Rozhovor s budoucí hejtmankou Petrou Peckovou

Středeční Aréna Jaromíra Soukupa byla sice tentokrát pouze jednočlenná, ale za to nabídla výrazného hosta - kandidátku na hejtmanku Středočeského kraje Petru Peckovou z hnutí STAN. Jak si představuje budoucí vládu v kraji a připadá si teď jako zářící hvězda, která možná trochu nečekaně vyletěla strmě vzhůru?

Jedná se o doslovný přepis Arény Jaromíra Soukupa ze dne 7. října 2020.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Paní Pecková, pojďme k tomu, pro mě jste taková zářící supernova teďkom, a tím supernova nenarážím na to, že jste kdysi pracovala jako novinářka dokonce v televizi Nova. Ale jste žena, ve vysoké politice, zaujala jste mimořádně svými schůzkami s Andrejem Babišem, a Vaším nekompromisním postojem a schopností říci, co si myslíte, aniž byste se bála, což u vztahu nebo diskuzích s panem premiérem nebývá tak časté. Cítíte se jako vycházející hvězda?

Petra PECKOVÁ, starostka Mnichovice, budoucí hejtmanka Středočeského kraje /STAN/

--------------------

Ne. Já myslím, že v okamžiku, kdy jsem pracovala tehdy na konkurenční televizi, a byla jsem v pořadu, který večer sledovalo třeba 1,5 milionu lidí, tak tehdy jsme byli hvězdy, poznávali nás lidé na ulici, zastavovali nás.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Vy jste dělala Občanské judo.

Petra PECKOVÁ, starostka Mnichovice, budoucí hejtmanka Středočeského kraje /STAN/

--------------------

Já jsem dělala Občanské judo a nechodili jsme v prime timu, šli jsme opravdu až po něm, a když sledovanost klesla pod 1 000 000, tak jsme byli velmi z toho jako smutní.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já jsem naznačil, ten Andrej Babiš, on Vás nepřímo zmínil ve svém, pro mě skoro legendárním projevu v sobotu odpoledne, který mě teda připomínal unaveného zmateného muže, který tak jako z povinnosti řekl, že děkuje voličům a pak se tam pustil do novinářů, že ten na něj byl ošklivý, ten na něj byl ošklivý, a Středočeský kraj, že projeli hnutí ANO, Středočeský kraj proto, protože to byly aférky paní exhejtmanky nebo stále ještě hejtmanky Jermanové. Je to tak, že Vy jste vyhrála proto, že paní Jermanová to zvorala, anebo je to proto, že lidi už toho měli dost?

Petra PECKOVÁ, starostka Mnichovice, budoucí hejtmanka Středočeského kraje /STAN/

--------------------

Tak já si myslím, že to byla kombinace obojího, a myslím si, že to, jak působila v pozici hejtmanky Středočeského kraje nebylo prostě z její strany jako šťastné působení. Nekomunikovala, byla opravdu asi místy arogantní, měla papalášské chování, alespoň lidé to tak vnímali, proč jezdit dvěma auty, když můžu mít jedno, proč.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

A to u Vás jako nehrozí?

Petra PECKOVÁ, starostka Mnichovice, budoucí hejtmanka Středočeského kraje /STAN/

--------------------

Já si myslím, že jsem nějakým svým založením úplně jinej člověk.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Víte, já teď, proboha, je to Aréna a je to úplně rovnocenný a volný pořad, to je prostě naše debata, já Vás nevyslýchám.

Petra PECKOVÁ, starostka Mnichovice, budoucí hejtmanka Středočeského kraje /STAN/

--------------------

Já Vám to řeknu, mám jenom jeden zadek, a ten jeden zadek je prostě na jednu sedačku v autě, já nepotřebuju 2 auta.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tak buďme úplně otevření, a ty Starostové, strana, hnutí, za kterou jste kandidovala, tak tady mám výsledky těch voleb, měli jste 24 mandátů, teď máte 40 což může vypadat, že to není tak velký rozdíl, ale je to velký rozdíl, protože z mého pohledu Starostové a Piráti jsou jednoznačnými faktickými vítězi voleb.

Petra PECKOVÁ, starostka Mnichovice, budoucí hejtmanka Středočeského kraje /STAN/

--------------------

Já si myslím, že je to proto, že ti Starostové a ty krajské volby jsou pořád ještě komunální politika, alespoň je to blíž těm obcím než té celostátní politice, a já si myslím, že lidé daleko víc vnímají ty Starosty právě ještě z té komunální úrovně, znají ty jednotlivé lidi na těch kandidátkách, a mají s nimi zkušenost v řízení těch obcí, a ty lidi na těch kandidátkách nejsou jenom starostové těch svých obcí, ale oni mají opravdu jako nadobecní, spíš regionální působnost.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já vím, ale já se snažím vést to k tomu, jestli úspěch Starostů a Pirátů, v těch krajských volbách, nebyl také určité vysvědčení vládě za to, co dělala nebo spíš nedělala, jestli to sebevědomí, které teď nabírají Piráti i Starostové, je oprávněné s výhledem do těch voleb, které se budou konat příští rok.

