilnější klub, začalo se hovořit o tom, že se udělá dvojice Miloš Zeman prezident a Jiří Drahoš šéf Senátu. Teď se to nějak změnilo, že TOP 09 přešli k ODS a zůstane Miloš Vystrčil. Takhle to je?

Ano, ten začátek byl takový, že těsně po volbách Starostové a nezávislí měli nejsilnější klub, získali 11 senátorů a, ale bylo to včetně, myslím, že jich bylo 29, 29, ale bylo to i včetně těch, kteří buď kandidovali za TOP 09 nebo společně. To se ovšem změnilo poté, co včera se někteří senátoři za TOP 09 rozhodli, že odejdou, a přestoupí právě do klubu ODS, a tím se karty obrátily, nejsilnějším klubem se stala, stal klub ODS a druhým nejsilnějším klub Starostů a nezávislých.

A to je taková nepsaná dohoda, že ten nejsilnější klub obsazuje nebo nominuje ten, toho šéfa Senátu, a senátoři ho potom zvolí. Je to jisté, že se tak stane?

Ano, je to nepsaná dohoda, ta co říkáte, ale výjimky vždycky existují, včetně třeba, když byl zvolený předsedou Senátu Petr Pithart za klub právě KDU-ČSL a Nezávislí, a v té doby jsme nebyli nejsilnějším klubem, takže výjimky jsou jistě možné, může být natolik silná osobnost, která je konsensuální pro všechny ostatní strany, a může dojít k nějaké změně, ale myslím si, že teďka to k tomu nesměřuje, tady tímto spojením, co už tady zaznělo, kdy TOP 09 se spojila s ODS, a pan Vystrčil bude navazovat na svoji určitě dobrou práci, tak není důvod, abychom ho i my, za KDU-ČSL nepodpořili, takže tato linka toho předsedy Senátu si myslím, že už vypadá víceméně jednoznačně.

Jednoznačně.

Tak já nejsem senátor, čili do toho nechci až tolik zasahovat, jenom skromně říkám, že si myslím, že Miloš Vystrčil to dělá velmi dobře, takže bych určitě nepřepřahal, to je můj osobní názor, no a pak ale je tam samozřejmě ještě jakoby to to ta politika okolo že jo, a to se musíme vrátit někdy do jara, kdy tu probíhaly takové trošku námluvy mezi STANEM a ODSkou, že jo, ale neměli jsme to v ruce my 2, tak vy jste nám dali pak košem.

Ježiš.

Přihlásili jste se k Pirátům. Já si myslím, že je to obrovská chyba Vaše, ale, a říkal jsem to taky Vítkovi Rakušanovi nedávno, ale prostě jste se rozhodli, no tak samozřejmě, přeci jenom musíme spojovat síly, tak nás to tady, my jsme s KDU-ČSL třeba měli výbornou koalici teď v Ústeckém kraji, kde se nám to naprosto osvědčilo, ty hlasy se sčítaly, byli jsme druhý na pásce, a logicky TOP 09 prostě, tak to je, každá akce má taky nějakou reakci.

Já jsem to neříkala vůbec s nějakou výčitkou.

Protože ten směr se ubírá nějakým způsobem, a to tak, že zřejmě se formuje ta spolupráce KDU-ČSL, ODS a TOP 09, a Starostové a nezávislí s Piráty, ty směry ještě nejsou zcela zřejmé, ale tady ten signál byl vydán jasně, a musím říci že, pokud vím od kolegů, tak my jsme vzali do klubu senátory TOP 09, protože oni nemohli vytvořit svůj vlastní klub, a ta spolupráce byla výborná.

Já si myslím, že tohle je celkem, tak jak to řekla paní místopředsedkyně, asi už dáno, Miloš Vystrčil zůstane šéfem Senátu, uvidíme, senátoři nakonec musí hlasovat, já jim do hlavy samozřejmě nevidím, ale pokud to aritmeticky takhle sečtu odečtu, tak to pravděpodobně tak zůstane. Samozřejmě otázkou je, kdo štve Miloše Zemana více, jestli Miloš Vystrčil nebo by ho štval více Jiří Drahoš, ale to už je jedno. Paní místopředsedkyně, když tady jste, v čem, proč jste tak uspěli? Já Vás totiž považuji společně s Piráty za skutečného vítěze těch krajských voleb. Proč jste tak uspěli? Je to dáno nějakou pověstí Starostů a nezávislých, a já Vám řeknu svoji teorii.

Ano.

Já si myslím, že vyrůstá mimořádný politik, pan Rakušan. Já, když to srovnám s těmi ostatními, musím říci, pan Jurečka také, je podstatně mladší než všichni ostatní političtí matadoři, je mimořádně rétoricky vybavený, no to je moje teorie.