Petra PECKOVÁ, starostka Mnichovice, budoucí hejtmanka Středočeského kraje /STAN/

--------------------

Já si myslím, že oprávněné je, a že to sebevědomí tam být může, ale bude teprve naplněno tehdy, až lidé uvidí, že teď na té úrovni krajské jsme schopni spolu nějakým způsobem komunikovat a fungovat, že náš jediný program není prostě antibabiš, ale že jsme schopni opravdu něco tvořit, něco konstruktivního, tak možná to pak za rok v těch volbách jako pozitivně ocení.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já teda přiznám, když jsem já, teda pana Rakušana nevím, neznám jo, ale když se na něj dívám v televizi, jako šéfa Vašeho hnutí, tak je mladý, energický, dobře mluví, mluví srozumitelně, to je takové jako zjevení, když to pak srovnám tedy s některými staršími politiky, aniž bych chtěl naznačovat ten zmatený projev pana premiéra, tak to vypadá jako úplně jinej svět, a zdá se, že ten jinej svět začíná vítězit.

Petra PECKOVÁ, starostka Mnichovice, budoucí hejtmanka Středočeského kraje /STAN/

--------------------

No kéž by, to by bylo přece skvělé, kdyby konečně jako vítězil zdravý rozum, a to, že politici mluví tak, aby to bylo lidem srozumitelné, a aby to nebyly jenom jako prázdné fráze.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tak musíme respektovat výsledky voleb, v televizi platí, že samozřejmě nemůžete se bavit jenom s tím, koho máte rád, protože to by jaksi pak nebylo co vysílat, musíte se bavit se všemi, ale ten signál podle mého názoru pozitivní určitě je. Budete kandidovat dál?

Petra PECKOVÁ, starostka Mnichovice, budoucí hejtmanka Středočeského kraje /STAN/

--------------------

Myslím si, že jo. Jestli budu kandidovat dál, už se mě na to ptalo hodně lidi...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

To znamená...?

Petra PECKOVÁ, starostka Mnichovice, budoucí hejtmanka Středočeského kraje /STAN/

--------------------

Ano, už se mě ptalo na to mnoho a mnoho novinářů, tak teď zatím bych to viděla tak, že rozhodně pokud budu kandidovat, tak budu kandidovat jako jenom jako podpora na nějakých zadních pozicích, případně, ale rozhodně ne do nějaké vyšší funkce. A ostatně tu kandidaturu nebo návrh nebo nabídku té kandidatury, jsem dostávala i v předchozích volbách, a já jsem to vždycky odmítala s tím, že mám za sebou, nebo před sebou spíš ještě hodně práce v Mnichovicích. A takže jsem přijala nabídku pouze jako podpora té kandidátky, tak teď to vidím tak, že mám před sebou hodně právě na kraji. A tam je teď moje mise.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Ne, to je jasný. Existují vize a mise.

Petra PECKOVÁ, starostka Mnichovice, budoucí hejtmanka Středočeského kraje /STAN/

--------------------

Ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Vy jste na Středočeském kraji působila v nějaké komisi.

Petra PECKOVÁ, starostka Mnichovice, budoucí hejtmanka Středočeského kraje /STAN/

--------------------

Tak já bych chtěla mít víc vizí.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

V nějaké komisi, to určitě jste zkušená lokální politička nebo komunální, já to slovo nemám moc rád, jste starostka prostě Mnichovic, a každý den pracujete, a možná málo vidíte, co se děje okolo Vás, jak Vás lidi vnímají, protože pro tu práci na to nemáte úplně čas. Teď já Vás tak jaksi takhle do hloubky neznám, problém je v tom, že takhle uvažuje většina lokálních politiků nebo těch komunálních politiků, až na to, že stát se hejtmanem nebo hejtmankou, to je opravdu vstup do té celostátní.

Petra PECKOVÁ, starostka Mnichovice, budoucí hejtmanka Středočeského kraje /STAN/

--------------------

Ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Lidé Vás začnou znát.

Petra PECKOVÁ, starostka Mnichovice, budoucí hejtmanka Středočeského kraje /STAN/

--------------------

Je to určitě takový mezistupeň, je to tak.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Upřímně.