Ano, já si myslím, že to je velká pravda, když si vezmeme jeho působení v Kolíně, kdy volby vyhrál 3× za sebou. A v těch posledních měl skoro 70 %, v komunálních volbách a také, když se podíváte na tu práci, jaká byla odvedena v Kolíně, tak to je neuvěřitelné. A on v tom pokračoval potom dále a myslím si, že je...

Úspěchy v Kolíně zase, lidi z Karviné moc neberou jo.

Ale no tak, já jsem teprve začla.

Ano.

Takže pokračuji dále, a myslím si, že potom měl zkušenost i s krajskou politikou. A prostě do toho týmu, do toho týmu jsme ho zařadili jako mladého perspektivního, a jak říkám moje maminka, a tímto Vítka teda pozdravuje, že říká to už dlouhodobě, to ještě nebyl žádnou politickou hvězdou.

Já jsem ho tolik nesledoval, ale v posledním půl roce.

Že vyrůstá, skutečně, politická hvězda, ale je to 1 věc, nejdřív musíte mít, ne politickou hvězdu, ale dobrého šéfa, a pak musíte k němu mít to dobré vojsko.

Hm. Pane místopředsedo teď samozřejmě se neptám na pana Rakušana, teď jsem řekl akorát svoji teorii, já zase mám tu výhodu, že jsem ho v té předchozí kariéře příliš nesledoval, jen tak jakosi trochu zpovzdálí a sleduje ho detailně v posledních měsících, a proto jsem řekl to, co jsem řekl, ale pravda je taková, že když budou, ať už budou volby v červnu, jak jste naznačil Vy, nebo v řádném termínu na podzim, tak prezident republiky stejně jmenuje vítěze voleb premiérem, pokud chcete, ať už kterýkoliv blok, jak jste tady naznačili vítězit, teď to je takhle rozdělené, tak musíte vyhrát volby.

No my je vyhrajem. Zejména, když už nebude Babiš, Andrej Babiš premiérem, že to, tak to určitě vyhrajem, protože v tu chvíli to ANO bude úplně něco jiného, vždyť je to jenom one man show. A teď všichni vidí, že té hlavě ANO dochází dech.

Já si myslím, že i teďka ty právě krajské a senátní volby ukázaly, že lidi trošičku začínají ten směr otáčet, to kormidlo, je to možná pomalu, to může vypadat, ale to kormidlo opravdu spíš směřuje víc právě tady k těm stranám, které jsou schopny se domluvit, a to je právě TOP09, ODS, KDU-ČSL a na druhé straně STAN a Piráti. A že právě to už je i určitým signálem pro ty volby, a já si myslím, že když budeme v této dobré práci pokračovat, a budeme stranami konstruktivními, spojujícím lidmi, lidi tak, že máme šanci prostě vyhrát, to já se tady ztotožním tady s kolegou Vondrou.

Na mě je to strašně daleko, máte strach z toho co bude, co teď bude následovat za poslední, v příštích týdnech? Máte strach?

Směrem ke covidu nebo?

Ano, k lidem, k Čechů, k nám.

Úplně jako přiznám se, že včera jsem viděla nějaká čísla na klubu senátorském KDU-ČSL jsme měli, a která jsou opravdu relevantní od odborníků, a moc mě teda žádnou naději velkou nenaplňují. A opravdu i proto z toho důvodu jsem tady na začátku vyzývala lidi, abysme se zase semkli a udělali vše pro to, abychom tomu zabránili, tomu šíření.

No mám obavy, samozřejmě, každý další měsíc Andrej Babiš ve funkci, jako je problém pro Českou republiku, čili mám obavy a myslím si, že ale víme, jak to vyřešit.

Úplně stejné téma, paní místopředsedkyně.

Já si myslím, že strach má tak v podvědomí trošku každý, a to především o své blízké, také o ty, kteří vědí, že nebudou mít co do úst, že přijde celá řada o práci, a musím říci, že strach o budoucnost možná ano, a také mě mrzí, že ta vláda nemyslí na to, co bude v té budoucnosti, a že se tady vždycky vše řešilo jenom na to jedno volební období, a já si myslím, že to je nutné, myslet na naše děti a na naše vnuky, ale zároveň udělat všechno pro to, abysme se postarali o naše rodiče, prarodiče a ti, kteří, o ty nejpotřebnější, ale strach, strach bychom mít neměli.

Hm. Dámy a pánové, já vám moc děkuju, tedy dámy a pane, omlouvám se, já vám moc děkuju za to, že jste přišli do studia. Chtěl jsem říct na shledanou v lepších časech, ale doufám, že přijdete dřív.

Ano. Děkujeme

Děkujeme.

Děkujeme za pozvání. Dobrou noc.

Hezký večer.

A vám, vážení diváci, jako obvykle, děkuji za pozornost.