Petra PECKOVÁ, starostka Mnichovice, budoucí hejtmanka Středočeského kraje /STAN/

--------------------

Už si to teď jako osahávám, jaké to má své i samozřejmě ty stinné stránky, ale s tím jsem počítala, do toho jsem šla. Také jsem si nemyslela, že budu u Vás, v televizi.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já jsem si tak trochu dovolil si vymezit, jak jste řekla, že jste soustředěná na tu práci, to jo, ale teď budete prostě zvána do těch televizních debat, budete známá, to znamená Váš obličej, Vaše vyjadřování bude respektováno, no tak pak už je to jenom krůček k té vizi, té celostátní, ale víc z Vás nedostanu, chápu, chápu. Nebudu.

Petra PECKOVÁ, starostka Mnichovice, budoucí hejtmanka Středočeského kraje /STAN/

--------------------

Uvidíme. Teď mám před sebou tu misi s tou vizí, a myslím si, že té práce tam bude jako daleko více než jsme čekali, takže teď tomu budeme věnovat veškerou energii. I já, i kolegové.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Heleďte, a ty krajský volby, ty dopadly tak, jak dopadly, hnutí ANO sice vyhrálo, ale já tomu říkám Paroubkovo vítězství, ne Pyrrhovo, ale Paroubkovo, Paroubek v roce 2010 taky vyhrál volby, až na to, že se s ním nikdo nechtěl kamarádit, tak potom rezignoval a myslel si, že ho budou prosit, a oni ho neprosili a odešel do politického důchodu. Babiš teď, nebo hnutí ANO, vyhráli volby, no v 10 krajích vyhráli, ale vypadá to...

Petra PECKOVÁ, starostka Mnichovice, budoucí hejtmanka Středočeského kraje /STAN/

--------------------

Že s nimi nikdo nechce spolupracovat.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Že s nimi nikdo moc nechce spolupracovat, a teď to vypadá, že možná budou mít 3, možná 4, uvidíme, jak to dopadne, hejtmany, ale určitě jich nebudou mít 5 jako měli předtím,a určitě jich nebudou mít víc než 5, což byl jejich plán, takže z tohohle pohledu ty volby pro ně dobře nedopadly. A hned jsme slyšeli, to je spiknutí nenávisti proti Babišovi. Všichni jsou na mě oškliví, litujte mě, to je tak jako přeložení toho projevu premiéra, do toho se přidal prezident republiky, který říkal, to jsou spiknutí neúspěšných, a tak jako naznačil, že kdyby v těch parlamentních volbách náhodou Vám, Pirátům, ODS, a tak, to vyšlo na stojedničku, tak on stejně jmenuje předsedou vlády toho vítěze, což předpokládá, že bude Babiš. Je to spiknutí neúspěšných nebo nenávisti nebo jak to?

Petra PECKOVÁ, starostka Mnichovice, budoucí hejtmanka Středočeského kraje /STAN/

--------------------

Tohle, co říkáte, že jmenuje stejně toho, koho bude chtít sám, je pro mě jako esence toho, jak nemá vypadat politika. Prostě to je esence nadřazenosti toho slova papalášství v tom největším slova smyslu, a toho, že já nerespektuji nějakou politickou kulturu, a pakliže nerespektuji politickou kulturu jako čelní představitel tohohle státu, jako elita národa, tak jak pak chci, aby ten národ fungoval a vypadal jako slušně a slušně se choval, to je strašně těžký, takže tohle já nechápu, a já ve své cestě politikou, se chci chovat úplně jinak, protože si myslím, že je slušnost se chovat jinak.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tak, to jste komentovala to vyjádření prezidenta, který opravdu je teda jako zvláštní, dopředu vzkazovat.

Petra PECKOVÁ, starostka Mnichovice, budoucí hejtmanka Středočeského kraje /STAN/

--------------------

To mě přijde úplně...

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Dopředu vzkazovat, koho vlastně jmenuju, protože v krajských volbách ty počty jsou jinak, že jo, tam ty strany se domluví tak, aby to v tom krajském zastupitelstvu vyšlo, to znamená měli většinu, a není tam žádný prezident, který jmenuje hejtmana. To znamená tam se takhle domluví. Z mýho pohledu o žádný spiknutí nenávisti vůči Babišovi nejde, ale chci tohle rozebrat.

Petra PECKOVÁ, starostka Mnichovice, budoucí hejtmanka Středočeského kraje /STAN/

--------------------

Ve středních Čechách teda hnutí ANO tedy nezvítězilo, vlastně skončilo na třetím místě, a že jsme neúspěšní, no tak třeba musím říct, že zrovna za nás, my jsme opakovaně prošli těmi volbami na komunální úrovni, kdo nás zná nejlíp, znají nás nejlíp ti, kteří nás mají nejblíž. Ti, pro které děláme v těch našich obcích, a my jsme tu jejich důvěru získali opakovaně, několikrát, protože a proč, protože je za námi nějaká práce, ne, že jim přineseme roušku nebo koblihu, takže si myslím, že to, že jsme nějaké hnutí neúspěšných, je prostě mýlka, a ať si to každý komentuje jak chce, já doufám, že si lidi udělají úsudek a že to k něčemu povede.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Tak ono to vypadá, ty počty, voliči tak rozhodli, počty tak vyšly, a říkat, že je to spiknutí neúspěšných, no nevím, tak když ti neúspěšní mají většinu, no tak mají většinu, a na tom je demokracie postavená, mimochodem, když jsme u prezidenta, on řekl, že nepůjde volit, protože nemá koho. Teď, tedy v těch senátních volbách. Byly volby senátní, tak jsem se toho chtěl dotknout.

Petra PECKOVÁ, starostka Mnichovice, budoucí hejtmanka Středočeského kraje /STAN/

--------------------

Tak nevím, jestli to nemyslel tak, že nemá koho, že bydlí v oblasti, kde volby do senátu teď neprobíhají, a pak by to bylo akceptovatelné, že nejde volit, protože zrovna u něj ty volby neprobíhají, nicméně pakliže to řekne, protože nemá koho, protože nevidí osobnosti, a proto se na ty volby, pardon, vykašle, tak pak je to zase v ostrém rozporu s tím co všichni jako politici říkáme, prosím, lidé, jděte k volbám, můžete projevit vaši občanskou povinnost.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já bych byl teď hrozně rád, kdyby ten marketing nedeterminoval to, co ti politici jako říkají, respektive, aby ti politici jako nelhali, tak oni všichni tvrděj, že se má jít volit, že je to základní občanský právo, prezident republiky dokonce říkal, že by se měla před lety zavést jako povinnost, protože pak jsou některé skupiny, které nejsou reprezentovány, a tak dále, a teď, když tam teda není kandidát, kterému vyhovuje, tak říká, že tam jako nepůjde no, a přitom se to dá řešit spoustou jinejch věcí, tak tam půjdu, protože jsem prezident republiky, no tak dám příklad, a hodím tam prázdnou obálku, anebo si řeknu, no dobře, tak tenhle ten kandidát je menší zlo nebo tak no.

Petra PECKOVÁ, starostka Mnichovice, budoucí hejtmanka Středočeského kraje /STAN/

--------------------

Tak mě překvapuje, že se tomu jako divíte, jako Vy jste praktik a znáte tu politickou sféru jako dlouho. A jako pan prezident, říká spoustu věcí, které jako nemají hlavu a patu, a nedávají smysl.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Já nevím, já jsem k němu měl vždycky úctu, také jsem s ním léta dělal rozhovory, no, tak tohle to se úplně nepovedlo.

Petra PECKOVÁ, starostka Mnichovice, budoucí hejtmanka Středočeského kraje /STAN/

--------------------

Mě přijde, že poslední dobou to tak prostě, bohužel je.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Toto se nepovedlo. A teď, co jsou hlavní práce která Vás čeká, a teď se spíše chci věnovat tomu, abychom tady nevypadali, že je všechno v pohodě, že je všechno dobrý a čeká nás na kraji spousta práce, čeká nás silnice, čekají nás investice, čeká nás tohle a tamto, jenže tady máme COVID.

Petra PECKOVÁ, starostka Mnichovice, budoucí hejtmanka Středočeského kraje /STAN/

--------------------

Ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor

--------------------

Který teď tedy explodoval. Jsme úplně nejhorší na světě, což je strašně číslo, ten počet nakažených ve stavu k počtu obyvatel je opravdu nejhorší na světě, a zdá se, že nemocnice začnou býti pod tlakem, začnou další a další restrikce, což samozřejmě bude omezovat ekonomickou aktivitu, ty restrikce budou tvrdé, budou nižší výnosy z daní, budou lidé bez práce, to znamená bude větší tlak na úřady práce, a tak dále, a tak dále, a starostové, přece jen, jsou starostové. A hejtmani jsou hejtmani, a na nich už je tedy opravdu velká část odpovědnosti.

Petra PECKOVÁ, starostka Mnichovice, budoucí hejtmanka Středočeského kraje /STAN/

--------------------

Je to tak, máme tady evidentně nějakou druhou vlnu, a můžeme ji nazývat, jak chceme, a fakt si myslím, že jsme strašně času promeškali během toho léta.

